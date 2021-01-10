"Лубнигаз" просить перевірити Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі, екснардеп звинувачує підприємство в диверсії
Підприємство "Лубнигаз" просить правоохоронців перевірити колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука на причетність до вибуху на магістральному газопроводі.
Про це компанія написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Мосійчук на своїй сторінці у фейсбуці першим повідомив про те, що вибух - спрямована диверсія, і звинуватив підприємство "Лубнигаз", яке Мосійчук намагається захопити не перший рік. Ці брехливі звинувачення пролунали набагато раніше, ніж власник газопроводу "Укртрансгаз" чи ДСНС взагалі повідомили про сам факт аварії, не кажучи вже про її імовірну причину", - заявили в компанії.
У "Лубнигаз" вважають, що Мосійчук має мотив і "відповідний досвід" для диверсії на газопроводі. Підприємство просить СБУ, Нацполіцію та органи прокуратури перевірити Мосійчука та його оточення на можливу причетність до вибуху.
Також у компанії зазначили, що вперше публічно заявили про спробу рейдерського захоплення із боку групи Мосійчука ще 3 липня 2017 року, але ситуація повторюється і екснардеп нібито продовжує тиснути на них.
"Повністю їб#нулись!" - написав Мосійчук у відповідь.
"Вчора в полі під Лубнами справді була диверсія! Під кришуванням ПАТ "Лубнигаз" відбувалась несанкціонована врізка в магістраль із метою крадіжки газу і газоконденсату і подальшого продажу на своїх незаконних заправках у Лубнах, які створив і кришує директор ПАТ "Лубнигаз", громадянин РФ Максим Дунін", - додав він.
Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.
Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія. Поліція веде розслідування.
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"Лубныгаз" - предприятие из группы Фирташа-Левочкина-Бойко.
ИК "Финлекс-Инвест -26%, Aer Alter Energy Resources - 25%, а Green Energy Capital Investment (обе-из Великобритании) -19,5%. Еще 25%-НАК "Нафтогаз".
Набсовет "Лубныгаза" возглавляет Константин Бородин - человек из орбиты Бойко.
Саме Дунін стояв у витоків створення «Лубнигазсервісу», шантажем «посадивши на зарплату» більшу частину топ-менеджменту «Лубнигазу». Як повідомляють джерела в компанії, «бізнесмен» виводить отримані через схему надприбутки підприємства до окупованого росіянами Криму, наживаючись на беззахисності простих українців і безкарності з боку «органів». https://antikor.com.ua/articles/263395-miljjoni_dlja_okupanta_jak_na_poltavshchini_rosijani_zarobljajutj_groshi_na_prostih_ukrajintsjah
и угадай с трех раз,в чьих руках они окажутся ,если их сейчас национализировать?
а потом пургу про кражу несешь.
это больше похоже на то,что ты сам по дурости или по пьяне продал машину за бесценок,а теперь требуешь больше денег.
надо было не спать при продаже.
а то у нарида хватило контроля только на пороха.и то,по наущению бениных телевизоров да кацапских сми,до которых он очень падок.
там же в телявизере раиська такая красивая,и менты все благородные,хоть и пьющие
а,тогда еще не был на цензоре зареген?
странно только,шо трупов в округе не пособирали
Ладно, подождем. Тут, как мне очевидно, мы много чего ещё услышим.
Цену на газ,свет,воду подняли-вот тебе и Багамы. "Это тебе не мелочь по карманам тырить".
https://www.youtube.com/watch?v=BflUvS3-wsk Врезка в Газопровод высокого давления
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html від 09.10.21.
Ти же знайшов по цій ссилі першоджерело!
А может надо разбираться с чиновниками "лубны газа", не обеспечивающих сохранность газопровода?