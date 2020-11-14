Зеленский опубликовал второе видео из Феофании. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский записал второй видеоблог из палаты больницы в Феофании, где он лечится от COVID-19.
Видео опубликовано на странице президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"На этот раз с Русланом Стефанчуком и Алексем Резниковым говорим о карантине выходного дня, выборах в США, работе Верховной Рады, новых КПВВ и здоровье украинцев", - подписал видео Зеленский.
Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский в "Феофании" находится на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержания 7,8 тыс. грн в день, - главврач Семенив
12 ноября президент записал первое видеообращение из больничной палаты. Зеленский заявил, что украинские телеканалы не показывают хорошие новости, и поэтому он будет "сам рассказывать вам о событиях рабочего дня".
Пожалуйста, подождите...
вопрос - а он спросил у народа Украины - стоит ли обращаться к этим людям, предавшим Украину? может стоит позаботиться об Украине, а не оккупированных территориях... зеленые сопли пердизента надоели... какое-то оно не то... не тот Голобородько из фильма, а соплежующий клоун...
Зеленский, не разочаровывай избирателей. Ты должен выехать из Феофании в катафалке. А то утопят, как дурного кота в мешке.
Ты им хоть кол на голове теши!
1. кокс
2. кольоса
3. кривуляння
Паяцы подмигивают, корчат рожи.
Чехов, Ярмарка.