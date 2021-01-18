Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального
Зарубіжні політичні лідери закликали російську владу звільнити опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в неділю з Німеччини в Росію і відразу ж був затриманий.
Де зараз опозиціонер - невідомо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бі-бі-сі.
За словами адвоката Ольги Михайлової, яка прилетіла з Берліна разом з політиком, поліцейські лінійного відділу в аеропорту заявили, що оскільки Навальний затриманий в прикордонній зоні і не пройшов прикордонний контроль, ніхто, і навіть вони, не можуть до нього потрапити.
Їй не вдалося зв'язатися з інспектором або будь-яким відділом ФСВП.
"Процедури, яка дозволяла б затримувати умовно засуджених на підставі ухилення від контролю, в законодавстві взагалі немає, це абсолютно незаконно, - каже Михайлова. - У будь-якому разі без судового рішення нікого взагалі не можна затримати більш, ніж на 48 годин. А для того, щоб вийти до суду з клопотанням про затримання Навального, у ФСВП знову таки немає законної процедури. До того ж, якщо Навальний затриманий ФСВП, вони не могли задіяти стільки інших силових служб, як це сталося в аеропорту".
Навальний знав, що може бути затриманий, але не відмовився від планів повернення в Росію, зазначає Радіо Свобода.
У короткому виступі перед журналістами в аеропорту в Москві він сказав, що не боїться.
Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав затримання Навального "неприйнятним" і закликав звільнити його. З таким же закликом виступив і лідер Європейської народної партії Дональд Туск.
Затримання Навального засудили глави МЗС країн Балтії. У їх спільній заяві йдеться, що Євросоюз має розглянути питання про санкції проти Росії, якщо опозиціонера не звільнять.
Радник з національної безпеки обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван засудив затримання Навального, назвавши його образою для громадян Росії, які хочуть, щоб їх голос був почутий. Він також закликав розслідувати отруєння опозиціонера.
Білоруський опозиційний лідер Світлана Тіхановська також виступила на підтримку російського опозиціонера.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков ввечері в неділю заявив, що він не в курсі того, що сталося з Навальним. "Прошу вибачення. Його в Німеччині затримали?" - відповів він на питання журналістів.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
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Небутерброду остается только освятить чело лилейное в ..хм.. храме говновойск говностраны, возложивщи на чело фуражку Адольфа Алоизыча
Ну и принять официальный титул фюрера всего кацапстана и прочая, прочая, прочая
А Адольф Алоизыч был авешей Будды!
Просто вовремя не заметили...
Все гаразд!
Насправді все так: Навальний опозиційний політик, а Шарій колаборант, пропагандист, провокатор.
А Шарій має напрямок - лити бруд на Україну.
Ось і вся різниця.
Але його завдання - розхитувати російський човен - він робить дуже гарно.
Можливо, молодий Єльцин теж колись говорив так про нерушимий СРСР, але коли все летить в прірву, то в голові теж все змінюється.
Вони мають підійти до прірви - та тут усі вежелі будуть гарні.
Мені було би шкода насральнава, якби не "Крим не бутерброд". Раз так, то грайтеся далі у свої політичні садомазо, а мені - фіолетово. Наче Ісусик після тайної вечєрі Насральний сів на літак знаючи, що його чекають римляни з хрестом по прильоту. То ж нічого нового, нічого нового.
Насральний ручний апаз иціанер , шавка кремлеспецслужб . Бутерброд для вати
Господи *****, сподіваюсь, Насральний і ***** здохнуть в Криму
От як його людям вдалося пролетіти дроном над резиденцією медведева (під час його прем'єрства) і щоб нікого не затримали і дрон не помітили і не конфіскували? Як?
Але човен гарно захитався. Захід бачить, що путінське оточення банальни крадії, та підсилюють санкції, шукають прокладки, тощо...
З СРСР теж цеглинки виймали, теж кланову боротьбу розхитували.
Політ нормальний...
Але як музика - не моє...
Але не слухав.
Оно.
Он еще ни разу правильно никого не праздравил!
Ну а шо - раньше то было как, куда привезут - скидывай штаны, доставай смычок и лупась по клавишам
А теперь еще сцуук и поздравлять, да еще догадаться кого?!
https://prm.ua/kvartal-zelenskoho-prodav-rosiyskomu-kanalu-franshyzu-liha-smikhu-v-moskvi-vzhe-oholosyly-kastynh/ "Квартал" Зеленського продав російському каналу франшизу "Ліга сміху": в Москві вже оголосили кастинг
Свідомий елемент сміється з Бутерброту та з та з кремлівських танців навколо нього,
а несвідомий спитає хто є ху отой Навальний
"Карфаген має бути зруйнований !"
а думки тих чи інших карфагенянів нас не цікавлять
Крим - нєбутербродний
Нємцов був останнім
але Льошенька зможе це навіть швидше
Навальний з тогож лайна що і *****, але роздупляж буде запіздалим. А взагалі, що там на параші, насрати. Я взагалі вважаю, що потрібна стіна від андрофагів.
Про те, що мокшанія населена не людьми, а андрофагами, ще Геродот писав.