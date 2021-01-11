Нардеп "Голосу" Рахманін про держоборонзамовлення України: Гроші неефективно витрачаються, банально тринькаються або просто не використовуються

Член парламентського комітету з питань оборони, безпеки і розвідки Сергій Рахманін сказав, що у зриві поставок оборонної продукції винна велика кількість учасників цього процесу.

Державне оборонне замовлення (ДОЗ), яке на початку минулого року погодив профільний комітет Верховної Ради України, виконано не було. Конкретну кількість виробiв не виготовлено і певний обсяг послуг не надано, заявив в інтерв'ю "Обозревателю" 11 січня народний депутат України від партії "Голос", член парламентського комітету з питань оборони, безпеки і розвідки Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

Однією з причин цього Рахманін вважає затягування ухвалення Стратегії національної безпеки. Президент України Володимир Зеленський затвердив її 14 вересня.



"Це загальмувало процес написання інших важливих документів. Але проблема не тільки в часі, але й у підходах. Люди, які відповідають за безпеку та оборону, зобов’язані дивитися далеко вперед і мають продукувати смисли", – вважає депутат.

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Міністр оборони України Андрій Таран, на переконання Рахманіна, не на своєму місці через те, що він "надто великий прожектер і надто поганий організатор для такої важливої, чутливої посади".



Депутат навів кілька умовних прикладів того, як в Україні не виконали ДОЗ 2020 року.



"На початку року якась структура замовляє 100 "олівців". Ближче до кінця року з'ясовується, що виробник або експортер у змозі поставити тільки 20. До замовлення вносяться зміни. Цифра 100 змінюється на 20. Коли 20 "олівців" потрапляють до споживача, замовник, тобто міністерство, радісно звітує – ДОЗ виконали. З їхнього погляду – так. Із мого – ні. Бо "виконали" – це 100, які обіцяли в березні, а не 20, які за натугою поставили у грудні. Тим більше, що споживачу потрібні не 20 і навіть не 100, а набагато більше", – розповів він.

Інший приклад Рахманін навів на виробництві столових виделок.



"Замовили виробництво 30 виделок. Термін постачання – кінець поточного року. У листопаді кажуть: не можемо, не встигаємо. Виконання контракту переноситься на наступний рік, до змісту ДОЗ знову ж таки вносяться зміни. Міністерство звітує: "Нас звинувачують, що ми зірвали постачання "виделок". Це брехня та інсинуації. Контракт профінансовано, "виделки" виробляються, ДОЗ не зірвано", – сказав нардеп.



На запитання журналіста, хто винуватий у зриві постачання оборонної продукції, Рахманін пояснив, що в цьому процесі дуже багато учасників і кожен винний потроху.

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"Один вчасно не виділив гроші. Інший вчасно їх не освоїв. Третій не прописав умови проведення конкурсу. Хтось не з'ясував, чи є у виробника потрібні потужності, а в конструкторського бюро – необхідні фахівці. Ще хтось не перевірив, чи є в посередника потрібна ліцензія. А хтось не переконався в надійності іноземного контрагента. Міноборони, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, "Укроборонпром" – у кожній із цих структур є люди, які робили і роблять багато для того, щоб контракти виконувалися попри всі об'єктивні й суб'єктивні складнощі. Але кожну з цих структур є про що запитати. З іншого боку, кожна сторона наводить безліч аргументів на свою користь, і кожна натякає, що завинив інший", – пояснив голова оборонного комітету.

"Ідеться про великі гроші, які навіть якщо і не розкрадаються, неефективно витрачаються, банально тринькаються або просто не використовуються", – заявив він.

Одна з найпоширеніших причин, чому контракти зриваються, полягає в тому, що гроші пізно надходять на рахунки і не в повному обсязі, сказав нардеп.

"Гроші, якщо їх не встигають "перекинути", повертаються на казначейські рахунки. Для державного бюджету загалом – це добре, але для оборони й безпеки країни – це біда", – резюмував Рахманін.

Він навів приклад неефективних витрат бюджетних коштів під час замовлення дослідно-конструкторських робіт (ДКР).

"З'являється, наприклад, пропозиція створити... інноваційний підстаканник для чайної склянки. Приходять люди, які з документами, кресленнями, цифрами доводять, що це цілком реально і вкрай важливо. Аргументовано і переконливо. Кінцевий результат обіцяють за три роки. Минають три роки. І виявляється, що навіть зразка немає, з п’яти запланованих етапів пройшли два з половиною. Пояснюють: "Мінфін вчасно гроші не переказував, субпідрядник підвів, матеріали подорожчали. Продовжмо цей ДКР ще на рік. Ну, стільки грошей витратили, не ставити ж на них хрест! Ми можемо показати шість томів напрацьованої документації! Нам треба ще трохи часу і трохи грошей". ДКР продовжують ще на рік. Потім ще. І ще", – розповів нардеп про одну зі схем.



ДКР можуть тривати десятиліттями і завершитися безрезультатно, хоча на них виділяли великі суми грошей, додав Рахманін. Причому ніхто не дізнається, чи вийшло це з об'єктивних причин або "спочатку був спосіб подоїти оборонний бюджет", зазначив він.



На думку Рахманіна, замовляти оборонне дослідження має держава під конкретну концепцію розвитку армії. Вона ж зобов'язана жорстко стежити за процесом. Інша схема розкрадань відбувається безпосередньо на закупівлі товарів.



"Приходить на початку року замовник і каже: нам дуже потрібно 100... кавових філіжанок. – Точно потрібні? – Точно. Ось вам аналітика, довідки, висновки фахівців, які доводять, що без цих філіжанок нашій безпеці каюк! Наближається кінець року. Замовник каже: – Знаєте, ми не змогли купити філіжанки. Дуже хотіли, але не купимо. Бо, виявляється, їх нам не продають там, де ми хотіли. А там, де можемо купити, не та якість. І посередник багато хоче. І коронавірус усі процеси гальмує. Але у нас же гроші все одно залишаються? Не витратимо до 31 грудня – згорять. Придбаймо на ці гроші... чайні склянки. Вони точно є. За тією ж ціною. – Так а навіщо вам чайні склянки? – Ну, кавові філіжанки точно були б корисніші, але краще так, ніж ніяк", – розповів він.

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Можливостей та прав на дослідження всіх обставин таких закупівель немає. Оприлюднення будь-якої інформації, пов'язаної з ДОЗ, є правопорушенням, що передбачають кримінальну відповідальність, пояснив Рахманін.



"Я не маю права навіть підтвердити або спростувати інформацію, яку оприлюднюють журналісти чи блогери", – резюмував депутат.