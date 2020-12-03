Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін. ВIДЕО
Це означає, що Зеленському на Заході перестануть вірити. У підсумку Західної допомоги не буде і Зеленському доведеться брати гроші російські. І ОП (вже зараз обробляє ці варіанти) переконаний, що українці через це на вулицю не вийдуть.
Про це розповів глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського. І цим рішенням президент стріляє собі та країні в голову.
Можна було дискутувати чи за його наказом Венедіктова нищить справу Роттердаму+, захищає потвор з ОАСКу і Бахматюка, блокує провадження по ПриватБанку і т.д.
Захищати Татарова - це однозначно на всі 100% свідоме рішення Зеленського.
Це розуміють всі міжнародні гравці. Минулого тижня президент з Єрмаком чесно дивилися в очі послам G7 і переконували, що вони з дєтства за НАБУ.
Потім рускі проводять спецоперацію вустами Татарова, виставляючи президента України або брехуном, або нікчемою. Це детално розписав Petro Shuklinov у своєму розкішному Телеграмі https://bit.ly/2JDmmb5.
Міжнародники, не здивувалися: нормально що антимайданівський чорт через медіа Портнова б’є по стосунках Заходу з Україною. Це природно і очікувано.
Не очікували Західні союзники того, що Зеленський не звільнить Татарова. Бо це означає, що за два дні до того президент послам в очі брехав про відданість зобов’язанням по НАБУ.
І кожен, повірте, кожен посол це не лише зрозумів, а й одразу ж поінформував свою столицю.
Далі більше: вже за кілька днів генпрокурорка Зеленського зриває вручення Татарову підозри від НАБУ/САП.
Для всіх міжнародників очевидно, що Венедіктова ніхто і звати її ніяк. Для всіх очевидно, що це було рішення Зеленського з Єрмаком.
Тобто Зеленський не просто залишив у власному офісі російську консерву, він захищає цю консерву від покарання за очевидний корупційний злочин.
Це означає, що Зеленському на Заході перестануть вірити від слова зовсім. Там і так довіра останнім часом трималася на соплях. А тепер її не буде впринципі.
Власне, саме цього російські консерви в офісі президента і добиваються. В тому числі Татаров і його подєльнікі Медведчук і Портнов. Останній, до речі, вже почав Микитасю погрожувати, рятуючи консерву Татарова.
В підсумку Західної допомоги не буде і Зеленському доведеться брати гроші російські. І ОП (вже зараз пропрацьовуючи ці варіанти) переконане, що українці через це на вулицю не вийдуть.
Вийдуть. В Києві вийдуть точно. А Зеленський буде цьому щиро здивованим: десь як Кучма в 2004 і Янукович в 2013 _.
В тому двіжі все може піти за найгіршим сценарієм і Росії вдасться відкусити ще кусок нашої території. Власне це і є однією з цілей Медведчука, Портнова та інших кремлівських шісток
Якщо, не приведи Боже, піде за таким сценарієм - на той кусок території треба буде виселити не лише Зеленського з Єрмаком, а й всю шоблу Медведчуків, Коломойських, КСУ, ВРП, ОАСКу і т.д.
Виселити туди всю нечисть, яку в свій час "совершенно безвозмєздно" захистила постмайданівська влада (руками корумпованих генпрокурорів та СБУ).
Всю ситуацію з захистом Татарова добре розуміють журналісти, а значить про захист особисто Зеленським свого корупціонера дізнається вся країна.
Янукович (домовившись з олігархами) теж думав, що контролює медіа так, що про його "зальоти" більшість українців не знатиме.
І що, де Янукович? Там же буде і Зеленський, якщо не прийде до тями. Або хтось його нарешті до тями не приведе", - заявив Шабунін.
Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.
За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.
Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.
Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.
2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.
Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".
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У проекті бюджету-2021 не вистачає грошей на фінансування судової системи
Створення ковідного фонду не передбачено
На медицину не вистачає ще 57 млрд.
У бюджеті замало грошей на COVID-вакцину
У Нафтогазу 17 млрд збитків
Тарифи ростуть, газ, електрика дорожчають.
Зеленський, це вже кінець епохи жадібності?
Що скажеш, Зеленський?
Ти не просто провалив боротьбу з корупцією, розпочату Порошенком.
Влада ЗЕ збільшила корупцію у шість разів (за словами вашого же Саака) та після зговору з КС вбила цю боротьбу. Її в країні просто вже не існує.
І головний корупціонер ти, Вова!
Навіть голова майже проросійської ОБСЄ це знає і каже вголос. Неможливо казати про мир та припинення російської агресії без Криму!
Але це не розуміє Зеленський, бо в його макітрі мир вже наступив і російські агресори-окупанти для нього - бізнес-партнери, друзі та шефи.
Чого мовчиш про Крим, Вова?
Скажу вам по секрету: вже почалася ера зубожіння! Зробили разом!
Так, что похоже врагом народа оказался Бубочка, который уничтжает нас.
Пробачте, братття, які загинули за Країну на Майдані...пробачте
Хуже же не будет!
02.12.2020 21:13
Mora Zfayfer
Генерал СВР
Генерал СВР, инсайд, воспоминания, мемуары наш аккаунт в Twitter @generalsvr
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03.12.2020 06:38
Порох, конечно, далеко не ангел. Но он вполне поддавался на убеждения и требования украинцев!
в отличие от зеленой плесени, команда которого - оголтелое ворье, некомпетентное и разрушающее институты власти!
гореть вам в аду за ваши дела. Вы хуже чем Янукович и его подельники. Те хотя бы были откровенные воры и циники, а вы - просто наивные идиоты, по дури и за проплаченные олигархами бабки угробили страну и все наши достижения за 5 лет президентства Порошенко.