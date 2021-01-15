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Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей, - СНБО

Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел межведомственное совещание по вопросам стабильного обеспечения отечественных потребителей энергоносителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилов отметил необходимость усиления контроля за работой объектов критической инфраструктуры в зимний период.

"Представители министерств и ведомств проинформировали о текущем состоянии дел в энергетической сфере. Отмечалось, что предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечения отечественных потребителей, прежде всего населения", - говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями относительно путей решения существующих в отрасли проблем, в частности в части поставки угля на ТЭС в количестве, необходимом для обеспечения резерва надлежащего уровня, учитывая ожидаемую пиковую нагрузка из-за резкого понижения температуры.

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Секретарь СНБО обратил внимание на недопустимости снижения уровня исполнительской дисциплины, отметив неудовлетворительное выполнении указа президента Украины Владимира Зеленского от 2 декабря 2019г №874, которым было введено в действие решение СНБО от 2 декабря 2019г "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".

Данилов отметил, что Аппарат СНБО проводит мониторинг состояния обеспечения бесперебойной работы предприятий тепловой генерации в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в стране, и соответствующие письма были направлены на имя премьер-министра Украины Денис Шмыгаля и главам ОГА 11 января 2021г.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление экс-нардепа Сергея Высоцкого писал о том, что "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что пока не планируют введение веерных отключений электроэнергии

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4444) энергетика (2579) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+6
Да Мы это тоже знаем , но для этого нужно запустить АЭС и дать людям дешевую электроэнергию а не подымать состояние олигархам с их тепло-зеленой энергетикой !!!
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15.01.2021 14:54 Ответить
+6
Господи до чого довели країну за ці 2 роки. Земразі на виборах дійсно постаралися. А скільки радості було. І все через це? То чого ж ви просто не попросили Пороха про тарифи та зупинку АЕС? Мені здається це не так і сладно було зробити. Навіть тим хто не проходив Трускавця
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15.01.2021 15:00 Ответить
+4
Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей, - СНБО - Цензор.НЕТ 4988
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15.01.2021 14:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дайошь пятилетку за 4 с полвиной года и 6 месяцев!
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15.01.2021 14:52 Ответить
Да Мы это тоже знаем , но для этого нужно запустить АЭС и дать людям дешевую электроэнергию а не подымать состояние олигархам с их тепло-зеленой энергетикой !!!
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15.01.2021 14:54 Ответить
все энергоблоки аэс сейчас в работе, кроме трех, которые в плановом ремонте. резерва нет.
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15.01.2021 15:59 Ответить
хм. вы работаете в Зекоманде или так просто насыпаете нам куйню !?

Да, работают - но не на полную мощность(10 блоков из 15, а 5 блоков в т.з. ремонте), хотя Атомная электроэнергия у нас должна быть (и по закону и по логике) ОСНОВНОЙ (т.к. самая дешевая) - а вся остальная тепловая, зеленая, солнечная и т.д. - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ !!!! Сейчас все как раз наоборот ...
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15.01.2021 16:13 Ответить
ТРИ атомных энергоблока в плановом ремонте сейчас.
Остальные 12 работают.
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15.01.2021 17:35 Ответить
на полную мощность!? ото-то... и хочу напомнить цитату - "Нагадаю - це травень 2020. Криза через надлишок електроенергії. Сьогодні мова йде про «вєєрниє отключенія». Книга - «Як просрати все за вісімь місяців»"
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15.01.2021 17:41 Ответить
а как ты себе представляешь работу ядерного реактора в половину мощности?
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15.01.2021 18:21 Ответить
https://ua.energy/blocks/

поизучай, улитка. и не пиши о том, в чем ты полностью не разбираешься
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15.01.2021 18:24 Ответить
Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей, - СНБО - Цензор.НЕТ 4988
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15.01.2021 14:56 Ответить
Сначала расскажи сколько этих предприятий в госсобственности и сколько приватизированы. Хотя и так понятно, что раз олигархи ставят условия, то в госсобственности мизер. Кастрюлеголовые. Сначала приватизируют все подряд а потом думат об энергобезопасности .
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15.01.2021 14:58 Ответить
а почему мы как овцы соглашаемся с некой "собственностью" которое есть украденное нагловатыми жжвскими подонками?? и татарином вприкуску человеком недалеким тупые не имеющего даже 7 классов советской школы .. что мешает реприватизировать и поставить все это украденное наперсток пастух бородатым #оцем в стойло державы лично я понимаю что хватит 5 суток расстрелов всех этих улюлюканнях дол....бов менеджеров за наш счет жирующих всех этих контор и типа компаний.. они сами сдадутся как только 2 БТР и 2 танка наедут на их проходные в офисы...рулонами белой туалетной бумаги напишут СДАЕМСЮ!!!
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15.01.2021 15:03 Ответить
Кто мы? За себя говорю. Не неси фигню. Для реприватизации нужно Закон нормальный выписать и продолжить судебную реформу. А пока так и будет.
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15.01.2021 15:06 Ответить
не неси ты фигню мне юристу про законы что ДЫШЛО ТВОЙ ЗАКОН как захотели и вывернули а никаких законов...а ЗАКОН ОДИН,..... У КОГО АВТМОМАТ ТОТ И ПРАВ...
ваучеризация разгром авипарков и аэропортов автобаз колхозов совхозов ликвидация ЧМП железной дороги..... морских и речных портов предприятий ...заводов также шла с видом от законов и под лозунгами реформы и всю для людей.. может пора поумнеть а не писать понос про законы....
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15.01.2021 15:19 Ответить
По стабильно завышенным ценам - забыли добавить.
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15.01.2021 14:59 Ответить
Зростання цін у опалювальний сезон - об'єктивне і регулярне явище. Однак є один момент - зараз Україна не імпортує газ із Європи. Починаючи з останнього тижня грудня 2020-го, надходження газу через газорозподільчі пункти Будінце (Словаччина), Германовичі (Польща) та Берегдароц (Угорщина) дорівнюють нулю. Тож на українських січневих тарифах чинник подорожчання європейського газу не мав позначатися. - https://texty.org.ua/articles/102734/ze-taryf-chomu-podorozhchav-haz-i-sho-potribno-robyty-uryadu/?src=main

Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей, - СНБО - Цензор.НЕТ 3041
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15.01.2021 15:00 Ответить
Господи до чого довели країну за ці 2 роки. Земразі на виборах дійсно постаралися. А скільки радості було. І все через це? То чого ж ви просто не попросили Пороха про тарифи та зупинку АЕС? Мені здається це не так і сладно було зробити. Навіть тим хто не проходив Трускавця
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15.01.2021 15:00 Ответить
У меня рядом ТЭЦ. Приватизирована. Владелец в Австрии. Антимонопольный комитет на подсосе понятно кого. И нифига вы не сделаете, пока не будет работать Закон.
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15.01.2021 15:01 Ответить
При Порошенко блекаут був для окупантів в окупованому Криму, при Зеленському - тут...
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15.01.2021 15:01 Ответить
шо действительно? пора завозить уголь на ТЭС?ну,за сутки до холодов думаю справитесь...
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15.01.2021 15:02 Ответить
https://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************
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15.01.2021 15:02 Ответить
Давай тарифы снижай дебилы ,бо народ вас кое-чем другим обеспечит ...
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15.01.2021 15:15 Ответить
Янукович и его окружение конечно воровали, но то что происходит сейчас - никакими словами не описать. Олигархи тарифами грабят людей в открытую. Президент бездействует. И это будет продолжатся минимум 3 года, возможно и больше.
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15.01.2021 15:19 Ответить
Крутой маразм нашей действительности....
Отгадайте загадку - КТО из них врёт?
1. "https://censor.net/ru/news/3242014/*************************************************************************://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************
2. https://censor.net/ru/news/3242043/predpriyatiya_energetiki_sposobny_obespechit_stabilnoe_energo_i_teploobespechenie_potrebiteleyi_snbo
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15.01.2021 16:20 Ответить
Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей СПОСОБНЫ ТО СПОСОБНЫ ТОЛЬКО ВОТ КТО ИМ ДАСТ? ведь цель маланского режима максимально сократить население Украины
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15.01.2021 17:20 Ответить
ТРИ атомных энергоблока в плановом ремонте сейчас.
Остальные 12 работают.
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15.01.2021 17:33 Ответить
 
 