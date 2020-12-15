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Доказательств по "делу Роттердам+" достаточно для завершения досудебного следствия, - НАБУ

Доказательств по

Доказательств по "делу Роттердам+" достаточно для завершения досудебного следствия и передачи дела в суд.

Об этом детектив НАБУ Михаил Романюк сообщил во время заседания комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам детективов, пока НАБУ лишены возможности представлять дело в суде.

По информации детектива, в "деле Роттердам+" шести лицам сообщено о подозрении: четырем должностным лицам НКРЭКУ и двум представителям частных компаний группы ДТЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник

"Предметом нашего расследования являются действия должностных лиц Комиссии по разработке регуляторного акта, который устанавливал механизм формирования государственной регулируемой цены тарифа на электрическую энергию, вырабатываемую тепловыми электростанциями при сжигании угля", - пояснил Романюк.

"Фактически, в государственную регулируемую цену безосновательно включены расходы на транспортировку, в среднем на 90%", - добавил он.

Как сообщил Романюк, ущерб государства от этих действий оценивается в более 39 млрд грн: "Участники введения "формулы Роттердам+" действовали сознательно, предусматривали негативные последствия и желали их наступления, они скрывали последствия своих действий. Состоялось вмешательство в деятельность регулятора со стороны заинтересованной группы лиц", - добавил он.

По мнению прокуроров НАБУ, для возмещения убытков, причиненных в результате введения "формулы Роттердам+", государство должно сформировать позицию, подать гражданский иск. А для надлежащего судебного разбирательства - изменить прокурора по делу на "компетентного, профессионального и беспристрастного".

Также читайте: Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора

Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".

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Топ комментарии
+5
Если Роттердам+ нанес "убытки", то почему БЕЗ Роттердама цена на эл-энергию растет?
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15.12.2020 23:02
+3
Але і у Ахметова грошей достатньо, щоб купити абсолютно любого рехвармованого суддю в цій країні.
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15.12.2020 22:55
+3
Роттердам до того, что в Украине уголь дороже, чем в Роттердаме и эта формула ограничивала стоимость угля.У наших он обходился 2700грв за тонну, а по формуле -1900грв макс. Улавливаете разницу?Т.е. сразу отсекались хотелки наших олигархов-опзжопников, основных владельцев шахт)))
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16.12.2020 01:16
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Правила форума Совет форумчан
Але і у Ахметова грошей достатньо, щоб купити абсолютно любого рехвармованого суддю в цій країні.
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15.12.2020 22:55 Ответить
Если Роттердам+ нанес "убытки", то почему БЕЗ Роттердама цена на эл-энергию растет?
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15.12.2020 23:02 Ответить
а при Роттердаме цена не росла?
и тогда грабили и сейчас - олигархи решают и рулят вместе с властью..
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15.12.2020 23:05 Ответить
Нет, не росла. Росла ДО этой формулы)))
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15.12.2020 23:07 Ответить
росла и еще как..
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15.12.2020 23:08 Ответить
Росла минимально из возможных вариантов.

Впервые прогнозная оптовая рыночная цена (ОРЦ) электроэнергии по новой методике была утверждена на май-июнь 2016 г. на уровне 1,24 грн / кВт.ч (без НДС). По сравнению с прогнозной ОРЦ в апреле, то есть после введения формулы «Роттердам +», она выросла на 5%.

Тариф ТЭС, по данным ГП «Энергорынок», в мае 2016 года, после введения в действие формулы «Роттердам+» наоборот снизился на 9,9%, до 1,08 грн / кВт.ч[17], по сравнению с апрелем того же года (1, 20 грн / кВт.ч).

По результатам 2016 года, оптовая рыночная цена электроэнергии увеличилась на 19%, до 1,32 грн / кВт.ч[19] при годовом уровне потребительской инфляции на уровне 12,4%.
В 2017 году после первого полноценного года действия формулы «Роттердам +», средневзвешенная оптовая цена электроэнергии увеличилась всего на 3%, до 1,35 грн / кВт.ч, по сравнению с 2016 годом (1,32 грн / кВт.ч). При этом инфляция в 2017 году, по данным Национального банка Украины, составила 13,7%.

В 2018 году ОРЦ повысилась на 15,3%, до 1,56 грн / кВт.ч. при годовом уровне инфляции 8,8%.
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15.12.2020 23:11 Ответить
Витрати на комуналку зростають постійно. Після введення якогось "Ротердам+" (ми в Україні, до чого тутРотердам???) ціна скакнула десь в 1.5-2 рази.
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16.12.2020 00:05 Ответить
Роттердам до того, что в Украине уголь дороже, чем в Роттердаме и эта формула ограничивала стоимость угля.У наших он обходился 2700грв за тонну, а по формуле -1900грв макс. Улавливаете разницу?Т.е. сразу отсекались хотелки наших олигархов-опзжопников, основных владельцев шахт)))
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16.12.2020 01:16 Ответить
Хто ті троє хто плюсанув цей коментар?

Тобто за Вашими твердженнями комуналка мала б зменшитись? І де?
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17.12.2020 06:18 Ответить
Если "какая разница" кого и за что сажать, давайте, чтоб два раза не вставать, сразу посадим бубочку - за Ростов минус.
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15.12.2020 23:03 Ответить
Да нет, это как только есть возможность вылить на Пороха кучу дерьма , сразу здесь появляется стопятосот миллионов ********** памперсов всех мастей и разливов. Как гринпоц обоворовывает на миллиарды долларов мудрый нарид и повышает цены на коммуналку, там молчат эти мрази, втянув язык в задницу, бо методичка не велела. Интересно, все эти умные , которых "беспокоит" роттердам , стоят на Майдане с ФОПами, отгребли вместе с ними от беркута? Жаль , что нет, в воронежах же нет восстаний, там все , даже дохнущие с голода, славят пуйла, не вытаскивая язык из его опы, правда?
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16.12.2020 00:20 Ответить
Да, и на газ формула Амстердам+ никем не критикуется. Ведь газ закупали по цене 80баксов летом, а продают нам по 200 баксов+НДС+доставка по Украине, как купленную сегодня в Амстердаме +доставка из Амстердама+НДС+доставка по Украине.
Где дело возбудили по формуле Амстердам+ или никто не заказывал( не проплатили)?
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15.12.2020 23:06 Ответить
Я ж выше написал - все равно судебные дела за Амстердам+ и Ростов- ждут нынешнюю власть. Чтоб сэкономить время, НАБУ нужно начинать уже сейчас.
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15.12.2020 23:08 Ответить
Главным критиком формулы «Роттердам+» стал бывший член НКРЭКУ (2014-2015 гг.) Андрей Герус.

7 ноября 2017 Андрей Герус стал основателем общественной организации «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг», целью деятельности которой было заявлено лоббирование интересов потребителей в органах государственной власти и местного самоуправления.

Одними из крупнейших потребителей электроэнергии на Украине ферросплавные и электрометаллургический завод, владельцами большинства из которых является Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.
Источники финансирования общественной ассоциации и ее членов на официальном сайте не раскрываются.

Активную медиа-поддержку деятельности ассоциации осуществляли телеканалы группы Starlight Media (ICTV и СТБ)[27], которая принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку, а также группы «1 + 1 media» Игоря Коломойского.

В марте 2018 подконтрольная Герусу общественная организация «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг» запустила онлайн-счетчик «Роттердам плюс» для расчета размера предполагаемых им переплат потребителями за электроэнергию. Несмотря на отмену формулы «Роттердам+» с 1 июля 2019 года, счетчик продолжает считать убытки до настоящего времени. По состоянию на начало августа 2020 года, он подсчитал убытки на уровне более 64 млрд грн.
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15.12.2020 23:07 Ответить
 
 