Окупанти передумали запрошувати іноземні компанії для будівництва опріснювальних установок у Криму: "Щоб ніхто не пред'являв претензій"

Будувати опріснювальні установки в окупованому Криму будуть російські компанії. Раніше маріонетка Кремля Сергій Аксьонов заявляв про своє бажання залучити до цього велику міжнародну компанію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Я не озвучую назви компаній. Компанії це будуть російські. У даному випадку це буде з точки зору режиму санкцій, щоб ніхто не пред'являв претензій. Ну і не створювали додаткові зони ризику для цих компаній. Ви ж бачили, що МЗС України відразу виття підняв із приводу того, що будуть шукати іноземців, які поставлять технології на територію Криму", - сказав Аксьонов в інтерв'ю провладному кримському телеканалу "Міллет".

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Читайте також: Окупанти пообіцяли жителям Сімферополя і Ялти цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня

"Куратор" Криму Марат Хуснуллін напередодні заявляв, що Росія розглядає опріснення для Криму як крайній варіант - бо "це досить дорога методика".

За словами Сергія Аксьонова, роботи з опріснення води для півострова займуть мінімум кілька років.

+20
Будет очередной гиперзвуковой анало-говнет. Засрут и Крым, и Черное море, и трубопровод, потом сломают и при ремонте пьяный сварщик взорвет. А виноваты бандеровцы.
показати весь коментар
30.12.2020 23:04 Відповісти
+20
Опреснитель - это, в сущности, здоровенный самогонный аппарат. Но в традиции обитателей страны-помойки не входит самогоноварение - они хлебают брагу( и хорошо еще, если дождутся, пока она созреет). Так шо идея с опреснителями изначально чужда духовноскрэпной душе истинного русского человека.
показати весь коментар
30.12.2020 23:10 Відповісти
+18
Гадаю що міжнародна компанія послала Гобліна в еротичну подорож !!!))))
показати весь коментар
30.12.2020 23:04 Відповісти
жаль, а ведь мог бы появиться "южный поток - 1" или ноль
показати весь коментар
30.12.2020 23:03 Відповісти
Ну, от чи є границі кассабськой хУцпє ?

«31 декабря 2020.
Поклонская предложила начать переговоры с Украиной по водообеспечению Крыма.
Поклонская подчеркнула, что Крым имеет полное право пользоваться днепровской водой, так как Днепр не является частной собственностью украинской власти. »

Це, як насрати перед дверима сусіда, а потім гатити йому у двері, і вимагати, туалетний папір.
показати весь коментар
31.12.2020 00:56 Відповісти
у бывшего украинского юриста Н. Поклонской была двойка по конституционному праву:

Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.



альо, госпожа Поклонская, утром Український народ в Криму - увечері вода в Каналі
а иначе - никак
показати весь коментар
31.12.2020 01:51 Відповісти
Расиськие канпании? Уже смешно, у жопоруких есть промышленность?
показати весь коментар
31.12.2020 08:26 Відповісти
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
Новая мелодия Биг Бена: https://www.youtube.com/watch?v=STUMyhi5vX0&feature=youtu.be
показати весь коментар
31.12.2020 12:05 Відповісти
Пацаки вже засрали море, зруйнували все що можна. Навіть місцева вата, яка в 2014 році верещала пуйло ввєді,в шоці. Зараз вже не хотять "радной гавані". Правда, понаєхи задоволені, їм це звично.
показати весь коментар
31.12.2020 03:44 Відповісти
Скільки коштуватиме така вода?
показати весь коментар
30.12.2020 23:06 Відповісти
разом з наваром "отечественной компании кооператив Озеро" вона буде золотою
показати весь коментар
31.12.2020 01:54 Відповісти
туалетна вода для криму- дешевше привозної!

показати весь коментар
31.12.2020 10:47 Відповісти
Это ж Байден ещё ничё и не делал . ))
показати весь коментар
30.12.2020 23:06 Відповісти
что то он долго, ничо не делает
показати весь коментар
30.12.2020 23:19 Відповісти
А что он должен или может сделать, если Трамп с белкой на голове еще месяц будет Президентом?
показати весь коментар
30.12.2020 23:23 Відповісти
Загадка века. Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Грачёв» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
показати весь коментар
31.12.2020 12:10 Відповісти
Расейские опреснительные установки будут стоить миллиарды долларов, а вода так и останется горько - солёной с привкусом нефти, кала и мочи с блевотиной.... Может крысчанам проще собрать манатки и выехать на паРашу?
показати весь коментар
30.12.2020 23:07 Відповісти
Мост всех не выдержит .
показати весь коментар
30.12.2020 23:17 Відповісти
И это хорошо !
показати весь коментар
30.12.2020 23:25 Відповісти
Значит уже кто-то согласился... Так же как с мостом было.
показати весь коментар
30.12.2020 23:07 Відповісти
Китай сделает.
показати весь коментар
30.12.2020 23:07 Відповісти
Мордва, вы только йолку из говна умеете, и бояру жрать, и не записывайте Китай в братья, уже сибирь, по сути китайская, а там и дальше пойдут
показати весь коментар
31.12.2020 08:28 Відповісти
Конечно сделает. С байкала вам же рогатым продавать будет. Пилять...да уже продает))
показати весь коментар
31.12.2020 13:02 Відповісти
Так "пєрєдумалі", чи нікого не знайшли?
показати весь коментар
30.12.2020 23:07 Відповісти
ну так никого не нашли... и передумали ))))
главное убедительно врать...
показати весь коментар
30.12.2020 23:13 Відповісти
Это всё полезные санкции .
А у кацапов своей технологии нет и никогда не было . Да и энергозатратно это .
Проще всем кодлом сосать у Вовки Пукина , если очень захочется пить ...
показати весь коментар
30.12.2020 23:10 Відповісти
В доброї браги лише одна вада ,голова розуміє,а ноги геть не ворушаться !!))
показати весь коментар
30.12.2020 23:24 Відповісти
Мне брат рассказывал , - он там служил , - как в забайкалье пьют . Черпают брагу кружкой , не вставая с кровати . Так что Maxim Ak-Murza - верю .
показати весь коментар
30.12.2020 23:30 Відповісти
Вот про это точно и не только там
показати весь коментар
31.12.2020 00:13 Відповісти
зачем Забайкалье ?
точно так же хлебают жители Крыма
показати весь коментар
31.12.2020 01:58 Відповісти
Точно не скажу , но похоже вы не правы, там ОСМОС. Но не утверждаю......
показати весь коментар
31.12.2020 00:12 Відповісти
в традиции обитателей страны-помойки не входит самогоноварение - они хлебают брагу

солененькую
показати весь коментар
31.12.2020 01:56 Відповісти
Мост тоже иностранные компании строили... даже программное обеспечение через подставные фирмы у Майкрософт закупали. А выдали, как будто построили кацапы. Тут скорей всего та же схема, уже нашли кто будет строить. Бубочка на жопе ровно сидит и пилит новогодний видосик. МИД типо победил. Кацапам голландцы построят, под видом своих. А потом ох, ах, кто бы мог подумать. Гибридная стройка продолжается...
показати весь коментар
30.12.2020 23:12 Відповісти
Пора передумать вообще на счёт воды.
показати весь коментар
30.12.2020 23:12 Відповісти
Крупная неждународная кампания просто послала тебе довбню нах разом з твоїм Кримом
показати весь коментар
30.12.2020 23:13 Відповісти
Теперь туркам осталось локти кусать, если не придумают переодеться в старую и грязную робу...
показати весь коментар
30.12.2020 23:17 Відповісти
...или еще наделать Байтакаров
показати весь коментар
31.12.2020 02:00 Відповісти
Я думал, что на рассии есть только думалки. Оказывается передумалки тоже имеются...
показати весь коментар
30.12.2020 23:28 Відповісти
Да чего он интригу накручивает? И так все известно:

Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с российскими властями Крыма о строительстве завода по опреснению морской воды. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.


«На сегодняшний момент ведутся переговоры с администрацией Республики Крым, мы получили от них официальный запрос на представление инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тыс. кубометров воды в сутки», - отметил Кошлаков.


Кошлаков не сообщил о стоимости проекта, но отметил, что на строительство может уйти от полутора до двух лет.
показати весь коментар
30.12.2020 23:30 Відповісти
Все это очень хорошо, но для опреснения воды требуется дешевая электроэнергия (и в больших количествах). Еще при СССР в Казахстане была построена (все тем же Центром им. Келдыша) станция по опреснению воды (в г. Шевченко - сейчас Актау). Но ее появление стало возможным лишь благодаря тому, что рядом с ней была Шевченковская АЭС. Проектная мощность станции составляла примерно 20 тысяч кубометров воды в сутки (для сравнения: только лишь Симферополю требуется 165 тысяч кубометров воды в сутки). Сейчас планируется ее модернизировать и довести суточное производство опресненной воды до 40 тысяч кубометров. А еще нужно что-то делать с отходами, которые неизбежно будут появляться в процессе очистки. В общем, даже если они что-то там и построят, то водичка, учитывая отсутствие дешевой электроэнергии, будет золотой. Да и не хватит ее для покрытия нужд всего полуострова...
показати весь коментар
30.12.2020 23:32 Відповісти
И не передумали они. Просто санкции работают...
показати весь коментар
30.12.2020 23:33 Відповісти
Буде як з турбінами ....На жаль для Європи гроші не пахнуть ...........
показати весь коментар
30.12.2020 23:30 Відповісти
ну да... зачем иностранные специалисты? чтоб кремлевский фейк раскусить?
показати весь коментар
31.12.2020 00:20 Відповісти
Тепер рік будуть згадувати "чистий четверг". Хоч помиються раз на рік. Важка свинособача доля крисьчан. З Чистим Четвергом, придурки! Далі буде! Власних технологій опріснення морської води кацапи не мають. Доведеться "цап-царап". А це посилить санкції і окупація вдарить ще сильніше по кишені кожного кацапа... Перспективи зашибісь! - спершу будуть загнивати бо санкції, а потім бо репарації. Ще внуки будуть виплачувати Україні длубаючись в московських помийках...
показати весь коментар
31.12.2020 00:23 Відповісти
На жаль, мають. Дивись вище...
показати весь коментар
31.12.2020 01:15 Відповісти
Те що вони мають дуже застаріле, дорого і не ефективно бо потребує величезної кількості енергії. А придбати ******* технологію (2019) добування води з повітря для прибережних районів в промислових масштабах їм не дадуть.
показати весь коментар
31.12.2020 01:19 Відповісти
Це все правильно. Але... Вони ж діють за принципом "папе и маме утону в помойной яме". Тобто коли їм кажуть, що це дорого і невиправдано, вони ще завзятіше починають цим займатися. Ніби хочуть всім довести, що навіть таке очевидне безглуздя їм під силу...
показати весь коментар
31.12.2020 01:43 Відповісти
Це ж прекрасно! Вони зайняті боротьбою з труднощами а не війною. В кінці, після "перемоги", чомусь виявляється що досягнута мета не варта титанічних зусиль і примітивна за змістом і формою і рівня сусідів вже неможливо досягти ніколи. Таким чином "рухаючись вперед" вони навіть не топчуться на місці, а все більше і більше відстають... опиняючись в глибокій дупі...
показати весь коментар
31.12.2020 02:32 Відповісти
Їм треба побудувати багато таких опріснювачів в комплекті з атомними електростанціями. Це туча бабла. А враховуючи суцільний занепад кремлядської науки то між ядерною електростанцією та ядерною "грязною" бомбою дуже тонка межа.
Клептократи не можуть НАДІЙНО будувати.
Може бути як завжди. Засруть, втечуть, а потім скажуть - беріть взад і знімайте санкції.
показати весь коментар
31.12.2020 10:10 Відповісти
Так і станеться. Санкції будуть зняті але замість них зявляться репарації і скористатися відкритими можливостями для розвитку зможуть далеко не всі новоутворені державні субєкти. Татари, Сибір, Тува. Уральські та Далекосхідні вихідці з федерації відмовляться з повним правом і перекинуть репарації на правонаступника центру. І ним буде московщина позбавлена ресурсів. Тому виплачувати вони будуть як мінімум століття... Сьогодні Україна є "сірою зоною" між Азією та Європою. Завтра це буде те що залишиться від **********.
показати весь коментар
31.12.2020 12:24 Відповісти
т.н. "вой украинского МИДа" работает для потенциальных иностранных инвесторов в Крым как пожарная сигнализация



процесс идет....
показати весь коментар
31.12.2020 02:04 Відповісти
А в них хоч є ******* технології для будівництва опріснювальних установок? Наврядчи.Сам сцар-ху.ло недавно казав, що опріснення води не буде, але, навіть якщо пацаки будуть будувати САМІ, то нічим добрим це не закінчиться.
показати весь коментар
31.12.2020 04:08 Відповісти
Ну теперь все спокойны! ТО, что вы построите САМИ, обязательно будет "из говна и палок". Мне жаль вас, крымчане!
показати весь коментар
31.12.2020 10:07 Відповісти
Якщо Роскосмос,то значить Рогозін..

значить Відосіки будуть,а вода ні )Окупанти передумали запрошувати іноземні компанії для будівництва опріснювальних установок у Криму: "Щоб ніхто не пред'являв претензій" - Цензор.НЕТ 488
показати весь коментар
31.12.2020 10:13 Відповісти
ну ну
показати весь коментар
31.12.2020 10:46 Відповісти
Техники опреснения воды развиваются и совершенствуются даже в Европе, где не ощущается острой нехватки питьевой воды. Компания Degremont была первой, которая внедрила технологию опреснения путем обратного осмоса (первая установка, работающая по этому принципу, появилась в 1969 г. во Франции на острове Уат). В 2009 г. один из филиалов компании Suez построил в окрестностях Барселоны (Испания) самый большой в Европе опреснительный завод, производящий 200 000 м3 воды в день. В общей сложности предприятие запустило более 255 опреснительных установок в разных странах мира.https://ru.ambafrance.org/Opresnenie-morskoj-vody

. Активнее всего используют этот способ получения питьевой воды страны Аравийского полуострова, прежде всего, Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Испания, США и Китай. В начале 2012 г. китайское правительство объявило о запуске масштабного проекта, цель которого к 2015 г. увеличить производительность опреснительных заводов до 2,5 миллионов м3 воды в день.
-----------------------

DRO-8040-30
Окупанти передумали запрошувати іноземні компанії для будівництва опріснювальних установок у Криму: "Щоб ніхто не пред'являв претензій" - Цензор.НЕТ 801Система обратного осмоса 30 куб.метров в час

Технические характеристики:
типоразмер - 8040
количество мембран - 30 шт.
количество корпусов - 6 шт.
сброс в дренаж - 11250 л/час
габаритные размеры - 6000х1850х1950 мм
потребляемая мощность - 22,0 кВт
электропитание - 380 В, 50 Гц
показати весь коментар
31.12.2020 10:52 Відповісти
В Симферополе проживают около 350 тысяч человек, в сутки город потребляет до 160 тыс. кубометров воды.

для сімферополя потрібно(є в росії в продажу)
160 000/(30х24) = 223 установки DRO-8040-30
і включити їх в електромережу
це якісь 4,9 МВт

але є нюанси
показати весь коментар
31.12.2020 11:05 Відповісти
1.нюанс


Diesel Engineering не захоче опасти під санкції..
показати весь коментар
31.12.2020 11:10 Відповісти
Рашка прикольная страна... Кровная месть, сжигания верблюдов, чёрные мессы, женское обрезание, посадки на бутылку, обращение к президенту стоя на коленях.... Россияне попали в петлю времени... Напомните им кто нибудь, что наступает 2021 год! Это 21-й век!
показати весь коментар
31.12.2020 13:01 Відповісти
вода из опреснительных установок очень дорогая. Примерно по стоимости как бензин за литр.
показати весь коментар
31.12.2020 13:23 Відповісти
 
 