Предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечение потребителей, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел межведомственное совещание по вопросам стабильного обеспечения отечественных потребителей энергоносителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилов отметил необходимость усиления контроля за работой объектов критической инфраструктуры в зимний период.

"Представители министерств и ведомств проинформировали о текущем состоянии дел в энергетической сфере. Отмечалось, что предприятия энергетики способны обеспечить стабильное энерго- и теплообеспечения отечественных потребителей, прежде всего населения", - говорится в сообщении.

Состоялся обмен мнениями относительно путей решения существующих в отрасли проблем, в частности в части поставки угля на ТЭС в количестве, необходимом для обеспечения резерва надлежащего уровня, учитывая ожидаемую пиковую нагрузка из-за резкого понижения температуры.

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Секретарь СНБО обратил внимание на недопустимости снижения уровня исполнительской дисциплины, отметив неудовлетворительное выполнении указа президента Украины Владимира Зеленского от 2 декабря 2019г №874, которым было введено в действие решение СНБО от 2 декабря 2019г "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".

Данилов отметил, что Аппарат СНБО проводит мониторинг состояния обеспечения бесперебойной работы предприятий тепловой генерации в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в стране, и соответствующие письма были направлены на имя премьер-министра Украины Денис Шмыгаля и главам ОГА 11 января 2021г.

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление экс-нардепа Сергея Высоцкого писал о том, что "Укрэнерго" готовит план веерных отключений электроэнергии.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что пока не планируют введение веерных отключений электроэнергии

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