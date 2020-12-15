Доказательств по "делу Роттердам+" достаточно для завершения досудебного следствия, - НАБУ

Доказательств по "делу Роттердам+" достаточно для завершения досудебного следствия и передачи дела в суд.

Об этом детектив НАБУ Михаил Романюк сообщил во время заседания комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам детективов, пока НАБУ лишены возможности представлять дело в суде.

По информации детектива, в "деле Роттердам+" шести лицам сообщено о подозрении: четырем должностным лицам НКРЭКУ и двум представителям частных компаний группы ДТЭК.

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"Предметом нашего расследования являются действия должностных лиц Комиссии по разработке регуляторного акта, который устанавливал механизм формирования государственной регулируемой цены тарифа на электрическую энергию, вырабатываемую тепловыми электростанциями при сжигании угля", - пояснил Романюк.

"Фактически, в государственную регулируемую цену безосновательно включены расходы на транспортировку, в среднем на 90%", - добавил он.

Как сообщил Романюк, ущерб государства от этих действий оценивается в более 39 млрд грн: "Участники введения "формулы Роттердам+" действовали сознательно, предусматривали негативные последствия и желали их наступления, они скрывали последствия своих действий. Состоялось вмешательство в деятельность регулятора со стороны заинтересованной группы лиц", - добавил он.

По мнению прокуроров НАБУ, для возмещения убытков, причиненных в результате введения "формулы Роттердам+", государство должно сформировать позицию, подать гражданский иск. А для надлежащего судебного разбирательства - изменить прокурора по делу на "компетентного, профессионального и беспристрастного".

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Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".

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