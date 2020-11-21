Музей Революции обыскивали не к годовщине Майдана, - прокуратура

Государственная аудиторская служба еще весной провела проверку деятельности музея и обратилась по ее результатам к правоохранителям. Летом было открыто уголовное производство о расходовании средств, месяц назад - получены постановления на следственные действия.

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, информация в соцсетях и возмущение по поводу того, что следственные действия в музее якобы были приурочены к 7-й годовщине начала Революции достоинства, не соответствуют действительности.

Максимец пояснила, что еще весной Государственная аудиторская служба проводила проверку деятельности музея, и по результатам этой проверки были направлены соответствующие обращения в правоохранительные органы. А уголовное производство о расходовании средств музея было открыто еще летом. Постановления на следственные действия были получены в суде еще месяц назад.

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"Сегодняшние следственные действия в музее абсолютно не касаются годовщины. Это манипуляции", - сказала она.

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревают в хищении 111 млн грн бюджетных средств.

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