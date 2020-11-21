Музей Революции обыскивали не к годовщине Майдана, - прокуратура
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Государственная аудиторская служба еще весной провела проверку деятельности музея и обратилась по ее результатам к правоохранителям. Летом было открыто уголовное производство о расходовании средств, месяц назад - получены постановления на следственные действия.
Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, информация в соцсетях и возмущение по поводу того, что следственные действия в музее якобы были приурочены к 7-й годовщине начала Революции достоинства, не соответствуют действительности.
Максимец пояснила, что еще весной Государственная аудиторская служба проводила проверку деятельности музея, и по результатам этой проверки были направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы. А уголовное производство о расходовании средств музея было открыто еще летом. Постановления на следственные действия были получены в суде еще месяц назад.
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"Сегодняшние следственные действия в музее абсолютно не касаются годовщины. Это манипуляции", - сказала она.
Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Пожалуйста, подождите...
Служба безпеки України звертає увагу на те, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні у приміщенні Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею революції гідності, проводить Головне управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури. Співробітники СБУ залучені слідчими для оперативного супроводу згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України.
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зам ГенПрокуратуры, чел Медведчука, за взятку Ермаку и с согласия Зеленского..
Нач СБУ агент ФСБ Баканов + зам чел Медведчука..
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о чем вы говорите?!.. Ублюдок Зеленский привел к власти ФСБшных украиноненавистников!
Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.
Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
Но это не несущая стена, пап.
But these aren't structure-bearing elements, Dad.
Эту нельзя, это несущая стена.
You can't. It's load-bearing.
load-bearing.">
It's Chef Moore's contract for the wedding.
Это договор семьи с шефом Муром.
The skull you found in the kiln - the dental records matched Griffin Moore.
Череп, что вы нашли в печке для сушки - его зубы совпадают с Гриффином Муром.
Муром.">
Moore strongly contested this situation, and DC eventually stopped publishing ABC.
Мур очень протестовал против этой ситуации, и DC, в конце концов, остановила публикацию ABC.
Two-time Tony award winner Veronica Moore.
Обладательницу двух премий "Тони" - Веронику Мур.
В ОП удивлены, что обыски в Музее Революции провели именно накануне седьмой годовщины Революции Достоинства.- о чем поет сия певчая птица ???
Сергій Прач@sergey_prach 2 ч
А мені взагалі цікаво, чому рінатка вимагає викликати на допит Пороха, пастора та інших. Але абс не має претензій до нашого афганського мусі, який і реально покликав людей на Майдан. У мусі внайом вже бронік недоторканний на сраці встиг вирости?
Но не все. Многие считали что "какая разница" - под советскими или под немцами, думали что они свой гешефт везде иметь будут, при любой власти.
24/7 з кожного утюга волали і на кожній серветці печатали!
Почули? Прочитали?
Може, якщо не знаєте, то ще з Януковича зняли арешт. Він більше не розшукуваний.
Слів немає. Війна вже на наших вулицях, і вона підкралась непомітно. На крилах байдужості.
Спочатку затримували патріотів та вигадували їм кримінал.
Потім намагалися посадити Порошенка, одночасно цькуючи "порохоботів".
Завдяки новообраному президенту, якого мабуть недарма називали "малороським", в Україну почали повертатися злочинці типу Портнова; Штепи балотувались в мери, сепарня повисовувала писки, в повний голос заявившс що вони сепарня.
І ось...
Тепер. Відкритий реваншизм.
Взялися за "розслідування перевороту 2013-го року.
На радість кремлівському хазяїну.
Почнуть з майданівців, а потім візьмуться за вас, "приспішники хунти", "атошнічкі-волонтьорчики",
Та вже взялися. Просто ви цього не помітили.
Чи може, нарешті прозрієте?
Ми знаємо, хто в тому винен... І відповідатимете ви не перед нами, а перед судом власної совісті.
Обиральники "какая разніца"...
А поки... готуйтесь до гіршого. І сушіть сухарі.
Видно спецом, "приурочили" к годовщине Майдана. Спасибо зебилам
Хроники Хунты
Зеленский полтора года пытается доказать украинцам, что он свинопсина, но ему никто не верит.
Он и регионалов вернул, и реформы свернул, и армию отвёл, и Януковича оправдал и ничего.
Вот сегодня пришлось обыск в музее Майдана устроить. И снова всё бестолку.
Партии Майдана к єтому не имеют отношения ну никак.
Обшук за два дні до річниці - це стара як світ кагебістська методичка: облава на Великдень, арешт/допит на день народження і т.д. - "с целью деморализации объекта". В даному випадку - українського суспільства, тобто нас із вами.
(Як же вони той Майдан ненавидять, Господи, як же їх тіпає, всю ту мордорську аґентуру, коли українці починають підводити голову й згадувати слово "гідність"...)
А хлопців цих, у формі, що приймали присягу захищати інтереси України, - шкода (обдурених мені завжди шкода не тільки по-людськи, а й на історичну мірку, "по-хазяйськи": як змарнований ресурс). "І нема кому відповісти за те, що ніхто не навчив їх нічого кращого" (Г.Белль, "Більярд о пів на десяту").
а ак жиж!
Ну разумеется годовщина тут абсолютно не причем, совпало просто, ублюдки лживые. Наверняка еще за 2 дня решили этот обыск устроить, чтобы вся портновско-медведчуковская мразота, со всякими петушариями, успела основательно подготовиться и подготовить свою ватную аудиторию к массированному оплевыванию говном Революции Достоинства на саму годовщину.
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впрочем - - - КАКАЯ РАЗНИЦА !,,
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Главное не барыга..
..
А Росцийсские барыги -- ЭТО САМЫЙ КЛАСС !Ё,,
!!! .
ТЕПЕРЬ БУДУТ ДЕЛАТЬ ХОХЛОВ еще раз да еще раз.....
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кАК В 1922 - 1933- 86 ГГГГ . . .
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ГЛАВАНОЕ - не барыга (( счасс на россии ужэ 1, 2 года ржут )) ..
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.....юю..ю.
А вот в желание подгадить/совершить к дате,у совкодрочеров и рашистов - неистребимо!
А вот в желание подгадить/совершить к дате,у совкодрочеров и рашистов - неистребимо!
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