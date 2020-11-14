Зеленський опублікував друге відео з Феофанії. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський записав другий відеоблог із палати лікарні у Феофанії, де він лікується від COVID-19.
Відео опубліковано на сторінці президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього разу з Русланом Стефанчуком та Олексієм Резніковим говоримо про карантин вихідного дня, вибори в США, роботу Верховної Ради, нові КПВВ і здоров'я українців", - підписав відео Зеленський.
Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак лікуються від Covid-19 у лікарні "Феофанія".
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12 листопада президент записав перше відеозвернення з лікарняної палати. Зеленський заявив, що українські телеканали не показують хороших новин, і тому він буде "сам розповідати вам про події робочого дня".
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вопрос - а он спросил у народа Украины - стоит ли обращаться к этим людям, предавшим Украину? может стоит позаботиться об Украине, а не оккупированных территориях... зеленые сопли пердизента надоели... какое-то оно не то... не тот Голобородько из фильма, а соплежующий клоун...
Зеленский, не разочаровывай избирателей. Ты должен выехать из Феофании в катафалке. А то утопят, как дурного кота в мешке.
Ты им хоть кол на голове теши!
1. кокс
2. кольоса
3. кривуляння
Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.