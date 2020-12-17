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У ДТЕК спростовують заяви НАБУ щодо справи "Роттердам+"

У ДТЕК спростовують заяви НАБУ щодо справи

Поширена з офіційних ресурсів НАБУ інформація про нібито записи розмови одного з топменеджерів ДТЕК не має ні найменшого стосунку до справи "Роттердам+".

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

У ДТЕК підкреслили, що компанія завжди підтримувала і продовжує підтримувати конструктивну взаємодію з професійними державними керівниками, які працюють виключно на інтереси галузі і держави. У компанії зазначили, що ДТЕК провів більше 10 різних брифінгів, де завжди першим стояло питання антикризового управління та професійного керівництва галуззю.

У компанії також висловили жаль, що після повного провалу розслідування у справі "Роттердам +", противники компанії перейшли до провокацій і медіаатакам через сумнівних експертів, мотивованих політиків, ЗМІ з низькими стандартами верифікації інформації.

Також читайте: НАБУ у справі "Роттердам+" опублікувало розмову топменеджера ДТЕК про призначення глави Міненерго: "Є кандидат, жінка. Вона - моя остання надія"

"У серпні справу Роттердам + було закрито прокурором САП. У вересні правомірність цього рішення було підтверджено рішенням Вищого антикорупційного суду, яке вступило в законну силу. Також ВАКС відхилив вимоги НАБУ про заміну прокурора. Законність формули "Роттердам +" була визнана комплексними експертизами і десятками досліджень українських і міжнародних інститутів і аудиторів", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".

Автор: 

НАБУ (5068) спростування (104) ДТЕК (1982) Роттердам+ (298)


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Два самых честных и веселых! Неужели кто-то сомневался?
В ДТЭК опровергают заявления НАБУ по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5280
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17.12.2020 12:18 Відповісти
НАБУ 3 года и 96 миллиионов гривень потратило на расследование фейка "про Роттердам".
Кто оплачивать будет?
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17.12.2020 12:27 Відповісти
Те, кто роттердамил украинцев эти три года, надеюсь и заплатят, продав свои яхты и виллы
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17.12.2020 12:44 Відповісти
я б тебя спросил - почему после того как буочка прекратил "роттердамить украинцев" цены выросли а енергетика в кризисе, но не буду.
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17.12.2020 12:50 Відповісти
гудок и мармеладник не виноваты.
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17.12.2020 17:40 Відповісти
 
 