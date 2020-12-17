Тело Марадоны запретили кремировать из-за дела об отцовстве

Суд в Аргентине запретил кремировать тело легендарного футболиста Диего Марадоны. Решение приняли по требованию 25-летней женщины, утверждающей, что футболист мог быть ее отцом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ВВС.

Суд постановил сохранить тело Марадоны вопреки планам его семьи провести кремацию.

Решение было принято в ответ на иск 25-летней Магали Гил, которая утверждает, что Марадона мог быть ее отцом.

По словам Гил, два года назад с ней связалась ее биологическая мать, которая рассказала ей, что ее отцом "может быть Диего Марадона". В своей заметке, размещенном в Instagram, Гил заявила, что имеет "универсальное право" узнать, соответствует ли это действительности.

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Официально считается, что у футболиста есть две дочери, рожденные в браке. После развода Марадона признал, что является отцом еще шестерых детей, которые сейчас ведут судебные тяжбы о его наследстве. Магали Гил в этом перечне нет.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 декабря от сердечного приступа. Его похоронили на частном кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса.

Юристы Марадоны сообщили журналистам, что у них есть образцы ДНК футболиста, так что проводить эксгумацию не будет нужды.

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