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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия совершила военное преступление, национализировав "Массандру", - прокурор АРК Поночовный

Россия совершила военное преступление, национализировав

Российская Федерация часто дает повод для документирования фактов с признаками военных преступлений.

Об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный в интервью изданию "Зеркало недели", передает Цензор.НЕТ.

Свежий пример - "национализация" и продажа имущества АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" в оккупированном Крыму.

"Согласно IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории. Государство-оккупант имеет право пользоваться публичным имуществом только в военных целях", - подчеркнул Поночовный.

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По его словам, в "национализации" имущества "Массандры" никакой военной необходимости не было.

"А выставление на аукцион активов "Массандры" и ее покупка российской компанией подтверждают тот факт, что оккупационная администрация, кроме того, что незаконно завладела этим имуществом, еще и незаконно им распоряжается", - сказал прокурор.

Он отметил, что прокуратура АРК и Севастополя расследует несколько эпизодов, касающихся имущества "Массандры". "Кроме присвоения, это еще и продажа земли под виноградниками в Гурзуфе, и производство в отношении "директора" "Массандры" Янины Павленко, самовольно открывшей 240-летнюю бутылку "Херес де ля Фронтера" для Владимира Путина и Сильвио Берлускони. Теперь "дело "Массандры" пополнится и компанией-покупателем", - добавил Поночовный.

Также читайте: Украина не признает российские документы Крыма даже после его деоккупации, - прокурор АРК

Напомним, подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.

Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.

14 декабря дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей.

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Топ комментарии
+3
Накой она им без днепровской воды сдалась?
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14.12.2020 20:54
+3
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют
= ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",-
-

или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ -
- ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . !!
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14.12.2020 20:57
+2
Есть такое военное преступление - МАРОДЁРСТВО. Здесь все признаки налицо.
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14.12.2020 21:01
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Накой она им без днепровской воды сдалась?
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14.12.2020 20:54 Ответить
А коли виноградники масандри дніпровською водою поливали ?
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14.12.2020 23:49 Ответить
московиты свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют
= ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",-
-

или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ -
- ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . !!
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14.12.2020 20:57 Ответить
Чтобы метко муху бить, надо кололоку пить (из фильма "Лимонадный Джо").
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14.12.2020 21:00 Ответить
Ну это сильно. Примерно шло кино запросто лет 55 назад! Очередя стояли!
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14.12.2020 21:52 Ответить
Есть такое военное преступление - МАРОДЁРСТВО. Здесь все признаки налицо.
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14.12.2020 21:01 Ответить
"Россия совершила военное преступление, национализировав "Массандру" - какая ошеломляющая новость! Никогда такого не было... и вот... Щаз ***** сгорит от стыда.
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14.12.2020 21:12 Ответить
Никогда не прощу ***** и берлускони , что выпили 240 летний массандровский херес.....
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14.12.2020 21:21 Ответить
*********, Сэр!
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14.12.2020 21:27 Ответить
Не надо Севастополь отделять от остального Крыма. Крым он везде Крым и в Севастополе тоже. Пора мантру лишнехромосомных забыть.
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14.12.2020 23:34 Ответить
*****!! 7 років. 7!!! Крим під куйлостаном, але в нас мля толпа всякої *********** яка виконує якби функції пальця який ампутований. А ти дядьку не маєш бажання з Києва переїхати до лагідний і теплих бліндажів Зайцева, Промки, Водяного. ???
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14.12.2020 23:44 Ответить
дармовой алкоголь - непосильное искушение для исконно русского человека
а ворованный - и сверх того
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15.12.2020 00:51 Ответить
 
 