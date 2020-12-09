Українська асоціація футболу подала в суд через скасований матч зі Швейцарією
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Українська асоціація футболу направила до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву на оскарження рішення УЄФА, яким нашій країні зарахували технічну поразку через позитивні тести на COVID-19 у футболістів.
Про це повідомляє пресслужба УАФ, інформує Цензор.НЕТ.
Минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину цього рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.
"Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.
З метою максимального захисту інтересів збірної України в Спортивному арбітражному суді Лозанни, для підготовки заяви про апеляцію Українська асоціація футболу, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права кращих юридичних компаній Іспанії та Швейцарії.
Нагадаємо, 17 листопада головний санлікар Люцерни відправив українську збірну на карантин і скасував поєдинок Швейцарія - Україна. Пізніше УЄФА визнала технічну поразку збірної України в скасованому матчі з командою Швейцарії
Пізніше директор збірної Швейцарії з футболу Тамі назвав "ганьбою" рішення скасувати матч з Україною через позитивні тестіи на коронавірус.
Нові тести на COVID-19, які футболістам зробили після повернення в Україну, виявилися негативними.
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".... Ответственность за не проведение матча Лиги наций УЕФА-2020/2021 между Швейцарией и Украиной, который должен был состояться 17 ноября 2020 года, фактически возложить на Украинскую ассоциациею футбола (которая, следовательно, считается проигравшей со счетом 0:3), как предусмотрено в Циркулярном письме № 66/2020, устанавливающем особые правила, применимые к этапу Лиги наций УЕФА-2020/2021».
Только последние дни перед игрой:
13.11 - 5 человек ( Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук, Цыганков. + персонал )
16.11 - 5 человек ( Макаренко, Соболь, Резник + персонал )
17.11 - 4 человека ( Малиновский, Кривцов, Мораес + персонал )
Это 10 игроков за 4 дня (!) А до этого Пятов, Лунин, Бойко, Панькив, Шевченко, Степаненко, Зинченко и т.д. В день игры не хватало минимального количества игроков на матч.