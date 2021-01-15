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Підприємства енергетики здатні гарантувати стабільне енерго- і теплозабезпечення споживачів, - РНБО

Підприємства енергетики здатні гарантувати стабільне енерго- і теплозабезпечення споживачів, - РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів міжвідомчу нараду з питань стабільного забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Данілов наголосив на необхідності посилення контролю за роботою об'єктів критичної інфраструктури в зимовий період.

"Представники міністерств і відомств поінформували про поточний стан справ у енергетичній сфері. Зазначалося, що підприємства енергетики здатні забезпечити стабільне енерго- та теплозабезпечення вітчизняних споживачів, насамперед населення", - йдеться в повідомленні.

Відбувся обмін думками щодо шляхів розв’язання існуючих у галузі проблем, зокрема у частині постачання вугілля на ТЕС у кількості, необхідній для забезпечення резерву належного рівня, зважаючи на очікуване пікове навантаження через різке пониження температури.

Також читайте: З 1 січня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год струму для населення за проєктом Вітренка

Секретар РНБО України також звернув увагу на неприпустимість зниження рівня виконавської дисципліни, наголосивши на незадовільному виконанні Указу Президента України Володимира Зеленського від 02 грудня 2019 року № 874, яким було уведене в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".

Данілов зазначив, що Апарат РНБО проводить моніторинг стану забезпечення безперебійної роботи підприємств теплової генерації у зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов у країні, і відповідні листи були направлені на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і главам ОДА 11 січня 2021 р.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву екснардепа Сергія Висоцького писав про те, що "Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що поки що не планується запровадження віялових відключень електроенергії

Також читайте: "Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2298) енергетика (2632) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+6
Да Мы это тоже знаем , но для этого нужно запустить АЭС и дать людям дешевую электроэнергию а не подымать состояние олигархам с их тепло-зеленой энергетикой !!!
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15.01.2021 14:54 Відповісти
+6
Господи до чого довели країну за ці 2 роки. Земразі на виборах дійсно постаралися. А скільки радості було. І все через це? То чого ж ви просто не попросили Пороха про тарифи та зупинку АЕС? Мені здається це не так і сладно було зробити. Навіть тим хто не проходив Трускавця
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15.01.2021 15:00 Відповісти
+4
Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей, - СНБО - Цензор.НЕТ 4988
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15.01.2021 14:56 Відповісти
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Дайошь пятилетку за 4 с полвиной года и 6 месяцев!
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15.01.2021 14:52 Відповісти
Да Мы это тоже знаем , но для этого нужно запустить АЭС и дать людям дешевую электроэнергию а не подымать состояние олигархам с их тепло-зеленой энергетикой !!!
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15.01.2021 14:54 Відповісти
все энергоблоки аэс сейчас в работе, кроме трех, которые в плановом ремонте. резерва нет.
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15.01.2021 15:59 Відповісти
хм. вы работаете в Зекоманде или так просто насыпаете нам куйню !?

Да, работают - но не на полную мощность(10 блоков из 15, а 5 блоков в т.з. ремонте), хотя Атомная электроэнергия у нас должна быть (и по закону и по логике) ОСНОВНОЙ (т.к. самая дешевая) - а вся остальная тепловая, зеленая, солнечная и т.д. - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ !!!! Сейчас все как раз наоборот ...
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15.01.2021 16:13 Відповісти
ТРИ атомных энергоблока в плановом ремонте сейчас.
Остальные 12 работают.
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15.01.2021 17:35 Відповісти
на полную мощность!? ото-то... и хочу напомнить цитату - "Нагадаю - це травень 2020. Криза через надлишок електроенергії. Сьогодні мова йде про «вєєрниє отключенія». Книга - «Як просрати все за вісімь місяців»"
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15.01.2021 17:41 Відповісти
а как ты себе представляешь работу ядерного реактора в половину мощности?
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15.01.2021 18:21 Відповісти
https://ua.energy/blocks/

поизучай, улитка. и не пиши о том, в чем ты полностью не разбираешься
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15.01.2021 18:24 Відповісти
Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей, - СНБО - Цензор.НЕТ 4988
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15.01.2021 14:56 Відповісти
Сначала расскажи сколько этих предприятий в госсобственности и сколько приватизированы. Хотя и так понятно, что раз олигархи ставят условия, то в госсобственности мизер. Кастрюлеголовые. Сначала приватизируют все подряд а потом думат об энергобезопасности .
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15.01.2021 14:58 Відповісти
а почему мы как овцы соглашаемся с некой "собственностью" которое есть украденное нагловатыми жжвскими подонками?? и татарином вприкуску человеком недалеким тупые не имеющего даже 7 классов советской школы .. что мешает реприватизировать и поставить все это украденное наперсток пастух бородатым #оцем в стойло державы лично я понимаю что хватит 5 суток расстрелов всех этих улюлюканнях дол....бов менеджеров за наш счет жирующих всех этих контор и типа компаний.. они сами сдадутся как только 2 БТР и 2 танка наедут на их проходные в офисы...рулонами белой туалетной бумаги напишут СДАЕМСЮ!!!
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15.01.2021 15:03 Відповісти
Кто мы? За себя говорю. Не неси фигню. Для реприватизации нужно Закон нормальный выписать и продолжить судебную реформу. А пока так и будет.
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15.01.2021 15:06 Відповісти
не неси ты фигню мне юристу про законы что ДЫШЛО ТВОЙ ЗАКОН как захотели и вывернули а никаких законов...а ЗАКОН ОДИН,..... У КОГО АВТМОМАТ ТОТ И ПРАВ...
ваучеризация разгром авипарков и аэропортов автобаз колхозов совхозов ликвидация ЧМП железной дороги..... морских и речных портов предприятий ...заводов также шла с видом от законов и под лозунгами реформы и всю для людей.. может пора поумнеть а не писать понос про законы....
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15.01.2021 15:19 Відповісти
По стабильно завышенным ценам - забыли добавить.
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15.01.2021 14:59 Відповісти
Зростання цін у опалювальний сезон - об'єктивне і регулярне явище. Однак є один момент - зараз Україна не імпортує газ із Європи. Починаючи з останнього тижня грудня 2020-го, надходження газу через газорозподільчі пункти Будінце (Словаччина), Германовичі (Польща) та Берегдароц (Угорщина) дорівнюють нулю. Тож на українських січневих тарифах чинник подорожчання європейського газу не мав позначатися. - https://texty.org.ua/articles/102734/ze-taryf-chomu-podorozhchav-haz-i-sho-potribno-robyty-uryadu/?src=main

Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей, - СНБО - Цензор.НЕТ 3041
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15.01.2021 15:00 Відповісти
Господи до чого довели країну за ці 2 роки. Земразі на виборах дійсно постаралися. А скільки радості було. І все через це? То чого ж ви просто не попросили Пороха про тарифи та зупинку АЕС? Мені здається це не так і сладно було зробити. Навіть тим хто не проходив Трускавця
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15.01.2021 15:00 Відповісти
У меня рядом ТЭЦ. Приватизирована. Владелец в Австрии. Антимонопольный комитет на подсосе понятно кого. И нифига вы не сделаете, пока не будет работать Закон.
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15.01.2021 15:01 Відповісти
При Порошенко блекаут був для окупантів в окупованому Криму, при Зеленському - тут...
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15.01.2021 15:01 Відповісти
шо действительно? пора завозить уголь на ТЭС?ну,за сутки до холодов думаю справитесь...
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15.01.2021 15:02 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************
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15.01.2021 15:02 Відповісти
Давай тарифы снижай дебилы ,бо народ вас кое-чем другим обеспечит ...
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15.01.2021 15:15 Відповісти
Янукович и его окружение конечно воровали, но то что происходит сейчас - никакими словами не описать. Олигархи тарифами грабят людей в открытую. Президент бездействует. И это будет продолжатся минимум 3 года, возможно и больше.
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15.01.2021 15:19 Відповісти
Крутой маразм нашей действительности....
Отгадайте загадку - КТО из них врёт?
1. "https://censor.net/ru/news/3242014/*************************************************************************://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************
2. https://censor.net/ru/news/3242043/predpriyatiya_energetiki_sposobny_obespechit_stabilnoe_energo_i_teploobespechenie_potrebiteleyi_snbo
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15.01.2021 16:20 Відповісти
Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей СПОСОБНЫ ТО СПОСОБНЫ ТОЛЬКО ВОТ КТО ИМ ДАСТ? ведь цель маланского режима максимально сократить население Украины
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15.01.2021 17:20 Відповісти
ТРИ атомных энергоблока в плановом ремонте сейчас.
Остальные 12 работают.
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15.01.2021 17:33 Відповісти
 
 