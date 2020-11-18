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Состояние здоровья Зеленского улучшается с каждым днем, - Мендель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Состояние здоровья Зеленского улучшается с каждым днем, - Мендель

Президент Владимир Зеленский чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Здоровье Президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием Президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте", - отметила Мендель.

Кроме того, пресс-секретарь президента заверила, что выздоравливает и руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и ОП решили частично взять на себя модерацию темы с кассовыми аппаратами для ФОП, - советник главы ОП Подоляк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+57
"на жаль..." (с)
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18.11.2020 14:25
+48
Я не вірю, що він хворий.
Змилось в бункер як і фуйло.
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18.11.2020 14:26
+44
кого волнует состояние его здоровья?
запёрли совершенно здорового кабана в феофанию,снимать видосы,в то же время люди мрут пряио у дверей недобольниц
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18.11.2020 14:50
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Що буде після відставки Зеленського? Як зміниться електоральне поле? Все буде погано. Ватніки юга-вастока вийдуть з тимчасового "помутнєнія по приколу" і підуть голосувати за медведчука і іншу ригокоцапську кодлу. Часи зеленого нєдоразумєнія здадуться вам панове ще досить щасливим часом. Отакі сумні в мене роздуми.
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18.11.2020 15:09 Ответить
-1.
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18.11.2020 15:13 Ответить
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 3785
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18.11.2020 15:10 Ответить
А гомеопатией его лечить не пробовали? Гомеопатия иногда спасает жизни
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18.11.2020 15:12 Ответить
Он и без врачей знает, что " травка" помогает.Особенно при "кашле" ))
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18.11.2020 15:27 Ответить
Боже, дай розуму Зеленському прогнати Мендель...
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18.11.2020 15:14 Ответить
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 1355
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18.11.2020 17:24 Ответить
Та вже стан настільки покращився,що новий костюм треба шить.
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18.11.2020 15:20 Ответить
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 5607
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18.11.2020 15:21 Ответить
Может его туда насовсем ,а потом на пен сию совсем ?! Нам бы плегчало
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18.11.2020 15:24 Ответить
Все граждане Украины молятся за его здоровье!
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 1787
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18.11.2020 15:34 Ответить
Лише 73%... На жаль... Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 6555
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18.11.2020 15:54 Ответить
І свічки у церкві ставлять, зліва.
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18.11.2020 15:59 Ответить
молодец, ему нельзя умирать. в ковидном фонде еще 25 ярдов осталось, а чтоб их ОСВОИТЬ, нужен живой президент.. не дай БОГ кто то пустит эти бабки на борьбу с ковид,
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18.11.2020 15:42 Ответить
А може він і не хворів?
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18.11.2020 15:45 Ответить
Та якто пофіг яке там у бубочки здоров'я, от що з мозгами все гірше і гірше це пічалька. Надіюсь що скоро за яником на Ростов, так сказать по вакцину.
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18.11.2020 15:54 Ответить
....срань господня вернулись слава богу времена ленина и сталина
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18.11.2020 15:56 Ответить
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Зеленском в интернете...
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18.11.2020 15:56 Ответить
Не ШОБ, а ЩОБ. Не ОНО, а ВОНО. А в остальном все правильно.
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18.11.2020 16:09 Ответить
Вот это президент, Алиев на своей освобождённой территории
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 3369http://dl4.joxi.net/drive/2020/11/18/0026/4046/1753038/38/dd47cb6dce.jpg[/img]
А не ты, гавно собачье, вова бубочка, территории просто сдаёшь, позор и презрение тебе.
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18.11.2020 16:29 Ответить
Среди властных уб... дела уже полгода новый тренд, "заболел"covid- ом", и люди к тебе потянутся, или " коси"под человека и будешь молодец.
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18.11.2020 16:34 Ответить
На жаль....
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18.11.2020 16:38 Ответить
Желаю ему и его вышкребкам подохнуть медленно и страшных в муках
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18.11.2020 16:38 Ответить
мандель, а ты знаешь , шо гонцу при плозих новостях голову скручивали?!
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18.11.2020 16:50 Ответить
Симулянт🙄🤫🤦🐑😡
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18.11.2020 16:52 Ответить
Не болел и выздоровен. Клоун, что взять!
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18.11.2020 17:00 Ответить
4 раза косил от мобилизации в армию, а тут сам Бог велел закосить под ковид.
Привычка однако
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18.11.2020 17:11 Ответить
мендель, может он из спортзала не вылазит с ирмаком?
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18.11.2020 17:36 Ответить
Плохо мы молились.
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18.11.2020 18:13 Ответить
А пан справді хворіли, чи «по приколу», як і обирались президентом? 95-ий квартал...
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18.11.2020 18:29 Ответить
клоунада и чма такое не берёт
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18.11.2020 19:38 Ответить
короновирус этому чму пофиг только пуля в висок поможет этому чму уйти с престола
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18.11.2020 19:41 Ответить
стан здоров'я Зе-чма покращується щодня



ой,вей, як нам таке щастя пережити???
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18.11.2020 21:16 Ответить
Ця знає, вона ж йому кисень задуває
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18.11.2020 22:43 Ответить
Негативные отзывы на этом форуме должны стимулировать Зеленского на выздоровление. Тем более что они почти все проплачены конкурентами. Пишут их тролли низкой квалификации.
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18.11.2020 22:58 Ответить
Да всем похрен состояние его здоровья!!!!Пусть асфальта хапанет пару кг.-сразу полегчает-лучшее лекарство от ковид с точки зрения зеленского.
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18.11.2020 23:18 Ответить
.а это кому то интерестно разве .что с ним .? как то насрать на состояние его здоровья ))
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18.11.2020 23:19 Ответить
Оно без Ермака и на горшок сходить не может. Да и вся эта "болезнь" выглядит очень неправдоподобно. Сам переболел на COVID и знаю, что, если есть кашель, то это уже, скорей всего, пневмония - далеко не легкая форма. Да и болтать в "видосиках" без кашля больше 5-ти минут не получилось бы.
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19.11.2020 04:48 Ответить
виявлено новий штамм вірусу хуцпи
він отримав назву мендель-штамм
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19.11.2020 11:46 Ответить
Стан здоров'я Зеленського покращується щодня, - Мендель - Цензор.НЕТ 7796
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19.11.2020 12:10 Ответить
Зеленый клоун - ХРОНИЧЕСКИ МНИМЫЙ... Мнимый больной, мнимый студент, мнимый юрист, мнимый комик, мнимый острослов, мнимый актер, мнимый призывник, мнимый главнокомандующий, мнимый нелох, мнимый мастер спорта по борьбе с к-вирусом, мнимый борец с коррупцией, олигархами, кумовством, привилегиями и т.д., мнимый преЗЕдент с такими же мнимыми депутатами, министрами, прокурорами, советниками, пресс-секретарями...
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20.11.2020 16:51 Ответить
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