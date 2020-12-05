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Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка

Денег у режима Александра Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев, и невозможность содержать репрессивный аппарат на фоне продолжения протестов и вероятных жестких санкций может заставить его бежать из страны.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала в интервью Укринформу главный редактор белорусского независимого онлайн-медиа "Хартия'97" Наталья Радина.

"Следует понимать, что содержание всей этой шайки омоновцев, карателей - это дорого, а средств на это у страны сейчас нет. По моей информации, денег у Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев. Поэтому я верю, что он (Лукашенко - ред.) может сбежать ", - заявила она.

В то же время главред белорусского оппозиционного издания исключает вероятность добровольной передачи власти Александром Лукашенко.

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"Он уже совершил столько преступлений, что просто передать власть, остаться в стране и уйти, условно говоря, на пенсию, поселившись в одной из своих 18-ти резиденций - для него этот вариант уже нереален. Ведь даже если он получит какие-то гарантии от следующего президента Беларуси, то эти гарантии ему никогда не даст белорусский народ, ему не простят преступлений, убийств и пыток. За время его правления в Беларуси были репрессированы сотни тысяч людей ", - отметила Радина.

По мнению журналистки, для сокращения срока пребывания Лукашенко у власти, кроме сопротивления изнутри, "особенно важны мощные внешние воздействия" - "жесткие экономические санкции, которые нужно немедленно вводить против диктатуры".

Что касается стратегии Лукашенко по сохранению власти, то, отметила Радина, "он просто хочет всех закатать в асфальт".

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"Но ничего не получается. Эти жесткие, фактически карательные акции против мирного населения ничего, кроме озлобления и ненависти, у людей не вызывают. Ни в какие изменения в Беларуси при Лукашенко я не верю, как не верит, по моему убеждению, и большинство белорусов. А все его заверения относительно конституционной реформы - это пустая болтовня. Лукашенко просто врет. Верить ему нельзя абсолютно ни в чем ", - утверждает она.

Главный редактор оппозиционного медиа также отмечает, что особенно важно сейчас поддержать белорусский народ, который восстал против режима, и это, в частности, сделает невозможным приход к власти в РБ откровенно пророссийских политиков в результате возможной договоренности Лукашенко и Путина.

"Иначе могут быть действительно какие-то мутные схемы, когда Лукашенко договорится с Путиным, проведет какую-то конституционную реформу, назначит ставленника Кремля, они создадут фейковую оппозицию и заведут ее в парламент - и будет у нас некое продолжение режима Лукашенко, но с другой фамилией", - заявила она.

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По словам Радиной, важно также добиваться освобождения политических заключенных, "поскольку в тюрьмах находятся реальные лидеры оппозиции, в том числе проевропейские политики, которые всю жизнь отстаивали национальные интересы Беларуси".

"Если мы освободим этих людей и добьемся отставки Лукашенко, то они смогут создать коалиционное правительство, которое и назначит проведение новых парламентских и президентских выборов", - заявила она.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+29
не проблема, - путин еще подкинет для поддержания штанов и бития хипстеров. Воронеж заплатит)
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05.12.2020 01:00
+28
Когда на футболках будет, - "путин - *****!", тогда дело двинется, а до того, - дискотека.
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05.12.2020 01:02
+15
Эта "журналистка" давно состоит на содержании х/ла... Вся эта компания спит и видит, как расшатать ситуацию на Беларуси до такой степени, чтобы кремль ввел к нам танки в рамках ОДКБ...
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05.12.2020 01:21
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"Добейте мою страну", - призывает ЕС наталья радина, проживая в ЕС.
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05.12.2020 06:58 Ответить
Пхи, после мудищева там нечего добивать... Это аналогичная ситуация, когда перед приходом в Киев монголотатарской орды, нечего было жечь и грабить , бо перед этим кацапы сделали нашестие на Русь и все сожгли.
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05.12.2020 07:35 Ответить
Откуда дровишки в Саудовской Аравии?
наташа радина подкинула?
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05.12.2020 07:39 Ответить
ВеСЧаем , кокцапо, с руин под прокси? Это еще не конец... погодь пыня гыгне...
Near **** - "No End" Official Music
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05.12.2020 07:47 Ответить
Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка - Цензор.НЕТ 9991
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05.12.2020 08:09 Ответить
слился кокцап, надоть было сразу с каллиграфии начинать
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05.12.2020 08:12 Ответить
Не слабо тебя колбасит. Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка - Цензор.НЕТ 2071
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05.12.2020 08:37 Ответить
Пыня ласты склеит - эта веСЧ тебе вместо танца маленьких лебедей... Epitaph
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05.12.2020 08:15 Ответить
Ваапше-та , здесь представителям гундяевского сатаната слово никто не давал ... "ах, как мне хорошо, ай..." - Venom - Hail Satanas (new song
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05.12.2020 07:57 Ответить
Похмелися, у Білорусі ВВП -- 7600, а в Україні вже менше ніж 3 000.
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05.12.2020 10:36 Ответить
VVP u Belorus takoje kak Libiji,Irake i mense cem Gabone ili Peru.Litve po krajne mere 3 raza bolse VVP cem v Belorus,a eto otstavanyje ne mense 30 let v razvytyje ekonomiki.Dalse otstavanyje budet tolko uvelicivatsia Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 2382
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05.12.2020 11:20 Ответить
Нє блєсі, БІДАСІК, В Літвє ВВП 14 тис, а в Бєларусі 7600. так що у 2 рази, а не в три. Ти російський провокатор і тявкаєш тут.
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05.12.2020 12:56 Ответить
Vot tut danyje MVF 2020 goda.19883 $ Litvi protiv 6134 $ Belorus.Dumaju bolse voprosov nebudet po VVP Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 397Otstavanyje ekonomiceskogo razvytyja na 30 let kak minimum pri roste ix VVP 10%,a Litve 0% v god.

List of countries by GDP (nominal) per capita - Wikipedia
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05.12.2020 13:12 Ответить
Daze bolse cem 3 raza polucajetsia i raska bolse cem dva raza otstajiot.Uze raznica takaja kak Litve dognat Angliju,tak raske dognat Litvu po VVP.
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05.12.2020 14:40 Ответить
********* не умничай, у тебя ума для этого нет ! ))
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05.12.2020 11:40 Ответить
А внатуре , шо лука мудищев добивает страну, шо Тихановская, шо ваша Ната призывать... То и нафиг менять шило на мыло ... Sada "Natural Woman"
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05.12.2020 08:06 Ответить
Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка - Цензор.НЕТ 9222...
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05.12.2020 07:13 Ответить
да нет, у него не 3%
иначе он бы не усидел

не нужно постить лживые манипулятивные картинки
(я не сторонник луки ни разу)
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05.12.2020 07:58 Ответить
с бодуна и не такое можно ляпнуть... Прекращаем там самогоноварение...
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05.12.2020 08:17 Ответить
У лаптеногих стекломой в почёте ! ))
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05.12.2020 11:41 Ответить
ну вот и прекращай потреблять стекломой
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05.12.2020 16:40 Ответить
Держим кулаки за Лукашенко!
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05.12.2020 07:40 Ответить
Олигофрены держат кулаки за Лукашеско
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05.12.2020 08:08 Ответить
Држите член Лукашеску ! ))
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05.12.2020 11:42 Ответить
Главная валюта Лукашенко это не деньги, а картошка.
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05.12.2020 07:51 Ответить
Лука усіх врятує від голоду.
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05.12.2020 10:29 Ответить
брат подкинет на беркутов
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06.12.2020 22:49 Ответить
Лукашенко не втече. А от білоруси будуть скубти травичку на лугах, як північнокорейці....
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05.12.2020 07:52 Ответить
Більшість білорусів -- за Лукашенка. А ті, з дві сотні тисяч обдурених, вже прийшли до тями. Виходять лише кілька десятків або сотень протестувальників з 5-ї колони, але їх придавлять. Слава Білорусі! Слава Президенту Олександру Лукашенко! Тільки він врятує країну від зазіхань колонізатора і олігархів.
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05.12.2020 10:25 Ответить
*********, не выдавай желаемое за действительное ! )
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05.12.2020 11:51 Ответить
Твою ж в Бога мать...
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05.12.2020 12:28 Ответить
Чего то вспомнился анекдот на тему повышения цен на водку:
- Папа, ты будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты будешь меньше есть...
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05.12.2020 08:08 Ответить
Знайомому білорусовi який живе в Бундесi тре було новий паспорт отримувати - говорить ось зробив вже апостіль, переклад, в понедiлок поїду в амбасаду Бiларусi. Я питаю : Проблематично напевно було знайти тут перекладачку з німецькоi на білоруську мову ?Вiн очі вирячив, говорить яка нах білоруська мова ??)) НА РУССКОМ ЯЗИКЕ мають бути всі документи, білоруською і не приймуть ( консульство БІЛАРУСІ!) та й там у консулятi нихто i не зрозумие мабуть ту бiлоруську мову )Ось така вона країна мазохістських маршів )
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05.12.2020 08:25 Ответить
Ситуация зашла в тупик-сразу не проявили решительность,причин несколько-
наготове стояли кацапские переодетые ихтамнеты,
"что б не как в Украине,мы мирно все",
да и патологическая запуганность и нерешительность белорусов
А теперь сложно что то изменить.Омоновцы убедились,что воздаяния не будет,наглеют.Люди прошли через пытки,избиения,многие сломлены.Сказать что обозлены-ничего не поменялось,никто из мусоров не наказан.Даже после громких смертей,вызвавших резонанс в мире.Лука это понимает,испуг прошел,он наглеет.
Сколько избиений,унижений,смертей-и ничего,кроме воскресных хороводов.Что еще должно произойти?видно такой народ,безвольный и миролюбивый.Не надо было тогда революции поднимать,терпели бы дальше.За годы правления Лука запугал людей.
Урок другим-или терпите,но если решились на перемены-власть должна бояться вас,понимать,что пойдете на все.
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05.12.2020 08:50 Ответить
байдын прийдёт весьмир порядок наведёт
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05.12.2020 08:51 Ответить
Це хто так каже?
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05.12.2020 10:16 Ответить
Каждый кто кричит что в Беларуси мирный протест - провокатор
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05.12.2020 08:52 Ответить
а какой?
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05.12.2020 10:16 Ответить
Ну да, там протест не просто мирный, он там травоядный Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 5275
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05.12.2020 10:29 Ответить
10 poslednix let stagnaciji naxoditsia Belorus ekonomika i raska v etom nicem nepomozet poskolku i sami stagnaciji Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка - Цензор.НЕТ 4180
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05.12.2020 09:29 Ответить
почему так решили
производство работает налоги поступают
миллиарды за границу не выводят
быстрее закончатся в Украине
народ живёт в два раза лучше чем у нас
они в Европе больше чем мы
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05.12.2020 09:48 Ответить
Наталия Радина, а пішла ти в анус, без таких мерзотниць, як ти, багато проблем.
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05.12.2020 10:11 Ответить
У вас проблемы?
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05.12.2020 10:17 Ответить
У этого ********** уще ление яичка ! Поэтому он и тявкает на девушку. ))
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05.12.2020 11:55 Ответить
Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 7806 Надо её с Джамалом как-то познакомить... Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 8127
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05.12.2020 15:27 Ответить
Меня больше интересует, на сколько месяцев у Зеленского денег осталось.
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05.12.2020 10:14 Ответить
У него надежда, что Порошенко продаст магазины "Рошен" и наполнит бюджет.
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05.12.2020 17:02 Ответить
Сразу как Зеленский продаст "95 квартал". И недвижимость в оккупированном Крыму
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05.12.2020 17:43 Ответить
Да кто уже купит тот изношенный "квартал", а недвижимость вообще заберут, если не переоформлена по рашкинским законам.
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05.12.2020 18:22 Ответить
Переоформлена, жена всьо сделала по рашинским законам.
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05.12.2020 22:20 Ответить
Ти диви, яка ж вона реактивна!
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06.12.2020 10:08 Ответить
Нічого, ***** ще підкине...
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05.12.2020 10:15 Ответить
Лукашенку коштів хватить, а от економіці Біларусі буде повна дупа її миттєво роздерибанять і танки РФ стануть по всьому периметру України.
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05.12.2020 10:25 Ответить
Клычко за автобусы подкинет деньжат, глядишь ещё годик-два Лука продержится 😁
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05.12.2020 10:26 Ответить
Да написать, как видно можно что угодно) она что считовод лукашенко)
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05.12.2020 10:39 Ответить
Не переживай, Пуйло денег подкинет.
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05.12.2020 11:16 Ответить
у Венисуэлы кончались -кончались да доси не кончились . Муйло подкинет . и до очка все их протесты с цветами .
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05.12.2020 11:48 Ответить
Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 9610
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05.12.2020 12:06 Ответить
***** придет, денег принесет.
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05.12.2020 11:52 Ответить
******** паркинсоновское уже не то. Даже в Карабахе *порядок не навело*. А армяне всю историю подстилались.
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05.12.2020 12:08 Ответить
Там для Путлера все пучком закончилось - его зольдатен ведь уже заняли новые позиции в Карабахе, причем не потеряв ни одного одичалого.
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05.12.2020 21:19 Ответить
Нет хуже, когда бабы лезут в большую политику.
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05.12.2020 12:05 Ответить
Особливо старенькі вихідці з Донбасу. У яких лише совок в голові.
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05.12.2020 15:22 Ответить
Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 1199
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05.12.2020 15:28 Ответить
І куди вони ділись?
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05.12.2020 12:41 Ответить
Куди їдуть? Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 2970
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05.12.2020 15:23 Ответить
Украинские разнорабочие в резиновых сланцах на шерстяные носки раньше /ключевое слово: "много лет назад"/ ездили на заработки в Беларусь. Например, на стройку АЭС, которая, в результате, так построена, что её никак запустить теперь не могут. Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 3648
Сегодня же беларуские айтишники и ипэшники массово бегут в Украину, вывозят туда семьи и переводят туда же готовый бизнес.
Разницу чувствуете? Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 8959
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05.12.2020 15:42 Ответить
Айтишники їдуть в Україну, але в іноземні компанії.
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05.12.2020 22:27 Ответить
Которые /компании/, работая на территории Украины, платят налоги в бюджет Украины. Грошей у режиму Лукашенка залишилося на кілька місяців, - журналістка - Цензор.НЕТ 3882
А также приводят инвесторов в Украину и создают Украине имидж развитой айти-страны.
Например, Беларуси сфера высоких технологий до сих пор обеспечивала более половины годового прироста валового внутреннего продукта. Это была главная точка роста нашей экономики. До сегодняшнего дня IT-сектор по своему влиянию на экономику Беларуси уже сравнялся с традиционными отраслями, такими как сельское хозяйство, транспортная отрасль и производство строительных материалов.
Теперь же наши айтишники будут обеспечивать прирост валового внутреннего продукта Украине.
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05.12.2020 23:03 Ответить
Дивімося скільки грошей залишилося у наших людей і яка їх купівельна спроможність. Може пора вже провести перепис населення? Хоч і там можна сфальсифікувати,
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05.12.2020 22:36 Ответить
Все карательные структуры оплачиваются из бюджета, а это народные, государственные деньги.
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06.12.2020 09:36 Ответить
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