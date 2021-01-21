Вчинене мною правопорушення несумісне, мабуть, із займаною посадою, - Немілостівий

Заступник віцепрем'єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського Віталій Немілостівий визнав свою провину в порушенні правил дорожнього руху і вже написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Я дійсно скоїв адміністративне правопорушення. Воно не сумісне, мабуть, із займаною посадою і це правильно, якщо сьогодні суспільство до таких дій, скажімо так, "прискіпливе". Я зобов'язаний подати заяву (на звільнення. - Ред.), я вже її подав сьогодні о 8 ранку. І віцепрем'єр подав на прем'єра. І сьогодні мене звільнять з роботи за скоєне грубе порушення правил дорожнього руху", - сказав Немілостівий.

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Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку. Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що така поведінка унеможливлює подальше перебування Немілостівого на посаді заступника міністра Мінстратегпрому.

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