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Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка

Грошей у режиму Олександра Лукашенка залишилося буквально на кілька місяців, і неможливість утримувати репресивний апарат на тлі продовження протестів і ймовірних жорстких санкцій може змусити його тікати з країни.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловила в інтерв'ю "Укрінформу" головна редакторка білоруського незалежного онлайн-медіа "Хартія'97" Наталія Радіна.

"Слід розуміти, що утримання всієї цієї зграї омонівців, карателів - це дорого, а коштів на це у країні зараз немає. За моєю інформацією, грошей у Лукашенка залишилося буквально на кілька місяців. Тому я вірю, що він (Лукашенко. - Ред.) може втекти", - заявила вона.

Водночас головна редакторка білоруського опозиційного видання відкидає ймовірність добровільної передачі влади Олександром Лукашенком.

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"Він уже зробив стільки злочинів, що просто передати владу, залишитися у країні та піти, умовно кажучи, на пенсію, оселившись у одній зі своїх вісімнадцяти резиденцій, - для нього цей варіант уже нереальний. Адже навіть якщо він отримує якісь гарантії від наступного президента Білорусі, то ці гарантії йому ніколи не дасть білоруський народ, який йому не пробачить злочинів, вбивств і тортур. За час його правління у Білорусі було репресовано сотні тисяч людей", - зазначила Радіна.

На думку журналістки, для скорочення терміну перебування Лукашенка при владі, крім опору зсередини, "особливо важливі потужні зовнішні впливи" - "жорсткі економічні санкції, які потрібно негайно запроваджувати проти диктатури".

Що стосується стратегії Лукашенка щодо збереження влади, то, зазначила Радіна, "він просто хоче всіх закатати в асфальт".

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"Але нічого не виходить. Ці жорсткі, фактично каральні акції проти мирного населення нічого, крім озлоблення і ненависті, у людей не викликають. У жодні зміни в Білорусі за Лукашенка я не вірю, як і не вірить, на моє переконання, більшість білорусів. А всі його запевнення щодо конституційної реформи - це пусті балачки. Лукашенко просто бреше. Вірити йому не можна абсолютно ні в чому", - стверджує вона.

Головна редакторка опозиційного медіа також зазначає, що особливо важливо зараз підтримати білоруський народ, який повстав проти режиму, і це, зокрема, унеможливить прихід до влади в РБ відверто проросійських політиків унаслідок можливої ​​домовленості Лукашенка та Путіна.

"Інакше можуть бути дійсно якісь мутні схеми, коли Лукашенко домовиться з Путіним, проведе якусь конституційну реформу, призначить ставленика Кремля, створять фейкову опозицію і заведуть її в парламент - і буде у нас таке собі продовження режиму Лукашенка, але з іншим прізвищем", - заявила вона.

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За словами Радіної, важливо також домагатися звільнення політичних в'язнів, "оскільки в тюрмах перебувають реальні лідери опозиції, зокрема проєвропейські політики, які все життя відстоювали національні інтереси Білорусі".

"Якщо ми звільнимо цих людей і доб'ємося відставки Лукашенка, то вони зможуть створити коаліційний уряд, який і призначить проведення нових парламентських і президентських виборів", - заявила вона.

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Топ коментарі
+29
не проблема, - путин еще подкинет для поддержания штанов и бития хипстеров. Воронеж заплатит)
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05.12.2020 01:00
+28
Когда на футболках будет, - "путин - *****!", тогда дело двинется, а до того, - дискотека.
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05.12.2020 01:02
+15
Эта "журналистка" давно состоит на содержании х/ла... Вся эта компания спит и видит, как расшатать ситуацию на Беларуси до такой степени, чтобы кремль ввел к нам танки в рамках ОДКБ...
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05.12.2020 01:21
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"Добейте мою страну", - призывает ЕС наталья радина, проживая в ЕС.
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05.12.2020 06:58 Відповісти
Пхи, после мудищева там нечего добивать... Это аналогичная ситуация, когда перед приходом в Киев монголотатарской орды, нечего было жечь и грабить , бо перед этим кацапы сделали нашестие на Русь и все сожгли.
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05.12.2020 07:35 Відповісти
Откуда дровишки в Саудовской Аравии?
наташа радина подкинула?
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05.12.2020 07:39 Відповісти
ВеСЧаем , кокцапо, с руин под прокси? Это еще не конец... погодь пыня гыгне...
Near **** - "No End" Official Music
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05.12.2020 07:47 Відповісти
Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка - Цензор.НЕТ 9991
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05.12.2020 08:09 Відповісти
слился кокцап, надоть было сразу с каллиграфии начинать
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05.12.2020 08:12 Відповісти
Не слабо тебя колбасит. Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка - Цензор.НЕТ 2071
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05.12.2020 08:37 Відповісти
Пыня ласты склеит - эта веСЧ тебе вместо танца маленьких лебедей... Epitaph
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05.12.2020 08:15 Відповісти
Ваапше-та , здесь представителям гундяевского сатаната слово никто не давал ... "ах, как мне хорошо, ай..." - Venom - Hail Satanas (new song
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05.12.2020 07:57 Відповісти
Похмелися, у Білорусі ВВП -- 7600, а в Україні вже менше ніж 3 000.
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05.12.2020 10:36 Відповісти
VVP u Belorus takoje kak Libiji,Irake i mense cem Gabone ili Peru.Litve po krajne mere 3 raza bolse VVP cem v Belorus,a eto otstavanyje ne mense 30 let v razvytyje ekonomiki.Dalse otstavanyje budet tolko uvelicivatsia Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 2382
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05.12.2020 11:20 Відповісти
Нє блєсі, БІДАСІК, В Літвє ВВП 14 тис, а в Бєларусі 7600. так що у 2 рази, а не в три. Ти російський провокатор і тявкаєш тут.
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05.12.2020 12:56 Відповісти
Vot tut danyje MVF 2020 goda.19883 $ Litvi protiv 6134 $ Belorus.Dumaju bolse voprosov nebudet po VVP Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 397Otstavanyje ekonomiceskogo razvytyja na 30 let kak minimum pri roste ix VVP 10%,a Litve 0% v god.

List of countries by GDP (nominal) per capita - Wikipedia
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05.12.2020 13:12 Відповісти
Daze bolse cem 3 raza polucajetsia i raska bolse cem dva raza otstajiot.Uze raznica takaja kak Litve dognat Angliju,tak raske dognat Litvu po VVP.
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05.12.2020 14:40 Відповісти
********* не умничай, у тебя ума для этого нет ! ))
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05.12.2020 11:40 Відповісти
А внатуре , шо лука мудищев добивает страну, шо Тихановская, шо ваша Ната призывать... То и нафиг менять шило на мыло ... Sada "Natural Woman"
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05.12.2020 08:06 Відповісти
Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка - Цензор.НЕТ 9222...
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05.12.2020 07:13 Відповісти
да нет, у него не 3%
иначе он бы не усидел

не нужно постить лживые манипулятивные картинки
(я не сторонник луки ни разу)
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05.12.2020 07:58 Відповісти
с бодуна и не такое можно ляпнуть... Прекращаем там самогоноварение...
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05.12.2020 08:17 Відповісти
У лаптеногих стекломой в почёте ! ))
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05.12.2020 11:41 Відповісти
ну вот и прекращай потреблять стекломой
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05.12.2020 16:40 Відповісти
Держим кулаки за Лукашенко!
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05.12.2020 07:40 Відповісти
Олигофрены держат кулаки за Лукашеско
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05.12.2020 08:08 Відповісти
Држите член Лукашеску ! ))
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05.12.2020 11:42 Відповісти
Главная валюта Лукашенко это не деньги, а картошка.
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05.12.2020 07:51 Відповісти
Лука усіх врятує від голоду.
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05.12.2020 10:29 Відповісти
брат подкинет на беркутов
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06.12.2020 22:49 Відповісти
Лукашенко не втече. А от білоруси будуть скубти травичку на лугах, як північнокорейці....
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05.12.2020 07:52 Відповісти
Більшість білорусів -- за Лукашенка. А ті, з дві сотні тисяч обдурених, вже прийшли до тями. Виходять лише кілька десятків або сотень протестувальників з 5-ї колони, але їх придавлять. Слава Білорусі! Слава Президенту Олександру Лукашенко! Тільки він врятує країну від зазіхань колонізатора і олігархів.
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05.12.2020 10:25 Відповісти
*********, не выдавай желаемое за действительное ! )
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05.12.2020 11:51 Відповісти
Твою ж в Бога мать...
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05.12.2020 12:28 Відповісти
Чего то вспомнился анекдот на тему повышения цен на водку:
- Папа, ты будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты будешь меньше есть...
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05.12.2020 08:08 Відповісти
Знайомому білорусовi який живе в Бундесi тре було новий паспорт отримувати - говорить ось зробив вже апостіль, переклад, в понедiлок поїду в амбасаду Бiларусi. Я питаю : Проблематично напевно було знайти тут перекладачку з німецькоi на білоруську мову ?Вiн очі вирячив, говорить яка нах білоруська мова ??)) НА РУССКОМ ЯЗИКЕ мають бути всі документи, білоруською і не приймуть ( консульство БІЛАРУСІ!) та й там у консулятi нихто i не зрозумие мабуть ту бiлоруську мову )Ось така вона країна мазохістських маршів )
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05.12.2020 08:25 Відповісти
Ситуация зашла в тупик-сразу не проявили решительность,причин несколько-
наготове стояли кацапские переодетые ихтамнеты,
"что б не как в Украине,мы мирно все",
да и патологическая запуганность и нерешительность белорусов
А теперь сложно что то изменить.Омоновцы убедились,что воздаяния не будет,наглеют.Люди прошли через пытки,избиения,многие сломлены.Сказать что обозлены-ничего не поменялось,никто из мусоров не наказан.Даже после громких смертей,вызвавших резонанс в мире.Лука это понимает,испуг прошел,он наглеет.
Сколько избиений,унижений,смертей-и ничего,кроме воскресных хороводов.Что еще должно произойти?видно такой народ,безвольный и миролюбивый.Не надо было тогда революции поднимать,терпели бы дальше.За годы правления Лука запугал людей.
Урок другим-или терпите,но если решились на перемены-власть должна бояться вас,понимать,что пойдете на все.
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05.12.2020 08:50 Відповісти
байдын прийдёт весьмир порядок наведёт
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05.12.2020 08:51 Відповісти
Це хто так каже?
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05.12.2020 10:16 Відповісти
Каждый кто кричит что в Беларуси мирный протест - провокатор
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05.12.2020 08:52 Відповісти
а какой?
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05.12.2020 10:16 Відповісти
Ну да, там протест не просто мирный, он там травоядный Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 5275
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05.12.2020 10:29 Відповісти
10 poslednix let stagnaciji naxoditsia Belorus ekonomika i raska v etom nicem nepomozet poskolku i sami stagnaciji Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка - Цензор.НЕТ 4180
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05.12.2020 09:29 Відповісти
почему так решили
производство работает налоги поступают
миллиарды за границу не выводят
быстрее закончатся в Украине
народ живёт в два раза лучше чем у нас
они в Европе больше чем мы
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05.12.2020 09:48 Відповісти
Наталия Радина, а пішла ти в анус, без таких мерзотниць, як ти, багато проблем.
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05.12.2020 10:11 Відповісти
У вас проблемы?
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05.12.2020 10:17 Відповісти
У этого ********** уще ление яичка ! Поэтому он и тявкает на девушку. ))
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05.12.2020 11:55 Відповісти
Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 7806 Надо её с Джамалом как-то познакомить... Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 8127
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05.12.2020 15:27 Відповісти
Меня больше интересует, на сколько месяцев у Зеленского денег осталось.
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05.12.2020 10:14 Відповісти
У него надежда, что Порошенко продаст магазины "Рошен" и наполнит бюджет.
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05.12.2020 17:02 Відповісти
Сразу как Зеленский продаст "95 квартал". И недвижимость в оккупированном Крыму
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05.12.2020 17:43 Відповісти
Да кто уже купит тот изношенный "квартал", а недвижимость вообще заберут, если не переоформлена по рашкинским законам.
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05.12.2020 18:22 Відповісти
Переоформлена, жена всьо сделала по рашинским законам.
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05.12.2020 22:20 Відповісти
Ти диви, яка ж вона реактивна!
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06.12.2020 10:08 Відповісти
Нічого, ***** ще підкине...
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05.12.2020 10:15 Відповісти
Лукашенку коштів хватить, а от економіці Біларусі буде повна дупа її миттєво роздерибанять і танки РФ стануть по всьому периметру України.
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05.12.2020 10:25 Відповісти
Клычко за автобусы подкинет деньжат, глядишь ещё годик-два Лука продержится 😁
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05.12.2020 10:26 Відповісти
Да написать, как видно можно что угодно) она что считовод лукашенко)
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05.12.2020 10:39 Відповісти
Не переживай, Пуйло денег подкинет.
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05.12.2020 11:16 Відповісти
у Венисуэлы кончались -кончались да доси не кончились . Муйло подкинет . и до очка все их протесты с цветами .
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05.12.2020 11:48 Відповісти
Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 9610
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05.12.2020 12:06 Відповісти
***** придет, денег принесет.
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05.12.2020 11:52 Відповісти
******** паркинсоновское уже не то. Даже в Карабахе *порядок не навело*. А армяне всю историю подстилались.
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05.12.2020 12:08 Відповісти
Там для Путлера все пучком закончилось - его зольдатен ведь уже заняли новые позиции в Карабахе, причем не потеряв ни одного одичалого.
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05.12.2020 21:19 Відповісти
Нет хуже, когда бабы лезут в большую политику.
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05.12.2020 12:05 Відповісти
Особливо старенькі вихідці з Донбасу. У яких лише совок в голові.
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05.12.2020 15:22 Відповісти
Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 1199
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05.12.2020 15:28 Відповісти
І куди вони ділись?
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05.12.2020 12:41 Відповісти
Куди їдуть? Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 2970
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05.12.2020 15:23 Відповісти
Украинские разнорабочие в резиновых сланцах на шерстяные носки раньше /ключевое слово: "много лет назад"/ ездили на заработки в Беларусь. Например, на стройку АЭС, которая, в результате, так построена, что её никак запустить теперь не могут. Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 3648
Сегодня же беларуские айтишники и ипэшники массово бегут в Украину, вывозят туда семьи и переводят туда же готовый бизнес.
Разницу чувствуете? Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 8959
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05.12.2020 15:42 Відповісти
Айтишники їдуть в Україну, але в іноземні компанії.
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05.12.2020 22:27 Відповісти
Которые /компании/, работая на территории Украины, платят налоги в бюджет Украины. Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 3882
А также приводят инвесторов в Украину и создают Украине имидж развитой айти-страны.
Например, Беларуси сфера высоких технологий до сих пор обеспечивала более половины годового прироста валового внутреннего продукта. Это была главная точка роста нашей экономики. До сегодняшнего дня IT-сектор по своему влиянию на экономику Беларуси уже сравнялся с традиционными отраслями, такими как сельское хозяйство, транспортная отрасль и производство строительных материалов.
Теперь же наши айтишники будут обеспечивать прирост валового внутреннего продукта Украине.
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05.12.2020 23:03 Відповісти
Дивімося скільки грошей залишилося у наших людей і яка їх купівельна спроможність. Може пора вже провести перепис населення? Хоч і там можна сфальсифікувати,
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05.12.2020 22:36 Відповісти
Все карательные структуры оплачиваются из бюджета, а это народные, государственные деньги.
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06.12.2020 09:36 Відповісти
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