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Украинская ассоциация футбола подала в суд из-за отмененного матча со Швейцарией

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинская ассоциация футбола подала в суд из-за отмененного матча со Швейцарией

Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения УЕФА, которым нашей стране засчитали техническое поражение из-за позитивных тестов на COVID-19 у футболистов.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ, информирует Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе Ассоциация получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.

"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа - мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам была дана надлежащая оценка при рассмотрении дела", - отметил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

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В УФА отметили, что апелляцию украинские адвокаты готовили с привлечением специалистов по спортивному праву из юридических компаний Испании и Швейцарии.

Напомним, матч Швейцария – Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-положительных тестов у трех игроков украинской команды.

Позже директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал "позором" решение отменить матч с Украиной из-за позитивных тестов на коронавирус.

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Новые тесты на COVID-19, которые футболистам сделали по возвращении в Украину, оказались негативными.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Швейцарія заплатила УЄФА гроші, за перемогу... УЄФА це корупція
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09.12.2020 20:19
+5
Українська асоціація футболу подала в суд через скасований матч зі Швейцарією - Цензор.НЕТ 5927
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09.12.2020 20:36
+2
Напомним, что решением суда была наказана не сборная, а именно ассоциация за ненадлежащую подготовку сборной к матчу.
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09.12.2020 20:10
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Я уж думал все смирились
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09.12.2020 20:04 Ответить
Напомним, что решением суда была наказана не сборная, а именно ассоциация за ненадлежащую подготовку сборной к матчу.
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09.12.2020 20:10 Ответить
Там написано:сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией. И дисциплинарного органа УЕФА , ни слова о суде по этому поводу.Источник: https://censor.net/ru/n3235996
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09.12.2020 20:35 Ответить
Франков публиковал решение дисциплинарного органа УЕФА. Там так
".... Ответственность за не проведение матча Лиги наций УЕФА-2020/2021 между Швейцарией и Украиной, который должен был состояться 17 ноября 2020 года, фактически возложить на Украинскую ассоциациею футбола (которая, следовательно, считается проигравшей со счетом 0:3), как предусмотрено в Циркулярном письме № 66/2020, устанавливающем особые правила, применимые к этапу Лиги наций УЕФА-2020/2021».
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09.12.2020 20:46 Ответить
И Франков подробно разжевывал за что конкретно наказали УАФ.
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09.12.2020 20:50 Ответить
Ну вы даете проиграла все таки сборная или УАФ? И что тут наказание? Можно ссылку.
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09.12.2020 20:56 Ответить
https://dynamo.kiev.ua/news/357534-ofitsialnyij-tekst-resheniya-uefa-po-matchu-shvejtsariya--ukraina
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09.12.2020 21:26 Ответить
Почитал действительно написано что присудили поражение уак 0:3, а что сборная получается выиграла? Ну а маразм этого деятеля за 2 дня собрать новую команду без ковида вообще за гранью разумного, даже навыдергивав с дворов по селам кого попало где гарантия что у них нет ковид и они получат разрешение на вьезд в Швейцарию и там опять не повторится та же история. И у вас вначале все таки не правдивое заявление спортивный арбитражный суд только будет, а поражение присудил контрольно дисциплинарный комитет УЕФА с ним и будут судится.
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09.12.2020 21:42 Ответить
Может быть в терминах я про... ошибся. Звиняйте. Только у УАФ было поболее 2х дней. История с лавиной случаев ковида у игроков сборной началась еще перед товарищеской игрой. И все прекрасно уже тогда понимали к чему все идет. Кроме дятлов из УАФ.
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09.12.2020 21:54 Ответить
Не знаю что вы имеете ввиду что и к чему идет. Но ковид не смотря на локдауны, маски, изоляции и тд распространяется уже скоро год и никакому уаф его не остановить, тем более собирая большее количество игроков, просто больше окажутся на карантине. А за те 2 дня как пишет в статье Франков, хоть он и считает реальным собрать новую сборную, но по моему мнению это глупость и опять таки никаких гарантий от ковида.
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09.12.2020 22:02 Ответить
Шовковский собирался выходить на поле просто так?
Только последние дни перед игрой:
13.11 - 5 человек ( Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук, Цыганков. + персонал )
16.11 - 5 человек ( Макаренко, Соболь, Резник + персонал )
17.11 - 4 человека ( Малиновский, Кривцов, Мораес + персонал )
Это 10 игроков за 4 дня (!) А до этого Пятов, Лунин, Бойко, Панькив, Шевченко, Степаненко, Зинченко и т.д. В день игры не хватало минимального количества игроков на матч.
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09.12.2020 22:32 Ответить
Ну так то что Шовковский собирался выходить как раз и подтверждает что в о то делали. Ни каких конкретных претензий ни в статье Франкова, кроме как за 2дня собрать новую сборную, ни у вас нет. Тем более что вчерашним числом все умны, и журналисты всегда лучше всех знают как играть и что делать. Что конкретно нужно было делать и как всегда где взять на это деньги? Сводки по больным короновирусом уже публиковать не только по областям медикам, военным и ещё по футболистам надо было? Так это ничего все равно не решило. Но что особенно непонятно так это раздувание вокруг этого истерии, я не вас имею ввиду вы как видно сильно болеете за футбол. А всяких специалистов по всему типа Братущака, Фурсы. Ну что то там проиграли, так и раньше было и не раз и по разным причинам, в чем трагедия? И вы не знаете о чем идется речь в письме УЕФА на которую ссылалась их комиссия дисциплинарная?
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10.12.2020 08:50 Ответить
Жалко только Шеву и игроков. Он, действительно, создал симпатичную сборную. Кстати, комментарии Шевы после отмены игры были уж слишком дипломатичные. Я уже тогда понял, что дело "пахнет керосином".
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09.12.2020 21:58 Ответить
Шото долго они подавали.
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09.12.2020 20:12 Ответить
Потому, что ткнули носом именно ассоциацию. Такие "профи" или профаны.
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09.12.2020 20:30 Ответить
Швейцарія заплатила УЄФА гроші, за перемогу... УЄФА це корупція
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09.12.2020 20:19 Ответить
Геть Швейцарію з Європи!)
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09.12.2020 20:27 Ответить
Що ще суркіси сказали?
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09.12.2020 20:53 Ответить
Українська асоціація футболу подала в суд через скасований матч зі Швейцарією - Цензор.НЕТ 5927
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09.12.2020 20:36 Ответить
Шото долго они подавали.
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09.12.2020 20:39 Ответить
УАФ повинна піти у відставку в повному складі як недієздатна.
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09.12.2020 21:05 Ответить
точно: из-за Украины вот так взяли и ушли все)
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09.12.2020 22:13 Ответить
УАФ а не УЄФА.
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10.12.2020 01:15 Ответить
Просто надо перестать играть.
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09.12.2020 22:29 Ответить
 
 