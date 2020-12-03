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Новости Видео Дело замглавы ОП Татарова
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Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского, - Шабунин. ВИДЕО

Это означает, что Зеленскому на Западе перестанут верить. В итоге Западной помощи не будет и Зеленскому придется брать деньги российские. И ОП (уже сейчас обрабатывает эти варианты) убеждено, что украинцы из-за этого на улицу не выйдут.

Об этом рассказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского. И этим решением президент стреляет себе и стране в голову.
Можно было спорить по его ли приказу Венедиктова уничтожает дело Роттердама +, защищает чудовищ из ОАСК и Бахматюка, блокирует производство по ПриватБанку и т.д.

Защищать Татарова - это однозначно на все 100% сознательное решение Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП, - Бутусов

Это понимают все международные игроки. На прошлой неделе президент с Ермаком честно смотрели в глаза послам G7 и убеждали, что они с детства за НАБУ.

Затем русские проводят спецоперацию устами Татарова, выставляя президента Украины или лжецом, или ничтожеством. Это детално расписал Petro Shuklinov в своем роскошном телеграмме https://bit.ly/2JDmmb5.

Международники, не удивились: нормально, что антимайдановский черт через медиа Портнова бьет по отношениям Запада с Украиной. Это естественно и ожидаемо.

Не ожидали Западные союзники того, что Зеленский не уволит Татарова. Потому что это означает, что за два дня до того президент послам в глаза врал о преданности обязательствам по НАБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент не мешает и не позволяет вмешиваться в антикоррупционные расследования, - советник главы ОП Подоляк

И каждый, поверьте, каждый посол это не только понял, но и сразу же проинформировал свою столицу.

Дальше больше: уже через несколько дней Генпрокурор Зеленского срывает вручение Татарову подозрения от НАБУ / САП.
Для всех международников очевидно, что Венедиктова никто и звать ее никак. Для всех очевидно, что это было решение Зеленского с Ермаком.

То есть Зеленский не просто оставил в своем офисе российские консервы, он защищает эти консервы от наказания за очевидное коррупционное преступление.

Это означает, что Зеленскому на Западе перестанут верить от слова совсем. Там и так доверие последнее время держалось на соплях. А теперь его не будет в принципе.

Собственно именно этого российские консервы в Офисе Президента и добиваются. В том числе Татаров и его подельники Медведчук и Портнов. Последний, кстати, уже начал Микитасю угрожать, спасая консервы Татарова.

В итоге Западной помощи не будет и Зеленскому придется брать деньги российские. И ОП (уже сейчас обрабатывает эти варианты) убеждено, что украинцы из-за этого на улицу не выйдут.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Микитась засвидетельствовал совершение преступления Татаровым и предоставил соответствующие доказательства, - агент НАБУ Шевченко

Выйдут. В Киеве выйдут точно. А Зеленский будет этому искренне удивлен: где-то как Кучма в 2004 и Янукович в 2013.

В том движе все может пойти по худшему сценарию и России удастся откусить еще кусок нашей территории. Собственно это и является одной из целей Медведчука, Портнова и других кремлевских шестерок.

Если, не дай Бог, пойдет по такому сценарию - на тот кусок территории надо будет выселить не только Зеленского с Ермаком, но и всю шоблу Медведчуков, Коломойский, КСУ, ВРУ, ОАСК и т.д.

Выселить туда всю нечисть, которую в свое время "совершенно безвозмездно" защитила постмайдановская власть (руками коррумпированных генпрокуроров и СБУ).

Всю ситуацию с защитой Татарова хорошо понимают журналисты, а значит о защите лично Зеленским своего коррупционера узнает вся страна.

Янукович (договорившись с олигархами) тоже думал, что контролирует медиа так, что о его "залетах" большинство украинцев не знает.

И что, где Янукович? Там же будет и Зеленский, если не придет в себя. Или кто-то его наконец-то в себя не приведет", - заявил Шабунин.

Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского, - Шабунин 01
Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского, - Шабунин 02
Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского, - Шабунин 03

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП. В НАБУ заявили, что Офис Генпрокурора препятствует привлечению к ответственности виновных по делу Нацгвардии.

Сам Татаров заявил: "Меня никто не планировал задерживать".

Автор: 

G7 (834) НАБУ (4221) Зеленский Владимир (20324) Медведчук Виктор (1789) Портнов Андрей (638) россия (95481) Шабунин Виталий (535) Роттердам+ (165) Венедиктова Ирина (726) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+63
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!)))
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03.12.2020 11:55
+48
Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3854
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03.12.2020 12:00
+37
А Батьківщина краще?? Кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" спрацювало на 100% і продовжує працювати !!))))))
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03.12.2020 12:13
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/13357021.html Незручні запитання Зеленському

У проекті бюджету-2021 не вистачає грошей на фінансування судової системи
Створення ковідного фонду не передбачено
На медицину не вистачає ще 57 млрд.
У бюджеті замало грошей на COVID-вакцину
У Нафтогазу 17 млрд збитків
Тарифи ростуть, газ, електрика дорожчають.
Зеленський, це вже кінець епохи жадібності?

Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5458

Що скажеш, Зеленський?
Ти не просто провалив боротьбу з корупцією, розпочату Порошенком.
Влада ЗЕ збільшила корупцію у шість разів (за словами вашого же Саака) та після зговору з КС вбила цю боротьбу. Її в країні просто вже не існує.
І головний корупціонер ти, Вова!
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03.12.2020 17:42 Ответить
Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 229

Навіть голова майже проросійської ОБСЄ це знає і каже вголос. Неможливо казати про мир та припинення російської агресії без Криму!
Але це не розуміє Зеленський, бо в його макітрі мир вже наступив і російські агресори-окупанти для нього - бізнес-партнери, друзі та шефи.
Чого мовчиш про Крим, Вова?
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03.12.2020 17:44 Ответить
Зебобіки, ау! Чи ви ще досі чекаєте кінця епохи бідності?
Скажу вам по секрету: вже почалася ера зубожіння! Зробили разом!

Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8339
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03.12.2020 17:44 Ответить
Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5782
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03.12.2020 17:45 Ответить
Слідом за забороною мультфільму «Король-Віслюк», в Україні варто заборонить і демонстрацію мультфільму радянських часів - «Вовка в Тридесятом царстве»…
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03.12.2020 18:13 Ответить
Голий Король. Це казка про натовп у 73 відсотки та його сцаря.
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04.12.2020 03:38 Ответить
Так вот оказывается , кто стоял за Татаровым, который причастен к разорерию Укрбуда, построившего за мног лет сотню объктов, а сейчас 13 тыс семей инвесторов осталиссь без жилья, это всеми любимый нами Бубочка, за которого мы голосовали, а он еще хотел быть инвест.няней правда у международных спекулянтов и олигархов, а чтобы с ними быть на ровне надо было заработь и Укрбуд, котопый выпатрашили тоже оказался крупинкой в многочисленных схемах по разорению народа.
Так, что похоже врагом народа оказался Бубочка, который уничтжает нас.
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03.12.2020 17:44 Ответить
73 відсотки його породили - вони ж його й прикінчать!
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03.12.2020 20:09 Ответить
Для этого необхідно перестати дражнити й хаяти 73%, а внушати їм, що вони мають в першу чергу прикінчити бо породили. Бо якщо хаяти то вони упруться.
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03.12.2020 23:47 Ответить
Обратите внимание, сейчас резко подняли проценты по ОВДП. Именно их используют для отбеливания нереальных доходов Зели. Готовится драпать?
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03.12.2020 21:13 Ответить
було б НЕ погано, щоб це ЧМО Зелене закрили в Качанівку або в Лук`янівку на пару років....так-собі па пріколу....
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03.12.2020 18:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QglK86IIm1U На захист Татарова був дзвінок із Москви - Ар'єв...
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03.12.2020 18:10 Ответить
Думаю, звонки из мацквы не затихают ни на день...
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03.12.2020 23:16 Ответить
За всіх українців не скажу, а я особисто вийду...і не з фонариком в руках вийду....шкода що в 2014 не завершили справу.
Пробачте, братття, які загинули за Країну на Майдані...пробачте
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03.12.2020 18:55 Ответить
Згадаймо Ермак-Оман- Вовка з Хотабичем на міжнародній зустрічі (з рашистами шось там було ще) - І ШО? Так вони мріють й з історіїї з Татаровим вилізти. та от тільки якщо Пінчукам треба залишисть виїздними - уже не пройдьот!
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03.12.2020 20:05 Ответить
Шабуня из той же когорты дегенератов, что и Соболев и прочая. Своми руками привести к власти всех этих Татровых, Медведчуков, Коломойских, потом стать в обиженную позу мальчика-с пальчика, ковырятся пальцем в носу и грозить Татарову с Медведчуком.
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03.12.2020 20:11 Ответить
І кивати на якусь "постмайданну" владу. За тої влади такого точно не було, щоб Портнови в Україні!!! не лише жив, але й керував ревпншем.
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03.12.2020 22:57 Ответить
Не устаю поражаться какой же дурак этот Зеленский, сам себя загнал в такую ловушку из которой ему уже не выбраться.
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03.12.2020 20:26 Ответить
Да все ок.
Хуже же не будет!
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03.12.2020 20:41 Ответить
Вийдуть. В Києві вийдуть точно. А Зеленський буде цьому щиро здивованим: десь як Кучма в 2004 і Янукович в 2013 _.Джерело: https://censor.net/ua/n3234747
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03.12.2020 21:39 Ответить
Бог троицу любит
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03.12.2020 21:39 Ответить
Будет как в 14-м.И Киев выйдет и регионы поддержат.....
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03.12.2020 22:14 Ответить
Специально для украинских коллег. Татаров Олег, заместитель главы офиса президента Украины, завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года, имеет оперативный псевдоним "Кувшинов". При каких обстоятельствах, кем, к какому отделу, какого ведомства относится попробуйте докопаться сами, если не получится, мы поможем. Пока так, для понимания происходящего.
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03.12.2020 22:41 Ответить
Пишите, что это инфо про агента Татарова с телеграм канала Генерал СВР. Почему не даете ссылку. Чем больше людей подпишется на источник, тем лучше.
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04.12.2020 00:30 Ответить
Т е вырисовывается совсем другая картинка - Татаров приставлен к Дерьмаку в фиктивной должности его заместителя ! А Арестовича значит принял на работу ТАТАРОВ ! А ШО ТАКОЕ ТАМ СРЕДИ ВОВА?! ОН МОЛЧИТ! ОН ЕЩЕ ЖИВОЙ?
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04.12.2020 03:46 Ответить
Как телеграм канал называется?
02.12.2020 21:13

Mora Zfayfer
Генерал СВР

Генерал СВР, инсайд, воспоминания, мемуары наш аккаунт в Twitter @generalsvr
наша почта [email protected]

https://t.me/generalsvr

03.12.2020 06:38
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04.12.2020 07:35 Ответить
Дурачек будет бассейны открывать !
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03.12.2020 23:00 Ответить
Ситуацию , пока не поздно, изменит только МАЦДАН. Не верите ждите дальше будет ещё хуже.
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03.12.2020 23:13 Ответить
шабуньке тоже дорога вместе с зеленым стадом до Ростова! тварь звездливая, сначала все сделал, чтобы зеленый лох пришел к власти, а теперь удивляется катастрофическим последствиям "лишь бы не Порох" и "хуже не будет".
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03.12.2020 23:40 Ответить
Я тоже выйду но при условии что никаких коктейлей Молотова. Если они появятся, то меня там нет и не было.
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03.12.2020 23:56 Ответить
Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2489
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04.12.2020 00:04 Ответить
Надо шоб гривна до 50-60 за доллар просела, от тогда до нарида что-то дойдет, если до необучаемых может хоть что-то дойти
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04.12.2020 02:04 Ответить
Країну чекають великі потрясіння і уже скоро,якщо нам Господь не допоможе прибрати антидержавну антиконституційну "владу",яка вже себе не проосто дискредитувала,а і готує нас до повного РОЗВАЛУ. Всі бояться про це говорити,але факти і діі Зеленського та слуг його говорять самі за себе. В Київі сконцентровані всі зусилля ворога на повалення Державності України і знищення авторитетності держави не тільки у громадян,а і у міжнародного товариства. Зеленський бреше вже усім: НАРОДУ, СВІТУ, своїм слугам. Такий сценічний образ цього антидержавного пройдисвіта. І це треба говорити скрізь. Втрати наші будуть скоро значними і не тільки територіальними.
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04.12.2020 08:11 Ответить
Останній пресреліз блогерської спільноти говорить про те,що Путінська Росія ГОТОВА в час "Ч" вдертись в Україну з усіх напрямків. Практично вже все готово для цього і Новий Рік ще невідомо де і як ми будемо відмічати,і, чи буде він взагалі !
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04.12.2020 08:14 Ответить
Шабунин, придурок, это ТЫ и такие чистоплюи как БУТУСОВ стреляли в украинцев, когда топили Пороха!!
Порох, конечно, далеко не ангел. Но он вполне поддавался на убеждения и требования украинцев!
в отличие от зеленой плесени, команда которого - оголтелое ворье, некомпетентное и разрушающее институты власти!
гореть вам в аду за ваши дела. Вы хуже чем Янукович и его подельники. Те хотя бы были откровенные воры и циники, а вы - просто наивные идиоты, по дури и за проплаченные олигархами бабки угробили страну и все наши достижения за 5 лет президентства Порошенко.
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04.12.2020 09:29 Ответить
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