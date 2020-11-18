Состояние здоровья Зеленского улучшается с каждым днем, - Мендель

Президент Владимир Зеленский чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Здоровье Президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки. На этой неделе запланированы события с участием Президента в онлайн-режиме, о чем мы будем сообщать на сайте", - отметила Мендель.

Кроме того, пресс-секретарь президента заверила, что выздоравливает и руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

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