Окупанти передумали запрошувати іноземні компанії для будівництва опріснювальних установок у Криму: "Щоб ніхто не пред'являв претензій"

Будувати опріснювальні установки в окупованому Криму будуть російські компанії. Раніше маріонетка Кремля Сергій Аксьонов заявляв про своє бажання залучити до цього велику міжнародну компанію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Я не озвучую назви компаній. Компанії це будуть російські. У даному випадку це буде з точки зору режиму санкцій, щоб ніхто не пред'являв претензій. Ну і не створювали додаткові зони ризику для цих компаній. Ви ж бачили, що МЗС України відразу виття підняв із приводу того, що будуть шукати іноземців, які поставлять технології на територію Криму", - сказав Аксьонов в інтерв'ю провладному кримському телеканалу "Міллет".

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

"Куратор" Криму Марат Хуснуллін напередодні заявляв, що Росія розглядає опріснення для Криму як крайній варіант - бо "це досить дорога методика".

За словами Сергія Аксьонова, роботи з опріснення води для півострова займуть мінімум кілька років.