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Проєкт меморіалу Небесної Сотні стане дорожчим, якщо розірвати договір з генпідрядником, - заступниця директора музею Майдану

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Проєкт меморіалу Небесної Сотні стане дорожчим, якщо розірвати договір з генпідрядником, - заступниця директора музею Майдану

У музеї Майдану розповіли, що генпідрядник може повернути кошти, що залишилися на побудову меморіалу Героям Небесної Сотні, якщо розірвати з ним договір. Але в такому разі проєкт стане дорожчим.

Про це заявила заступниця директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності Оксана Моргун, йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Вони можуть повернути, тільки якщо ми з ними розриваємо договір. Але в такому разі невідома вже і подальша доля меморіалу. Проєкт стане дорожчим, тому що з моменту, як ми уклали договір, вартість робіт зростає. На момент, коли створювалася проєктно-кошторисна документація, середня заробітна плата будівельників по Києву була 7,8 тисячі гривень. Зараз вона вже зросла до 11,5 тисячі. І під час проведення нового тендера потрібно буде робити нову документацію", - зазначила Моргун.

Крім того, за її словами, потрібно десь зберігати матеріали і за це теж платити.

Також читайте: Музей Майдану мав законну підставу переказати 111 млн грн генпідряднику на будівництво меморіалу, - заступниця директора Моргун

"Дерева потребують догляду, на це теж йдуть додаткові кошти, які не передбачалися проєктом і виникли у зв'язку з арештом земельних ділянок. Зараз генпідрядник це забезпечує за свій рахунок і відповідальність на ньому. Вони нам пишуть листи і запитують, коли почнуться будівельні роботи. Ми докладаємо їм листи з Офісу Генпрокурора і пишемо, що терміни не визначені. Ухвала суду, з якою приїхали до нас на обшук, містила інформацію про те, що музей разом з генпідрядником уклали договір, але ознак виконання будівельних або підготовчих робіт вони не бачать. Вони бачать, що нашою метою було заволодіння державними коштами без будь-якої перспективи на подальше будівництво. Тобто ми нібито мали на меті взагалі не будувати. І там не фігурує третя сторона - прокуратура, не фігурують два арешти. Не написано, що було встановлено паркан, що роботи починалися, хоч ми фіксували на відео, як його зносили, і передавали це відео в поліцію разом із заявою", - зазначила заступниця директора.

Повну версію статті читайте тут.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
четко по порновским лекалам.
Арестовали участок для препятствования стройке и теперь завели дело - "почему не строили". Хуцпа 100 лвл.
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24.11.2020 13:31
+4
возвращать надо с суда арестовавшего участок.

И с прокуратурьі заблокировавшей стройку.
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24.11.2020 13:33
+4
Где мемориал?
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24.11.2020 13:52
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Та не нужно ничего возвращать.
Зеленский ещё денег выделит.
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24.11.2020 13:30 Відповісти
возвращать надо с суда арестовавшего участок.

И с прокуратурьі заблокировавшей стройку.
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24.11.2020 13:33 Відповісти
Твой стиль общения мне знаком.
Виновные по твоей версии - петушарий, порнов, колямойский и зеля.
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24.11.2020 13:36 Відповісти
Не-не) Только "попєрєдники" - только они проклятые Проект мемориала Небесной Сотни станет дороже, если расторгнуть договор с генподрядчиком, - замдиректора музея Майдана - Цензор.НЕТ 103
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24.11.2020 13:47 Відповісти
четко по порновским лекалам.
Арестовали участок для препятствования стройке и теперь завели дело - "почему не строили". Хуцпа 100 лвл.
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24.11.2020 13:31 Відповісти
Кто арестовал, ты в курсе?
Тот, кто за 6 лет ничего по Майдану не расследовал.
И арестовали очень удачно.
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24.11.2020 13:34 Відповісти
зеба) если б кто хотел украсть 100 миллионов то он организовал бы "фонд ковид" и там распилил на дорогах практически незаметно, а не на стройке на которую все смотрят. Проект мемориала Небесной Сотни станет дороже, если расторгнуть договор с генподрядчиком, - замдиректора музея Майдана - Цензор.НЕТ 3395
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24.11.2020 13:44 Відповісти
Мне твой зеля до одного места.
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24.11.2020 13:49 Відповісти
Це вата.
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24.11.2020 13:52 Відповісти
зрозумів що вата) птенєц петушарія
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24.11.2020 13:58 Відповісти
...і нікого не цікавить, а скільки виймають з кишень українців на святкування усіляких російських майскіх празнікав та васьмих март. А як тільки Військовий Парад, День Незалежності...то нам до копійки порахують, скільки воно коштує і як це дорого. А порахують ті, хто жити в Україні не може без усього російського.
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24.11.2020 13:38 Відповісти
Где мемориал?
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24.11.2020 13:52 Відповісти
Стільки років пройшло.
Вже би хоч не позорились.
Таке враження, це не музей будують, а SkyWay або Орбітальну Станцію.
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24.11.2020 14:02 Відповісти
Його не будують, у тому то й справа. А не будують, бо суд за поданням прокуратури арештував ділянку. І зараз мова йде про будівництво меморіалу, а не музею.
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24.11.2020 19:26 Відповісти
ну, ладно, сто лямов срочно перечислили, потому, что был конец года и они , типа, могли "сгореть". На дворе уже ноябрь заканчивается, т.е. прошло 11 месяцев, на стройплощадке конь не валялся, где результат вложения ста лямов? За деревьями ухаживали?
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24.11.2020 16:58 Відповісти
Ви читати вмієте? Ділянка арештована. Як можна итати про результат на арештованій ділянці.
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24.11.2020 19:27 Відповісти
Ну метода агентов(не дать что то знаковое построить а Украине) ФСБ РФ не новая!!!Так же было и со " Стеной" на границе!!!Как только её начали строить...прокуратура стала обьвинять подрядчиков в различных выдуманных финансовых "грехах" и практически остановила(якобы до выяснения) строительство Стены!!!Затем фсбешные журналисты бросились травить её куратора Яценюка-обвиняя его,якобы за воровство 1 млрда грн!!!Яценюк конечно подал в суд на журналистов и выиграл...но он сам оказался в политканализации и его "Стена" так и не была построена!!! Проєкт меморіалу Небесної Сотні стане дорожчим, якщо розірвати договір з генпідрядником, - заступниця директора музею Майдану - Цензор.НЕТ 4089
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24.11.2020 17:59 Відповісти
 
 