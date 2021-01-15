Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей, - СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел межведомственное совещание по вопросам стабильного обеспечения отечественных потребителей энергоносителями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Данилов отметил необходимость усиления контроля за работой объектов критической инфраструктуры в зимний период.
"Представители министерств и ведомств проинформировали о текущем состоянии дел в энергетической сфере. Отмечалось, что предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечения отечественных потребителей, прежде всего населения", - говорится в сообщении.
Состоялся обмен мнениями относительно путей решения существующих в отрасли проблем, в частности в части поставки угля на ТЭС в количестве, необходимом для обеспечения резерва надлежащего уровня, учитывая ожидаемую пиковую нагрузка из-за резкого понижения температуры.
Секретарь СНБО обратил внимание на недопустимости снижения уровня исполнительской дисциплины, отметив неудовлетворительное выполнении указа президента Украины Владимира Зеленского от 2 декабря 2019г №874, которым было введено в действие решение СНБО от 2 декабря 2019г "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".
Данилов отметил, что Аппарат СНБО проводит мониторинг состояния обеспечения бесперебойной работы предприятий тепловой генерации в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в стране, и соответствующие письма были направлены на имя премьер-министра Украины Денис Шмыгаля и главам ОГА 11 января 2021г.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление экс-нардепа Сергея Высоцкого писал о том, что "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии.
Позже в "Укрэнерго" сообщили, что пока не планируют введение веерных отключений электроэнергии
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да, работают - но не на полную мощность(10 блоков из 15, а 5 блоков в т.з. ремонте), хотя Атомная электроэнергия у нас должна быть (и по закону и по логике) ОСНОВНОЙ (т.к. самая дешевая) - а вся остальная тепловая, зеленая, солнечная и т.д. - ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ !!!! Сейчас все как раз наоборот ...
Остальные 12 работают.
поизучай, улитка. и не пиши о том, в чем ты полностью не разбираешься
ваучеризация разгром авипарков и аэропортов автобаз колхозов совхозов ликвидация ЧМП железной дороги..... морских и речных портов предприятий ...заводов также шла с видом от законов и под лозунгами реформы и всю для людей.. может пора поумнеть а не писать понос про законы....
Отгадайте загадку - КТО из них врёт?
1. "https://censor.net/ru/news/3242014/*************************************************************************://censor.net/ru/news/3242014/********************************************************************
2. https://censor.net/ru/news/3242043/predpriyatiya_energetiki_sposobny_obespechit_stabilnoe_energo_i_teploobespechenie_potrebiteleyi_snbo
Остальные 12 работают.