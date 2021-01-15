Підприємства енергетики здатні гарантувати стабільне енерго- і теплозабезпечення споживачів, - РНБО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів міжвідомчу нараду з питань стабільного забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Данілов наголосив на необхідності посилення контролю за роботою об'єктів критичної інфраструктури в зимовий період.
"Представники міністерств і відомств поінформували про поточний стан справ у енергетичній сфері. Зазначалося, що підприємства енергетики здатні забезпечити стабільне енерго- та теплозабезпечення вітчизняних споживачів, насамперед населення", - йдеться в повідомленні.
Відбувся обмін думками щодо шляхів розв’язання існуючих у галузі проблем, зокрема у частині постачання вугілля на ТЕС у кількості, необхідній для забезпечення резерву належного рівня, зважаючи на очікуване пікове навантаження через різке пониження температури.
Секретар РНБО України також звернув увагу на неприпустимість зниження рівня виконавської дисципліни, наголосивши на незадовільному виконанні Указу Президента України Володимира Зеленського від 02 грудня 2019 року № 874, яким було уведене в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки".
Данілов зазначив, що Апарат РНБО проводить моніторинг стану забезпечення безперебійної роботи підприємств теплової генерації у зв'язку з очікуваним погіршенням погодних умов у країні, і відповідні листи були направлені на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і главам ОДА 11 січня 2021 р.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на заяву екснардепа Сергія Висоцького писав про те, що "Укренерго" готує план віялових відключень електроенергії.
Пізніше в "Укренерго" повідомили, що поки що не планується запровадження віялових відключень електроенергії
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Да, работают - но не на полную мощность(10 блоков из 15, а 5 блоков в т.з. ремонте), хотя Атомная электроэнергия у нас должна быть (и по закону и по логике) ОСНОВНОЙ (т.к. самая дешевая) - а вся остальная тепловая, зеленая, солнечная и т.д. - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ !!!! Сейчас все как раз наоборот ...
Остальные 12 работают.
поизучай, улитка. и не пиши о том, в чем ты полностью не разбираешься
ваучеризация разгром авипарков и аэропортов автобаз колхозов совхозов ликвидация ЧМП железной дороги..... морских и речных портов предприятий ...заводов также шла с видом от законов и под лозунгами реформы и всю для людей.. может пора поумнеть а не писать понос про законы....
Отгадайте загадку - КТО из них врёт?
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2. https://censor.net/ru/news/3242043/predpriyatiya_energetiki_sposobny_obespechit_stabilnoe_energo_i_teploobespechenie_potrebiteleyi_snbo
Остальные 12 работают.