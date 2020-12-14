Росія вчинила військовий злочин, націоналізувавши "Масандру", - прокурор АРК Поночовний

Російська Федерація часто дає привід для документування фактів з ознаками військових злочинів.

Про це заявив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

Свіжий приклад - "націоналізація" і продаж майна АТ "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" в окупованому Криму.

"Згідно з IV Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, державі-окупанту забороняється привласнювати як громадську, так і приватну власність на окупованій території. Держава-окупант має право користуватися громадським майном тільки з військовою метою", - підкреслив Поночовний.

За його словами, в "націоналізації" майна "Масандри" жодної військової необхідності не було.

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"А виставлення на аукціон активів "Масандри" і її купівля російською компанією підтверджують той факт, що окупаційна адміністрація, крім того, що незаконно заволоділа цим майном, ще й незаконно ним розпоряджається", - сказав прокурор.

Він зазначив, що прокуратура АРК і Севастополя розслідує кілька епізодів, що стосуються майна "Масандри". "Крім привласнення, це ще й продаж землі під виноградниками в Гурзуфі, і провадження проти "директора" "Масандри" Яніни Павленко, яка самовільно відкрила 240-річну пляшку "Хереса де ля Фронтера" для Володимира Путіна і Сильвіо Берлусконі. Тепер "справа "Масандри" поповниться і компанією-покупцем", - додав Поночовний.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартову ціну визначено в 627,4 мільйона рублів.

Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Массандра", а також проти майбутніх покупців підприємства, будуть введені як українські, так і міжнародні санкції.

14 грудня дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" купила 100% акцій кримського винзаводу "Массандра" за 5,327 мільярда рублів.