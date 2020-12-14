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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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вино (174) Крим (14082) націоналізація (368) росія (63589) Поночовний (19)

Росія вчинила військовий злочин, націоналізувавши "Масандру", - прокурор АРК Поночовний

Росія вчинила військовий злочин, націоналізувавши

Російська Федерація часто дає привід для документування фактів з ознаками військових злочинів.

Про це заявив керівник прокуратури АР Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

Свіжий приклад - "націоналізація" і продаж майна АТ "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" в окупованому Криму.

"Згідно з IV Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, державі-окупанту забороняється привласнювати як громадську, так і приватну власність на окупованій території. Держава-окупант має право користуватися громадським майном тільки з військовою метою", - підкреслив Поночовний.

За його словами, в "націоналізації" майна "Масандри" жодної військової необхідності не було.

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"А виставлення на аукціон активів "Масандри" і її купівля російською компанією підтверджують той факт, що окупаційна адміністрація, крім того, що незаконно заволоділа цим майном, ще й незаконно ним розпоряджається", - сказав прокурор.

Він зазначив, що прокуратура АРК і Севастополя розслідує кілька епізодів, що стосуються майна "Масандри". "Крім привласнення, це ще й продаж землі під виноградниками в Гурзуфі, і провадження проти "директора" "Масандри" Яніни Павленко, яка самовільно відкрила 240-річну пляшку "Хереса де ля Фронтера" для Володимира Путіна і Сильвіо Берлусконі. Тепер "справа "Масандри" поповниться і компанією-покупцем", - додав Поночовний.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартову ціну визначено в 627,4 мільйона рублів.

Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Массандра", а також проти майбутніх покупців підприємства, будуть введені як українські, так і міжнародні санкції.

14 грудня дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" купила 100% акцій кримського винзаводу "Массандра" за 5,327 мільярда рублів.
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Топ коментарі
+3
Накой она им без днепровской воды сдалась?
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14.12.2020 20:54
+3
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют
= ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",-
-

или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ -
- ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . !!
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14.12.2020 20:57
+2
Есть такое военное преступление - МАРОДЁРСТВО. Здесь все признаки налицо.
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14.12.2020 21:01
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Накой она им без днепровской воды сдалась?
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14.12.2020 20:54 Відповісти
А коли виноградники масандри дніпровською водою поливали ?
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14.12.2020 23:49 Відповісти
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют
= ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",-
-

или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ -
- ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . !!
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14.12.2020 20:57 Відповісти
Чтобы метко муху бить, надо кололоку пить (из фильма "Лимонадный Джо").
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14.12.2020 21:00 Відповісти
Ну это сильно. Примерно шло кино запросто лет 55 назад! Очередя стояли!
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14.12.2020 21:52 Відповісти
Есть такое военное преступление - МАРОДЁРСТВО. Здесь все признаки налицо.
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14.12.2020 21:01 Відповісти
"Россия совершила военное преступление, национализировав "Массандру" - какая ошеломляющая новость! Никогда такого не было... и вот... Щаз ***** сгорит от стыда.
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14.12.2020 21:12 Відповісти
Никогда не прощу ***** и берлускони , что выпили 240 летний массандровский херес.....
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14.12.2020 21:21 Відповісти
*********, Сэр!
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14.12.2020 21:27 Відповісти
Не надо Севастополь отделять от остального Крыма. Крым он везде Крым и в Севастополе тоже. Пора мантру лишнехромосомных забыть.
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14.12.2020 23:34 Відповісти
*****!! 7 років. 7!!! Крим під куйлостаном, але в нас мля толпа всякої *********** яка виконує якби функції пальця який ампутований. А ти дядьку не маєш бажання з Києва переїхати до лагідний і теплих бліндажів Зайцева, Промки, Водяного. ???
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14.12.2020 23:44 Відповісти
дармовой алкоголь - непосильное искушение для исконно русского человека
а ворованный - и сверх того
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15.12.2020 00:51 Відповісти
 
 