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Українська асоціація футболу подала в суд через скасований матч зі Швейцарією

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українська асоціація футболу подала в суд через скасований матч зі Швейцарією

Українська асоціація футболу направила до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву на оскарження рішення УЄФА, яким нашій країні зарахували технічну поразку через позитивні тести на COVID-19 у футболістів.

Про це повідомляє пресслужба УАФ, інформує Цензор.НЕТ.

Минулого тижня УАФ отримала від дисциплінарного органу УЄФА мотивувальну частину цього рішення, відповідно до якого збірній України присуджено технічну поразку з рахунком 0:3 в скасованому матчі зі Швейцарією.

"Позиція Української асоціації футболу була однозначною ще до отримання повного тексту документу — ми будемо оскаржувати рішення Апеляційного комітету УЄФА в Лозанні, адже вважаємо, що не всім нашим аргументам було надано належну оцінку під час розгляду справи", — наголосив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

З метою максимального захисту інтересів збірної України в Спортивному арбітражному суді Лозанни, для підготовки заяви про апеляцію Українська асоціація футболу, окрім юристів УАФ, залучила фахівців у галузі спортивного права кращих юридичних компаній Іспанії та Швейцарії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЄФА пояснив причину технічної поразки України в матчі зі Швейцарією: Не була передбачена повна заміна команди після позитивних тестів на коронавірус

Нагадаємо, 17 листопада головний санлікар Люцерни відправив українську збірну на карантин і скасував поєдинок Швейцарія - Україна. Пізніше УЄФА визнала технічну поразку збірної України в скасованому матчі з командою Швейцарії

Пізніше директор збірної Швейцарії з футболу Тамі назвав "ганьбою" рішення скасувати матч з Україною через позитивні тестіи на коронавірус.

Нові тести на COVID-19, які футболістам зробили після повернення в Україну, виявилися негативними.
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Топ коментарі
+6
Швейцарія заплатила УЄФА гроші, за перемогу... УЄФА це корупція
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09.12.2020 20:19
+5
Українська асоціація футболу подала в суд через скасований матч зі Швейцарією - Цензор.НЕТ 5927
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09.12.2020 20:36
+2
Напомним, что решением суда была наказана не сборная, а именно ассоциация за ненадлежащую подготовку сборной к матчу.
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09.12.2020 20:10
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Я уж думал все смирились
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09.12.2020 20:04 Відповісти
Напомним, что решением суда была наказана не сборная, а именно ассоциация за ненадлежащую подготовку сборной к матчу.
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09.12.2020 20:10 Відповісти
Там написано:сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией. И дисциплинарного органа УЕФА , ни слова о суде по этому поводу.Источник: https://censor.net/ru/n3235996
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09.12.2020 20:35 Відповісти
Франков публиковал решение дисциплинарного органа УЕФА. Там так
".... Ответственность за не проведение матча Лиги наций УЕФА-2020/2021 между Швейцарией и Украиной, который должен был состояться 17 ноября 2020 года, фактически возложить на Украинскую ассоциациею футбола (которая, следовательно, считается проигравшей со счетом 0:3), как предусмотрено в Циркулярном письме № 66/2020, устанавливающем особые правила, применимые к этапу Лиги наций УЕФА-2020/2021».
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09.12.2020 20:46 Відповісти
И Франков подробно разжевывал за что конкретно наказали УАФ.
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09.12.2020 20:50 Відповісти
Ну вы даете проиграла все таки сборная или УАФ? И что тут наказание? Можно ссылку.
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09.12.2020 20:56 Відповісти
https://dynamo.kiev.ua/news/357614-artem-frankov-vyigrebajte-luzeryi-vyi-podstavili-sbornuyu-ukrainyi?from=intrend
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09.12.2020 21:22 Відповісти
https://dynamo.kiev.ua/news/357534-ofitsialnyij-tekst-resheniya-uefa-po-matchu-shvejtsariya--ukraina
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09.12.2020 21:26 Відповісти
Почитал действительно написано что присудили поражение уак 0:3, а что сборная получается выиграла? Ну а маразм этого деятеля за 2 дня собрать новую команду без ковида вообще за гранью разумного, даже навыдергивав с дворов по селам кого попало где гарантия что у них нет ковид и они получат разрешение на вьезд в Швейцарию и там опять не повторится та же история. И у вас вначале все таки не правдивое заявление спортивный арбитражный суд только будет, а поражение присудил контрольно дисциплинарный комитет УЕФА с ним и будут судится.
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09.12.2020 21:42 Відповісти
Может быть в терминах я про... ошибся. Звиняйте. Только у УАФ было поболее 2х дней. История с лавиной случаев ковида у игроков сборной началась еще перед товарищеской игрой. И все прекрасно уже тогда понимали к чему все идет. Кроме дятлов из УАФ.
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09.12.2020 21:54 Відповісти
Не знаю что вы имеете ввиду что и к чему идет. Но ковид не смотря на локдауны, маски, изоляции и тд распространяется уже скоро год и никакому уаф его не остановить, тем более собирая большее количество игроков, просто больше окажутся на карантине. А за те 2 дня как пишет в статье Франков, хоть он и считает реальным собрать новую сборную, но по моему мнению это глупость и опять таки никаких гарантий от ковида.
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09.12.2020 22:02 Відповісти
Шовковский собирался выходить на поле просто так?
Только последние дни перед игрой:
13.11 - 5 человек ( Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук, Цыганков. + персонал )
16.11 - 5 человек ( Макаренко, Соболь, Резник + персонал )
17.11 - 4 человека ( Малиновский, Кривцов, Мораес + персонал )
Это 10 игроков за 4 дня (!) А до этого Пятов, Лунин, Бойко, Панькив, Шевченко, Степаненко, Зинченко и т.д. В день игры не хватало минимального количества игроков на матч.
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09.12.2020 22:32 Відповісти
Ну так то что Шовковский собирался выходить как раз и подтверждает что в о то делали. Ни каких конкретных претензий ни в статье Франкова, кроме как за 2дня собрать новую сборную, ни у вас нет. Тем более что вчерашним числом все умны, и журналисты всегда лучше всех знают как играть и что делать. Что конкретно нужно было делать и как всегда где взять на это деньги? Сводки по больным короновирусом уже публиковать не только по областям медикам, военным и ещё по футболистам надо было? Так это ничего все равно не решило. Но что особенно непонятно так это раздувание вокруг этого истерии, я не вас имею ввиду вы как видно сильно болеете за футбол. А всяких специалистов по всему типа Братущака, Фурсы. Ну что то там проиграли, так и раньше было и не раз и по разным причинам, в чем трагедия? И вы не знаете о чем идется речь в письме УЕФА на которую ссылалась их комиссия дисциплинарная?
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10.12.2020 08:50 Відповісти
Жалко только Шеву и игроков. Он, действительно, создал симпатичную сборную. Кстати, комментарии Шевы после отмены игры были уж слишком дипломатичные. Я уже тогда понял, что дело "пахнет керосином".
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09.12.2020 21:58 Відповісти
Шото долго они подавали.
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09.12.2020 20:12 Відповісти
Потому, что ткнули носом именно ассоциацию. Такие "профи" или профаны.
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09.12.2020 20:30 Відповісти
Швейцарія заплатила УЄФА гроші, за перемогу... УЄФА це корупція
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09.12.2020 20:19 Відповісти
Геть Швейцарію з Європи!)
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09.12.2020 20:27 Відповісти
Що ще суркіси сказали?
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09.12.2020 20:53 Відповісти
Українська асоціація футболу подала в суд через скасований матч зі Швейцарією - Цензор.НЕТ 5927
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09.12.2020 20:36 Відповісти
Шото долго они подавали.
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09.12.2020 20:39 Відповісти
УАФ повинна піти у відставку в повному складі як недієздатна.
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09.12.2020 21:05 Відповісти
точно: из-за Украины вот так взяли и ушли все)
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09.12.2020 22:13 Відповісти
УАФ а не УЄФА.
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10.12.2020 01:15 Відповісти
Просто надо перестать играть.
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09.12.2020 22:29 Відповісти
 
 