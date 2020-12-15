Доказательств по "делу Роттердам+" достаточно для завершения досудебного следствия, - НАБУ
Доказательств по "делу Роттердам+" достаточно для завершения досудебного следствия и передачи дела в суд.
Об этом детектив НАБУ Михаил Романюк сообщил во время заседания комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам детективов, пока НАБУ лишены возможности представлять дело в суде.
По информации детектива, в "деле Роттердам+" шести лицам сообщено о подозрении: четырем должностным лицам НКРЭКУ и двум представителям частных компаний группы ДТЭК.
"Предметом нашего расследования являются действия должностных лиц Комиссии по разработке регуляторного акта, который устанавливал механизм формирования государственной регулируемой цены тарифа на электрическую энергию, вырабатываемую тепловыми электростанциями при сжигании угля", - пояснил Романюк.
"Фактически, в государственную регулируемую цену безосновательно включены расходы на транспортировку, в среднем на 90%", - добавил он.
Как сообщил Романюк, ущерб государства от этих действий оценивается в более 39 млрд грн: "Участники введения "формулы Роттердам+" действовали сознательно, предусматривали негативные последствия и желали их наступления, они скрывали последствия своих действий. Состоялось вмешательство в деятельность регулятора со стороны заинтересованной группы лиц", - добавил он.
По мнению прокуроров НАБУ, для возмещения убытков, причиненных в результате введения "формулы Роттердам+", государство должно сформировать позицию, подать гражданский иск. А для надлежащего судебного разбирательства - изменить прокурора по делу на "компетентного, профессионального и беспристрастного".
Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.
17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".
В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".
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и тогда грабили и сейчас - олигархи решают и рулят вместе с властью..
Впервые прогнозная оптовая рыночная цена (ОРЦ) электроэнергии по новой методике была утверждена на май-июнь 2016 г. на уровне 1,24 грн / кВт.ч (без НДС). По сравнению с прогнозной ОРЦ в апреле, то есть после введения формулы «Роттердам +», она выросла на 5%.
Тариф ТЭС, по данным ГП «Энергорынок», в мае 2016 года, после введения в действие формулы «Роттердам+» наоборот снизился на 9,9%, до 1,08 грн / кВт.ч[17], по сравнению с апрелем того же года (1, 20 грн / кВт.ч).
По результатам 2016 года, оптовая рыночная цена электроэнергии увеличилась на 19%, до 1,32 грн / кВт.ч[19] при годовом уровне потребительской инфляции на уровне 12,4%.
В 2017 году после первого полноценного года действия формулы «Роттердам +», средневзвешенная оптовая цена электроэнергии увеличилась всего на 3%, до 1,35 грн / кВт.ч, по сравнению с 2016 годом (1,32 грн / кВт.ч). При этом инфляция в 2017 году, по данным Национального банка Украины, составила 13,7%.
В 2018 году ОРЦ повысилась на 15,3%, до 1,56 грн / кВт.ч. при годовом уровне инфляции 8,8%.
Тобто за Вашими твердженнями комуналка мала б зменшитись? І де?
Где дело возбудили по формуле Амстердам+ или никто не заказывал( не проплатили)?
7 ноября 2017 Андрей Герус стал основателем общественной организации «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг», целью деятельности которой было заявлено лоббирование интересов потребителей в органах государственной власти и местного самоуправления.
Одними из крупнейших потребителей электроэнергии на Украине ферросплавные и электрометаллургический завод, владельцами большинства из которых является Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.
Источники финансирования общественной ассоциации и ее членов на официальном сайте не раскрываются.
Активную медиа-поддержку деятельности ассоциации осуществляли телеканалы группы Starlight Media (ICTV и СТБ)[27], которая принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку, а также группы «1 + 1 media» Игоря Коломойского.
В марте 2018 подконтрольная Герусу общественная организация «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг» запустила онлайн-счетчик «Роттердам плюс» для расчета размера предполагаемых им переплат потребителями за электроэнергию. Несмотря на отмену формулы «Роттердам+» с 1 июля 2019 года, счетчик продолжает считать убытки до настоящего времени. По состоянию на начало августа 2020 года, он подсчитал убытки на уровне более 64 млрд грн.