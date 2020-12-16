Офіс генпрокурора саботує справу "Роттердам+", - НАБУ

Національне антикорупційне бюро відкрито заявляє про злив Офісом генпрокурора справи "Роттердам+" про завдання збитків державі на суму понад 39 млрд грн.

Про це йдеться в телеграм-каналі НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в бюро підкреслюють, що нинішній прокурор у справі Віталій Пономаренко не здатний довести її до суду, оскільки він, незважаючи на шість обґрунтованих підозр, на фінальній стадії розслідування вирішив закрити провадження, тим самим позбавивши державу навіть шансу на перемогу в змагальному процесі, що стало б основою для подальшого відшкодування шкоди.

"Цілком природньо, що за таких обставин слідство наполягає на зміні прокурора. Однак це просте і очевидне з точки зору здорового глузду рішення Офіс Генерального прокурора саботує", - відзначають в НАБУ.

У бюро також підготували презентацію про хід розслідування справи "Роттердам+".

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Раніше НАБУ заявляло, що доказів у справі "Роттердам +" достатньо для завершення досудового слідства

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".