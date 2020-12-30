Оккупанты передумали приглашать иностранные компании для строительства опреснительных установок в Крыму: "Чтобы никто не предъявлял претензий"

Строить опреснительные установки в оккупированном Крыму будут российские компании. Ранее марионетка Кремля Сергей Аксенов заявлял о своем желании привлечь к этому крупную международную компанию.

"Я не озвучиваю названия компаний. Компании это будут российские. В данном случае это будет с точки зрения санкционного режима, чтобы никто не предъявлял претензий. Ну и не создавали дополнительные зоны риска для этих компаний. Вы же видели, что МИД Украины сразу вой поднял по поводу того, что будут искать иностранцев, которые поставят технологии на территорию Крыма", – сказал Аксенов в интервью провластному крымскому телеканалу "Миллет".

Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

"Куратор" Крыма Марат Хуснуллин накануне заявлял, что Россия рассматривает опреснение для Крыма как крайний вариант - потому что "это достаточно дорогостоящая методика".

По словам Сергея Аксенова, работы по опреснению воды для полуострова займут минимум несколько лет.