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У 2020 році українці провели в самоізоляції 108 днів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У 2020 році українці провели в самоізоляції 108 днів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Цього року, враховуючи весняний локдаун і карантин на вихідні, українці провели в самоізоляції 108 днів. За цією тривалістю Україна - четверта у світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал МОЗ Коронавірус_інфо.

Зазначається, що світовим локдаун-рекордсменом є Грузія - загальна тривалість жорсткого карантину там становить 133 дні. Перші жорсткі обмеження діяли в країні з 31 березня по 8 червня, а з 28 листопада в Грузії знову посилили обмеження.

У 2020 році українці провели в самоізоляції 108 днів, - МОЗ 01

У 2020 році українці провели в самоізоляції 108 днів, - МОЗ 02

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні запровадять 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.

Читайте також: Дата посилення карантину з 8 січня розраховувалася не тільки на підставі результатів тестування, - Ляшко

Водночас, нові карантинні обмеження діятимуть по всій території України з найближчої суботи, 19 грудня.

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Топ коментарі
+4
Покажите мне хоть одного украинца который провел в самоизоляции 108 дней...я таких не знаю..и не слышал о них..
Или я с минздравом по разному понимаем термин.."самоизоляция"..
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14.12.2020 18:04
+4
Продолжаются упражнения в статистической эквилибристике : трудодни умножим на температуру койкоместа,( можно по Реомюру), вычтем π³, дабавим жирность асфальта ( по Архимеду) - и получам желаемую цифру...
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14.12.2020 18:20
+4
https://twitter.com/WowihaY Практическая руϟϟофобия

Ніхрєна собя я чихнула!

В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8970
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14.12.2020 18:32
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хотя понятно, шо все же лучше провести их в клинике феофания в окружении друзей и роялей
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14.12.2020 17:57 Відповісти
Это очень важная информация!
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14.12.2020 17:59 Відповісти
Ну не знаю , не болел , не участвовал , работал как обычно . Даже больше .
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14.12.2020 18:00 Відповісти
И это ещё не предел возможностей,нужно продолжать испытания.
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14.12.2020 18:02 Відповісти
Покажите мне хоть одного украинца который провел в самоизоляции 108 дней...я таких не знаю..и не слышал о них..
Или я с минздравом по разному понимаем термин.."самоизоляция"..
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14.12.2020 18:04 Відповісти
Продолжаются упражнения в статистической эквилибристике : трудодни умножим на температуру койкоместа,( можно по Реомюру), вычтем π³, дабавим жирность асфальта ( по Архимеду) - и получам желаемую цифру...
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14.12.2020 18:20 Відповісти
"самоизоляция" украинского народа через весенний локдаун и карантин в выходные,которые вводили прогнозеры от МОЗа
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14.12.2020 18:10 Відповісти
Точно точно, сидели дома, не на какие шашлыки, дачи ... не ездили.
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14.12.2020 18:26 Відповісти
https://twitter.com/WowihaY Практическая руϟϟофобия

Ніхрєна собя я чихнула!

В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8970
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14.12.2020 18:32 Відповісти
Очевидно,дурні ,набрані зеленими злодюгами в МОЗ ,не підозрюють,що значення термінів "карантин","локдаун","самоізоляція" не тотожні.
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14.12.2020 18:34 Відповісти
Это в среднем по больнице? Еще у нас было в среднем по 0,05 выкидыша.
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14.12.2020 18:38 Відповісти
Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай....
.
.
И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.12.2020 19:52 Відповісти
А ЗА КОММУНАЛ ЕЩЁ И ТАРИФЫ ПОДНЯЛИ !!!!1

С К О Т Ы ПРАВИТЕЛИ !!!!!!!!!!!!!
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14.12.2020 21:03 Відповісти
 
 