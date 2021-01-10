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"Лубнигаз" просить перевірити Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі, екснардеп звинувачує підприємство в диверсії

Підприємство "Лубнигаз" просить правоохоронців перевірити колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука на причетність до вибуху на магістральному газопроводі.

Про це компанія написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Мосійчук на своїй сторінці у фейсбуці першим повідомив про те, що вибух - спрямована диверсія, і звинуватив підприємство "Лубнигаз", яке Мосійчук намагається захопити не перший рік. Ці брехливі звинувачення пролунали набагато раніше, ніж власник газопроводу "Укртрансгаз" чи ДСНС взагалі повідомили про сам факт аварії, не кажучи вже про її імовірну причину", - заявили в компанії.

У "Лубнигаз" вважають, що Мосійчук має мотив і "відповідний досвід" для диверсії на газопроводі. Підприємство просить СБУ, Нацполіцію та органи прокуратури перевірити Мосійчука та його оточення на можливу причетність до вибуху.

Також у компанії зазначили, що вперше публічно заявили про спробу рейдерського захоплення із боку групи Мосійчука ще 3 липня 2017 року, але ситуація повторюється і екснардеп нібито продовжує тиснути на них.

Читайте також: Поліція встановлює причини вибуху на магістральному газопроводі під Лубнами. Периметр пожежі охороняють

"Повністю їб#нулись!" - написав Мосійчук у відповідь.

"Вчора в полі під Лубнами справді була диверсія! Під кришуванням ПАТ "Лубнигаз" відбувалась несанкціонована врізка в магістраль із метою крадіжки газу і газоконденсату і подальшого продажу на своїх незаконних заправках у Лубнах, які створив і кришує директор ПАТ  "Лубнигаз", громадянин РФ Максим Дунін", - додав він.

Нагадаємо, вдень 9 січня на магістральному газопроводі під Лубнами пролунав потужний вибух.

Оператор газотранспортних систем України повідомив, що причиною аварії, яка призвела до вибуху газопроводу під Лубнами, може бути диверсія. Поліція веде розслідування.

Лубнигаз просить перевірити Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі, екснардеп звинувачує підприємство в диверсії 01
Лубнигаз просить перевірити Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі, екснардеп звинувачує підприємство в диверсії 02

Лубнигаз просить перевірити Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі, екснардеп звинувачує підприємство в диверсії 03

Автор: 

вибух (4526) газ (10496) Мосійчук Ігор (230)


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Топ коментарі
+28
директор "Лубныгаза", гражданин РФ Максим Дунин
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10.01.2021 16:12 Відповісти
+18
Шоб вы все, "газопильщики", угарели этим газом до нынешнего "состояния" Гепы.
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10.01.2021 16:14 Відповісти
+13
Максим дунин..гражданин рф-это что вообще такое?
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10.01.2021 16:20 Відповісти
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Да ,его работа ,больше некому ...
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10.01.2021 16:10 Відповісти
Да бачили як він по полю шкутильгав.
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10.01.2021 17:00 Відповісти
директор "Лубныгаза", гражданин РФ Максим Дунин
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10.01.2021 16:12 Відповісти
это все что нужно знать о зе
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10.01.2021 17:25 Відповісти
це все що треба знати про усі облгази України. І це було вже при сивочолому, тому що майже усі облгази України це приватні компанії, які контролює... хвірташ.
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10.01.2021 18:14 Відповісти
ПСЦ
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10.01.2021 17:28 Відповісти
Спалив прийдеться міняти на Дуню Максимову.
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10.01.2021 17:45 Відповісти
https://mobile.twitter.com/elnazaro777
https://mobile.twitter.com/elnazaro777
https://mobile.twitter.com/elnazaro777


https://mobile.twitter.com/elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома https://mobile.twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777/status/1348291678868819969 3 ч

"Лубныгаз" - предприятие из группы Фирташа-Левочкина-Бойко.
ИК "Финлекс-Инвест -26%, Aer Alter Energy Resources - 25%, а Green Energy Capital Investment (обе-из Великобритании) -19,5%. Еще 25%-НАК "Нафтогаз".
Набсовет "Лубныгаза" возглавляет Константин Бородин - человек из орбиты Бойко.
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10.01.2021 21:28 Відповісти
Шоб вы все, "газопильщики", угарели этим газом до нынешнего "состояния" Гепы.
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10.01.2021 16:14 Відповісти
А цей лубнигаз,він взагалі то чьїх буде?
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10.01.2021 16:14 Відповісти
Фирташ Бойко Левочкин
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10.01.2021 16:17 Відповісти
И кто теперь этот Мосийчук и без скандалов его быстро забудут.
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10.01.2021 16:14 Відповісти
"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука на причастность к аварии на газопроводе, экс-нардеп обвиняет предприятие в диверсии - Цензор.НЕТ 3336
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10.01.2021 16:19 Відповісти
Максим дунин..гражданин рф-это что вообще такое?
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10.01.2021 16:20 Відповісти
Фирташ Бойко Левочкин
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10.01.2021 16:21 Відповісти
Як виявилося, компанія-постачальник газу для міста Лубни - ПАТ «Лубнигаз» має російську реєстрацію. По-друге, серед переліку кінцевих бенефіціарів підприємства також є громадяни країни-агресора. Проте «вишенькою» в данійісторії з махінаціями в Лубнах євже згадана фірма «Лубнигазсервіс». Офіційно керівником підприємства вказано Долженкова Миколу Івановича, хоча, як виявилося, компанією управляє інша особа. Директорські повноваження виконує такий собі Максим Дунін, який так само є громадянином Російської Федерації. Чим не ідилія?

Саме Дунін стояв у витоків створення «Лубнигазсервісу», шантажем «посадивши на зарплату» більшу частину топ-менеджменту «Лубнигазу». Як повідомляють джерела в компанії, «бізнесмен» виводить отримані через схему надприбутки підприємства до окупованого росіянами Криму, наживаючись на беззахисності простих українців і безкарності з боку «органів». https://antikor.com.ua/articles/263395-miljjoni_dlja_okupanta_jak_na_poltavshchini_rosijani_zarobljajutj_groshi_na_prostih_ukrajintsjah
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10.01.2021 17:36 Відповісти
Чуть ли не половина украинских облгазов и облэнерго уже очень давно принадлежат кацапам. Или для тебя это секрет?
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10.01.2021 20:35 Відповісти
компания не государственная...а у частной компании своя кадровая политика
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10.01.2021 16:24 Відповісти
облгази незаконно скупив хвірташ і його поплічники. Чому незаконно ? Бо антимонопольне законодавство, на яке поклали болт ще в часи чивокуня.
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10.01.2021 18:16 Відповісти
так забирать то их надо законно...а иначе-это государственное рейдерство.
и угадай с трех раз,в чьих руках они окажутся ,если их сейчас национализировать?
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10.01.2021 18:29 Відповісти
тобто, в тебе викрали машину, і тепер ти, як порядний громадянин маєш викупити її за гроші і оплатити податок і послуги нотаріуса ?
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10.01.2021 18:34 Відповісти
ты ж сам написал "незаконно скупив хвірташ і його поплічники"...
а потом пургу про кражу несешь.
это больше похоже на то,что ты сам по дурости или по пьяне продал машину за бесценок,а теперь требуешь больше денег.
надо было не спать при продаже.
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10.01.2021 18:39 Відповісти
А хто мав не спати? Чи не АМКУ разом з правоохоронцями часом?
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10.01.2021 18:51 Відповісти
мудрый нарит...ибо является источником власти и должен контроллировать.
а то у нарида хватило контроля только на пороха.и то,по наущению бениных телевизоров да кацапских сми,до которых он очень падок.
там же в телявизере раиська такая красивая,и менты все благородные,хоть и пьющие
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10.01.2021 18:56 Відповісти
скупив треба було взяти у лапки. А ти із тих, хто буде казати що сам винуватий, що тебе обібрали. Йшов ввечері побили - треба було вдень йти. Якщо тебе посадять як Ріфмастера - я скажу "Сидів би гиг вдома, та сало жрав би. А так хто йому винуватий? Нехай сидить!"
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10.01.2021 20:28 Відповісти
где ты был,когда облгазы делили?
а,тогда еще не был на цензоре зареген?
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10.01.2021 20:31 Відповісти
Посмотри любой другой облгаз или облэнерго.
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10.01.2021 16:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RlWv2qrUGI4 Пилите, Шура, пилите, там золотая жила !
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10.01.2021 16:20 Відповісти
Ну, да. Было заметно, что этот трабл просто так заканчиваться не собирается. Однако, то что вдруг/внезапно всплывет Мося- я не ожидал!
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10.01.2021 16:21 Відповісти
Обычный передел сфер влияния а не диверсия как многие тут писали. А выяснение отношений этих дядь оплатят из своего кармана протестуны, перекрывающие дороги.
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10.01.2021 16:22 Відповісти
А я и сейчас уверен, что таки диверсия.
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10.01.2021 16:23 Відповісти
та вполне возможна и рукожопость при несанкционированной врезке.
странно только,шо трупов в округе не пособирали
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10.01.2021 16:25 Відповісти
Ну, тут не поспорить, если реально врезались. Но, это со слов Моси, верно?

Ладно, подождем. Тут, как мне очевидно, мы много чего ещё услышим.
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10.01.2021 16:27 Відповісти
Я скорее поверю что это кто то из местных протестунов решил выразить так народный гнев чем в диверсию...
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10.01.2021 16:29 Відповісти
Я бы об этом тоже не подумал, если бы сегодня утром не прочитал о пиковых ценах на газ в Европе, ну а темка с Сев.поток-2 просто укладывается сюда отменно, в версию грубой диверсии.
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10.01.2021 16:32 Відповісти
кремлєботів-нульовок перекинуто на всі українські ЗМІ по просуванню будь-яких версій крім тієї, що є
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10.01.2021 17:31 Відповісти
А как можно врезаться в газовую трубу, в которой под офигенным давлением фигачит газ?
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10.01.2021 20:39 Відповісти
Та да,если б врезались и рвануло, трупы б были полюбому.А может их уже и прикопали.
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10.01.2021 16:43 Відповісти
У меня в парадном пенсионерка тоже до сих пор считает что барыга на мальдивы за ее деньги летал. Хотя ответить на вопрос откуда у неё такие деньги ответить не может!
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10.01.2021 16:31 Відповісти
Та пусть она считает всё что угодно, та тётя. Тут совершенно иная тема.
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10.01.2021 16:33 Відповісти
Ну как откуда, з каждого пенсионера по рублю, вот тебе и Мальдивы.
Цену на газ,свет,воду подняли-вот тебе и Багамы. "Это тебе не мелочь по карманам тырить".
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10.01.2021 16:48 Відповісти
Я смотрю, Николай, Вас тоже ещё не отпустило... Видимо мало газ подорожал...
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10.01.2021 16:49 Відповісти
Та тут вообще... кобло... Как все запущено.
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10.01.2021 16:22 Відповісти
Магистральная труба большого диаметра под давлением 60 ати. Какая врезка и при чем газовьій конденсат , которого там нет по определению ? Мосийчук - физдабол , типа Бродского . И воняет рашистской "версией" происшествия , которую разгоняет вражеская пропаганда.
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10.01.2021 16:23 Відповісти
а что тогда?предельный износ?
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10.01.2021 16:27 Відповісти
Диверсия , вьігодная только РФ-ии , для продвижения СП-2 , наиболее вероятная причина.
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10.01.2021 16:30 Відповісти
Очаговая коррозия, свищ и бубух.
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10.01.2021 16:34 Відповісти
чтоб бух поджечь надо
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10.01.2021 16:36 Відповісти
чому бубух а не просто факел?
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10.01.2021 17:33 Відповісти
в течение года это уже второй взрыв на газопроводе высокого давления. (под Киевом в Чабанах). предельный износ + институг транспортировки газа перестали ездить исследователь трубы на износ, людей уже давно уволили оборудование в металлолом. кактое то время все проработало нормально, а далше все....
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11.01.2021 08:47 Відповісти
обычные работы вот видео:

https://www.youtube.com/watch?v=BflUvS3-wsk Врезка в Газопровод высокого давления
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11.01.2021 09:20 Відповісти
Под давление врезка не производится. Премия Дарвина ваша.
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11.01.2021 10:59 Відповісти
Видимо, продуктами горения газа надышались
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10.01.2021 16:26 Відповісти
Лубныгаз - 8,98 грн/куб
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10.01.2021 16:29 Відповісти
Всё может быть. Действительно, нужно проверить. Мосийчук известный коррупционер. А то что он брал взятку и не понял что его снимают на камеру, говорит о том, что он еще и глуповатый человек. Поэтому у него то "ума" хватит, чтобы так по тупому спалиться в соц.сети.
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10.01.2021 16:35 Відповісти
В Лубныгаз работают еще те... скудоумые
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10.01.2021 16:38 Відповісти
При подписании акта приема-передачи между Укртрансгазом и ГП "Магистральные газопроводы Украины (МГУ) с передачей МГУ предприятия "Оператор газотранспортной системы Украины" (январь 2020 г.), участок газопровода в зоне работы КС33, указывался как имеющий высокую степень эксплуатационного износа.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html від 09.10.21.
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10.01.2021 16:39 Відповісти
ты не правильно ссылку даешь , есть иконка - ссылка ,пишиш текст и подставляешь ссылку
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10.01.2021 16:45 Відповісти
якраз тут - "а какая разніца" - буде справедливим.
Ти же знайшов по цій ссилі першоджерело!
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10.01.2021 16:50 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
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10.01.2021 16:47 Відповісти
"Участок газопровода в зоне работы КС33, указывался как имеющий высокую степень эксплуатационного износа." - вот это ближе к истине...
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10.01.2021 16:51 Відповісти
Дунин или Мосийчук ?
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10.01.2021 16:43 Відповісти
Битва титанов.
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10.01.2021 19:24 Відповісти
"Несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках" ? "Интересная мысль": газопровод и конденсатопровод - это нечто разное... И "врезаться" в магистральный газопровод с целью кражи конденсата? - новое открытие у воровском деле.
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10.01.2021 16:49 Відповісти
а ты думал
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10.01.2021 16:50 Відповісти
Попытка не пытка, ну трохи шумно и с огоньком вышло.
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10.01.2021 19:23 Відповісти
А еще попробуй врезаться в трубу, в которой газ в несколько десятков атмосфер
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10.01.2021 20:42 Відповісти
Яке цікаве та насичене в декого життя...
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10.01.2021 17:01 Відповісти
мосейчук с гранатой на беспилотнике
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10.01.2021 17:07 Відповісти
А що, з труби можна вкрасти по бажанню, або газ або скраплений для продажу на АЗС?
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10.01.2021 17:08 Відповісти
В начале 2000-ых. работал з ребятами з Полтавской обл. Так они этим промышляли еще тогда. Тырили газолин-заправляли мотоциклы,машины,продавали.
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10.01.2021 19:08 Відповісти
Бо Мосійчук народився в Лубнах?)))
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10.01.2021 17:10 Відповісти
Они там что с геликоптера врезку пилили? Следы по-любому остались
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10.01.2021 17:41 Відповісти
Старий васильківський терорист, мля...
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10.01.2021 17:46 Відповісти
А цей жирний корупціонер ще живий?
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10.01.2021 17:49 Відповісти
Докладываю - Как только появилось сообщение про взрыв на газопроводе, у меня появились те же подозрения. Об этом могу сообщить официально. Жду, когда "лубны газ" и на меня подадут... И на всех других граждан Украины, у которых сразу же появились подозрения.
А может надо разбираться с чиновниками "лубны газа", не обеспечивающих сохранность газопровода?
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10.01.2021 18:34 Відповісти
ДУНИНУ ВДУТЬ И ЧЕМОДАН, ВОЗКАЛ, РАШКА !)
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10.01.2021 21:13 Відповісти
ржу не могу, дебил дебилом погоняет, зе-суду рассматривают, а овцы хавают.
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11.01.2021 11:27 Відповісти
 
 