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Новости Политика Украины
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Зеленский (16565) обращение (497) Резников (1168) Стефанчук Руслан (578)

Зеленский опубликовал второе видео из Феофании. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский записал второй видеоблог из палаты больницы в Феофании, где он лечится от COVID-19.

Видео опубликовано на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз с Русланом Стефанчуком и Алексем Резниковым говорим о карантине выходного дня, выборах в США, работе Верховной Рады, новых КПВВ и здоровье украинцев", - подписал видео Зеленский.

Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержания 7,8 тыс. грн в день, - главврач Семенив

12 ноября президент записал первое видеообращение из больничной палаты. Зеленский заявил, что украинские телеканалы не показывают хорошие новости, и поэтому он будет "сам рассказывать вам о событиях рабочего дня".

Зеленский опубликовал второе видео из Феофании 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+104
Зеленский опубликовал второе видео из Феофании - Цензор.НЕТ 9561
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14.11.2020 18:46
+91
Оно не президент, оно до сих пор играет роль в шоу для люмпена. Оно по другому не научено.
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14.11.2020 18:47
+78
У чувака зависимость
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14.11.2020 18:45
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Страница 5 из 5
Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 239
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15.11.2020 00:19 Ответить
Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 6334
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15.11.2020 00:19 Ответить
ну все, ****** теперь всех своей рожей
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15.11.2020 00:43 Ответить
Як можна бути таким посміховиськом, його вже сприймають навіть у партії як дебіла. Максимум цієїї шмарклі це роздавати туалетний папір
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15.11.2020 00:50 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям самопровозглашенных республик Донбасса на русском языке в видеообращении, которое опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

вопрос - а он спросил у народа Украины - стоит ли обращаться к этим людям, предавшим Украину? может стоит позаботиться об Украине, а не оккупированных территориях... зеленые сопли пердизента надоели... какое-то оно не то... не тот Голобородько из фильма, а соплежующий клоун...
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15.11.2020 01:09 Ответить
100% в точку.
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15.11.2020 05:55 Ответить
Ипанько. Нет слов.
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15.11.2020 01:38 Ответить
Чем его лечат? Кокосом?
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15.11.2020 01:42 Ответить
Аргентинським борошном, тобто стражданням. Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 4657
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15.11.2020 01:49 Ответить
Зе-чмо.
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15.11.2020 02:02 Ответить
Нормальные люди лечатся дома. А ненормальные занимают койкоместа.
Зеленский, не разочаровывай избирателей. Ты должен выехать из Феофании в катафалке. А то утопят, как дурного кота в мешке.
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15.11.2020 02:03 Ответить
опять ЗЕДЕНЫЙ маланский поц запел свою хвалебную песню !!!! А-у-у окурок, АСТАНОВИСЬ !!!!
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15.11.2020 13:51 Ответить
приступ геммороя? сходи пробздись, кацап
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15.11.2020 20:42 Ответить
какие тут комментаторы все культурные, высокоинтеллектуальные.
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15.11.2020 03:04 Ответить
Просто физиономия с наморщенным узким лобиком имбецила с видосиками под суфлера уже всем надоела хуже горькой редьки. Тебе нет?
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15.11.2020 12:48 Ответить
точно. мне физиономия с наморщенным узким лобиком имбецила с видосиками под суфлера уж надоела хуже горькой редьки за 2014-2019. хорошо, что не переизбрали.
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15.11.2020 17:52 Ответить
Главное, за чужиоми тряпками не пячутся))) как некоторые))
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15.11.2020 17:31 Ответить
да как ты посмел обозвать украинских флаг, за которым ты спрятался тряпкой, кацап?
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15.11.2020 17:49 Ответить
Чувырло лахтинское, скройся в унитаз!
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15.11.2020 18:13 Ответить
ообряю твоё самовнушение. читай сам себе о себе "Чувырло лахтинское, скройся в унитаз!"
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15.11.2020 18:24 Ответить
Оно в Феофании а ему таки в Павловскую .
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15.11.2020 03:51 Ответить
В кириловку
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15.11.2020 12:50 Ответить
ще не здох *****?
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15.11.2020 05:54 Ответить
тамагочи
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15.11.2020 05:54 Ответить
видать, американцы что-то шепнули верхушке руководства Украины... да так мяхко и тихо шепнули, что и зеленский, и заносчик-секретать ермак, и степанов резко заболели гриппом... т.е. взяли передых пару недель, чтобы потом дать ответ американскому народу - куда вы, падлы, возглавлявшие и возглавляющие Украину, украинцев завели, в какой лес? сами дороги не знали, так еще и 40 миллионов в путь взяли... вот почему вовка и обращается за помощью к оккупированным территориям... потому что на свободной территории Украины он уже не воспринимается...
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15.11.2020 06:45 Ответить
Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 5026
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15.11.2020 07:34 Ответить
Заткинись вже дурню!! слухати противно!! Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 8125
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15.11.2020 08:25 Ответить
Нет-нет, пущай говорит и побольше, дабы дурь его видна всем была. Чтобы до всех дошло
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15.11.2020 12:27 Ответить
невже ви те лайно слухаєте?
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15.11.2020 13:04 Ответить
Та до кого ещё не дошло, - уже не дойдёт!
Ты им хоть кол на голове теши!
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15.11.2020 17:40 Ответить
Блюзнір:українські символи почепило в палаті (тоді де рояль?)...а може це розлад розумовий?штепа теж з буцегані вийшла з маленькими українськими прапорцями-щоб йорнічати та насміхатись.
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15.11.2020 08:35 Ответить
Блюзнір:українські символи почепило в палаті (тоді де рояль?)...а може це розлад розумовий?штепа теж з буцегані вийшла з маленькими українськими прапорцями-щоб йорнічати та насміхатись.
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15.11.2020 08:36 Ответить
Надеюсь оно будет его последним видео...
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15.11.2020 09:04 Ответить
"Зеленский опубликовал второе видео из Феофании." - посмотрел второе видео из Феофании, не смешно. Теряет профессиональные навыки. Когда играл на рояле, было лучше.
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15.11.2020 09:35 Ответить
Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 7466
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15.11.2020 13:05 Ответить
о Влогер прокинувся, ось що буває коли ліки з коксом змішувать Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 5478
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15.11.2020 09:43 Ответить
...два кайфа не сумісні, а тут навіть три...

1. кокс
2. кольоса
3. кривуляння
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15.11.2020 11:28 Ответить
Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит.
Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.
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15.11.2020 12:25 Ответить
...коротко і змістовно.
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15.11.2020 11:29 Ответить
Медицина безсильна, тут лише евтаназія при допомозі....
Зеленський опублікував друге відео з Феофанії - Цензор.НЕТ 6934
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15.11.2020 11:26 Ответить
Кажуть його в дитячому садочку піндюліли одногрупники, тому воно таке мерзотне.
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15.11.2020 11:32 Ответить
уверен, его в школе макали рылом в унитаз на каждой переменке. например у нас пархатые все до единого принимали такие процедуры.
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15.11.2020 12:05 Ответить
ЭТО ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ !?)
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15.11.2020 11:44 Ответить
Когда следующий гундосик?
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15.11.2020 12:24 Ответить
Зебуїн феофанський, нєлох оманський, чорт уханський... Бложик для зебуїнів, недорого, всього 2700000 грн. в день!
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15.11.2020 12:46 Ответить
Хороший Зе! Приятный, открытый, обаятельный.
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15.11.2020 13:01 Ответить
Второе и, надеюсь, последнее...
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15.11.2020 13:42 Ответить
Мастер спорта по борьбе с COVID-19 Зеленский к заболевшим гражданам Украины: «Дивіться, дебіли, як треба лікуватись, - палата на півсотні хворих лохів, та тільки ж хто їх сюди пустить - я один. Ніяких привілеїв - усе безкоштовно, тобто, за ваш, довбеники, рахунок. А ви там, дурбеленики, по домівках клізми собі ставте, може хто й вилікується. А якщо ні, то передасте привіт моїй улюбленій бабці».
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15.11.2020 13:55 Ответить
Шматок мурчащого лайна,як же ти дістав!
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15.11.2020 14:32 Ответить
И кто-то слушал и смотрел на это все 20 минут своей жизни??
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15.11.2020 14:41 Ответить
Теме Крыма посвящено лишь 1,7% из общего потока украинских новостей.
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15.11.2020 14:53 Ответить
Я так понимаю, конституционный суд его уже не интересует, бла бла бла -ни о чем.
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15.11.2020 16:24 Ответить
Ущербність "юриста-піаніста" просто удручає...
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15.11.2020 17:12 Ответить
Непохож на больного Ковид 19.чето бодрячком себя чувствует .
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15.11.2020 17:52 Ответить
Потому, что регулярно НЮХАЕТ правильное лекарство.
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15.11.2020 19:24 Ответить
Хоча б тиждень не бачити зе рило ! Буду звертатися до суду і скаржитись на тих , хто буде казати : "президент зєлєнскій". Ну хіба що президент туалету .
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15.11.2020 21:36 Ответить
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