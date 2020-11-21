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Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура

Державна аудиторська служба ще навесні провела перевірку діяльності музею і звернулася за її результатами до правоохоронців. Влітку було відкрито кримінальне провадження про витрачання коштів, місяць тому - отримані постанови на слідчі дії.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, інформація в соцмережах і обурення щодо того, що нібито слідчі дії в музеї були начеб-то приурочені до 7-ї річниці початку Революції Гідності, не відповідають дійсності.

Максимець пояснила, що ще навесні Державна аудиторська служба проводила перевірку діяльності музею і за результатами цієї перевірки були направлені відповідні звернення до правоохоронних органів. А кримінальне провадження стосовно витрачання коштів музею було відкрито ще влітку. Ухвали на слідчі дії були отримані в суді ще місяць тому.

Читайте також: ОП про обшуки в Музеї Революції: емоцій у ці дні і так багато, не варто додавати нових

"Сьогоднішні слідчі дії в музеї абсолютно не стосуються річниці. Це маніпуляції", - сказала вона.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки у Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Топ коментарі
+42
угу. просто так совпало.
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19.11.2020 20:50
+28
зам ГБР - чел Портнова, за взятку Ермаку и с согласия Зеленского..
зам ГенПрокуратуры, чел Медведчука, за взятку Ермаку и с согласия Зеленского..
Нач СБУ агент ФСБ Баканов + зам чел Медведчука..
***************
о чем вы говорите?!.. Ублюдок Зеленский привел к власти ФСБшных украиноненавистников!
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19.11.2020 20:52
+20
Herman Aksom@eternalrailway 21 ч

Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.

Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
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19.11.2020 20:54
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угу. просто так совпало.
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19.11.2020 20:50 Відповісти
а музей холокоста, тоже обыскивать будут? или нет.
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19.11.2020 21:11 Відповісти
не смеши и популистичничай ,там еврейские корни, а значит не будут,еврей еврюшу не оберёт Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9603 и пора об этом знать всем и всюду Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9067
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19.11.2020 21:15 Відповісти
правда? а я таки и не знал.........
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19.11.2020 21:19 Відповісти
Я я Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2420 Гельдрих Штольц
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19.11.2020 21:42 Відповісти
О Немец,тогда извиняй ,ладно сегодня международный день мужчины и я немножко больше выпил ,тебя и других настоящих мужчин поздравляю и без обид Гельдрих ,все мы где то евреями на долю бываем особенно когда с деньгами расстаёмся Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1835
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19.11.2020 21:49 Відповісти
😁
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20.11.2020 06:03 Відповісти
Ну русня жеж. Этонемы.Настамнет. Этонекгодовщине. Курва, это мы про Украину, не про Туркменистан????
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19.11.2020 21:14 Відповісти
Dmitry Adamovych СБУ повідомила, що обшук проводить Аваков.
Служба безпеки України звертає увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею революції гідності, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2872823612947625?__cft__[0]=AZWeeDaImTIDJbZCc0S1z8xHjYuQlYzMvBU5Mg2HBjvNg36k9SKxiN0EqNgLE-84YBVopo8nTUz60XtE1FQdL_MedHL-ZkIbeFuhX9YfO2NJzxgX5vb4AFwSyvIOKxKHT9K2YaRNijc0ZAgl4DUnYX9GQhnBVjj2CnDfBH8PVkh0-mF3qrlcuWUFCLg-zlZNSzU&__tn__=%2CO%2CP-R
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19.11.2020 20:51 Відповісти
о), почався перевод стрілок
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19.11.2020 21:18 Відповісти
зам ГБР - чел Портнова, за взятку Ермаку и с согласия Зеленского..
зам ГенПрокуратуры, чел Медведчука, за взятку Ермаку и с согласия Зеленского..
Нач СБУ агент ФСБ Баканов + зам чел Медведчука..
***************
о чем вы говорите?!.. Ублюдок Зеленский привел к власти ФСБшных украиноненавистников!
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19.11.2020 20:52 Відповісти
Herman Aksom@eternalrailway 21 ч

Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.

Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
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19.11.2020 20:54 Відповісти
Вороги України при владі України. Зеля вже "Акончил вайну", как абещал.
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19.11.2020 23:26 Відповісти
Нет, из привели 73%. Нельзя про это забывать
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20.11.2020 01:17 Відповісти
Нарушили пусть несут ответственность
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19.11.2020 20:52 Відповісти
это вы о ЗЕленских ?
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19.11.2020 20:54 Відповісти
любишь своего фюрерка, русмартышка?
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19.11.2020 21:16 Відповісти
лживые зеленые гниды
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19.11.2020 20:52 Відповісти
для бенедіктової Майдану не існує; і коли річниця - їй фіолетово
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19.11.2020 20:52 Відповісти
Анна и кот мурчик или я почти не угадал Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6367
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19.11.2020 21:36 Відповісти
Угадав. Але чоловік цієї, щоб отримати 700 тисяч звільнився і відновився. мєнтом.
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19.11.2020 21:42 Відповісти
Теперь я понял свою миссию на форуме, сейчас попробуем с другими, а тут таких не мерено Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9205 и ещё если не отвечают значит в яблочко Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9205
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19.11.2020 21:55 Відповісти
зав'язуй. Або українізуйся. Може, дізнаєшсся, що Мур (і навіть англійською Мооrе) - це ****** стіна будівлі. Фундамент, короче.
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20.11.2020 01:32 Відповісти
Во первых заметно ,что ты агрессивно реагируешь на юмор , потому что много времени уделяешь политике, ну а ниже приведены примеры, заметь что слово Moore это имя или фамилия можешь погуглить про несущую стену , фундамент и Moore Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9575

Но это не несущая стена, пап.

But these aren't structure-bearing elements, Dad.

Эту нельзя, это несущая стена.

You can't. It's load-bearing.

load-bearing.">

It's Chef Moore's contract for the wedding.

Это договор семьи с шефом Муром.

The skull you found in the kiln - the dental records matched Griffin Moore.

Череп, что вы нашли в печке для сушки - его зубы совпадают с Гриффином Муром.

Муром.">

Moore strongly contested this situation, and DC eventually stopped publishing ABC.

Мур очень протестовал против этой ситуации, и DC, в конце концов, остановила публикацию ABC.

Two-time Tony award winner Veronica Moore.

Обладательницу двух премий "Тони" - Веронику Мур.
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23.11.2020 18:58 Відповісти
ага. просто так.. на передодні цієї дати, сссссссссукі!
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19.11.2020 20:53 Відповісти
Возмущение в соцсетях как раз соответствует действительности- это просто наши правоохранители живут в какой-то другой действительности.
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19.11.2020 20:54 Відповісти
Правоохоронці????? Так вони ж на службі у мертвечука і портянкіна.
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19.11.2020 21:43 Відповісти
Все эти ОПы уже так заврались, что даже если(!!!) они и говорят правду - мало кто верит........
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19.11.2020 20:54 Відповісти
"Сегодня правоохранители провели обыски в помещении музея Революции Достоинства. Будем откровенны: такая новость, уже начиная с заголовка не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных", - сказано в сообщении.
В ОП удивлены, что обыски в Музее Революции провели именно накануне седьмой годовщины Революции Достоинства.- о чем поет сия певчая птица ???
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19.11.2020 20:54 Відповісти
Сия птичка прикрывает жопы своего безголового начальства.
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19.11.2020 20:56 Відповісти


Сергій Прач@sergey_prach 2 ч

А мені взагалі цікаво, чому рінатка вимагає викликати на допит Пороха, пастора та інших. Але абс не має претензій до нашого афганського мусі, який і реально покликав людей на Майдан. У мусі внайом вже бронік недоторканний на сраці встиг вирости?
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19.11.2020 21:50 Відповісти
Ця "певчая птица" -- просто зекурва.
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19.11.2020 23:34 Відповісти
Зато Зеленский хочет российский проект Холокоста построить в Бабином Яру. И уже строит. Где жертвы будут ли одни евреи. А похороненных там украинцев сделают пособниками нацистов.
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19.11.2020 20:55 Відповісти
Докази, плиз. Хоча в тебе їх нема, провокаторе- тому в спам!
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19.11.2020 20:58 Відповісти
Євреїв евакуювали, ще до прибуття німців. Євреї туди й не ходять, і не ходили.
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19.11.2020 23:38 Відповісти
не совсем так. Эвакуировали всех кто работал на заводах, а не специально евреев. Но составы были забиты евреями потому что они догадывались что их ждет.
Но не все. Многие считали что "какая разница" - под советскими или под немцами, думали что они свой гешефт везде иметь будут, при любой власти.
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20.11.2020 01:24 Відповісти
Ось мене і цікавить одне питання, а яка гідність є в нашого призедента?
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19.11.2020 20:56 Відповісти
російська.
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19.11.2020 20:57 Відповісти
малороська.
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19.11.2020 21:03 Відповісти
Квартальна. Приймає і спереду і сзаду! Краще актрис з порнхабу!
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19.11.2020 23:19 Відповісти
Єврейська
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19.11.2020 23:40 Відповісти
Час єднатись та діяти! Закликаємо українські сили спільно сформувати план дій та координаційний центр РОК готовий коригувати власні плани щодо протесту відповідно до рішень спільного центру Чекаємо патріотів #21листопада о 14:00 на Європейській площі

Музей Революции обыскивали не к годовщине Майдана, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2563
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19.11.2020 20:56 Відповісти
Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2550
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19.11.2020 21:45 Відповісти
Соня! В історії України були так звані "беспредельщики" три Андрія та Ринат. Вони тупо просрали вирок Януковичу, і це за його гроші. Чуваші плюс татари, які в житті жодним чином не спілкуються, об"єднались тимчасово в Україні - це просто понт, Показати Януковичу, що вони в Україні реальна сила, бо Шарикови можуть спитати за потрачені кошти.
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19.11.2020 22:13 Відповісти
73% голосували за Зеленського, щоб сміятися 24 години на добу.
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19.11.2020 20:56 Відповісти
Я знаю одну кантору, де паціенти сміються 24 години на добу, і це не Феофанія.
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19.11.2020 20:59 Відповісти
Та ну, соУпаденіє, як і заява "мурки"- ріната в ДБР про "госпереворот" і зняття арешту з януковоча. "Випадкове співпадіння" і ніякого злого наміру. Тим білше, що ще місяць тому була отримана постанова про слідчі дії, а їх, абсолютно "випадково", вирішили провести напередодні річниці Майдану.
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19.11.2020 20:58 Відповісти
ФСБШНАЯ КАРТОЧКА ПРИУРОЧИТЬ СВОИ ДЕЛА К КАКОМУТО СОБЫТИЮ
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19.11.2020 20:59 Відповісти
А коли будуть вироки по депутатам хабарникам С.Н,бо щось вже заглохло?
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19.11.2020 21:00 Відповісти
Ничего и не начиналось...
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19.11.2020 21:36 Відповісти
І справи не відкривали! От якби від ЕС...
24/7 з кожного утюга волали і на кожній серветці печатали!
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19.11.2020 23:16 Відповісти
Может, к годовщине празднования Антимайдана?
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19.11.2020 21:01 Відповісти
"По делу о госперевороте, по данным СМИ, вызывают Турчинова, Кличко, Пашинского, Парубия и Яценюка."

Почули? Прочитали?

Може, якщо не знаєте, то ще з Януковича зняли арешт. Він більше не розшукуваний.
Слів немає. Війна вже на наших вулицях, і вона підкралась непомітно. На крилах байдужості.
Спочатку затримували патріотів та вигадували їм кримінал.
Потім намагалися посадити Порошенка, одночасно цькуючи "порохоботів".
Завдяки новообраному президенту, якого мабуть недарма називали "малороським", в Україну почали повертатися злочинці типу Портнова; Штепи балотувались в мери, сепарня повисовувала писки, в повний голос заявившс що вони сепарня.
І ось...

Тепер. Відкритий реваншизм.

Взялися за "розслідування перевороту 2013-го року.
На радість кремлівському хазяїну.
Почнуть з майданівців, а потім візьмуться за вас, "приспішники хунти", "атошнічкі-волонтьорчики",
Та вже взялися. Просто ви цього не помітили.
Чи може, нарешті прозрієте?
Ми знаємо, хто в тому винен... І відповідатимете ви не перед нами, а перед судом власної совісті.
Обиральники "какая разніца"...
А поки... готуйтесь до гіршого. І сушіть сухарі.
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19.11.2020 21:04 Відповісти
Тягнибока забули, чи він свій?
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19.11.2020 21:42 Відповісти
Та понятно - к вовочкиному ковиду...
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19.11.2020 21:07 Відповісти
Говорят Дженифер Лопес не смогла соперничать с жопой экономики Украины.
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19.11.2020 21:07 Відповісти
А священну корову Ігоря Валєріча ніхто обшукати там не хоче?
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19.11.2020 21:08 Відповісти
То есть обыски в музее Революции Достоинства за день до годовщины Майдана предлагается считать не приуроченными к годовщине Майдана? Оригинально.
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19.11.2020 21:09 Відповісти
Сказки для зебилов
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19.11.2020 21:14 Відповісти
Зеленскому надо предотвращать переток выбарцав к ОПЗЖ. Поэтому Подоляк разработал информационную кампанию по дискредитации майдана, что бы повысить рейтинг Зеленского среди пророссийских ватников. Вот и наехали музей, а параллельно срочно вызывают на допросы Турчинова, Черновол, Парубия по майдану. Даже эта мелочь говорит об спланированной информационной атаке со стороны ОП на историю революции.
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19.11.2020 21:15 Відповісти
А на який чорт зараз Зеленському рейтинг?
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19.11.2020 21:25 Відповісти
Ни на чорта, а для сохранения власти.
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19.11.2020 22:26 Відповісти
скабєєва на козломорд-ТВ раз десять кончила рассказывая єту историю.
Видно спецом, "приурочили" к годовщине Майдана. Спасибо зебилам
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19.11.2020 21:21 Відповісти
Головне не дати зеленим з кацапським лайном втекти з України.
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19.11.2020 21:22 Відповісти


Хроники Хунты

Зеленский полтора года пытается доказать украинцам, что он свинопсина, но ему никто не верит.
Он и регионалов вернул, и реформы свернул, и армию отвёл, и Януковича оправдал и ничего.
Вот сегодня пришлось обыск в музее Майдана устроить. И снова всё бестолку.
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19.11.2020 21:24 Відповісти
просто шакали вирішили нації нагадати хто у хаті проффесор
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19.11.2020 21:24 Відповісти
"Музей Революции обыскивали не к годовщине Майдана, - прокуратура". А Портнов говорит, что это -отличный подарок к 7-ой годовщине.

Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6646
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19.11.2020 21:31 Відповісти
вообще-то, даже по предьяве зегенератов, бабло типа "стырили" в 2020 году.

Партии Майдана к єтому не имеют отношения ну никак.
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19.11.2020 21:35 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 6 ч. ·

Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами.
(Як же вони той Майдан ненавидять, Господи, як же їх тіпає, всю ту мордорську аґентуру, коли українці починають підводити голову й згадувати слово "гідність"...)
А хлопців цих, у формі, що приймали присягу захищати інтереси України, - шкода (обдурених мені завжди шкода не тільки по-людськи, а й на історичну мірку, "по-хазяйськи": як змарнований ресурс). "І нема кому відповісти за те, що ніхто не навчив їх нічого кращого" (Г.Белль, "Більярд о пів на десяту").
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19.11.2020 21:54 Відповісти
ці обшуки приурочені до для свят великого чувашського народу, у них там якісь святки, присвячені закінченню "хліборобського сезону". В татарів це свято називається "сабантуй" ці народи хивуть своїм життям, своїми віруваннями. Як колись основоположник чувашської діаспори в Харкові, якого "підло" вбили "браконьери" Кушнарьов при переході на посаду глави АП Кучми сказав неправду про своє чуваське походження і його звільнили без пояснення причин. Так сказати, "всадник Апокалипсиса" - Конь Рижий сказав, що він руский
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19.11.2020 21:41 Відповісти
Интересноb и как вы считаете , а кто больше еврей порох, зе или медведчукман с коломойшей ? Музей Революції обшукували не до річниці Майдану, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8683
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19.11.2020 21:45 Відповісти
Тебя посодют - а ты не воруй!
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19.11.2020 21:47 Відповісти
канєфна, канєфна!
а ак жиж!
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19.11.2020 21:54 Відповісти
Государственная аудиторская служба проводила проверку весной, уголовное производство было открыто еще летом, постановления на следственные действия были получены в суде еще месяц назад, а обыск провели точнехонько под годовщину Евромайдана...
Ну разумеется годовщина тут абсолютно не причем, совпало просто, ублюдки лживые. Наверняка еще за 2 дня решили этот обыск устроить, чтобы вся портновско-медведчуковская мразота, со всякими петушариями, успела основательно подготовиться и подготовить свою ватную аудиторию к массированному оплевыванию говном Революции Достоинства на саму годовщину.
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19.11.2020 22:05 Відповісти
Понадобился целый месяц найти месторасположение Музея для проведения обыска, по всему Киеву видать метались в поисках.
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20.11.2020 06:49 Відповісти
Прикольно хохлов ужэ 1, 3 года в гафно мокают..
.
впрочем - - - КАКАЯ РАЗНИЦА !,,
,
Главное не барыга..
..
А Росцийсские барыги -- ЭТО САМЫЙ КЛАСС !Ё,,
!!! .
ТЕПЕРЬ БУДУТ ДЕЛАТЬ ХОХЛОВ еще раз да еще раз.....
.
кАК В 1922 - 1933- 86 ГГГГ . . .
.
ГЛАВАНОЕ - не барыга (( счасс на россии ужэ 1, 2 года ржут )) ..
.
.....юю..ю.
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19.11.2020 22:23 Відповісти
Андрій провалив питання Конституційного суду. 11 друзів Оушена все зробили згідно розробленого плану. Навіть суддя КС Сас( до речі_бувший голова колгоспу) опублікував проект рішення про скасування земельної реформи, а замовники не роблять "взноси" і мовчать. Тому Андрій, щоб зберегти понт зобовязав ДБР провести обшуки в Музеї. Прокурорки сказали що мова йде про крадіжку 100 млн, а акті ревізії 4 млн нецільового ( ревізорського) використання коштів Як казав суддя Вовк (перший) давайте що небудь учудим. Саме цього Вовка у 2008 році Андрій Портний разом з Пашинський продавили на посаду голови суду. Чудять і досі.
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19.11.2020 22:31 Відповісти
Не верю в такое количество совпадений!
А вот в желание подгадить/совершить к дате,у совкодрочеров и рашистов - неистребимо!
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19.11.2020 23:09 Відповісти
Не верю в такое количество совпадений!
А вот в желание подгадить/совершить к дате,у совкодрочеров и рашистов - неистребимо!
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19.11.2020 23:11 Відповісти
Зеленскому импичмент, презедентом временно назад Порошенка.
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20.11.2020 00:15 Відповісти
Если утка крякает как утка....
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20.11.2020 00:35 Відповісти
БАКЛАНов, дьЄРМАК і портянкиОВ будуть тікати з України швидше янукОВОЧА! ХАХАХАХАХА!! якщо встигнуть звісно ж...
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20.11.2020 01:16 Відповісти
Ключевой вопрос - куда делись 111 миллионов? Если никуда не девались - значит это провокация. Если украдены - то извините, пофиг на какую дату назначен обыск.
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20.11.2020 01:27 Відповісти
Извините, но сначала надо же доказать и доказать убедительно, не так как по делу Шеремета.
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20.11.2020 06:52 Відповісти
нет доверия бенедиктовским "прокурорам", по ним самим тюрьма плачет вместе с их начальницей и ее муженьком-аферистом
Чоловік Венедіктової Колесник звільнився з кіберполіції, отримав понад 750 тис. компенсації і через 10 днів поновився на посаді
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20.11.2020 02:21 Відповісти
І знову брешуть сволоти.
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20.11.2020 08:43 Відповісти
Цікаво, чому не загинув ні один лідер Майдану ? Полягли тільки прості хлопці.
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20.11.2020 10:07 Відповісти
Сообщили о 111 млн.а по акту ревизии 4 млн.Интересно кто из зеленых пригрел еще 107 млн?Хотя какая разница-тырят млрд-ми а тут какие то жалкие сотня лимонов...
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20.11.2020 21:28 Відповісти
 
 