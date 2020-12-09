Украинская ассоциация футбола подала в суд из-за отмененного матча со Швейцарией
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Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения УЕФА, которым нашей стране засчитали техническое поражение из-за позитивных тестов на COVID-19 у футболистов.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ, информирует Цензор.НЕТ.
На прошлой неделе Ассоциация получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.
"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам была дана надлежащая оценка при рассмотрении дела", - отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
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В УФА отметили, что апелляцию украинские адвокаты готовили с привлечением специалистов по спортивному праву из юридических компаний Испании и Швейцарии.
Напомним, матч Швейцария – Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-положительных тестов у трех игроков украинской команды.
Позже директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал "позором" решение отменить матч с Украиной из-за позитивных тестов на коронавирус.
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Новые тесты на COVID-19, которые футболистам сделали по возвращении в Украину, оказались негативными.
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".... Ответственность за не проведение матча Лиги наций УЕФА-2020/2021 между Швейцарией и Украиной, который должен был состояться 17 ноября 2020 года, фактически возложить на Украинскую ассоциациею футбола (которая, следовательно, считается проигравшей со счетом 0:3), как предусмотрено в Циркулярном письме № 66/2020, устанавливающем особые правила, применимые к этапу Лиги наций УЕФА-2020/2021».
Только последние дни перед игрой:
13.11 - 5 человек ( Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук, Цыганков. + персонал )
16.11 - 5 человек ( Макаренко, Соболь, Резник + персонал )
17.11 - 4 человека ( Малиновский, Кривцов, Мораес + персонал )
Это 10 игроков за 4 дня (!) А до этого Пятов, Лунин, Бойко, Панькив, Шевченко, Степаненко, Зинченко и т.д. В день игры не хватало минимального количества игроков на матч.