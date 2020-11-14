УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5439 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
37 793 460
Зеленський (17467) звернення (350) Резніков (1386) Стефанчук Руслан (654)

Зеленський опублікував друге відео з Феофанії. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський записав другий відеоблог із палати лікарні у Феофанії, де він лікується від COVID-19.

Відео опубліковано на сторінці президента у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу з Русланом Стефанчуком та Олексієм Резніковим говоримо про карантин вихідного дня, вибори в США, роботу Верховної Ради, нові КПВВ і здоров'я українців", - підписав відео Зеленський.

Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак лікуються від Covid-19 у лікарні "Феофанія".

Читайте також: Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів

12 листопада президент записав перше відеозвернення з лікарняної палати. Зеленський заявив, що українські телеканали не показують хороших новин, і тому він буде "сам розповідати вам про події робочого дня".

Зеленський опублікував друге відео з Феофанії 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+104
Зеленский опубликовал второе видео из Феофании - Цензор.НЕТ 9561
показати весь коментар
14.11.2020 18:46
+91
Оно не президент, оно до сих пор играет роль в шоу для люмпена. Оно по другому не научено.
показати весь коментар
14.11.2020 18:47
+78
У чувака зависимость
показати весь коментар
14.11.2020 18:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 239
показати весь коментар
15.11.2020 00:19 Відповісти
Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 6334
показати весь коментар
15.11.2020 00:19 Відповісти
ну все, ****** теперь всех своей рожей
показати весь коментар
15.11.2020 00:43 Відповісти
Як можна бути таким посміховиськом, його вже сприймають навіть у партії як дебіла. Максимум цієїї шмарклі це роздавати туалетний папір
показати весь коментар
15.11.2020 00:50 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям самопровозглашенных республик Донбасса на русском языке в видеообращении, которое опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

вопрос - а он спросил у народа Украины - стоит ли обращаться к этим людям, предавшим Украину? может стоит позаботиться об Украине, а не оккупированных территориях... зеленые сопли пердизента надоели... какое-то оно не то... не тот Голобородько из фильма, а соплежующий клоун...
показати весь коментар
15.11.2020 01:09 Відповісти
100% в точку.
показати весь коментар
15.11.2020 05:55 Відповісти
Ипанько. Нет слов.
показати весь коментар
15.11.2020 01:38 Відповісти
Чем его лечат? Кокосом?
показати весь коментар
15.11.2020 01:42 Відповісти
Аргентинським борошном, тобто стражданням. Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 4657
показати весь коментар
15.11.2020 01:49 Відповісти
Зе-чмо.
показати весь коментар
15.11.2020 02:02 Відповісти
Нормальные люди лечатся дома. А ненормальные занимают койкоместа.
Зеленский, не разочаровывай избирателей. Ты должен выехать из Феофании в катафалке. А то утопят, как дурного кота в мешке.
показати весь коментар
15.11.2020 02:03 Відповісти
опять ЗЕДЕНЫЙ маланский поц запел свою хвалебную песню !!!! А-у-у окурок, АСТАНОВИСЬ !!!!
показати весь коментар
15.11.2020 13:51 Відповісти
приступ геммороя? сходи пробздись, кацап
показати весь коментар
15.11.2020 20:42 Відповісти
какие тут комментаторы все культурные, высокоинтеллектуальные.
показати весь коментар
15.11.2020 03:04 Відповісти
Просто физиономия с наморщенным узким лобиком имбецила с видосиками под суфлера уже всем надоела хуже горькой редьки. Тебе нет?
показати весь коментар
15.11.2020 12:48 Відповісти
точно. мне физиономия с наморщенным узким лобиком имбецила с видосиками под суфлера уж надоела хуже горькой редьки за 2014-2019. хорошо, что не переизбрали.
показати весь коментар
15.11.2020 17:52 Відповісти
Главное, за чужиоми тряпками не пячутся))) как некоторые))
показати весь коментар
15.11.2020 17:31 Відповісти
да как ты посмел обозвать украинских флаг, за которым ты спрятался тряпкой, кацап?
показати весь коментар
15.11.2020 17:49 Відповісти
Чувырло лахтинское, скройся в унитаз!
показати весь коментар
15.11.2020 18:13 Відповісти
ообряю твоё самовнушение. читай сам себе о себе "Чувырло лахтинское, скройся в унитаз!"
показати весь коментар
15.11.2020 18:24 Відповісти
Оно в Феофании а ему таки в Павловскую .
показати весь коментар
15.11.2020 03:51 Відповісти
В кириловку
показати весь коментар
15.11.2020 12:50 Відповісти
ще не здох *****?
показати весь коментар
15.11.2020 05:54 Відповісти
тамагочи
показати весь коментар
15.11.2020 05:54 Відповісти
видать, американцы что-то шепнули верхушке руководства Украины... да так мяхко и тихо шепнули, что и зеленский, и заносчик-секретать ермак, и степанов резко заболели гриппом... т.е. взяли передых пару недель, чтобы потом дать ответ американскому народу - куда вы, падлы, возглавлявшие и возглавляющие Украину, украинцев завели, в какой лес? сами дороги не знали, так еще и 40 миллионов в путь взяли... вот почему вовка и обращается за помощью к оккупированным территориям... потому что на свободной территории Украины он уже не воспринимается...
показати весь коментар
15.11.2020 06:45 Відповісти
Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 5026
показати весь коментар
15.11.2020 07:34 Відповісти
Заткинись вже дурню!! слухати противно!! Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 8125
показати весь коментар
15.11.2020 08:25 Відповісти
Нет-нет, пущай говорит и побольше, дабы дурь его видна всем была. Чтобы до всех дошло
показати весь коментар
15.11.2020 12:27 Відповісти
невже ви те лайно слухаєте?
показати весь коментар
15.11.2020 13:04 Відповісти
Та до кого ещё не дошло, - уже не дойдёт!
Ты им хоть кол на голове теши!
показати весь коментар
15.11.2020 17:40 Відповісти
Блюзнір:українські символи почепило в палаті (тоді де рояль?)...а може це розлад розумовий?штепа теж з буцегані вийшла з маленькими українськими прапорцями-щоб йорнічати та насміхатись.
показати весь коментар
15.11.2020 08:35 Відповісти
Блюзнір:українські символи почепило в палаті (тоді де рояль?)...а може це розлад розумовий?штепа теж з буцегані вийшла з маленькими українськими прапорцями-щоб йорнічати та насміхатись.
показати весь коментар
15.11.2020 08:36 Відповісти
Надеюсь оно будет его последним видео...
показати весь коментар
15.11.2020 09:04 Відповісти
"Зеленский опубликовал второе видео из Феофании." - посмотрел второе видео из Феофании, не смешно. Теряет профессиональные навыки. Когда играл на рояле, было лучше.
показати весь коментар
15.11.2020 09:35 Відповісти
Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 7466
показати весь коментар
15.11.2020 13:05 Відповісти
о Влогер прокинувся, ось що буває коли ліки з коксом змішувать Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 5478
показати весь коментар
15.11.2020 09:43 Відповісти
...два кайфа не сумісні, а тут навіть три...

1. кокс
2. кольоса
3. кривуляння
показати весь коментар
15.11.2020 11:28 Відповісти
Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит.
Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.
показати весь коментар
15.11.2020 12:25 Відповісти
...коротко і змістовно.
показати весь коментар
15.11.2020 11:29 Відповісти
Медицина безсильна, тут лише евтаназія при допомозі....
Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 6934
показати весь коментар
15.11.2020 11:26 Відповісти
Кажуть його в дитячому садочку піндюліли одногрупники, тому воно таке мерзотне.
показати весь коментар
15.11.2020 11:32 Відповісти
уверен, его в школе макали рылом в унитаз на каждой переменке. например у нас пархатые все до единого принимали такие процедуры.
показати весь коментар
15.11.2020 12:05 Відповісти
ЭТО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ !?)
показати весь коментар
15.11.2020 11:44 Відповісти
Когда следующий гундосик?
показати весь коментар
15.11.2020 12:24 Відповісти
Зебуїн феофанський, нєлох оманський, чорт уханський... Бложик для зебуїнів, недорого, всього 2700000 грн. в день!
показати весь коментар
15.11.2020 12:46 Відповісти
Хороший Зе! Приятный, открытый, обаятельный.
показати весь коментар
15.11.2020 13:01 Відповісти
Второе и, надеюсь, последнее...
показати весь коментар
15.11.2020 13:42 Відповісти
Мастер спорта по борьбе с COVID-19 Зеленский к заболевшим гражданам Украины: «Дивіться, дебіли, як треба лікуватись, - палата на півсотні хворих лохів, та тільки ж хто їх сюди пустить - я один. Ніяких привілеїв - усе безкоштовно, тобто, за ваш, довбеники, рахунок. А ви там, дурбеленики, по домівках клізми собі ставте, може хто й вилікується. А якщо ні, то передасте привіт моїй улюбленій бабці».
показати весь коментар
15.11.2020 13:55 Відповісти
Шматок мурчащого лайна,як же ти дістав!
показати весь коментар
15.11.2020 14:32 Відповісти
И кто-то слушал и смотрел на это все 20 минут своей жизни??
показати весь коментар
15.11.2020 14:41 Відповісти
Теме Крыма посвящено лишь 1,7% из общего потока украинских новостей.
показати весь коментар
15.11.2020 14:53 Відповісти
Я так понимаю, конституционный суд его уже не интересует, бла бла бла -ни о чем.
показати весь коментар
15.11.2020 16:24 Відповісти
Ущербність "юриста-піаніста" просто удручає...
показати весь коментар
15.11.2020 17:12 Відповісти
Непохож на больного Ковид 19.чето бодрячком себя чувствует .
показати весь коментар
15.11.2020 17:52 Відповісти
Потому, что регулярно НЮХАЕТ правильное лекарство.
показати весь коментар
15.11.2020 19:24 Відповісти
Хоча б тиждень не бачити зе рило ! Буду звертатися до суду і скаржитись на тих , хто буде казати : "президент зєлєнскій". Ну хіба що президент туалету .
показати весь коментар
15.11.2020 21:36 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 