В ДТЭК опровергают заявления НАБУ по делу "Роттердам+"

Распространённая с официальных ресурсов НАБУ информация о якобы записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам+".

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

В ДТЭК подчеркнули, что компания всегда поддерживала и продолжает поддерживать конструктивное взаимодействие с профессиональными государственными руководителями, которые работают исключительно на интересы отрасли и государства. В компании отметили, что ДТЭК провёл более 10 различных брифингов, где всегда первым стоял вопрос антикризисного управления и профессионального руководства отраслью.

В компании также высказали сожаление, что после полного провала расследование по делу "Роттердам+", противники компании перешли к провокациям и медиа-атакам через сомнительных экспертов, мотивированных политиков, СМИ с низкими стандартами верификации информации.

Также читайте: НАБУ по делу "Роттердам+" опубликовало разговор топ-менеджера ДТЭК о назначении главы Минэнерго: "Есть кандидат, женщина. Она - моя последняя надежда"

"В августе дело Роттердам+ было закрыто прокурором САП. В сентябре правомерность этого решения было подтверждено решением Высшего антикоррупционного суда, которое вступило в законную силу. Также ВАКС отклонил требования НАБУ о замене прокурора. Законность формулы "Роттердам+" была признана комплексными экспертизами и десятками исследований украинских и международных институтов и аудиторов", - подытожили в компании.

Напомним, дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа из-за якобы отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис Генерального прокурора. Причина - в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовно правонарушения.

17 ноября СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".