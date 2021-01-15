Підприємства енергетики здатні гарантувати стабільне енерго- і теплозабезпечення споживачів, - РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів міжвідомчу нараду з питань стабільного забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Данілов наголосив на необхідності посилення контролю за роботою об'єктів критичної інфраструктури в зимовий період.

"Представники міністерств і відомств поінформували про поточний стан справ у енергетичній сфері. Зазначалося, що підприємства енергетики здатні забезпечити стабільне енерго- та теплозабезпечення вітчизняних споживачів, насамперед населення", - йдеться в повідомленні.

Відбувся обмін думками щодо шляхів розв’язання існуючих у галузі проблем, зокрема у частині постачання вугілля на ТЕС у кількості, необхідній для забезпечення резерву належного рівня, зважаючи на очікуване пікове навантаження через різке пониження температури.

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Секретар РНБО України також звернув увагу на неприпустимість зниження рівня виконавської дисципліни, наголосивши на незадовільному виконанні Указу Президента України Володимира Зеленського від 02 грудня 2019 року № 874, яким було уведене в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".

Данілов зазначив, що Апарат РНБО проводить моніторинг стану забезпечення безперебійної роботи підприємств теплової генерації у зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов у країні, і відповідні листи були направлені на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і главам ОДА 11 січня 2021 р.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву екснардепа Сергія Висоцького писав про те, що "Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що поки що не планується запровадження віялових відключень електроенергії

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