Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін. ВIДЕО

Це означає, що Зеленському на Заході перестануть вірити. У підсумку Західної допомоги не буде і Зеленському доведеться брати гроші російські. І ОП (вже зараз обробляє ці варіанти) переконаний, що українці через це на вулицю не вийдуть.

Про це розповів глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського. І цим рішенням президент стріляє собі та країні в голову.

Можна було дискутувати чи за його наказом Венедіктова нищить справу Роттердаму+, захищає потвор з ОАСКу і Бахматюка, блокує провадження по ПриватБанку і т.д.

Захищати Татарова - це однозначно на всі 100% свідоме рішення Зеленського.

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Це розуміють всі міжнародні гравці. Минулого тижня президент з Єрмаком чесно дивилися в очі послам G7 і переконували, що вони з дєтства за НАБУ.

Потім рускі проводять спецоперацію вустами Татарова, виставляючи президента України або брехуном, або нікчемою. Це детално розписав Petro Shuklinov у своєму розкішному Телеграмі https://bit.ly/2JDmmb5.

Міжнародники, не здивувалися: нормально що антимайданівський чорт через медіа Портнова б’є по стосунках Заходу з Україною. Це природно і очікувано.

Не очікували Західні союзники того, що Зеленський не звільнить Татарова. Бо це означає, що за два дні до того президент послам в очі брехав про відданість зобов’язанням по НАБУ.

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І кожен, повірте, кожен посол це не лише зрозумів, а й одразу ж поінформував свою столицю.

Далі більше: вже за кілька днів генпрокурорка Зеленського зриває вручення Татарову підозри від НАБУ/САП.

Для всіх міжнародників очевидно, що Венедіктова ніхто і звати її ніяк. Для всіх очевидно, що це було рішення Зеленського з Єрмаком.

Тобто Зеленський не просто залишив у власному офісі російську консерву, він захищає цю консерву від покарання за очевидний корупційний злочин.

Це означає, що Зеленському на Заході перестануть вірити від слова зовсім. Там і так довіра останнім часом трималася на соплях. А тепер її не буде впринципі.

Власне, саме цього російські консерви в офісі президента і добиваються. В тому числі Татаров і його подєльнікі Медведчук і Портнов. Останній, до речі, вже почав Микитасю погрожувати, рятуючи консерву Татарова.

В підсумку Західної допомоги не буде і Зеленському доведеться брати гроші російські. І ОП (вже зараз пропрацьовуючи ці варіанти) переконане, що українці через це на вулицю не вийдуть.

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Вийдуть. В Києві вийдуть точно. А Зеленський буде цьому щиро здивованим: десь як Кучма в 2004 і Янукович в 2013 _.

В тому двіжі все може піти за найгіршим сценарієм і Росії вдасться відкусити ще кусок нашої території. Власне це і є однією з цілей Медведчука, Портнова та інших кремлівських шісток

Якщо, не приведи Боже, піде за таким сценарієм - на той кусок території треба буде виселити не лише Зеленського з Єрмаком, а й всю шоблу Медведчуків, Коломойських, КСУ, ВРП, ОАСКу і т.д.

Виселити туди всю нечисть, яку в свій час "совершенно безвозмєздно" захистила постмайданівська влада (руками корумпованих генпрокурорів та СБУ).

Всю ситуацію з захистом Татарова добре розуміють журналісти, а значить про захист особисто Зеленським свого корупціонера дізнається вся країна.

Янукович (домовившись з олігархами) теж думав, що контролює медіа так, що про його "зальоти" більшість українців не знатиме.

І що, де Янукович? Там же буде і Зеленський, якщо не прийде до тями. Або хтось його нарешті до тями не приведе", - заявив Шабунін.







Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

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Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".