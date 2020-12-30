РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Оккупанты передумали приглашать иностранные компании для строительства опреснительных установок в Крыму: "Чтобы никто не предъявлял претензий"

Оккупанты передумали приглашать иностранные компании для строительства опреснительных установок в Крыму:

Строить опреснительные установки в оккупированном Крыму будут российские компании. Ранее марионетка Кремля Сергей Аксенов заявлял о своем желании привлечь к этому крупную международную компанию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я не озвучиваю названия компаний. Компании это будут российские. В данном случае это будет с точки зрения санкционного режима, чтобы никто не предъявлял претензий. Ну и не создавали дополнительные зоны риска для этих компаний. Вы же видели, что МИД Украины сразу вой поднял по поводу того, что будут искать иностранцев, которые поставят технологии на территорию Крыма", – сказал Аксенов в интервью провластному крымскому телеканалу "Миллет".

Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пообещали жителям Симферополя и Ялты круглосуточное водоснабжение 31 декабря и 1 января

"Куратор" Крыма Марат Хуснуллин накануне заявлял, что Россия рассматривает опреснение для Крыма как крайний вариант - потому что "это достаточно дорогостоящая методика".

По словам Сергея Аксенова, работы по опреснению воды для полуострова займут минимум несколько лет.

Крым (26454) водоснабжение (728) Аксенов Сергей (361) вода (927)
+20
Будет очередной гиперзвуковой анало-говнет. Засрут и Крым, и Черное море, и трубопровод, потом сломают и при ремонте пьяный сварщик взорвет. А виноваты бандеровцы.
30.12.2020 23:04 Ответить
+20
Опреснитель - это, в сущности, здоровенный самогонный аппарат. Но в традиции обитателей страны-помойки не входит самогоноварение - они хлебают брагу( и хорошо еще, если дождутся, пока она созреет). Так шо идея с опреснителями изначально чужда духовноскрэпной душе истинного русского человека.
30.12.2020 23:10 Ответить
+18
Гадаю що міжнародна компанія послала Гобліна в еротичну подорож !!!))))
30.12.2020 23:04 Ответить
жаль, а ведь мог бы появиться "южный поток - 1" или ноль
30.12.2020 23:03 Ответить
Ну, от чи є границі кассабськой хУцпє ?

«31 декабря 2020.
Поклонская предложила начать переговоры с Украиной по водообеспечению Крыма.
Поклонская подчеркнула, что Крым имеет полное право пользоваться днепровской водой, так как Днепр не является частной собственностью украинской власти. »

Це, як насрати перед дверима сусіда, а потім гатити йому у двері, і вимагати, туалетний папір.
31.12.2020 00:56 Ответить
у бывшего украинского юриста Н. Поклонской была двойка по конституционному праву:

Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.



альо, госпожа Поклонская, утром Український народ в Криму - увечері вода в Каналі
а иначе - никак
31.12.2020 01:51 Ответить
Расиськие канпании? Уже смешно, у жопоруких есть промышленность?
31.12.2020 08:26 Ответить
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
Новая мелодия Биг Бена: https://www.youtube.com/watch?v=STUMyhi5vX0&feature=youtu.be
31.12.2020 12:05 Ответить
Пацаки вже засрали море, зруйнували все що можна. Навіть місцева вата, яка в 2014 році верещала пуйло ввєді,в шоці. Зараз вже не хотять "радной гавані". Правда, понаєхи задоволені, їм це звично.
31.12.2020 03:44 Ответить
Скільки коштуватиме така вода?
30.12.2020 23:06 Ответить
разом з наваром "отечественной компании кооператив Озеро" вона буде золотою
31.12.2020 01:54 Ответить
туалетна вода для криму- дешевше привозної!

Окупанти передумали запрошувати іноземні компанії для будівництва опріснювальних установок у Криму: "Щоб ніхто не пред'являв претензій" - Цензор.НЕТ 7459
31.12.2020 10:47 Ответить
Это ж Байден ещё ничё и не делал . ))
30.12.2020 23:06 Ответить
что то он долго, ничо не делает
30.12.2020 23:19 Ответить
А что он должен или может сделать, если Трамп с белкой на голове еще месяц будет Президентом?
30.12.2020 23:23 Ответить
Загадка века. Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Грачёв» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
31.12.2020 12:10 Ответить
Расейские опреснительные установки будут стоить миллиарды долларов, а вода так и останется горько - солёной с привкусом нефти, кала и мочи с блевотиной.... Может крысчанам проще собрать манатки и выехать на паРашу?
30.12.2020 23:07 Ответить
Мост всех не выдержит .
30.12.2020 23:17 Ответить
И это хорошо !
30.12.2020 23:25 Ответить
Значит уже кто-то согласился... Так же как с мостом было.
30.12.2020 23:07 Ответить
Китай сделает.
30.12.2020 23:07 Ответить
Мордва, вы только йолку из говна умеете, и бояру жрать, и не записывайте Китай в братья, уже сибирь, по сути китайская, а там и дальше пойдут
31.12.2020 08:28 Ответить
Конечно сделает. С байкала вам же рогатым продавать будет. Пилять...да уже продает))
31.12.2020 13:02 Ответить
Так "пєрєдумалі", чи нікого не знайшли?
30.12.2020 23:07 Ответить
ну так никого не нашли... и передумали ))))
главное убедительно врать...
30.12.2020 23:13 Ответить
Это всё полезные санкции .
А у кацапов своей технологии нет и никогда не было . Да и энергозатратно это .
Проще всем кодлом сосать у Вовки Пукина , если очень захочется пить ...
30.12.2020 23:10 Ответить
В доброї браги лише одна вада ,голова розуміє,а ноги геть не ворушаться !!))
30.12.2020 23:24 Ответить
Мне брат рассказывал , - он там служил , - как в забайкалье пьют . Черпают брагу кружкой , не вставая с кровати . Так что Maxim Ak-Murza - верю .
30.12.2020 23:30 Ответить
Вот про это точно и не только там
31.12.2020 00:13 Ответить
зачем Забайкалье ?
точно так же хлебают жители Крыма
31.12.2020 01:58 Ответить
Точно не скажу , но похоже вы не правы, там ОСМОС. Но не утверждаю......
31.12.2020 00:12 Ответить
в традиции обитателей страны-помойки не входит самогоноварение - они хлебают брагу

солененькую
31.12.2020 01:56 Ответить
Мост тоже иностранные компании строили... даже программное обеспечение через подставные фирмы у Майкрософт закупали. А выдали, как будто построили кацапы. Тут скорей всего та же схема, уже нашли кто будет строить. Бубочка на жопе ровно сидит и пилит новогодний видосик. МИД типо победил. Кацапам голландцы построят, под видом своих. А потом ох, ах, кто бы мог подумать. Гибридная стройка продолжается...
30.12.2020 23:12 Ответить
Пора передумать вообще на счёт воды.
30.12.2020 23:12 Ответить
Крупная неждународная кампания просто послала тебе довбню нах разом з твоїм Кримом
30.12.2020 23:13 Ответить
Теперь туркам осталось локти кусать, если не придумают переодеться в старую и грязную робу...
30.12.2020 23:17 Ответить
...или еще наделать Байтакаров
31.12.2020 02:00 Ответить
Я думал, что на рассии есть только думалки. Оказывается передумалки тоже имеются...
30.12.2020 23:28 Ответить
Да чего он интригу накручивает? И так все известно:

Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с российскими властями Крыма о строительстве завода по опреснению морской воды. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.


«На сегодняшний момент ведутся переговоры с администрацией Республики Крым, мы получили от них официальный запрос на представление инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тыс. кубометров воды в сутки», - отметил Кошлаков.


Кошлаков не сообщил о стоимости проекта, но отметил, что на строительство может уйти от полутора до двух лет.
30.12.2020 23:30 Ответить
Все это очень хорошо, но для опреснения воды требуется дешевая электроэнергия (и в больших количествах). Еще при СССР в Казахстане была построена (все тем же Центром им. Келдыша) станция по опреснению воды (в г. Шевченко - сейчас Актау). Но ее появление стало возможным лишь благодаря тому, что рядом с ней была Шевченковская АЭС. Проектная мощность станции составляла примерно 20 тысяч кубометров воды в сутки (для сравнения: только лишь Симферополю требуется 165 тысяч кубометров воды в сутки). Сейчас планируется ее модернизировать и довести суточное производство опресненной воды до 40 тысяч кубометров. А еще нужно что-то делать с отходами, которые неизбежно будут появляться в процессе очистки. В общем, даже если они что-то там и построят, то водичка, учитывая отсутствие дешевой электроэнергии, будет золотой. Да и не хватит ее для покрытия нужд всего полуострова...
30.12.2020 23:32 Ответить
И не передумали они. Просто санкции работают...
30.12.2020 23:33 Ответить
Буде як з турбінами ....На жаль для Європи гроші не пахнуть ...........
30.12.2020 23:30 Ответить
ну да... зачем иностранные специалисты? чтоб кремлевский фейк раскусить?
31.12.2020 00:20 Ответить
Тепер рік будуть згадувати "чистий четверг". Хоч помиються раз на рік. Важка свинособача доля крисьчан. З Чистим Четвергом, придурки! Далі буде! Власних технологій опріснення морської води кацапи не мають. Доведеться "цап-царап". А це посилить санкції і окупація вдарить ще сильніше по кишені кожного кацапа... Перспективи зашибісь! - спершу будуть загнивати бо санкції, а потім бо репарації. Ще внуки будуть виплачувати Україні длубаючись в московських помийках...
31.12.2020 00:23 Ответить
На жаль, мають. Дивись вище...
31.12.2020 01:15 Ответить
Те що вони мають дуже застаріле, дорого і не ефективно бо потребує величезної кількості енергії. А придбати ******* технологію (2019) добування води з повітря для прибережних районів в промислових масштабах їм не дадуть.
31.12.2020 01:19 Ответить
Це все правильно. Але... Вони ж діють за принципом "папе и маме утону в помойной яме". Тобто коли їм кажуть, що це дорого і невиправдано, вони ще завзятіше починають цим займатися. Ніби хочуть всім довести, що навіть таке очевидне безглуздя їм під силу...
31.12.2020 01:43 Ответить
Це ж прекрасно! Вони зайняті боротьбою з труднощами а не війною. В кінці, після "перемоги", чомусь виявляється що досягнута мета не варта титанічних зусиль і примітивна за змістом і формою і рівня сусідів вже неможливо досягти ніколи. Таким чином "рухаючись вперед" вони навіть не топчуться на місці, а все більше і більше відстають... опиняючись в глибокій дупі...
31.12.2020 02:32 Ответить
Їм треба побудувати багато таких опріснювачів в комплекті з атомними електростанціями. Це туча бабла. А враховуючи суцільний занепад кремлядської науки то між ядерною електростанцією та ядерною "грязною" бомбою дуже тонка межа.
Клептократи не можуть НАДІЙНО будувати.
Може бути як завжди. Засруть, втечуть, а потім скажуть - беріть взад і знімайте санкції.
31.12.2020 10:10 Ответить
Так і станеться. Санкції будуть зняті але замість них зявляться репарації і скористатися відкритими можливостями для розвитку зможуть далеко не всі новоутворені державні субєкти. Татари, Сибір, Тува. Уральські та Далекосхідні вихідці з федерації відмовляться з повним правом і перекинуть репарації на правонаступника центру. І ним буде московщина позбавлена ресурсів. Тому виплачувати вони будуть як мінімум століття... Сьогодні Україна є "сірою зоною" між Азією та Європою. Завтра це буде те що залишиться від **********.
31.12.2020 12:24 Ответить
т.н. "вой украинского МИДа" работает для потенциальных иностранных инвесторов в Крым как пожарная сигнализация



процесс идет....
31.12.2020 02:04 Ответить
А в них хоч є ******* технології для будівництва опріснювальних установок? Наврядчи.Сам сцар-ху.ло недавно казав, що опріснення води не буде, але, навіть якщо пацаки будуть будувати САМІ, то нічим добрим це не закінчиться.
31.12.2020 04:08 Ответить
Ну теперь все спокойны! ТО, что вы построите САМИ, обязательно будет "из говна и палок". Мне жаль вас, крымчане!
31.12.2020 10:07 Ответить
Якщо Роскосмос,то значить Рогозін..

значить Відосіки будуть,а вода ні )Окупанти передумали запрошувати іноземні компанії для будівництва опріснювальних установок у Криму: "Щоб ніхто не пред'являв претензій" - Цензор.НЕТ 488
31.12.2020 10:13 Ответить
ну ну
31.12.2020 10:46 Ответить
Техники опреснения воды развиваются и совершенствуются даже в Европе, где не ощущается острой нехватки питьевой воды. Компания Degremont была первой, которая внедрила технологию опреснения путем обратного осмоса (первая установка, работающая по этому принципу, появилась в 1969 г. во Франции на острове Уат). В 2009 г. один из филиалов компании Suez построил в окрестностях Барселоны (Испания) самый большой в Европе опреснительный завод, производящий 200 000 м3 воды в день. В общей сложности предприятие запустило более 255 опреснительных установок в разных странах мира.https://ru.ambafrance.org/Opresnenie-morskoj-vody

. Активнее всего используют этот способ получения питьевой воды страны Аравийского полуострова, прежде всего, Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Испания, США и Китай. В начале 2012 г. китайское правительство объявило о запуске масштабного проекта, цель которого к 2015 г. увеличить производительность опреснительных заводов до 2,5 миллионов м3 воды в день.
-----------------------

DRO-8040-30
Окупанти передумали запрошувати іноземні компанії для будівництва опріснювальних установок у Криму: "Щоб ніхто не пред'являв претензій" - Цензор.НЕТ 801Система обратного осмоса 30 куб.метров в час

Технические характеристики:
типоразмер - 8040
количество мембран - 30 шт.
количество корпусов - 6 шт.
сброс в дренаж - 11250 л/час
габаритные размеры - 6000х1850х1950 мм
потребляемая мощность - 22,0 кВт
электропитание - 380 В, 50 Гц
31.12.2020 10:52 Ответить
В Симферополе проживают около 350 тысяч человек, в сутки город потребляет до 160 тыс. кубометров воды.

для сімферополя потрібно(є в росії в продажу)
160 000/(30х24) = 223 установки DRO-8040-30
і включити їх в електромережу
це якісь 4,9 МВт

але є нюанси
31.12.2020 11:05 Ответить
1.нюанс


Diesel Engineering не захоче опасти під санкції..
31.12.2020 11:10 Ответить
Рашка прикольная страна... Кровная месть, сжигания верблюдов, чёрные мессы, женское обрезание, посадки на бутылку, обращение к президенту стоя на коленях.... Россияне попали в петлю времени... Напомните им кто нибудь, что наступает 2021 год! Это 21-й век!
31.12.2020 13:01 Ответить
вода из опреснительных установок очень дорогая. Примерно по стоимости как бензин за литр.
31.12.2020 13:23 Ответить
 
 