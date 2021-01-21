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Новини
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Вчинене мною правопорушення несумісне, мабуть, із займаною посадою, - Немілостівий

Вчинене мною правопорушення несумісне, мабуть, із займаною посадою, - Немілостівий

Заступник віцепрем'єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталій Немілостівий визнав свою провину в порушенні правил дорожнього руху і вже написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Я дійсно скоїв адміністративне правопорушення. Воно не сумісне, мабуть, із займаною посадою і це правильно, якщо сьогодні суспільство до таких дій, скажімо так, "прискіпливе". Я зобов'язаний подати заяву (на звільнення. - Ред.), я вже її подав сьогодні о 8 ранку. І віцепрем'єр подав на прем'єра. І сьогодні мене звільнять з роботи за скоєне грубе порушення правил дорожнього руху", - сказав Немілостівий.

Читайте також: Поведінка Немілостівого унеможливлює його подальше перебування на посаді заступника міністра Мінстратегпрому, - Уруський

Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка унеможливлює подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульна поліція про інцидент з Немілостівим: Погрожував посадою, штовхав інспекторів. Складено протоколи про адмінзатримання і керування в стані сп'яніння

Автор: 

порушення (604) пияцтво (580) Мінстратегпром (130) Немілостівий Віталій (12)


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Топ коментарі
+6
І тебе на його місце?
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21.01.2021 09:53
+6
как же все у вас уродов просто. обычный гражданин обвинялся бы по 3- м статья в т ч и сопротивление приисполнении со всеми отягощающими-уголовка
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21.01.2021 09:54
+5
И это хорошо.
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21.01.2021 09:52
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И это хорошо.
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21.01.2021 09:52 Відповісти
Он пока заявление писал, поди не одну ручку сломал с хлебной должности уходить ведь западло. Но он не пропадет, пристроят где-то в министерстве
Совершенное мной правонарушение несовместимо, пожалуй, с занимаемой должностью, - Немилостивый - Цензор.НЕТ 4607
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21.01.2021 09:54 Відповісти
Не пропадет. Там не один лям в загажнике.
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21.01.2021 10:41 Відповісти
Коли ж оманський барига накарябає таку заяву?
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21.01.2021 09:52 Відповісти
І тебе на його місце?
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21.01.2021 09:53 Відповісти
А чому ні? Гірше не буде...пардон... хужє нє будєт
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21.01.2021 10:00 Відповісти
а пипиской на рояле умеет играть кандидат ?
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21.01.2021 10:01 Відповісти
А здря. Треба робити хуже і "вдувати" по ...., ну самі знаєте по що, підказувати не буду, бо ще знову заблокують.
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21.01.2021 13:25 Відповісти
?????
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21.01.2021 14:11 Відповісти
Вот как-то слишком гладенько все. Такое ощущение что он сам все это подстроил.
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21.01.2021 09:53 Відповісти
Скорее ему помогли, мягко уйти от ответственности, на новое хлебное место работы
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21.01.2021 09:58 Відповісти
Уверен,какую то лазейку-оставил.Думаю через год .по суду-восстановится.
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21.01.2021 09:59 Відповісти
Можливе і повторення "фінта" як зі звільненням із МВС на пенсію чоловіка генеральної захисниці законів
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21.01.2021 13:29 Відповісти
как же все у вас уродов просто. обычный гражданин обвинялся бы по 3- м статья в т ч и сопротивление приисполнении со всеми отягощающими-уголовка
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21.01.2021 09:54 Відповісти
Видать Виталька достаточно "заработал" на должности, если с такой легкостью согласился на отставку. Обычно они зубами цепляются за свои кресла.
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21.01.2021 09:54 Відповісти
Весь в ,,новієліца,, також чмо як і вся школа з 95 кварталу. Тьфу-бридота
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21.01.2021 09:55 Відповісти
А зараз він відкриє лікарняний і через пів року "оба на" вимушений прогул!
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21.01.2021 09:56 Відповісти
Да не "пожалуй", а "наверняка"!
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21.01.2021 09:56 Відповісти
"точно".
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21.01.2021 10:42 Відповісти
что ж ты его не подал еще 31 декабря?? инцидент то произошел 30 декабря....
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21.01.2021 09:57 Відповісти
МІЛОванов...нєМІЛОстівий...
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21.01.2021 09:57 Відповісти
Переназначат, всплывет скоро на повышение пойдет.
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21.01.2021 09:57 Відповісти
....... *сегодня меня уволят с работы за содеянное грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Немилостивый.



і такий запис буде в трудовій !?
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21.01.2021 09:59 Відповісти
За власним бажанням.
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21.01.2021 13:31 Відповісти
А, що так можно було?)
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21.01.2021 10:01 Відповісти
Таке питання вже два роки мучить одного любителя страусів
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21.01.2021 13:34 Відповісти
НЕ ЗУСТРІЧАЛА РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЦЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ -МАБУТЬ,ХОТІЛИ ЗАГОРНУТИ В ФАНТІКИ І СКРИТИ ВІД СУСПІЛЬСТВА -АЛЕ ДЕСЬ ФАНТІК ПРОРВАВСЯ...
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21.01.2021 10:03 Відповісти
та не за порушення тебе звільняють а за зверхність перед поліцією. заплатив би тихо штраф і нічого б не було а так сам собі насрав.
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21.01.2021 10:07 Відповісти
переживає ... на яку посаду його призначать ... а то все горілка ... грабувати гоїв потрібно "в здравом уме и трезвом рассудке" щоб на другий день не було соромно що не все відібрав у казлов що міг ...
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21.01.2021 10:11 Відповісти
Чувак просто по привычке верил, что его должность уже сама по себе является предохранителем от ответственности. А ведь достаточно было молча согласиться с правонарушением, по быстрому подписать протокол, а потом по первому разу заплатить штраф и даже без решалова выйти на штраф без лишения. И все прошло бы по тихому, без внимания. Но ведь так хотелось попустить "быдло в погонах". Не фартануло, не получилось.
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21.01.2021 11:04 Відповісти
И сегодня меня уволят с работы за содеянное грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Немилостивый.
----------------------
Он так и не понял за что его увольняют.
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21.01.2021 12:18 Відповісти
 
 