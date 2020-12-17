У ДТЕК спростовують заяви НАБУ щодо справи "Роттердам+"

Поширена з офіційних ресурсів НАБУ інформація про нібито записи розмови одного з топменеджерів ДТЕК не має ні найменшого стосунку до справи "Роттердам+".

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

У ДТЕК підкреслили, що компанія завжди підтримувала і продовжує підтримувати конструктивну взаємодію з професійними державними керівниками, які працюють виключно на інтереси галузі і держави. У компанії зазначили, що ДТЕК провів більше 10 різних брифінгів, де завжди першим стояло питання антикризового управління та професійного керівництва галуззю.

У компанії також висловили жаль, що після повного провалу розслідування у справі "Роттердам +", противники компанії перейшли до провокацій і медіаатакам через сумнівних експертів, мотивованих політиків, ЗМІ з низькими стандартами верифікації інформації.

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"У серпні справу Роттердам + було закрито прокурором САП. У вересні правомірність цього рішення було підтверджено рішенням Вищого антикорупційного суду, яке вступило в законну силу. Також ВАКС відхилив вимоги НАБУ про заміну прокурора. Законність формули "Роттердам +" була визнана комплексними експертизами і десятками досліджень українських і міжнародних інститутів і аудиторів", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс Генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів збитків від формули або вчинення будь-ким кримінально правопорушення.

17 листопада ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам +".

У той же день Національне антикорупційне бюро України заявило, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам +".