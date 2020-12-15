Доказів у "справі Роттердам+" достатньо для завершення досудового слідства, - НАБУ
Доказів у справі Роттердам+ достатньо для завершення досудового слідства та передачі справи до суду.
Про це детектив НАБУ Михайло Романюк повідомив під час засідання комітету Верховної ради з антикорупційної політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами детективів, наразі НАБУ полишені можливості представляти справу в суді.
За інформацією детектива, у справі "Роттердам+" шістьом особам повідомлено про підозру: чотирьом службовим особам НКРЕКП та двом представникам приватних компаній групи ДТЕК.
"Предметом нашого розслідування є дії службових осіб комісії з розробки регуляторного акту, який встановлював механізм формування державної регульованої ціни тарифу на електричну енергію, що виробляється тепловими електростанціями при спалюванні вугілля", – пояснив Романюк.
"Фактично, в державну регульовану ціну було безпідставно включено витрати на транспортування, в середньому на 90%", – додав він.
Як повідомив Романюк, шкоду держави від цих дій оцінюють у понад 39 млрд грн: "Учасники запровадження формули "Роттердам+" діяли свідомо, передбачали негативні наслідки та бажали їх настання, вони приховували наслідки своїх дій. Відбулось втручання в діяльність Регулятора з боку зацікавленої групи осіб", – додав він.
На думку прокурорів НАБУ, для повернення збитків, завданих внаслідок запровадження формули "Роттердам+", держава має сформувати позицію, подати цивільний позов. А для належного судового розгляду справи – змінити прокурора у справі на "компетентного, професійного та неупередженого".
Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.
17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".
У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".
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и тогда грабили и сейчас - олигархи решают и рулят вместе с властью..
Впервые прогнозная оптовая рыночная цена (ОРЦ) электроэнергии по новой методике была утверждена на май-июнь 2016 г. на уровне 1,24 грн / кВт.ч (без НДС). По сравнению с прогнозной ОРЦ в апреле, то есть после введения формулы «Роттердам +», она выросла на 5%.
Тариф ТЭС, по данным ГП «Энергорынок», в мае 2016 года, после введения в действие формулы «Роттердам+» наоборот снизился на 9,9%, до 1,08 грн / кВт.ч[17], по сравнению с апрелем того же года (1, 20 грн / кВт.ч).
По результатам 2016 года, оптовая рыночная цена электроэнергии увеличилась на 19%, до 1,32 грн / кВт.ч[19] при годовом уровне потребительской инфляции на уровне 12,4%.
В 2017 году после первого полноценного года действия формулы «Роттердам +», средневзвешенная оптовая цена электроэнергии увеличилась всего на 3%, до 1,35 грн / кВт.ч, по сравнению с 2016 годом (1,32 грн / кВт.ч). При этом инфляция в 2017 году, по данным Национального банка Украины, составила 13,7%.
В 2018 году ОРЦ повысилась на 15,3%, до 1,56 грн / кВт.ч. при годовом уровне инфляции 8,8%.
Тобто за Вашими твердженнями комуналка мала б зменшитись? І де?
Где дело возбудили по формуле Амстердам+ или никто не заказывал( не проплатили)?
7 ноября 2017 Андрей Герус стал основателем общественной организации «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг», целью деятельности которой было заявлено лоббирование интересов потребителей в органах государственной власти и местного самоуправления.
Одними из крупнейших потребителей электроэнергии на Украине ферросплавные и электрометаллургический завод, владельцами большинства из которых является Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.
Источники финансирования общественной ассоциации и ее членов на официальном сайте не раскрываются.
Активную медиа-поддержку деятельности ассоциации осуществляли телеканалы группы Starlight Media (ICTV и СТБ)[27], которая принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку, а также группы «1 + 1 media» Игоря Коломойского.
В марте 2018 подконтрольная Герусу общественная организация «Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг» запустила онлайн-счетчик «Роттердам плюс» для расчета размера предполагаемых им переплат потребителями за электроэнергию. Несмотря на отмену формулы «Роттердам+» с 1 июля 2019 года, счетчик продолжает считать убытки до настоящего времени. По состоянию на начало августа 2020 года, он подсчитал убытки на уровне более 64 млрд грн.