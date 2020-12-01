НАБУ завершило розслідування у справі про хабар Злочевського в $6 млн

Національне антикорупційне боро завершило розслідування справи про спроби підкупу керівництва НАБУ і САП. Їм пропонували $6 млн за закриття справи проти колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"1 грудня 2020 року трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням справи до суду", - сказано в повідомленні.

Серед підозрюваних:

• перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві;

• один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів;

• екскерівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Всіх їх обвинувачують у пропозиції неправомірної вигоди (ч. 4 ст.369 КК України). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без неї.

"Розслідування стосовно організатора злочина — ексміністра екології та природних ресурсів (ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 КК України) виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком", - додали в НАБУ.

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Нагадаємо, 12 червня перший заступник голови Державної податкової служби Києва Микола Ільяшенко з подільниками дав хабар НАБУ і САП у 5 мільйонів доларів за закриття справи проти ексміністра часів Януковича Миколи Злочевського (за ч. 5 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна і ч . 3 ст. 209 ККУ - відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом).

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Обидві справи стосувалися "Бурісми". Також серед групи осіб, які давали хабар, фігурують один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрій Кіча та довірена особа Злочевського, колишня керівниця одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова. Ще 1 мільйон доларів вони мали намір поділити між собою.