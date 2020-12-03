Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского, - Шабунин. ВИДЕО

Это означает, что Зеленскому на Западе перестанут верить. В итоге Западной помощи не будет и Зеленскому придется брать деньги российские. И ОП (уже сейчас обрабатывает эти варианты) убеждено, что украинцы из-за этого на улицу не выйдут.

Об этом рассказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского. И этим решением президент стреляет себе и стране в голову.

Можно было спорить по его ли приказу Венедиктова уничтожает дело Роттердама +, защищает чудовищ из ОАСК и Бахматюка, блокирует производство по ПриватБанку и т.д.

Защищать Татарова - это однозначно на все 100% сознательное решение Зеленского.

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Это понимают все международные игроки. На прошлой неделе президент с Ермаком честно смотрели в глаза послам G7 и убеждали, что они с детства за НАБУ.

Затем русские проводят спецоперацию устами Татарова, выставляя президента Украины или лжецом, или ничтожеством. Это детално расписал Petro Shuklinov в своем роскошном телеграмме https://bit.ly/2JDmmb5.

Международники, не удивились: нормально, что антимайдановский черт через медиа Портнова бьет по отношениям Запада с Украиной. Это естественно и ожидаемо.

Не ожидали Западные союзники того, что Зеленский не уволит Татарова. Потому что это означает, что за два дня до того президент послам в глаза врал о преданности обязательствам по НАБУ.

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И каждый, поверьте, каждый посол это не только понял, но и сразу же проинформировал свою столицу.

Дальше больше: уже через несколько дней Генпрокурор Зеленского срывает вручение Татарову подозрения от НАБУ / САП.

Для всех международников очевидно, что Венедиктова никто и звать ее никак. Для всех очевидно, что это было решение Зеленского с Ермаком.

То есть Зеленский не просто оставил в своем офисе российские консервы, он защищает эти консервы от наказания за очевидное коррупционное преступление.

Это означает, что Зеленскому на Западе перестанут верить от слова совсем. Там и так доверие последнее время держалось на соплях. А теперь его не будет в принципе.

Собственно именно этого российские консервы в Офисе Президента и добиваются. В том числе Татаров и его подельники Медведчук и Портнов. Последний, кстати, уже начал Микитасю угрожать, спасая консервы Татарова.

В итоге Западной помощи не будет и Зеленскому придется брать деньги российские. И ОП (уже сейчас обрабатывает эти варианты) убеждено, что украинцы из-за этого на улицу не выйдут.

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Выйдут. В Киеве выйдут точно. А Зеленский будет этому искренне удивлен: где-то как Кучма в 2004 и Янукович в 2013.

В том движе все может пойти по худшему сценарию и России удастся откусить еще кусок нашей территории. Собственно это и является одной из целей Медведчука, Портнова и других кремлевских шестерок.

Если, не дай Бог, пойдет по такому сценарию - на тот кусок территории надо будет выселить не только Зеленского с Ермаком, но и всю шоблу Медведчуков, Коломойский, КСУ, ВРУ, ОАСК и т.д.

Выселить туда всю нечисть, которую в свое время "совершенно безвозмездно" защитила постмайдановская власть (руками коррумпированных генпрокуроров и СБУ).

Всю ситуацию с защитой Татарова хорошо понимают журналисты, а значит о защите лично Зеленским своего коррупционера узнает вся страна.

Янукович (договорившись с олигархами) тоже думал, что контролирует медиа так, что о его "залетах" большинство украинцев не знает.

И что, где Янукович? Там же будет и Зеленский, если не придет в себя. Или кто-то его наконец-то в себя не приведет", - заявил Шабунин.







Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".