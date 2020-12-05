Денег у режима Лукашенко осталось на несколько месяцев, - журналистка
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Денег у режима Александра Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев, и невозможность содержать репрессивный аппарат на фоне продолжения протестов и вероятных жестких санкций может заставить его бежать из страны.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала в интервью Укринформу главный редактор белорусского независимого онлайн-медиа "Хартия'97" Наталья Радина.
"Следует понимать, что содержание всей этой шайки омоновцев, карателей - это дорого, а средств на это у страны сейчас нет. По моей информации, денег у Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев. Поэтому я верю, что он (Лукашенко - ред.) может сбежать ", - заявила она.
В то же время главред белорусского оппозиционного издания исключает вероятность добровольной передачи власти Александром Лукашенко.
"Он уже совершил столько преступлений, что просто передать власть, остаться в стране и уйти, условно говоря, на пенсию, поселившись в одной из своих 18-ти резиденций - для него этот вариант уже нереален. Ведь даже если он получит какие-то гарантии от следующего президента Беларуси, то эти гарантии ему никогда не даст белорусский народ, ему не простят преступлений, убийств и пыток. За время его правления в Беларуси были репрессированы сотни тысяч людей ", - отметила Радина.
По мнению журналистки, для сокращения срока пребывания Лукашенко у власти, кроме сопротивления изнутри, "особенно важны мощные внешние воздействия" - "жесткие экономические санкции, которые нужно немедленно вводить против диктатуры".
Что касается стратегии Лукашенко по сохранению власти, то, отметила Радина, "он просто хочет всех закатать в асфальт".
"Но ничего не получается. Эти жесткие, фактически карательные акции против мирного населения ничего, кроме озлобления и ненависти, у людей не вызывают. Ни в какие изменения в Беларуси при Лукашенко я не верю, как не верит, по моему убеждению, и большинство белорусов. А все его заверения относительно конституционной реформы - это пустая болтовня. Лукашенко просто врет. Верить ему нельзя абсолютно ни в чем ", - утверждает она.
Главный редактор оппозиционного медиа также отмечает, что особенно важно сейчас поддержать белорусский народ, который восстал против режима, и это, в частности, сделает невозможным приход к власти в РБ откровенно пророссийских политиков в результате возможной договоренности Лукашенко и Путина.
"Иначе могут быть действительно какие-то мутные схемы, когда Лукашенко договорится с Путиным, проведет какую-то конституционную реформу, назначит ставленника Кремля, они создадут фейковую оппозицию и заведут ее в парламент - и будет у нас некое продолжение режима Лукашенко, но с другой фамилией", - заявила она.
По словам Радиной, важно также добиваться освобождения политических заключенных, "поскольку в тюрьмах находятся реальные лидеры оппозиции, в том числе проевропейские политики, которые всю жизнь отстаивали национальные интересы Беларуси".
"Если мы освободим этих людей и добьемся отставки Лукашенко, то они смогут создать коалиционное правительство, которое и назначит проведение новых парламентских и президентских выборов", - заявила она.
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наташа радина подкинула?
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List of countries by GDP (nominal) per capita - Wikipedia
иначе он бы не усидел
не нужно постить лживые манипулятивные картинки
(я не сторонник луки ни разу)
- Папа, ты будешь меньше пить?
- Нет, сынок, ты будешь меньше есть...
наготове стояли кацапские переодетые ихтамнеты,
"что б не как в Украине,мы мирно все",
да и патологическая запуганность и нерешительность белорусов
А теперь сложно что то изменить.Омоновцы убедились,что воздаяния не будет,наглеют.Люди прошли через пытки,избиения,многие сломлены.Сказать что обозлены-ничего не поменялось,никто из мусоров не наказан.Даже после громких смертей,вызвавших резонанс в мире.Лука это понимает,испуг прошел,он наглеет.
Сколько избиений,унижений,смертей-и ничего,кроме воскресных хороводов.Что еще должно произойти?видно такой народ,безвольный и миролюбивый.Не надо было тогда революции поднимать,терпели бы дальше.За годы правления Лука запугал людей.
Урок другим-или терпите,но если решились на перемены-власть должна бояться вас,понимать,что пойдете на все.
производство работает налоги поступают
миллиарды за границу не выводят
быстрее закончатся в Украине
народ живёт в два раза лучше чем у нас
они в Европе больше чем мы
Сегодня же беларуские айтишники и ипэшники массово бегут в Украину, вывозят туда семьи и переводят туда же готовый бизнес.
Разницу чувствуете?
А также приводят инвесторов в Украину и создают Украине имидж развитой айти-страны.
Например, Беларуси сфера высоких технологий до сих пор обеспечивала более половины годового прироста валового внутреннего продукта. Это была главная точка роста нашей экономики. До сегодняшнего дня IT-сектор по своему влиянию на экономику Беларуси уже сравнялся с традиционными отраслями, такими как сельское хозяйство, транспортная отрасль и производство строительных материалов.
Теперь же наши айтишники будут обеспечивать прирост валового внутреннего продукта Украине.