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Новини Роттердам плюс
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НАБУ (4984) Вовк (185) НКРЕКП (1810) Роттердам+ (297) Кривенко Оксана (54)

Доказів у "справі Роттердам+" достатньо для завершення досудового слідства, - НАБУ

Доказів у

Доказів у справі Роттердам+ достатньо для завершення досудового слідства та передачі справи до суду.

Про це детектив НАБУ Михайло Романюк повідомив під час засідання комітету Верховної ради з антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами детективів, наразі НАБУ полишені можливості представляти справу в суді.

За інформацією детектива, у справі "Роттердам+" шістьом особам повідомлено про підозру: чотирьом службовим особам НКРЕКП та двом представникам приватних компаній групи ДТЕК.

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"Предметом нашого розслідування є дії службових осіб комісії з розробки регуляторного акту, який встановлював механізм формування державної регульованої ціни тарифу на електричну енергію, що виробляється тепловими електростанціями при спалюванні вугілля", – пояснив Романюк.

"Фактично, в державну регульовану ціну було безпідставно включено витрати на транспортування, в середньому на 90%", – додав він.

Як повідомив Романюк, шкоду держави від цих дій оцінюють у понад 39 млрд грн: "Учасники запровадження формули "Роттердам+" діяли свідомо, передбачали негативні наслідки та бажали їх настання, вони приховували наслідки своїх дій. Відбулось втручання в діяльність Регулятора з боку зацікавленої групи осіб", – додав він.

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На думку прокурорів НАБУ, для повернення збитків, завданих внаслідок запровадження формули "Роттердам+", держава має сформувати позицію, подати цивільний позов. А для належного судового розгляду справи – змінити прокурора у справі на "компетентного, професійного та неупередженого".

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".

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Топ коментарі
+5
Если Роттердам+ нанес "убытки", то почему БЕЗ Роттердама цена на эл-энергию растет?
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15.12.2020 23:02
+3
Але і у Ахметова грошей достатньо, щоб купити абсолютно любого рехвармованого суддю в цій країні.
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15.12.2020 22:55
+3
Роттердам до того, что в Украине уголь дороже, чем в Роттердаме и эта формула ограничивала стоимость угля.У наших он обходился 2700грв за тонну, а по формуле -1900грв макс. Улавливаете разницу?Т.е. сразу отсекались хотелки наших олигархов-опзжопников, основных владельцев шахт)))
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16.12.2020 01:16
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Але і у Ахметова грошей достатньо, щоб купити абсолютно любого рехвармованого суддю в цій країні.
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15.12.2020 22:55 Відповісти
Если Роттердам+ нанес "убытки", то почему БЕЗ Роттердама цена на эл-энергию растет?
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15.12.2020 23:02 Відповісти
а при Роттердаме цена не росла?
и тогда грабили и сейчас - олигархи решают и рулят вместе с властью..
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15.12.2020 23:05 Відповісти
Нет, не росла. Росла ДО этой формулы)))
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15.12.2020 23:07 Відповісти
росла и еще как..
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15.12.2020 23:08 Відповісти
Росла минимально из возможных вариантов.

Впервые прогнозная оптовая рыночная цена (ОРЦ) электроэнергии по новой методике была утверждена на май-июнь 2016 г. на уровне 1,24 грн / кВт.ч (без НДС). По сравнению с прогнозной ОРЦ в апреле, то есть после введения формулы «Роттердам +», она выросла на 5%.

Тариф ТЭС, по данным ГП «Энергорынок», в мае 2016 года, после введения в действие формулы «Роттердам+» наоборот снизился на 9,9%, до 1,08 грн / кВт.ч[17], по сравнению с апрелем того же года (1, 20 грн / кВт.ч).

По результатам 2016 года, оптовая рыночная цена электроэнергии увеличилась на 19%, до 1,32 грн / кВт.ч[19] при годовом уровне потребительской инфляции на уровне 12,4%.
В 2017 году после первого полноценного года действия формулы «Роттердам +», средневзвешенная оптовая цена электроэнергии увеличилась всего на 3%, до 1,35 грн / кВт.ч, по сравнению с 2016 годом (1,32 грн / кВт.ч). При этом инфляция в 2017 году, по данным Национального банка Украины, составила 13,7%.

В 2018 году ОРЦ повысилась на 15,3%, до 1,56 грн / кВт.ч. при годовом уровне инфляции 8,8%.
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15.12.2020 23:11 Відповісти
Витрати на комуналку зростають постійно. Після введення якогось "Ротердам+" (ми в Україні, до чого тутРотердам???) ціна скакнула десь в 1.5-2 рази.
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16.12.2020 00:05 Відповісти
Роттердам до того, что в Украине уголь дороже, чем в Роттердаме и эта формула ограничивала стоимость угля.У наших он обходился 2700грв за тонну, а по формуле -1900грв макс. Улавливаете разницу?Т.е. сразу отсекались хотелки наших олигархов-опзжопников, основных владельцев шахт)))
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16.12.2020 01:16 Відповісти
Хто ті троє хто плюсанув цей коментар?

Тобто за Вашими твердженнями комуналка мала б зменшитись? І де?
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17.12.2020 06:18 Відповісти
Если "какая разница" кого и за что сажать, давайте, чтоб два раза не вставать, сразу посадим бубочку - за Ростов минус.
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15.12.2020 23:03 Відповісти
Да нет, это как только есть возможность вылить на Пороха кучу дерьма , сразу здесь появляется стопятосот миллионов ********** памперсов всех мастей и разливов. Как гринпоц обоворовывает на миллиарды долларов мудрый нарид и повышает цены на коммуналку, там молчат эти мрази, втянув язык в задницу, бо методичка не велела. Интересно, все эти умные , которых "беспокоит" роттердам , стоят на Майдане с ФОПами, отгребли вместе с ними от беркута? Жаль , что нет, в воронежах же нет восстаний, там все , даже дохнущие с голода, славят пуйла, не вытаскивая язык из его опы, правда?
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16.12.2020 00:20 Відповісти
Да, и на газ формула Амстердам+ никем не критикуется. Ведь газ закупали по цене 80баксов летом, а продают нам по 200 баксов+НДС+доставка по Украине, как купленную сегодня в Амстердаме +доставка из Амстердама+НДС+доставка по Украине.
Где дело возбудили по формуле Амстердам+ или никто не заказывал( не проплатили)?
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15.12.2020 23:06 Відповісти
Я ж выше написал - все равно судебные дела за Амстердам+ и Ростов- ждут нынешнюю власть. Чтоб сэкономить время, НАБУ нужно начинать уже сейчас.
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15.12.2020 23:08 Відповісти
Главным критиком формулы «Роттердам+» стал бывший член НКРЭКУ (2014-2015 гг.) Андрей Герус.

7 ноября 2017 Андрей Герус стал основателем общественной организации «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг», целью деятельности которой было заявлено лоббирование интересов потребителей в органах государственной власти и местного самоуправления.

Одними из крупнейших потребителей электроэнергии на Украине ферросплавные и электрометаллургический завод, владельцами большинства из которых является Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.
Источники финансирования общественной ассоциации и ее членов на официальном сайте не раскрываются.

Активную медиа-поддержку деятельности ассоциации осуществляли телеканалы группы Starlight Media (ICTV и СТБ)[27], которая принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку, а также группы «1 + 1 media» Игоря Коломойского.

В марте 2018 подконтрольная Герусу общественная организация «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг» запустила онлайн-счетчик «Роттердам плюс» для расчета размера предполагаемых им переплат потребителями за электроэнергию. Несмотря на отмену формулы «Роттердам+» с 1 июля 2019 года, счетчик продолжает считать убытки до настоящего времени. По состоянию на начало августа 2020 года, он подсчитал убытки на уровне более 64 млрд грн.
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15.12.2020 23:07 Відповісти
 
 