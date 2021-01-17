Глава Евросовета Мишель и советник Байдена Салливан призвали освободить Навального
Зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в воскресенье из Германии в Россию и сразу же был задержан.
Где сейчас оппозиционер - неизвестно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-би-си. По словам адвоката Ольги Михайловой, прилетевшей из Берлина вместе с политиком, полицейские линейного отдела в аэропорту заявили, что поскольку Навальный задержан в пограничной зоне и не прошел пограничный контроль, никто, и даже они, не могут к нему попасть. Ей не удалось связаться с инспектором или каким-либо отделом ФСИН.
"Процедуры, которая позволяла бы задерживать условно осужденных на основании уклонения от контроля, в законодательстве вообще нет, это абсолютно незаконно, - говорит Михайлова. - В любом случае без судебного решения никого вообще нельзя задержать более, чем на 48 часов. А для того, чтобы выйти в суд с ходатайством о задержании Навального, у ФСИН опять таки нет законной процедуры. К тому же, если Навальный задержан ФСИН, они не могли задействовать столько других силовых служб, как это произошло в аэропорту".
Навальный знал, что может быть задержан, но не отказался от планов возвращения в Россию, отмечает Радио Свобода. В коротком выступлении перед журналистами в аэропорту в Москве он сказал, что не боится.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "неприемлемым" и призвал освободить его. С таким же призывом выступил и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.
Задержание Навального осудили главы МИД стран Балтии. В их совместном заявлении говорится, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят.
Советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан осудил задержание Навального, назвав его оскорблением для граждан России, которые хотят, чтобы их голос был услышан. Он также призвал расследовать отравление оппозиционера.
Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская также выступила в поддержку российского оппозиционера.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером в воскресенье заявил, что он не в курсе случившегося с Навальным. "Прошу прощения. Его в Германии задержали?" - ответил он на вопрос журналистов.
Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.
17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.
Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.
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Небутерброду остается только освятить чело лилейное в ..хм.. храме говновойск говностраны, возложивщи на чело фуражку Адольфа Алоизыча
Ну и принять официальный титул фюрера всего кацапстана и прочая, прочая, прочая
А Адольф Алоизыч был авешей Будды!
Просто вовремя не заметили...
Все гаразд!
Насправді все так: Навальний опозиційний політик, а Шарій колаборант, пропагандист, провокатор.
А Шарій має напрямок - лити бруд на Україну.
Ось і вся різниця.
Але його завдання - розхитувати російський човен - він робить дуже гарно.
Можливо, молодий Єльцин теж колись говорив так про нерушимий СРСР, але коли все летить в прірву, то в голові теж все змінюється.
Вони мають підійти до прірви - та тут усі вежелі будуть гарні.
Мені було би шкода насральнава, якби не "Крим не бутерброд". Раз так, то грайтеся далі у свої політичні садомазо, а мені - фіолетово. Наче Ісусик після тайної вечєрі Насральний сів на літак знаючи, що його чекають римляни з хрестом по прильоту. То ж нічого нового, нічого нового.
Насральний ручний апаз иціанер , шавка кремлеспецслужб . Бутерброд для вати
Господи *****, сподіваюсь, Насральний і ***** здохнуть в Криму
От як його людям вдалося пролетіти дроном над резиденцією медведева (під час його прем'єрства) і щоб нікого не затримали і дрон не помітили і не конфіскували? Як?
Але човен гарно захитався. Захід бачить, що путінське оточення банальни крадії, та підсилюють санкції, шукають прокладки, тощо...
З СРСР теж цеглинки виймали, теж кланову боротьбу розхитували.
Політ нормальний...
Але як музика - не моє...
Але не слухав.
Оно.
Он еще ни разу правильно никого не праздравил!
Ну а шо - раньше то было как, куда привезут - скидывай штаны, доставай смычок и лупась по клавишам
А теперь еще сцуук и поздравлять, да еще догадаться кого?!
https://prm.ua/kvartal-zelenskoho-prodav-rosiyskomu-kanalu-franshyzu-liha-smikhu-v-moskvi-vzhe-oholosyly-kastynh/ "Квартал" Зеленського продав російському каналу франшизу "Ліга сміху": в Москві вже оголосили кастинг
Свідомий елемент сміється з Бутерброту та з та з кремлівських танців навколо нього,
а несвідомий спитає хто є ху отой Навальний
"Карфаген має бути зруйнований !"
а думки тих чи інших карфагенянів нас не цікавлять
Крим - нєбутербродний
Нємцов був останнім
але Льошенька зможе це навіть швидше
Навальний з тогож лайна що і *****, але роздупляж буде запіздалим. А взагалі, що там на параші, насрати. Я взагалі вважаю, що потрібна стіна від андрофагів.
Про те, що мокшанія населена не людьми, а андрофагами, ще Геродот писав.