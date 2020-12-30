Оккупанты передумали приглашать иностранные компании для строительства опреснительных установок в Крыму: "Чтобы никто не предъявлял претензий"
Строить опреснительные установки в оккупированном Крыму будут российские компании. Ранее марионетка Кремля Сергей Аксенов заявлял о своем желании привлечь к этому крупную международную компанию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Я не озвучиваю названия компаний. Компании это будут российские. В данном случае это будет с точки зрения санкционного режима, чтобы никто не предъявлял претензий. Ну и не создавали дополнительные зоны риска для этих компаний. Вы же видели, что МИД Украины сразу вой поднял по поводу того, что будут искать иностранцев, которые поставят технологии на территорию Крыма", – сказал Аксенов в интервью провластному крымскому телеканалу "Миллет".
Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
"Куратор" Крыма Марат Хуснуллин накануне заявлял, что Россия рассматривает опреснение для Крыма как крайний вариант - потому что "это достаточно дорогостоящая методика".
По словам Сергея Аксенова, работы по опреснению воды для полуострова займут минимум несколько лет.
«31 декабря 2020.
Поклонская предложила начать переговоры с Украиной по водообеспечению Крыма.
Поклонская подчеркнула, что Крым имеет полное право пользоваться днепровской водой, так как Днепр не является частной собственностью украинской власти. »
Це, як насрати перед дверима сусіда, а потім гатити йому у двері, і вимагати, туалетний папір.
Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
альо, госпожа Поклонская, утром Український народ в Криму - увечері вода в Каналі
а иначе - никак
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
Новая мелодия Биг Бена: https://www.youtube.com/watch?v=STUMyhi5vX0&feature=youtu.be
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Грачёв» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
главное убедительно врать...
А у кацапов своей технологии нет и никогда не было . Да и энергозатратно это .
Проще всем кодлом сосать у Вовки Пукина , если очень захочется пить ...
точно так же хлебают жители Крыма
солененькую
Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с российскими властями Крыма о строительстве завода по опреснению морской воды. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.
«На сегодняшний момент ведутся переговоры с администрацией Республики Крым, мы получили от них официальный запрос на представление инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тыс. кубометров воды в сутки», - отметил Кошлаков.
Кошлаков не сообщил о стоимости проекта, но отметил, что на строительство может уйти от полутора до двух лет.
Клептократи не можуть НАДІЙНО будувати.
Може бути як завжди. Засруть, втечуть, а потім скажуть - беріть взад і знімайте санкції.
процесс идет....
значить Відосіки будуть,а вода ні )
. Активнее всего используют этот способ получения питьевой воды страны Аравийского полуострова, прежде всего, Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Испания, США и Китай. В начале 2012 г. китайское правительство объявило о запуске масштабного проекта, цель которого к 2015 г. увеличить производительность опреснительных заводов до 2,5 миллионов м3 воды в день.
-----------------------
DRO-8040-30
Система обратного осмоса 30 куб.метров в час
Технические характеристики:
типоразмер - 8040
количество мембран - 30 шт.
количество корпусов - 6 шт.
сброс в дренаж - 11250 л/час
габаритные размеры - 6000х1850х1950 мм
потребляемая мощность - 22,0 кВт
электропитание - 380 В, 50 Гц
для сімферополя потрібно(є в росії в продажу)
160 000/(30х24) = 223 установки DRO-8040-30
і включити їх в електромережу
це якісь 4,9 МВт
але є нюанси
Diesel Engineering не захоче опасти під санкції..