Глава Евросовета Мишель и советник Байдена Салливан призвали освободить Навального

Зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в воскресенье из Германии в Россию и сразу же был задержан.

Где сейчас оппозиционер - неизвестно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-би-си. По словам адвоката Ольги Михайловой, прилетевшей из Берлина вместе с политиком, полицейские линейного отдела в аэропорту заявили, что поскольку Навальный задержан в пограничной зоне и не прошел пограничный контроль, никто, и даже они, не могут к нему попасть. Ей не удалось связаться с инспектором или каким-либо отделом ФСИН.

"Процедуры, которая позволяла бы задерживать условно осужденных на основании уклонения от контроля, в законодательстве вообще нет, это абсолютно незаконно, - говорит Михайлова. - В любом случае без судебного решения никого вообще нельзя задержать более, чем на 48 часов. А для того, чтобы выйти в суд с ходатайством о задержании Навального, у ФСИН опять таки нет законной процедуры. К тому же, если Навальный задержан ФСИН, они не могли задействовать столько других силовых служб, как это произошло в аэропорту".

Навальный знал, что может быть задержан, но не отказался от планов возвращения в Россию, отмечает Радио Свобода. В коротком выступлении перед журналистами в аэропорту в Москве он сказал, что не боится.

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "неприемлемым" и призвал освободить его. С таким же призывом выступил и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.

Задержание Навального осудили главы МИД стран Балтии. В их совместном заявлении говорится, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят.

Советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан осудил задержание Навального, назвав его оскорблением для граждан России, которые хотят, чтобы их голос был услышан. Он также призвал расследовать отравление оппозиционера.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская также выступила в поддержку российского оппозиционера.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером в воскресенье заявил, что он не в курсе случившегося с Навальным. "Прошу прощения. Его в Германии задержали?" - ответил он на вопрос журналистов.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

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