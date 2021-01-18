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Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального

Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального

Зарубіжні політичні лідери закликали російську владу звільнити опозиціонера Олексія Навального, який повернувся в неділю з Німеччини в Росію і відразу ж був затриманий.

Де зараз опозиціонер - невідомо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Бі-бі-сі.

За словами адвоката Ольги Михайлової, яка прилетіла з Берліна разом з політиком, поліцейські лінійного відділу в аеропорту заявили, що оскільки Навальний затриманий в прикордонній зоні і не пройшов прикордонний контроль, ніхто, і навіть вони, не можуть до нього потрапити.

Їй не вдалося зв'язатися з інспектором або будь-яким відділом ФСВП.

"Процедури, яка дозволяла б затримувати умовно засуджених на підставі ухилення від контролю, в законодавстві взагалі немає, це абсолютно незаконно, - каже Михайлова. - У будь-якому разі без судового рішення нікого взагалі не можна затримати більш, ніж на 48 годин. А для того, щоб вийти до суду з клопотанням про затримання Навального, у ФСВП знову таки немає законної процедури. До того ж, якщо Навальний затриманий ФСВП, вони не могли задіяти стільки інших силових служб, як це сталося в аеропорту".

Навальний знав, що може бути затриманий, але не відмовився від планів повернення в Росію, зазначає Радіо Свобода.

У короткому виступі перед журналістами в аеропорту в Москві він сказав, що не боїться.

Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав затримання Навального "неприйнятним" і закликав звільнити його. З таким же закликом виступив і лідер Європейської народної партії Дональд Туск.

Затримання Навального засудили глави МЗС країн Балтії. У їх спільній заяві йдеться, що Євросоюз має розглянути питання про санкції проти Росії, якщо опозиціонера не звільнять.

Радник з національної безпеки обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван засудив затримання Навального, назвавши його образою для громадян Росії, які хочуть, щоб їх голос був почутий. Він також закликав розслідувати отруєння опозиціонера.

Білоруський опозиційний лідер Світлана Тіхановська також виступила на підтримку російського опозиціонера.

Також читайте: Amnesty International визнала Навального в'язнем совісті та закликала негайно його звільнити

 Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков ввечері в неділю заявив, що він не в курсі того, що сталося з Навальним. "Прошу вибачення. Його в Німеччині затримали?" - відповів він на питання журналістів.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту Внуково, куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту Внуково. За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

затримання (4357) росія (66478) Навальний Олексій (613) Салліван Джон (60) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+17
https://www.youtube.com/watch?v=dFU7rXig0Zg Новодворская , 2011 год: Мне Алексей Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп. Да ещё и с нацистским уклоном. Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм
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17.01.2021 23:37 Відповісти
+8
Даёшь новые полезные санкции для россиюшки!
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17.01.2021 23:34 Відповісти
+7
Хто згідний з тим, що Крим це Україна ставте лайк, а хто іншої думки то ставте дизлайк.
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18.01.2021 00:08 Відповісти
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Даёшь новые полезные санкции для россиюшки!
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17.01.2021 23:34 Відповісти
Як ви пам'ятаєте, в Шаріте Навальному пересадили мозок Генадія Кернеса
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17.01.2021 23:50 Відповісти
Все должны намазать лица ваксой и в желтых жилетах выйти на улицы с лозунгами: "Свободу Луису Корвалану, Анжеле Дэвис, кубинским ********** и уругвайским коммунистам! И Навальному тоже!"
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18.01.2021 05:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dFU7rXig0Zg Новодворская , 2011 год: Мне Алексей Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп. Да ещё и с нацистским уклоном. Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм
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17.01.2021 23:37 Відповісти
Так, Навальний- російський неонацист.
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17.01.2021 23:41 Відповісти
Кем бы ни был Навальный, его существование сильно троллит Кремль и лично Плешивого, а все неуклюжие действия Кремля дают повод для новых санкций. Может он и сукин сын, но для Украины это сейчас свой сукин сын. Полезное существо.
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18.01.2021 05:30 Відповісти
пох Навальный, - главное санкции!
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18.01.2021 09:02 Відповісти
Ну,фошизм уже таки случился
Небутерброду остается только освятить чело лилейное в ..хм.. храме говновойск говностраны, возложивщи на чело фуражку Адольфа Алоизыча
Ну и принять официальный титул фюрера всего кацапстана и прочая, прочая, прочая
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17.01.2021 23:44 Відповісти
Но аресты не являются политической индульгенцией. Большевики тоже сидели на каторге, и Дзержинский 10 лет сидел в тюрьме. Гитлера тоже посадили. Жаль, что не на 15 лет. Может быть, не было бы второй мировой войны. Навальный пытался объяснить, что нужно защищать интересы русских. А это абсолютное табу, человек, который говорит о защите интересов русских, или такой, абсолютно бесчестный популист, как Жириновский, у которого вообще нет никаких убеждений, и, кроме кошелька, он ничего в перспективе не видит, наполненного хрустящими купюрами. Или это опасный, очень опасный человек.
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17.01.2021 23:52 Відповісти
Одна фамилия - Навальный - говорит что это гавно...
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17.01.2021 23:59 Відповісти
Путин не фашист, он либерал.
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17.01.2021 23:55 Відповісти
Канешна он либерал!
А Адольф Алоизыч был авешей Будды!
Просто вовремя не заметили...
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18.01.2021 00:05 Відповісти
Ано либераст - клептораст и ********.
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18.01.2021 01:49 Відповісти
Ха-ХаХа
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18.01.2021 02:25 Відповісти
Путин - ********!
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18.01.2021 08:25 Відповісти
Бабченко очень хорошо об этом когда-то написал. Что Путин, конечно, диктатор и всё такое, но я не хочу увидеть как к власти придет ликующий народ, который сейчас слушает Путина, а начнет слушать кого-то другого.
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17.01.2021 23:56 Відповісти
Хай росхитує путінський човен.
Все гаразд!
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17.01.2021 23:48 Відповісти
погано розхитує , мені треба , щоб в окупантів земля під ногами горіла , доки не повернуть вкрадене із значним , таким , щоб на віки зрозуміли , відшкодуванням .
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18.01.2021 02:09 Відповісти
Росія називає: Навального блогером, а Шарія опозиційним політиком та журналістом.

Насправді все так: Навальний опозиційний політик, а Шарій колаборант, пропагандист, провокатор.
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17.01.2021 23:42 Відповісти
Навальний має політичний напрямок - викриття корупціонерів.
А Шарій має напрямок - лити бруд на Україну.
Ось і вся різниця.
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17.01.2021 23:50 Відповісти
А хто придумав проєкт Шарія і хто це все оплачує і кришує?
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18.01.2021 00:01 Відповісти
Насральний пішов у дупу. КЦП *******

Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 2342
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18.01.2021 00:02 Відповісти
Я знаю про це не гірше, ніж ви.
Але його завдання - розхитувати російський човен - він робить дуже гарно.
Можливо, молодий Єльцин теж колись говорив так про нерушимий СРСР, але коли все летить в прірву, то в голові теж все змінюється.
Вони мають підійти до прірви - та тут усі вежелі будуть гарні.
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18.01.2021 00:17 Відповісти
Навальний мав би бути цікавий для України, як черговий прецедент для посилення антиросійських санкцій США та ЄС, не більше і не менше.

Мені було би шкода насральнава, якби не "Крим не бутерброд". Раз так, то грайтеся далі у свої політичні садомазо, а мені - фіолетово. Наче Ісусик після тайної вечєрі Насральний сів на літак знаючи, що його чекають римляни з хрестом по прильоту. То ж нічого нового, нічого нового.

Насральний ручний апаз иціанер , шавка кремлеспецслужб . Бутерброд для вати
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18.01.2021 00:23 Відповісти
Але отруєння та замах на вбивство був - це офіційні висновки секретної лабораторії Бундесверу та німецької прокуратури. Там корупції немає, справи білими нитками не шиють...
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18.01.2021 00:30 Відповісти
Ваша кансерва навальний давно чекає вскритія.
Господи *****, сподіваюсь, Насральний і ***** здохнуть в Криму
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18.01.2021 00:43 Відповісти
На росії є ж іще боротьба між спецслужбами, а бутерброт-навальний робив "розоблочітельні" ролікі майже проти всіх окрім безпосередньо *****.
От як його людям вдалося пролетіти дроном над резиденцією медведева (під час його прем'єрства) і щоб нікого не затримали і дрон не помітили і не конфіскували? Як?
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18.01.2021 00:56 Відповісти
Як? Сєчін заказав це розслідування. Це є в мережі...
Але човен гарно захитався. Захід бачить, що путінське оточення банальни крадії, та підсилюють санкції, шукають прокладки, тощо...
З СРСР теж цеглинки виймали, теж кланову боротьбу розхитували.
Політ нормальний...
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18.01.2021 01:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tHyOcypd-rQ Оно?
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18.01.2021 00:25 Відповісти
Якщо про рашу, то оно.
Але як музика - не моє...
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18.01.2021 00:28 Відповісти
Та там больше название...
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18.01.2021 00:42 Відповісти
Я подивився.
Але не слухав.
Оно.
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18.01.2021 01:33 Відповісти
Шарик это прапагондон, т.е. палицицыская праааститутка за деньхи.
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18.01.2021 01:51 Відповісти
питання зі "сральным потоком-2" закрите
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17.01.2021 23:47 Відповісти
Леха остался жив после новичка (эти рукожопые даже яд не могут нормальный сделать). Теперь ему уже все пох
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17.01.2021 23:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cE2RuhMGb48 Спецоперация
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18.01.2021 00:22 Відповісти
Опломбований поштовий вагон з мокшанським бутербродом Наcраальним прибув до Фінлянлського вокзалу Санкт-Петербурга.

Глава Евросовета Мишель и советник Байдена Салливан призвали освободить Навального - Цензор.НЕТ 4648
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17.01.2021 23:49 Відповісти
новий фюрер готовий очолити гамнаімперію
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17.01.2021 23:52 Відповісти
Вся ця метушня з кримнашистом дуже схожа на кемлівську спецоперацію по втюхіванню лохторату "новаго ліца"
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17.01.2021 23:53 Відповісти
100%
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17.01.2021 23:54 Відповісти
Всі ключові партнери, в т.ч. ЄС, засудили затримання Навального у Москві і закликали його негайно звільнити. Чому Выслюк Оманський пасе задніх і мовчить? Боїться роздратувати ***** перед нормандськими перемовинами 22 січня? Чи прагне отримати дешевий російський газ?
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17.01.2021 23:55 Відповісти
Боится снова попасть пальцем в задницу
Он еще ни разу правильно никого не праздравил!
Ну а шо - раньше то было как, куда привезут - скидывай штаны, доставай смычок и лупась по клавишам
А теперь еще сцуук и поздравлять, да еще догадаться кого?!
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18.01.2021 00:08 Відповісти
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 3652Рузьге прикупили УЗеленскага. Но это не бизнес на крови. Это жиж не законсервированная липецкая фабрика,это икузтво

https://prm.ua/kvartal-zelenskoho-prodav-rosiyskomu-kanalu-franshyzu-liha-smikhu-v-moskvi-vzhe-oholosyly-kastynh/ "Квартал" Зеленського продав російському каналу франшизу "Ліга сміху": в Москві вже оголосили кастинг
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18.01.2021 00:12 Відповісти
кацапские терки и репрессии кабаева против лаптей ну совершенно не интересуют. Навальный, скорее всего, догадывается, что путин - *****. Поэтому к навальному всего 1 вопрос: крым чей???
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17.01.2021 23:51 Відповісти
Я б сказав, що це свого роду градусник впливу можливості впливу парашою на інформ поле України. Чи піде ехо. Пішло. Усі забули про блокування доріг по Україні через газ. Про ковід, вакцину ітд.
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17.01.2021 23:54 Відповісти
Який вплив ?
Свідомий елемент сміється з Бутерброту та з та з кремлівських танців навколо нього,
а несвідомий спитає хто є ху отой Навальний
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17.01.2021 23:58 Відповісти
Може тому, що Навальний не вважає Крим Україною?
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17.01.2021 23:59 Відповісти
я знаю лише одне:
"Карфаген має бути зруйнований !"
а думки тих чи інших карфагенянів нас не цікавлять
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18.01.2021 00:33 Відповісти
Це ж киштимський карлік Альошенька Насральний, гєрой русского епоса і ануса зруйнує підараху?
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18.01.2021 00:48 Відповісти
він вже відповів
Крим - нєбутербродний
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17.01.2021 23:56 Відповісти
А що потрібно заявити, що Насрального не можна так просто затримувати, адже він не бутерброд?
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17.01.2021 23:58 Відповісти
Шатайте рашку, хлопці та дівчата ! 😂
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17.01.2021 23:54 Відповісти
Глава Евросовета Мишель и советник Байдена Салливан призвали освободить Навального - Цензор.НЕТ 2966
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17.01.2021 23:58 Відповісти
у політичному полі раїсі не існує жодного не імперця
Нємцов був останнім
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18.01.2021 00:00 Відповісти
Я знаю одного, но ему некогда. Бухает постоянно...
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18.01.2021 00:10 Відповісти
??
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18.01.2021 00:32 Відповісти
Любого синего мужика на кацапии спроси
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18.01.2021 00:41 Відповісти
Навальный не может прийти к власти в мордоре, если публично пообещает вернуть Крым Украине. Но и Хрущов с Маленковым не афишировали плана по передаче Крыма Украине до поры до времени, а Горбачев в программной речи не упоминал развал СССР. Поэтому, даже если Навальный - проект ФСБ, никто не может быть уверен в том, что именно он сделает, получив реальную власть.
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18.01.2021 00:00 Відповісти
Зачем??? Алёша же не бутерброд чтобы его то арестовывать, то освобождать. По-моему всё нормально.
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18.01.2021 00:00 Відповісти
Гіршого чим Путін важко знайти.
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18.01.2021 00:02 Відповісти
я за те, щоб ***** довів справу розвалу скрєпної до кінця
але Льошенька зможе це навіть швидше
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18.01.2021 00:04 Відповісти
Какой то он грустный на фото, мы должны его поддержать.
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18.01.2021 00:05 Відповісти
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 8744
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18.01.2021 00:06 Відповісти
Але одне хочу сказати, Навальний не боягуз, за це трішки я його заповажав.
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18.01.2021 00:06 Відповісти
Нащо нам про це знати? Крим же нє бутєрброд
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18.01.2021 00:08 Відповісти
Тому що майже весь світ проти Фюрера.
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18.01.2021 00:10 Відповісти
Підаросія 2013 і 2021. Знайдіть нуль відмінностей.
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 3590 Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 5042
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18.01.2021 00:15 Відповісти
навальний таке саме ***** як і всі свінопси. московія ворог - там нормальних нема і крапка
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18.01.2021 00:17 Відповісти
Неужели непонятно что это актёр *****?
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18.01.2021 00:07 Відповісти
навіть, кращий за зюзю
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18.01.2021 00:08 Відповісти
їжаку зрозуміло, що такі "розслідування", як в Наваляльного, можна зробити лише з дозволу та при сприянні ФСБ
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18.01.2021 00:12 Відповісти
Хто згідний з тим, що Крим це Україна ставте лайк, а хто іншої думки то ставте дизлайк.
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18.01.2021 00:08 Відповісти
Тут дизлайків нема.
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18.01.2021 00:16 Відповісти
Отож
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18.01.2021 05:13 Відповісти
Рідкісний випадок, коли мусиш погодитись з пукіним: хотіли б отруїти - вже давно це зробили. Якщо не завалили навального, значить, комусь він вигідний. Перший, хто думається, той, що міг, але не завалив. Робіть висновки, кому потрібен такий опозиціонер.
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18.01.2021 00:11 Відповісти
Его хотели завалить. Там в то же время умерло еще несколько мелких политиков. Тот же Тесак. Там еще кого-то в лесу повешенным нашли. Просто с Навальным не получилось. Вопрос кто это делал остается. В России этим могут заниматься разные люди.
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18.01.2021 00:13 Відповісти
ольгинский эксперД с разъяснениями...
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18.01.2021 00:17 Відповісти
Почитай новости того времени. Там ни с того, ни с сего был ряд смертей. Кто-то их зачистил. Может ниточки обрывал к себе. Вопрос, кто? Может это была линия такая - плановая зачистка отработанного материала в каких-то спецслужбах.
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18.01.2021 00:23 Відповісти
Навальний це і є *****. Немцов був ворогом *****

Навальний з тогож лайна що і *****, але роздупляж буде запіздалим. А взагалі, що там на параші, насрати. Я взагалі вважаю, що потрібна стіна від андрофагів.

Про те, що мокшанія населена не людьми, а андрофагами, ще Геродот писав.
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18.01.2021 00:35 Відповісти
Немцова вбили, бо він був сам по собі. А Навальний має "кришу", тому й живий досі.
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18.01.2021 00:57 Відповісти
Тут їх ціла купа пасеться.
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18.01.2021 01:22 Відповісти
Не хочу показаться Вангой, но перед уходом ***** скажет что-то типа "Не совсем согласен с Навальным, но он дорожит Россосией". А Навальный вдруг скажет что-то типа "Я был с ним не согласен, но это великий человек", и станет президентом. Вот и вся постановка.
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18.01.2021 00:19 Відповісти
Намазати труси жертві булінгу фіналгоном - російська дитяча забавка. Спецслужби з дитинства звикають до цього. Але ж який огидний Насральний. Такий артистизм з Кудрявцевим підказує, що небутерброт і сам агент. Питання чий він.
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18.01.2021 00:55 Відповісти
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 4408
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18.01.2021 01:58 Відповісти
Призвали? А, ну ладно... Призывайте дальше, пустозвоны!
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18.01.2021 00:25 Відповісти
Опять трусы зелёнкой мазать будут?
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18.01.2021 00:28 Відповісти
А якби Насральний носив труси поверх штанів, його ніхто б не отруїв.
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18.01.2021 00:51 Відповісти
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 9865
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18.01.2021 01:38 Відповісти
Лисий праворуч, - на Шморгаля схожий.

Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 9051
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18.01.2021 01:53 Відповісти
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 1204
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18.01.2021 01:41 Відповісти
Навальный приемник *****? Да смените уже пластинку, ботики...
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18.01.2021 01:55 Відповісти
тут не лише порохоботи , тут є нормальні люди з такими переконаннями , які грунтуються на небажанні навального , навіть гіпотетично , повертати крадене .
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18.01.2021 02:03 Відповісти
Такая же имитация опозиции, как Тихановская в Беларуси и Пашинян в Армении.
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18.01.2021 02:05 Відповісти
Интересная разработка.... Но только первые ходы... пока не вижу комбинации...Но интересный гамбит...И вернулся когда уже все определи в США... с законностью передачи власти... Проверка на прочность и активность действий запада? Жду следующие ходы .... Это немецкий гамбит Гёринга «В случае принятия чёрными жертвы пешки белым предоставляются интересные атакующие возможности. Однако чёрные имеют возможность отклонить гамбит, что ведёт к равной игре. В обоих вариантах чёрные имеют возможность получить удобную игру» ... интересно примет ли чёрный полковник жертву или отклонит?
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18.01.2021 02:36 Відповісти
фсё ну очень просто - Сев.Поток нужно достраивать:
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 579
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18.01.2021 05:14 Відповісти
 
 