Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального

Зарубіжні політичні лідери закликали російську владу звільнити опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в неділю з Німеччини в Росію і відразу ж був затриманий.

Де зараз опозиціонер - невідомо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бі-бі-сі.

За словами адвоката Ольги Михайлової, яка прилетіла з Берліна разом з політиком, поліцейські лінійного відділу в аеропорту заявили, що оскільки Навальний затриманий в прикордонній зоні і не пройшов прикордонний контроль, ніхто, і навіть вони, не можуть до нього потрапити.

Їй не вдалося зв'язатися з інспектором або будь-яким відділом ФСВП.

"Процедури, яка дозволяла б затримувати умовно засуджених на підставі ухилення від контролю, в законодавстві взагалі немає, це абсолютно незаконно, - каже Михайлова. - У будь-якому разі без судового рішення нікого взагалі не можна затримати більш, ніж на 48 годин. А для того, щоб вийти до суду з клопотанням про затримання Навального, у ФСВП знову таки немає законної процедури. До того ж, якщо Навальний затриманий ФСВП, вони не могли задіяти стільки інших силових служб, як це сталося в аеропорту".

Навальний знав, що може бути затриманий, але не відмовився від планів повернення в Росію, зазначає Радіо Свобода.

У короткому виступі перед журналістами в аеропорту в Москві він сказав, що не боїться.

Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав затримання Навального "неприйнятним" і закликав звільнити його. З таким же закликом виступив і лідер Європейської народної партії Дональд Туск.

Затримання Навального засудили глави МЗС країн Балтії. У їх спільній заяві йдеться, що Євросоюз має розглянути питання про санкції проти Росії, якщо опозиціонера не звільнять.

Радник з національної безпеки обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван засудив затримання Навального, назвавши його образою для громадян Росії, які хочуть, щоб їх голос був почутий. Він також закликав розслідувати отруєння опозиціонера.

Білоруський опозиційний лідер Світлана Тіхановська також виступила на підтримку російського опозиціонера.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков ввечері в неділю заявив, що він не в курсі того, що сталося з Навальним. "Прошу вибачення. Його в Німеччині затримали?" - відповів він на питання журналістів.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.