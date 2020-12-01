НАБУ завершило расследование по делу о взятке Злочевского в $6 млн

Национальное антикоррупционное завершило расследование дела о попытке подкупа руководства НАБУ и САП. Им предлагали $6 млн за закрытие дела против бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"1 декабря 2020 г. трем подозреваемым открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением дела в суд", - сказано в сообщении.

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Среди подозреваемых:

- первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве;

- один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов;

- экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

Всех их обвиняют в предложении неправомерной выгоды (ч. 4 ст.369 УК Украины). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

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"Расследование в отношении организатора преступления - экс-министра экологии и природных ресурсов (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины) выделено в отдельное производство в связи с его розыском", - добавили в НАБУ.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

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Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.