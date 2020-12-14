РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11180 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
930 14
карантин (16728) Минздрав (4883) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В текущем году, учитывая весенний локдаун и карантин в выходные, украинцы провели в самоизоляции 108 дней. По этой продолжительности Украина - четвертая в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал Минздрава Коронавірус_інфо.

Отмечается, что мировым локдаун-рекордсменом является Грузия - общая продолжительность жесткого карантина там составит 133 дня. Первые жесткие ограничения действовали в стране с 31 марта по 8 июня, а с 28 ноября в Грузии снова усилили ограничения.

В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дата ужесточения карантина с 8 января рассчитывалась не только на основании результатов тестирования, - Ляшко

В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав 02

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине введут 8 января и он будет действовать по 24 января (включительно) 2021 года.

В то же время, новые карантинные ограничения будут действовать по всей территории Украины с ближайшей субботы, 19 декабря.

Также читайте: В Украине резко снизилось число новых заболевших COVID-19 за сутки: в тройке лидеров Киев - 605 инфицированных, Одесчина - 584 и Киевщина - 521

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Покажите мне хоть одного украинца который провел в самоизоляции 108 дней...я таких не знаю..и не слышал о них..
Или я с минздравом по разному понимаем термин.."самоизоляция"..
показать весь комментарий
14.12.2020 18:04
+4
Продолжаются упражнения в статистической эквилибристике : трудодни умножим на температуру койкоместа,( можно по Реомюру), вычтем π³, дабавим жирность асфальта ( по Архимеду) - и получам желаемую цифру...
показать весь комментарий
14.12.2020 18:20
+4
https://twitter.com/WowihaY Практическая руϟϟофобия

Ніхрєна собя я чихнула!

В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8970
показать весь комментарий
14.12.2020 18:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хотя понятно, шо все же лучше провести их в клинике феофания в окружении друзей и роялей
показать весь комментарий
14.12.2020 17:57 Ответить
Это очень важная информация!
показать весь комментарий
14.12.2020 17:59 Ответить
Ну не знаю , не болел , не участвовал , работал как обычно . Даже больше .
показать весь комментарий
14.12.2020 18:00 Ответить
И это ещё не предел возможностей,нужно продолжать испытания.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:02 Ответить
Покажите мне хоть одного украинца который провел в самоизоляции 108 дней...я таких не знаю..и не слышал о них..
Или я с минздравом по разному понимаем термин.."самоизоляция"..
показать весь комментарий
14.12.2020 18:04 Ответить
Продолжаются упражнения в статистической эквилибристике : трудодни умножим на температуру койкоместа,( можно по Реомюру), вычтем π³, дабавим жирность асфальта ( по Архимеду) - и получам желаемую цифру...
показать весь комментарий
14.12.2020 18:20 Ответить
"самоизоляция" украинского народа через весенний локдаун и карантин в выходные,которые вводили прогнозеры от МОЗа
показать весь комментарий
14.12.2020 18:10 Ответить
Точно точно, сидели дома, не на какие шашлыки, дачи ... не ездили.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:26 Ответить
https://twitter.com/WowihaY Практическая руϟϟофобия

Ніхрєна собя я чихнула!

В 2020 году украинцы провели в самоизоляции 108 дней, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8970
показать весь комментарий
14.12.2020 18:32 Ответить
Очевидно,дурні ,набрані зеленими злодюгами в МОЗ ,не підозрюють,що значення термінів "карантин","локдаун","самоізоляція" не тотожні.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:34 Ответить
Это в среднем по больнице? Еще у нас было в среднем по 0,05 выкидыша.
показать весь комментарий
14.12.2020 18:38 Ответить
Пускай 3э-БАРЫГИ на КрОВИд выкупят средства защиты , которые в начале эпидемии спекулировали в целях наживы , ПРОДАВАЯ их в рф , Испанию ... ... ... ... , и дажэ в Китай....
.
.
И выкупают за СВОЙ СЧЕТ !! .
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.12.2020 19:52 Ответить
А ЗА КОММУНАЛ ЕЩЁ И ТАРИФЫ ПОДНЯЛИ !!!!1

С К О Т Ы ПРАВИТЕЛИ !!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.12.2020 21:03 Ответить
 
 