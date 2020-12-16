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Офіс генпрокурора саботує справу "Роттердам+", - НАБУ

Офіс генпрокурора саботує справу

Національне антикорупційне бюро відкрито заявляє про злив Офісом генпрокурора справи "Роттердам+" про завдання збитків державі на суму понад 39 млрд грн.

Про це йдеться в телеграм-каналі НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в бюро підкреслюють, що нинішній прокурор у справі Віталій Пономаренко не здатний довести її до суду, оскільки він, незважаючи на шість обґрунтованих підозр, на фінальній стадії розслідування вирішив закрити провадження, тим самим позбавивши державу навіть шансу на перемогу в змагальному процесі, що стало б основою для подальшого відшкодування шкоди.

"Цілком природньо, що за таких обставин слідство наполягає на зміні прокурора. Однак це просте і очевидне з точки зору здорового глузду рішення Офіс Генерального прокурора саботує", - відзначають в НАБУ.

У бюро також підготували презентацію про хід розслідування справи "Роттердам+".

Також читайте: Справу "Роттердам+" зупинено, матеріали вивчаються, - Ситник

Раніше НАБУ заявляло, що доказів у справі "Роттердам +" достатньо для завершення досудового слідства

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".

Офіс генпрокурора саботує справу Роттердам+, - НАБУ 01

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Топ коментарі
+7
Так сейчас уголь в полтора раза дороже, чем при Роттердам (+). Или Бене нужно еще деньжат?
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16.12.2020 12:18
+5
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 1643
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16.12.2020 12:21
+3
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 8865
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16.12.2020 12:20
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Пикова Дама: Уж полночь близится а Германа Ермака а всьо нет....
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16.12.2020 12:27 Відповісти
Так сейчас уголь в полтора раза дороже, чем при Роттердам (+). Или Бене нужно еще деньжат?
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16.12.2020 12:18 Відповісти
Так что, электричество при Зеленском подешевеет?
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16.12.2020 13:09 Відповісти
Ага, как и уголь и газ. Таких дурных цен никогда не было.
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16.12.2020 13:19 Відповісти
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 8865
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16.12.2020 12:20 Відповісти
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 1643
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16.12.2020 12:21 Відповісти
то що бариги то зелєнскіх???
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16.12.2020 12:38 Відповісти
Вы все врете. "Народный депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентин Наливайченко заявил, что закрытие дела с правовой точки зрения было единственным логичным шагом следствия после провала расследования. Также он заявил, что дело, по его мнению, изначально была сфабрикованным на основании медиа-мифа и его авторы должны понести ответственность." https://glavcom.ua/economics/finances/avtori-media-mifu-pro-rotterdam-mayut-vidpovidati-v-sudi-nalivaychenko-701970.html?1598694874?1598694874 Автори медіа-міфу про «Роттердам+» мають відповідати в суді - Наливайченко
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16.12.2020 12:56 Відповісти
А было ли дело? Было ли преступление?
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16.12.2020 13:11 Відповісти
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+" - Ахметка и Венедиктову купил?
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16.12.2020 13:28 Відповісти
Генпрокурор прикрывает Ахметова и Порошенка.Очень интересная информация.
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16.12.2020 13:34 Відповісти
Иди броди, бояры здесь нет...
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16.12.2020 13:45 Відповісти
Бояру пьете и соей закусываете.
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17.12.2020 05:07 Відповісти
Хтось їм в штанці 💰💰 накакав...
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16.12.2020 13:54 Відповісти
 
 