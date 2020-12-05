Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Грошей у режиму Олександра Лукашенка залишилося буквально на кілька місяців, і неможливість утримувати репресивний апарат на тлі продовження протестів і ймовірних жорстких санкцій може змусити його тікати з країни.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловила в інтерв'ю "Укрінформу" головна редакторка білоруського незалежного онлайн-медіа "Хартія'97" Наталія Радіна.
"Слід розуміти, що утримання всієї цієї зграї омонівців, карателів - це дорого, а коштів на це у країні зараз немає. За моєю інформацією, грошей у Лукашенка залишилося буквально на кілька місяців. Тому я вірю, що він (Лукашенко. - Ред.) може втекти", - заявила вона.
Водночас головна редакторка білоруського опозиційного видання відкидає ймовірність добровільної передачі влади Олександром Лукашенком.
"Він уже зробив стільки злочинів, що просто передати владу, залишитися у країні та піти, умовно кажучи, на пенсію, оселившись у одній зі своїх вісімнадцяти резиденцій, - для нього цей варіант уже нереальний. Адже навіть якщо він отримує якісь гарантії від наступного президента Білорусі, то ці гарантії йому ніколи не дасть білоруський народ, який йому не пробачить злочинів, вбивств і тортур. За час його правління у Білорусі було репресовано сотні тисяч людей", - зазначила Радіна.
На думку журналістки, для скорочення терміну перебування Лукашенка при владі, крім опору зсередини, "особливо важливі потужні зовнішні впливи" - "жорсткі економічні санкції, які потрібно негайно запроваджувати проти диктатури".
Що стосується стратегії Лукашенка щодо збереження влади, то, зазначила Радіна, "він просто хоче всіх закатати в асфальт".
"Але нічого не виходить. Ці жорсткі, фактично каральні акції проти мирного населення нічого, крім озлоблення і ненависті, у людей не викликають. У жодні зміни в Білорусі за Лукашенка я не вірю, як і не вірить, на моє переконання, більшість білорусів. А всі його запевнення щодо конституційної реформи - це пусті балачки. Лукашенко просто бреше. Вірити йому не можна абсолютно ні в чому", - стверджує вона.
Головна редакторка опозиційного медіа також зазначає, що особливо важливо зараз підтримати білоруський народ, який повстав проти режиму, і це, зокрема, унеможливить прихід до влади в РБ відверто проросійських політиків унаслідок можливої домовленості Лукашенка та Путіна.
"Інакше можуть бути дійсно якісь мутні схеми, коли Лукашенко домовиться з Путіним, проведе якусь конституційну реформу, призначить ставленика Кремля, створять фейкову опозицію і заведуть її в парламент - і буде у нас таке собі продовження режиму Лукашенка, але з іншим прізвищем", - заявила вона.
За словами Радіної, важливо також домагатися звільнення політичних в'язнів, "оскільки в тюрмах перебувають реальні лідери опозиції, зокрема проєвропейські політики, які все життя відстоювали національні інтереси Білорусі".
"Якщо ми звільнимо цих людей і доб'ємося відставки Лукашенка, то вони зможуть створити коаліційний уряд, який і призначить проведення нових парламентських і президентських виборів", - заявила вона.
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наташа радина подкинула?
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List of countries by GDP (nominal) per capita - Wikipedia
иначе он бы не усидел
не нужно постить лживые манипулятивные картинки
(я не сторонник луки ни разу)
- Папа, ты будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты будешь меньше есть...
наготове стояли кацапские переодетые ихтамнеты,
"что б не как в Украине,мы мирно все",
да и патологическая запуганность и нерешительность белорусов
А теперь сложно что то изменить.Омоновцы убедились,что воздаяния не будет,наглеют.Люди прошли через пытки,избиения,многие сломлены.Сказать что обозлены-ничего не поменялось,никто из мусоров не наказан.Даже после громких смертей,вызвавших резонанс в мире.Лука это понимает,испуг прошел,он наглеет.
Сколько избиений,унижений,смертей-и ничего,кроме воскресных хороводов.Что еще должно произойти?видно такой народ,безвольный и миролюбивый.Не надо было тогда революции поднимать,терпели бы дальше.За годы правления Лука запугал людей.
Урок другим-или терпите,но если решились на перемены-власть должна бояться вас,понимать,что пойдете на все.
производство работает налоги поступают
миллиарды за границу не выводят
быстрее закончатся в Украине
народ живёт в два раза лучше чем у нас
они в Европе больше чем мы
Сегодня же беларуские айтишники и ипэшники массово бегут в Украину, вывозят туда семьи и переводят туда же готовый бизнес.
Разницу чувствуете?
А также приводят инвесторов в Украину и создают Украине имидж развитой айти-страны.
Например, Беларуси сфера высоких технологий до сих пор обеспечивала более половины годового прироста валового внутреннего продукта. Это была главная точка роста нашей экономики. До сегодняшнего дня IT-сектор по своему влиянию на экономику Беларуси уже сравнялся с традиционными отраслями, такими как сельское хозяйство, транспортная отрасль и производство строительных материалов.
Теперь же наши айтишники будут обеспечивать прирост валового внутреннего продукта Украине.