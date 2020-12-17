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Аргентина (129) Марадона (8)

Тіло Марадони заборонили кремувати через справу про батьківство

Тіло Марадони заборонили кремувати через справу про батьківство

Суд в Аргентині заборонив кремувати тіло легендарного футболіста Дієго Марадони. Рішення ухвалили на вимогу 25-річної жінки, яка стверджує, що футболіст міг бути її батьком.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

Суд постановив зберегти тіло Марадони всупереч планам його сім'ї провести кремацію.

Рішення було прийнято у відповідь на позов 25-річної Магалі Гіл, яка стверджує, що Марадона міг бути її батьком.

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За словами Гіл, два роки тому з нею зв'язалася її біологічна мати, яка розповіла їй, що її батьком "може бути Дієго Марадона". У своїй замітці, розміщеній в Instagram, Гіл заявила, що має "універсальне право" дізнатися, чи відповідає це дійсності.

Офіційно вважається, що у футболіста є дві доньки, народжені в шлюбі. Після розлучення Марадона визнав, що є батьком ще шістьох дітей, які зараз ведуть судові тяжби про його спадщину. Магалі Гіл у цьому переліку немає.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 грудня від серцевого нападу. Його поховали на приватному кладовищі неподалік від Буенос-Айреса.

Юристи Марадони повідомили журналістам, що у них є зразки ДНК футболіста, тому проводити ексгумацію не буде потреби.

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Тело Марадоны запретили кремировать из-за дела об отцовстве - Цензор.НЕТ 2725
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17.12.2020 21:11 Відповісти
до Леніна можна підселить.
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17.12.2020 21:18 Відповісти
Нє.Луччє канонізувати,й на мощі розібрать.
Тіло Марадони заборонили кремувати через справу про батьківство - Цензор.НЕТ 9946
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17.12.2020 21:35 Відповісти
Один только негр Пеле - весь в черном ))))))))
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18.12.2020 00:41 Відповісти
Напомним, https://censor.net/ru/news/3233244/umer_legendarnyyi_argentinskiyi_futbolist_maradona от сердечного приступа. Его https://censor.net/ru/news/3233523/na_tseremonii_proschaniya_s_maradonoyi_v_buenosayirese_fanaty_vstupili_v_stolknoveniya_s_politsieyi неподалеку от Буэнос-Айреса. Источник: https://censor.net/ru/n3237644
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17.12.2020 22:14 Відповісти
Залишать не похованим і потім ще років десять різатимуть на аналізи.
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18.12.2020 09:46 Відповісти
Всё будет как лейтенантом Шмидтом.
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18.12.2020 09:53 Відповісти
 
 