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НАБУ (4183) Роттердам+ (165) Офис Генпрокурора (2386)

Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ

Офис генпрокурора саботирует дело

Национальное антикоррупционное бюро открыто заявляет о сливе Офисом генпрокурора дела "Роттердам+" о нанесении ущерба государству на сумму свыше 39 млрд грн.

Об этом говорится в телеграм-канале НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в бюро подчеркивают, что нынешний прокурор в деле Виталий Пономаренко не способен довести его до суда, поскольку он, несмотря на шесть обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть производство, тем самым лишив государство даже шанса на победу в соревновательном процессе, которая стала бы основой для дальнейшего возмещения ущерба.

"Вполне естественно, что при таких обстоятельствах следствие настаивает на замене прокурора. Однако это простое и очевидное с точки зрения здравого смысла решение Офис Генерального прокурора саботирует", - отмечают в НАБУ.

В бюро также подготовили презентацию о ходе расследования дела "Роттердам+".

Ранее НАБУ заявляло, что доказательств по делу "Роттердам+" достаточно для завершения досудебного следствия.

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Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".

Офис генпрокурора саботирует дело Роттердам+, - НАБУ 01
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Топ комментарии
+7
Так сейчас уголь в полтора раза дороже, чем при Роттердам (+). Или Бене нужно еще деньжат?
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16.12.2020 12:18
+5
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 1643
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16.12.2020 12:21
+3
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 8865
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16.12.2020 12:20
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Пикова Дама: Уж полночь близится а Германа Ермака а всьо нет....
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16.12.2020 12:27 Ответить
Так сейчас уголь в полтора раза дороже, чем при Роттердам (+). Или Бене нужно еще деньжат?
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16.12.2020 12:18 Ответить
Так что, электричество при Зеленском подешевеет?
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16.12.2020 13:09 Ответить
Ага, как и уголь и газ. Таких дурных цен никогда не было.
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16.12.2020 13:19 Ответить
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 8865
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16.12.2020 12:20 Ответить
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 1643
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16.12.2020 12:21 Ответить
то що бариги то зелєнскіх???
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16.12.2020 12:38 Ответить
Вы все врете. "Народный депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентин Наливайченко заявил, что закрытие дела с правовой точки зрения было единственным логичным шагом следствия после провала расследования. Также он заявил, что дело, по его мнению, изначально была сфабрикованным на основании медиа-мифа и его авторы должны понести ответственность." https://glavcom.ua/economics/finances/avtori-media-mifu-pro-rotterdam-mayut-vidpovidati-v-sudi-nalivaychenko-701970.html?1598694874?1598694874 Автори медіа-міфу про «Роттердам+» мають відповідати в суді - Наливайченко
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16.12.2020 12:56 Ответить
А было ли дело? Было ли преступление?
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16.12.2020 13:11 Ответить
Офис генпрокурора саботирует дело "Роттердам+" - Ахметка и Венедиктову купил?
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16.12.2020 13:28 Ответить
Генпрокурор прикрывает Ахметова и Порошенка.Очень интересная информация.
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16.12.2020 13:34 Ответить
Иди броди, бояры здесь нет...
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16.12.2020 13:45 Ответить
Бояру пьете и соей закусываете.
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17.12.2020 05:07 Ответить
Хтось їм в штанці 💰💰 накакав...
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16.12.2020 13:54 Ответить
 
 