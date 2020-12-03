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Новини
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Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін. ВIДЕО

Це означає, що Зеленському на Заході перестануть вірити. У підсумку Західної допомоги не буде і Зеленському доведеться брати гроші російські. І ОП (вже зараз обробляє ці варіанти) переконаний, що українці через це на вулицю не вийдуть.

Про це розповів глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського. І цим рішенням президент стріляє собі та країні в голову.

Можна було дискутувати чи за його наказом Венедіктова нищить справу Роттердаму+, захищає потвор з ОАСКу і Бахматюка, блокує провадження по ПриватБанку і т.д.

Захищати Татарова - це однозначно на всі 100% свідоме рішення Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП, - Бутусов

Це розуміють всі міжнародні гравці. Минулого тижня президент з Єрмаком чесно дивилися в очі послам G7 і переконували, що вони з дєтства за НАБУ.

Потім рускі проводять спецоперацію вустами Татарова, виставляючи президента України або брехуном, або нікчемою. Це детално розписав Petro Shuklinov у своєму розкішному Телеграмі https://bit.ly/2JDmmb5.

Міжнародники, не здивувалися: нормально що антимайданівський чорт через медіа Портнова б’є по стосунках Заходу з Україною. Це природно і очікувано.

Не очікували Західні союзники того, що Зеленський не звільнить Татарова. Бо це означає, що за два дні до того президент послам в очі брехав про відданість зобов’язанням по НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент не заважає і не дозволяє втручатися в антикорупційні розслідування, - радник глави ОП Подоляк

І кожен, повірте, кожен посол це не лише зрозумів, а й одразу ж поінформував свою столицю.

Далі більше: вже за кілька днів генпрокурорка Зеленського зриває вручення Татарову підозри від НАБУ/САП.

Для всіх міжнародників очевидно, що Венедіктова ніхто і звати її ніяк. Для всіх очевидно, що це було рішення Зеленського з Єрмаком.

Тобто Зеленський не просто залишив у власному офісі російську консерву, він захищає цю консерву від покарання за очевидний корупційний злочин.

Це означає, що Зеленському на Заході перестануть вірити від слова зовсім. Там і так довіра останнім часом трималася на соплях. А тепер її не буде впринципі.

Власне, саме цього російські консерви в офісі президента і добиваються. В тому числі Татаров і його подєльнікі Медведчук і Портнов. Останній, до речі, вже почав Микитасю погрожувати, рятуючи консерву Татарова.

В підсумку Західної допомоги не буде і Зеленському доведеться брати гроші російські. І ОП (вже зараз пропрацьовуючи ці варіанти) переконане, що українці через це на вулицю не вийдуть.

Також читайте: Микитась засвідчив вчинення злочину Татаровим і надав відповідні докази, - агент НАБУ Шевченко

Вийдуть. В Києві вийдуть точно. А Зеленський буде цьому щиро здивованим: десь як Кучма в 2004 і Янукович в 2013 _.

В тому двіжі все може піти за найгіршим сценарієм і Росії вдасться відкусити ще кусок нашої території. Власне це і є однією з цілей Медведчука, Портнова та інших кремлівських шісток

Якщо, не приведи Боже, піде за таким сценарієм - на той кусок території треба буде виселити не лише Зеленського з Єрмаком, а й всю шоблу Медведчуків, Коломойських, КСУ, ВРП, ОАСКу і т.д.

Виселити туди всю нечисть, яку в свій час "совершенно безвозмєздно" захистила постмайданівська влада (руками корумпованих генпрокурорів та СБУ).

Всю ситуацію з захистом Татарова добре розуміють журналісти, а значить про захист особисто Зеленським свого корупціонера дізнається вся країна.

Янукович (домовившись з олігархами) теж думав, що контролює медіа так, що про його "зальоти" більшість українців не знатиме.

І що, де Янукович? Там же буде і Зеленський, якщо не прийде до тями. Або хтось його нарешті до тями не приведе", - заявив Шабунін.

Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін 01
Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін 02
Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін 03

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС не отримував клопотання про арешт Татарова, обвинувачення судді Мойсака у хабарництві безпідставні, - заява

Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави. Однак операцію НАБУ із затримання Татарова зірвано: Венедіктова відсторонила від справи всіх прокурорів САП. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора перешкоджає притягненню до відповідальності винних у справі Нацгвардії.

Сам Татаров заявив: "Мене ніхто не планував затримувати".

Автор: 

G-7 G7 (1033) НАБУ (5068) Зеленський Володимир (23790) Медведчук Віктор (1707) Портнов (334) росія (65098) Шабунін Віталій (534) Роттердам+ (298) Венедіктова Ірина (829) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+63
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !!)))
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03.12.2020 11:55
+48
Защищать Татарова от НАБУ - это личное решение Зеленского, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3854
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03.12.2020 12:00
+37
А Батьківщина краще?? Кремлівське гасло-"Лишьби не Порошенко" спрацювало на 100% і продовжує працювати !!))))))
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03.12.2020 12:13
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/13357021.html Незручні запитання Зеленському

У проекті бюджету-2021 не вистачає грошей на фінансування судової системи
Створення ковідного фонду не передбачено
На медицину не вистачає ще 57 млрд.
У бюджеті замало грошей на COVID-вакцину
У Нафтогазу 17 млрд збитків
Тарифи ростуть, газ, електрика дорожчають.
Зеленський, це вже кінець епохи жадібності?

Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5458

Що скажеш, Зеленський?
Ти не просто провалив боротьбу з корупцією, розпочату Порошенком.
Влада ЗЕ збільшила корупцію у шість разів (за словами вашого же Саака) та після зговору з КС вбила цю боротьбу. Її в країні просто вже не існує.
І головний корупціонер ти, Вова!
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03.12.2020 17:42 Відповісти
Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 229

Навіть голова майже проросійської ОБСЄ це знає і каже вголос. Неможливо казати про мир та припинення російської агресії без Криму!
Але це не розуміє Зеленський, бо в його макітрі мир вже наступив і російські агресори-окупанти для нього - бізнес-партнери, друзі та шефи.
Чого мовчиш про Крим, Вова?
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03.12.2020 17:44 Відповісти
Зебобіки, ау! Чи ви ще досі чекаєте кінця епохи бідності?
Скажу вам по секрету: вже почалася ера зубожіння! Зробили разом!

Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8339
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03.12.2020 17:44 Відповісти
Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5782
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03.12.2020 17:45 Відповісти
Слідом за забороною мультфільму «Король-Віслюк», в Україні варто заборонить і демонстрацію мультфільму радянських часів - «Вовка в Тридесятом царстве»…
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03.12.2020 18:13 Відповісти
Голий Король. Це казка про натовп у 73 відсотки та його сцаря.
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04.12.2020 03:38 Відповісти
Так вот оказывается , кто стоял за Татаровым, который причастен к разорерию Укрбуда, построившего за мног лет сотню объктов, а сейчас 13 тыс семей инвесторов осталиссь без жилья, это всеми любимый нами Бубочка, за которого мы голосовали, а он еще хотел быть инвест.няней правда у международных спекулянтов и олигархов, а чтобы с ними быть на ровне надо было заработь и Укрбуд, котопый выпатрашили тоже оказался крупинкой в многочисленных схемах по разорению народа.
Так, что похоже врагом народа оказался Бубочка, который уничтжает нас.
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03.12.2020 17:44 Відповісти
73 відсотки його породили - вони ж його й прикінчать!
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03.12.2020 20:09 Відповісти
Для этого необхідно перестати дражнити й хаяти 73%, а внушати їм, що вони мають в першу чергу прикінчити бо породили. Бо якщо хаяти то вони упруться.
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03.12.2020 23:47 Відповісти
Обратите внимание, сейчас резко подняли проценты по ОВДП. Именно их используют для отбеливания нереальных доходов Зели. Готовится драпать?
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03.12.2020 21:13 Відповісти
було б НЕ погано, щоб це ЧМО Зелене закрили в Качанівку або в Лук`янівку на пару років....так-собі па пріколу....
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03.12.2020 18:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QglK86IIm1U На захист Татарова був дзвінок із Москви - Ар'єв...
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03.12.2020 18:10 Відповісти
Думаю, звонки из мацквы не затихают ни на день...
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03.12.2020 23:16 Відповісти
За всіх українців не скажу, а я особисто вийду...і не з фонариком в руках вийду....шкода що в 2014 не завершили справу.
Пробачте, братття, які загинули за Країну на Майдані...пробачте
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03.12.2020 18:55 Відповісти
Згадаймо Ермак-Оман- Вовка з Хотабичем на міжнародній зустрічі (з рашистами шось там було ще) - І ШО? Так вони мріють й з історіїї з Татаровим вилізти. та от тільки якщо Пінчукам треба залишисть виїздними - уже не пройдьот!
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03.12.2020 20:05 Відповісти
Шабуня из той же когорты дегенератов, что и Соболев и прочая. Своми руками привести к власти всех этих Татровых, Медведчуков, Коломойских, потом стать в обиженную позу мальчика-с пальчика, ковырятся пальцем в носу и грозить Татарову с Медведчуком.
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03.12.2020 20:11 Відповісти
І кивати на якусь "постмайданну" владу. За тої влади такого точно не було, щоб Портнови в Україні!!! не лише жив, але й керував ревпншем.
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03.12.2020 22:57 Відповісти
Не устаю поражаться какой же дурак этот Зеленский, сам себя загнал в такую ловушку из которой ему уже не выбраться.
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03.12.2020 20:26 Відповісти
Да все ок.
Хуже же не будет!
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03.12.2020 20:41 Відповісти
Вийдуть. В Києві вийдуть точно. А Зеленський буде цьому щиро здивованим: десь як Кучма в 2004 і Янукович в 2013 _.Джерело: https://censor.net/ua/n3234747
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03.12.2020 21:39 Відповісти
Бог троицу любит
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03.12.2020 21:39 Відповісти
Будет как в 14-м.И Киев выйдет и регионы поддержат.....
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03.12.2020 22:14 Відповісти
Специально для украинских коллег. Татаров Олег, заместитель главы офиса президента Украины, завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года, имеет оперативный псевдоним "Кувшинов". При каких обстоятельствах, кем, к какому отделу, какого ведомства относится попробуйте докопаться сами, если не получится, мы поможем. Пока так, для понимания происходящего.
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03.12.2020 22:41 Відповісти
Пишите, что это инфо про агента Татарова с телеграм канала Генерал СВР. Почему не даете ссылку. Чем больше людей подпишется на источник, тем лучше.
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04.12.2020 00:30 Відповісти
Т е вырисовывается совсем другая картинка - Татаров приставлен к Дерьмаку в фиктивной должности его заместителя ! А Арестовича значит принял на работу ТАТАРОВ ! А ШО ТАКОЕ ТАМ СРЕДИ ВОВА?! ОН МОЛЧИТ! ОН ЕЩЕ ЖИВОЙ?
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04.12.2020 03:46 Відповісти
Как телеграм канал называется?
02.12.2020 21:13

Mora Zfayfer
Генерал СВР

Генерал СВР, инсайд, воспоминания, мемуары наш аккаунт в Twitter @generalsvr
наша почта [email protected]

https://t.me/generalsvr

03.12.2020 06:38
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04.12.2020 07:35 Відповісти
Дурачек будет бассейны открывать !
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03.12.2020 23:00 Відповісти
Ситуацию , пока не поздно, изменит только МАЦДАН. Не верите ждите дальше будет ещё хуже.
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03.12.2020 23:13 Відповісти
шабуньке тоже дорога вместе с зеленым стадом до Ростова! тварь звездливая, сначала все сделал, чтобы зеленый лох пришел к власти, а теперь удивляется катастрофическим последствиям "лишь бы не Порох" и "хуже не будет".
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03.12.2020 23:40 Відповісти
Я тоже выйду но при условии что никаких коктейлей Молотова. Если они появятся, то меня там нет и не было.
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03.12.2020 23:56 Відповісти
Захищати Татарова від НАБУ - це особисте рішення Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2489
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04.12.2020 00:04 Відповісти
Надо шоб гривна до 50-60 за доллар просела, от тогда до нарида что-то дойдет, если до необучаемых может хоть что-то дойти
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04.12.2020 02:04 Відповісти
Країну чекають великі потрясіння і уже скоро,якщо нам Господь не допоможе прибрати антидержавну антиконституційну "владу",яка вже себе не проосто дискредитувала,а і готує нас до повного РОЗВАЛУ. Всі бояться про це говорити,але факти і діі Зеленського та слуг його говорять самі за себе. В Київі сконцентровані всі зусилля ворога на повалення Державності України і знищення авторитетності держави не тільки у громадян,а і у міжнародного товариства. Зеленський бреше вже усім: НАРОДУ, СВІТУ, своїм слугам. Такий сценічний образ цього антидержавного пройдисвіта. І це треба говорити скрізь. Втрати наші будуть скоро значними і не тільки територіальними.
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04.12.2020 08:11 Відповісти
Останній пресреліз блогерської спільноти говорить про те,що Путінська Росія ГОТОВА в час "Ч" вдертись в Україну з усіх напрямків. Практично вже все готово для цього і Новий Рік ще невідомо де і як ми будемо відмічати,і, чи буде він взагалі !
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04.12.2020 08:14 Відповісти
Шабунин, придурок, это ТЫ и такие чистоплюи как БУТУСОВ стреляли в украинцев, когда топили Пороха!!
Порох, конечно, далеко не ангел. Но он вполне поддавался на убеждения и требования украинцев!
в отличие от зеленой плесени, команда которого - оголтелое ворье, некомпетентное и разрушающее институты власти!
гореть вам в аду за ваши дела. Вы хуже чем Янукович и его подельники. Те хотя бы были откровенные воры и циники, а вы - просто наивные идиоты, по дури и за проплаченные олигархами бабки угробили страну и все наши достижения за 5 лет президентства Порошенко.
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04.12.2020 09:29 Відповісти
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