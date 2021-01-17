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Глава Евросовета Мишель и советник Байдена Салливан призвали освободить Навального

Глава Евросовета Мишель и советник Байдена Салливан призвали освободить Навального

Зарубежные политические лидеры призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в воскресенье из Германии в Россию и сразу же был задержан.

Где сейчас оппозиционер - неизвестно, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-би-си. По словам адвоката Ольги Михайловой, прилетевшей из Берлина вместе с политиком, полицейские линейного отдела в аэропорту заявили, что поскольку Навальный задержан в пограничной зоне и не прошел пограничный контроль, никто, и даже они, не могут к нему попасть. Ей не удалось связаться с инспектором или каким-либо отделом ФСИН.

"Процедуры, которая позволяла бы задерживать условно осужденных на основании уклонения от контроля, в законодательстве вообще нет, это абсолютно незаконно, - говорит Михайлова. - В любом случае без судебного решения никого вообще нельзя задержать более, чем на 48 часов. А для того, чтобы выйти в суд с ходатайством о задержании Навального, у ФСИН опять таки нет законной процедуры. К тому же, если Навальный задержан ФСИН, они не могли задействовать столько других силовых служб, как это произошло в аэропорту".

Навальный знал, что может быть задержан, но не отказался от планов возвращения в Россию, отмечает Радио Свобода. В коротком выступлении перед журналистами в аэропорту в Москве он сказал, что не боится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Amnesty International признала Навального узником совести и призвала немедленно его освободить

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "неприемлемым" и призвал освободить его. С таким же призывом выступил и лидер Европейской народной партии Дональд Туск.

Задержание Навального осудили главы МИД стран Балтии. В их совместном заявлении говорится, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях против России, если оппозиционера не освободят.

Советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан осудил задержание Навального, назвав его оскорблением для граждан России, которые хотят, чтобы их голос был услышан. Он также призвал расследовать отравление оппозиционера.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская также выступила в поддержку российского оппозиционера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возвращение Навального в Москву: ОМОН оттеснил людей от входа в аэропорт и проводит жесткие задержания на улице. ВИДЕО

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером в воскресенье заявил, что он не в курсе случившегося с Навальным. "Прошу прощения. Его в Германии задержали?" - ответил он на вопрос журналистов.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Читайте также: Навального хотят посадить в России в тюрьму по делу, срок наказания по которому истек в прошлом году. ДОКУМЕНТ

Автор: 

задержание (6692) россия (96455) Навальный Алексей (856) Шарль Мишель (246) Салливан Джейк (257)


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Топ комментарии
+17
https://www.youtube.com/watch?v=dFU7rXig0Zg Новодворская , 2011 год: Мне Алексей Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп. Да ещё и с нацистским уклоном. Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм
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17.01.2021 23:37 Ответить
+8
Даёшь новые полезные санкции для россиюшки!
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17.01.2021 23:34 Ответить
+7
Хто згідний з тим, що Крим це Україна ставте лайк, а хто іншої думки то ставте дизлайк.
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18.01.2021 00:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Даёшь новые полезные санкции для россиюшки!
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17.01.2021 23:34 Ответить
Як ви пам'ятаєте, в Шаріте Навальному пересадили мозок Генадія Кернеса
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17.01.2021 23:50 Ответить
Все должны намазать лица ваксой и в желтых жилетах выйти на улицы с лозунгами: "Свободу Луису Корвалану, Анжеле Дэвис, кубинским ********** и уругвайским коммунистам! И Навальному тоже!"
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18.01.2021 05:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dFU7rXig0Zg Новодворская , 2011 год: Мне Алексей Навальный внушает панический ужас как будущий лидер обезумевших толп. Да ещё и с нацистским уклоном. Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем, ожидает фашизм
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17.01.2021 23:37 Ответить
Так, Навальний- російський неонацист.
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17.01.2021 23:41 Ответить
Кем бы ни был Навальный, его существование сильно троллит Кремль и лично Плешивого, а все неуклюжие действия Кремля дают повод для новых санкций. Может он и сукин сын, но для Украины это сейчас свой сукин сын. Полезное существо.
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18.01.2021 05:30 Ответить
пох Навальный, - главное санкции!
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18.01.2021 09:02 Ответить
Ну,фошизм уже таки случился
Небутерброду остается только освятить чело лилейное в ..хм.. храме говновойск говностраны, возложивщи на чело фуражку Адольфа Алоизыча
Ну и принять официальный титул фюрера всего кацапстана и прочая, прочая, прочая
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17.01.2021 23:44 Ответить
Но аресты не являются политической индульгенцией. Большевики тоже сидели на каторге, и Дзержинский 10 лет сидел в тюрьме. Гитлера тоже посадили. Жаль, что не на 15 лет. Может быть, не было бы второй мировой войны. Навальный пытался объяснить, что нужно защищать интересы русских. А это абсолютное табу, человек, который говорит о защите интересов русских, или такой, абсолютно бесчестный популист, как Жириновский, у которого вообще нет никаких убеждений, и, кроме кошелька, он ничего в перспективе не видит, наполненного хрустящими купюрами. Или это опасный, очень опасный человек.
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17.01.2021 23:52 Ответить
Одна фамилия - Навальный - говорит что это гавно...
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17.01.2021 23:59 Ответить
Путин не фашист, он либерал.
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17.01.2021 23:55 Ответить
Канешна он либерал!
А Адольф Алоизыч был авешей Будды!
Просто вовремя не заметили...
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18.01.2021 00:05 Ответить
Ано либераст - клептораст и ********.
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18.01.2021 01:49 Ответить
Ха-ХаХа
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18.01.2021 02:25 Ответить
Путин - ********!
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18.01.2021 08:25 Ответить
Бабченко очень хорошо об этом когда-то написал. Что Путин, конечно, диктатор и всё такое, но я не хочу увидеть как к власти придет ликующий народ, который сейчас слушает Путина, а начнет слушать кого-то другого.
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17.01.2021 23:56 Ответить
Хай росхитує путінський човен.
Все гаразд!
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17.01.2021 23:48 Ответить
погано розхитує , мені треба , щоб в окупантів земля під ногами горіла , доки не повернуть вкрадене із значним , таким , щоб на віки зрозуміли , відшкодуванням .
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18.01.2021 02:09 Ответить
Росія називає: Навального блогером, а Шарія опозиційним політиком та журналістом.

Насправді все так: Навальний опозиційний політик, а Шарій колаборант, пропагандист, провокатор.
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17.01.2021 23:42 Ответить
Навальний має політичний напрямок - викриття корупціонерів.
А Шарій має напрямок - лити бруд на Україну.
Ось і вся різниця.
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17.01.2021 23:50 Ответить
А хто придумав проєкт Шарія і хто це все оплачує і кришує?
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18.01.2021 00:01 Ответить
Насральний пішов у дупу. КЦП *******

Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 2342
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18.01.2021 00:02 Ответить
Я знаю про це не гірше, ніж ви.
Але його завдання - розхитувати російський човен - він робить дуже гарно.
Можливо, молодий Єльцин теж колись говорив так про нерушимий СРСР, але коли все летить в прірву, то в голові теж все змінюється.
Вони мають підійти до прірви - та тут усі вежелі будуть гарні.
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18.01.2021 00:17 Ответить
Навальний мав би бути цікавий для України, як черговий прецедент для посилення антиросійських санкцій США та ЄС, не більше і не менше.

Мені було би шкода насральнава, якби не "Крим не бутерброд". Раз так, то грайтеся далі у свої політичні садомазо, а мені - фіолетово. Наче Ісусик після тайної вечєрі Насральний сів на літак знаючи, що його чекають римляни з хрестом по прильоту. То ж нічого нового, нічого нового.

Насральний ручний апаз иціанер , шавка кремлеспецслужб . Бутерброд для вати
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18.01.2021 00:23 Ответить
Але отруєння та замах на вбивство був - це офіційні висновки секретної лабораторії Бундесверу та німецької прокуратури. Там корупції немає, справи білими нитками не шиють...
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18.01.2021 00:30 Ответить
Ваша кансерва навальний давно чекає вскритія.
Господи *****, сподіваюсь, Насральний і ***** здохнуть в Криму
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18.01.2021 00:43 Ответить
На росії є ж іще боротьба між спецслужбами, а бутерброт-навальний робив "розоблочітельні" ролікі майже проти всіх окрім безпосередньо *****.
От як його людям вдалося пролетіти дроном над резиденцією медведева (під час його прем'єрства) і щоб нікого не затримали і дрон не помітили і не конфіскували? Як?
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18.01.2021 00:56 Ответить
Як? Сєчін заказав це розслідування. Це є в мережі...
Але човен гарно захитався. Захід бачить, що путінське оточення банальни крадії, та підсилюють санкції, шукають прокладки, тощо...
З СРСР теж цеглинки виймали, теж кланову боротьбу розхитували.
Політ нормальний...
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18.01.2021 01:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tHyOcypd-rQ Оно?
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18.01.2021 00:25 Ответить
Якщо про рашу, то оно.
Але як музика - не моє...
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18.01.2021 00:28 Ответить
Та там больше название...
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18.01.2021 00:42 Ответить
Я подивився.
Але не слухав.
Оно.
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18.01.2021 01:33 Ответить
Шарик это прапагондон, т.е. палицицыская праааститутка за деньхи.
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18.01.2021 01:51 Ответить
питання зі "сральным потоком-2" закрите
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17.01.2021 23:47 Ответить
Леха остался жив после новичка (эти рукожопые даже яд не могут нормальный сделать). Теперь ему уже все пох
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17.01.2021 23:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=cE2RuhMGb48 Спецоперация
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18.01.2021 00:22 Ответить
Опломбований поштовий вагон з мокшанським бутербродом Наcраальним прибув до Фінлянлського вокзалу Санкт-Петербурга.

Глава Евросовета Мишель и советник Байдена Салливан призвали освободить Навального - Цензор.НЕТ 4648
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17.01.2021 23:49 Ответить
новий фюрер готовий очолити гамнаімперію
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17.01.2021 23:52 Ответить
Вся ця метушня з кримнашистом дуже схожа на кемлівську спецоперацію по втюхіванню лохторату "новаго ліца"
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17.01.2021 23:53 Ответить
100%
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17.01.2021 23:54 Ответить
Всі ключові партнери, в т.ч. ЄС, засудили затримання Навального у Москві і закликали його негайно звільнити. Чому Выслюк Оманський пасе задніх і мовчить? Боїться роздратувати ***** перед нормандськими перемовинами 22 січня? Чи прагне отримати дешевий російський газ?
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17.01.2021 23:55 Ответить
Боится снова попасть пальцем в задницу
Он еще ни разу правильно никого не праздравил!
Ну а шо - раньше то было как, куда привезут - скидывай штаны, доставай смычок и лупась по клавишам
А теперь еще сцуук и поздравлять, да еще догадаться кого?!
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18.01.2021 00:08 Ответить
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 3652Рузьге прикупили УЗеленскага. Но это не бизнес на крови. Это жиж не законсервированная липецкая фабрика,это икузтво

https://prm.ua/kvartal-zelenskoho-prodav-rosiyskomu-kanalu-franshyzu-liha-smikhu-v-moskvi-vzhe-oholosyly-kastynh/ "Квартал" Зеленського продав російському каналу франшизу "Ліга сміху": в Москві вже оголосили кастинг
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18.01.2021 00:12 Ответить
кацапские терки и репрессии кабаева против лаптей ну совершенно не интересуют. Навальный, скорее всего, догадывается, что путин - *****. Поэтому к навальному всего 1 вопрос: крым чей???
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17.01.2021 23:51 Ответить
Я б сказав, що це свого роду градусник впливу можливості впливу парашою на інформ поле України. Чи піде ехо. Пішло. Усі забули про блокування доріг по Україні через газ. Про ковід, вакцину ітд.
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17.01.2021 23:54 Ответить
Який вплив ?
Свідомий елемент сміється з Бутерброту та з та з кремлівських танців навколо нього,
а несвідомий спитає хто є ху отой Навальний
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17.01.2021 23:58 Ответить
Може тому, що Навальний не вважає Крим Україною?
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17.01.2021 23:59 Ответить
я знаю лише одне:
"Карфаген має бути зруйнований !"
а думки тих чи інших карфагенянів нас не цікавлять
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18.01.2021 00:33 Ответить
Це ж киштимський карлік Альошенька Насральний, гєрой русского епоса і ануса зруйнує підараху?
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18.01.2021 00:48 Ответить
він вже відповів
Крим - нєбутербродний
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17.01.2021 23:56 Ответить
А що потрібно заявити, що Насрального не можна так просто затримувати, адже він не бутерброд?
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17.01.2021 23:58 Ответить
Шатайте рашку, хлопці та дівчата ! 😂
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17.01.2021 23:54 Ответить
Глава Евросовета Мишель и советник Байдена Салливан призвали освободить Навального - Цензор.НЕТ 2966
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17.01.2021 23:58 Ответить
у політичному полі раїсі не існує жодного не імперця
Нємцов був останнім
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18.01.2021 00:00 Ответить
Я знаю одного, но ему некогда. Бухает постоянно...
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18.01.2021 00:10 Ответить
??
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18.01.2021 00:32 Ответить
Любого синего мужика на кацапии спроси
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18.01.2021 00:41 Ответить
Навальный не может прийти к власти в мордоре, если публично пообещает вернуть Крым Украине. Но и Хрущов с Маленковым не афишировали плана по передаче Крыма Украине до поры до времени, а Горбачев в программной речи не упоминал развал СССР. Поэтому, даже если Навальный - проект ФСБ, никто не может быть уверен в том, что именно он сделает, получив реальную власть.
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18.01.2021 00:00 Ответить
Зачем??? Алёша же не бутерброд чтобы его то арестовывать, то освобождать. По-моему всё нормально.
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18.01.2021 00:00 Ответить
Гіршого чим Путін важко знайти.
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18.01.2021 00:02 Ответить
я за те, щоб ***** довів справу розвалу скрєпної до кінця
але Льошенька зможе це навіть швидше
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18.01.2021 00:04 Ответить
Какой то он грустный на фото, мы должны его поддержать.
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18.01.2021 00:05 Ответить
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 8744
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18.01.2021 00:06 Ответить
Але одне хочу сказати, Навальний не боягуз, за це трішки я його заповажав.
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18.01.2021 00:06 Ответить
Нащо нам про це знати? Крим же нє бутєрброд
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18.01.2021 00:08 Ответить
Тому що майже весь світ проти Фюрера.
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18.01.2021 00:10 Ответить
Підаросія 2013 і 2021. Знайдіть нуль відмінностей.
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 3590 Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 5042
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18.01.2021 00:15 Ответить
навальний таке саме ***** як і всі свінопси. московія ворог - там нормальних нема і крапка
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18.01.2021 00:17 Ответить
Неужели непонятно что это актёр *****?
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18.01.2021 00:07 Ответить
навіть, кращий за зюзю
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18.01.2021 00:08 Ответить
їжаку зрозуміло, що такі "розслідування", як в Наваляльного, можна зробити лише з дозволу та при сприянні ФСБ
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18.01.2021 00:12 Ответить
Хто згідний з тим, що Крим це Україна ставте лайк, а хто іншої думки то ставте дизлайк.
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18.01.2021 00:08 Ответить
Тут дизлайків нема.
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18.01.2021 00:16 Ответить
Отож
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18.01.2021 05:13 Ответить
Рідкісний випадок, коли мусиш погодитись з пукіним: хотіли б отруїти - вже давно це зробили. Якщо не завалили навального, значить, комусь він вигідний. Перший, хто думається, той, що міг, але не завалив. Робіть висновки, кому потрібен такий опозиціонер.
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18.01.2021 00:11 Ответить
Его хотели завалить. Там в то же время умерло еще несколько мелких политиков. Тот же Тесак. Там еще кого-то в лесу повешенным нашли. Просто с Навальным не получилось. Вопрос кто это делал остается. В России этим могут заниматься разные люди.
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18.01.2021 00:13 Ответить
ольгинский эксперД с разъяснениями...
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18.01.2021 00:17 Ответить
Почитай новости того времени. Там ни с того, ни с сего был ряд смертей. Кто-то их зачистил. Может ниточки обрывал к себе. Вопрос, кто? Может это была линия такая - плановая зачистка отработанного материала в каких-то спецслужбах.
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18.01.2021 00:23 Ответить
Навальний це і є *****. Немцов був ворогом *****

Навальний з тогож лайна що і *****, але роздупляж буде запіздалим. А взагалі, що там на параші, насрати. Я взагалі вважаю, що потрібна стіна від андрофагів.

Про те, що мокшанія населена не людьми, а андрофагами, ще Геродот писав.
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18.01.2021 00:35 Ответить
Немцова вбили, бо він був сам по собі. А Навальний має "кришу", тому й живий досі.
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18.01.2021 00:57 Ответить
Тут їх ціла купа пасеться.
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18.01.2021 01:22 Ответить
Не хочу показаться Вангой, но перед уходом ***** скажет что-то типа "Не совсем согласен с Навальным, но он дорожит Россосией". А Навальный вдруг скажет что-то типа "Я был с ним не согласен, но это великий человек", и станет президентом. Вот и вся постановка.
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18.01.2021 00:19 Ответить
Намазати труси жертві булінгу фіналгоном - російська дитяча забавка. Спецслужби з дитинства звикають до цього. Але ж який огидний Насральний. Такий артистизм з Кудрявцевим підказує, що небутерброт і сам агент. Питання чий він.
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18.01.2021 00:55 Ответить
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 4408
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18.01.2021 01:58 Ответить
Призвали? А, ну ладно... Призывайте дальше, пустозвоны!
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18.01.2021 00:25 Ответить
Опять трусы зелёнкой мазать будут?
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18.01.2021 00:28 Ответить
А якби Насральний носив труси поверх штанів, його ніхто б не отруїв.
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18.01.2021 00:51 Ответить
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 9865
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18.01.2021 01:38 Ответить
Лисий праворуч, - на Шморгаля схожий.

Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 9051
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18.01.2021 01:53 Ответить
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 1204
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18.01.2021 01:41 Ответить
Навальный приемник *****? Да смените уже пластинку, ботики...
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18.01.2021 01:55 Ответить
тут не лише порохоботи , тут є нормальні люди з такими переконаннями , які грунтуються на небажанні навального , навіть гіпотетично , повертати крадене .
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18.01.2021 02:03 Ответить
Такая же имитация опозиции, как Тихановская в Беларуси и Пашинян в Армении.
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18.01.2021 02:05 Ответить
Интересная разработка.... Но только первые ходы... пока не вижу комбинации...Но интересный гамбит...И вернулся когда уже все определи в США... с законностью передачи власти... Проверка на прочность и активность действий запада? Жду следующие ходы .... Это немецкий гамбит Гёринга «В случае принятия чёрными жертвы пешки белым предоставляются интересные атакующие возможности. Однако чёрные имеют возможность отклонить гамбит, что ведёт к равной игре. В обоих вариантах чёрные имеют возможность получить удобную игру» ... интересно примет ли чёрный полковник жертву или отклонит?
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18.01.2021 02:36 Ответить
фсё ну очень просто - Сев.Поток нужно достраивать:
Глава Євроради Мішель і радник Байдена Салліван закликали звільнити Навального - Цензор.НЕТ 579
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18.01.2021 05:14 Ответить
 
 