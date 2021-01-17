"Сітки", зйомка бюлетенів і прихована агітація: зафіксовано порушення на виборах у Броварах, - "Чесно"

У неділю, 17 січня, в Броварах Київської області відбуваються повторні вибори депутатів міськради та міського голови. Поліція зафіксувала ознаки технології "сітка".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рух "Чесно".

Зокрема, в "Чесно" розповіли про порушення, які зафіксував спостерігач від руху на дільниці №232 (вул. Гагаріна, 6).

"За словами одного зі спостерігачів, жінка залишалася тривалий час на дільниці, віталася і зазначала прізвища виборців на аркуші паперу, який мала із собою. Офіцер поліції зі слідчо-оперативної групи підтвердив нам цю інформацію. Список із відмітками вилучено, подію зареєстрували як правопорушення", - розповіли в "Чесно".

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У русі зазначають, що на цій же дільниці затримали чоловіка, який фотографував свій бюлетень.

"За адресою чоловіка, який встиг відправити бюлетень, прописано 36 виборців. Такі випадки можуть істотно вплинути на результати виборів, якщо явка низька", - стверджують у "Чесно".

Повідомляється, що на сусідній дільниці №233 також виборець сфотографував свій бюлетень.

Зазначається, що на цій же дільниці є банер, який може містити приховану агітацію партії одного з кандидатів на посаду мера.

А на одній із виборчих дільниць у Броварах, повідомляє "Чесено" у твітері, жінка за 10 хвилин встигла зіпсувати бюлетень, написати заяву, щоб їй видали інший, втратити в сусідній кабінці виданий бюлетень, який знайшов інший виборець і віддав їй, обірвати шторку на кабінці і перейти в іншу кабінку.

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У "Чесно" також зафіксували, що в Броварах поліція на дільниці (вул. Шевченка, 21) затримала людину, яка намагалася сфотографувати бюлетень.

Нагадаємо, 17 січня в Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському відбувається повторне голосування на виборах мерів. Перевибори мера і міськради в Броварах міська ТВК призначила 23 листопада, після того, як 9 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав вибори в цьому місті такими, що не відбулися. Апеляційний суд 11 листопада підтвердив це рішення.

Місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.