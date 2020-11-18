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Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель

Президент Володимир Зеленський почувається краще, тримається бадьоро і продовжує працювати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила речниця президента Юлія Мендель.

"Здоров’я Президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки. Цього тижня заплановані події за участю президента в онлайн-режимі, про що ми повідомлятимемо на сайті", - зазначила Мендель.

Крім того, речниця президента запевнила, що одужує і керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на COVID-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від COVID-19 в лікарні "Феофанія".

Також читайте: Зеленський і ОП вирішили частково взяти на себе модерацію теми з касовими апаратами для ФОП, - радник глави ОП Подоляк

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+57
"на жаль..." (с)
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18.11.2020 14:25
+48
Я не вірю, що він хворий.
Змилось в бункер як і фуйло.
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18.11.2020 14:26
+44
кого волнует состояние его здоровья?
запёрли совершенно здорового кабана в феофанию,снимать видосы,в то же время люди мрут пряио у дверей недобольниц
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18.11.2020 14:50
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Що буде після відставки Зеленського? Як зміниться електоральне поле? Все буде погано. Ватніки юга-вастока вийдуть з тимчасового "помутнєнія по приколу" і підуть голосувати за медведчука і іншу ригокоцапську кодлу. Часи зеленого нєдоразумєнія здадуться вам панове ще досить щасливим часом. Отакі сумні в мене роздуми.
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18.11.2020 15:09 Відповісти
-1.
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18.11.2020 15:13 Відповісти
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 3785
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18.11.2020 15:10 Відповісти
А гомеопатией его лечить не пробовали? Гомеопатия иногда спасает жизни
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18.11.2020 15:12 Відповісти
Он и без врачей знает, что " травка" помогает.Особенно при "кашле" ))
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18.11.2020 15:27 Відповісти
Боже, дай розуму Зеленському прогнати Мендель...
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18.11.2020 15:14 Відповісти
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 1355
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18.11.2020 17:24 Відповісти
Та вже стан настільки покращився,що новий костюм треба шить.
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18.11.2020 15:20 Відповісти
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 5607
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18.11.2020 15:21 Відповісти
Может его туда насовсем ,а потом на пен сию совсем ?! Нам бы плегчало
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18.11.2020 15:24 Відповісти
Все граждане Украины молятся за его здоровье!
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 1787
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18.11.2020 15:34 Відповісти
Лише 73%... На жаль... Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6555
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18.11.2020 15:54 Відповісти
І свічки у церкві ставлять, зліва.
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18.11.2020 15:59 Відповісти
молодец, ему нельзя умирать. в ковидном фонде еще 25 ярдов осталось, а чтоб их ОСВОИТЬ, нужен живой президент.. не дай БОГ кто то пустит эти бабки на борьбу с ковид,
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18.11.2020 15:42 Відповісти
А може він і не хворів?
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18.11.2020 15:45 Відповісти
Та якто пофіг яке там у бубочки здоров'я, от що з мозгами все гірше і гірше це пічалька. Надіюсь що скоро за яником на Ростов, так сказать по вакцину.
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18.11.2020 15:54 Відповісти
....срань господня вернулись слава богу времена ленина и сталина
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18.11.2020 15:56 Відповісти
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Зеленском в интернете...
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18.11.2020 15:56 Відповісти
Не ШОБ, а ЩОБ. Не ОНО, а ВОНО. А в остальном все правильно.
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18.11.2020 16:09 Відповісти
Вот это президент, Алиев на своей освобождённой территории
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 3369http://dl4.joxi.net/drive/2020/11/18/0026/4046/1753038/38/dd47cb6dce.jpg[/img]
А не ты, гавно собачье, вова бубочка, территории просто сдаёшь, позор и презрение тебе.
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18.11.2020 16:29 Відповісти
Среди властных уб... дела уже полгода новый тренд, "заболел"covid- ом", и люди к тебе потянутся, или " коси"под человека и будешь молодец.
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18.11.2020 16:34 Відповісти
На жаль....
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18.11.2020 16:38 Відповісти
Желаю ему и его вышкребкам подохнуть медленно и страшных в муках
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18.11.2020 16:38 Відповісти
мандель, а ты знаешь , шо гонцу при плозих новостях голову скручивали?!
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18.11.2020 16:50 Відповісти
Симулянт🙄🤫🤦🐑😡
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18.11.2020 16:52 Відповісти
Не болел и выздоровен. Клоун, что взять!
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18.11.2020 17:00 Відповісти
4 раза косил от мобилизации в армию, а тут сам Бог велел закосить под ковид.
Привычка однако
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18.11.2020 17:11 Відповісти
мендель, может он из спортзала не вылазит с ирмаком?
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18.11.2020 17:36 Відповісти
Плохо мы молились.
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18.11.2020 18:13 Відповісти
А пан справді хворіли, чи «по приколу», як і обирались президентом? 95-ий квартал...
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18.11.2020 18:29 Відповісти
клоунада и чма такое не берёт
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18.11.2020 19:38 Відповісти
короновирус этому чму пофиг только пуля в висок поможет этому чму уйти с престола
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18.11.2020 19:41 Відповісти
стан здоров'я Зе-чма покращується щодня



ой,вей, як нам таке щастя пережити???
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18.11.2020 21:16 Відповісти
Ця знає, вона ж йому кисень задуває
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18.11.2020 22:43 Відповісти
Негативные отзывы на этом форуме должны стимулировать Зеленского на выздоровление. Тем более что они почти все проплачены конкурентами. Пишут их тролли низкой квалификации.
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18.11.2020 22:58 Відповісти
Да всем похрен состояние его здоровья!!!!Пусть асфальта хапанет пару кг.-сразу полегчает-лучшее лекарство от ковид с точки зрения зеленского.
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18.11.2020 23:18 Відповісти
.а это кому то интерестно разве .что с ним .? как то насрать на состояние его здоровья ))
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18.11.2020 23:19 Відповісти
Оно без Ермака и на горшок сходить не может. Да и вся эта "болезнь" выглядит очень неправдоподобно. Сам переболел на COVID и знаю, что, если есть кашель, то это уже, скорей всего, пневмония - далеко не легкая форма. Да и болтать в "видосиках" без кашля больше 5-ти минут не получилось бы.
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19.11.2020 04:48 Відповісти
виявлено новий штамм вірусу хуцпи
він отримав назву мендель-штамм
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19.11.2020 11:46 Відповісти
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 7796
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19.11.2020 12:10 Відповісти
Зеленый клоун - ХРОНИЧЕСКИ МНИМЫЙ... Мнимый больной, мнимый студент, мнимый юрист, мнимый комик, мнимый острослов, мнимый актер, мнимый призывник, мнимый главнокомандующий, мнимый нелох, мнимый мастер спорта по борьбе с к-вирусом, мнимый борец с коррупцией, олигархами, кумовством, привилегиями и т.д., мнимый преЗЕдент с такими же мнимыми депутатами, министрами, прокурорами, советниками, пресс-секретарями...
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20.11.2020 16:51 Відповісти
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