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Совершенное мной правонарушение несовместимо, пожалуй, с занимаемой должностью, - Немилостивый

Совершенное мной правонарушение несовместимо, пожалуй, с занимаемой должностью, - Немилостивый

Заместитель вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталий Немилостивый признал свою вину в нарушении правил дорожного движения и уже написал заявление на увольнение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Я действительно совершил административное правонарушение. Оно несовместимо, пожалуй, с занимаемой должностью и это правильно, если сегодня общество к таким действиям, скажем так, "внимательно". Я обязан подать заявление (об увольнении. - Ред), я уже его подал сегодня в 8 утра. И вице-премьер подал на премьера. И сегодня меня уволят с работы за содеянное грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Немилостивый.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.

Также читайте: Патрульная полиция об инциденте с Немилостивым: Угрожал должностью, толкал инспекторов. Составлены протоколы об админзадержании и управлении в состоянии опьянения

Автор: 

нарушения (947) пьянство (867) Минстратегпром (60) Немилостивый Виталий (11)


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Топ комментарии
+6
І тебе на його місце?
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21.01.2021 09:53
+6
как же все у вас уродов просто. обычный гражданин обвинялся бы по 3- м статья в т ч и сопротивление приисполнении со всеми отягощающими-уголовка
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21.01.2021 09:54
+5
И это хорошо.
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21.01.2021 09:52
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И это хорошо.
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21.01.2021 09:52 Ответить
Он пока заявление писал, поди не одну ручку сломал с хлебной должности уходить ведь западло. Но он не пропадет, пристроят где-то в министерстве
Совершенное мной правонарушение несовместимо, пожалуй, с занимаемой должностью, - Немилостивый - Цензор.НЕТ 4607
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21.01.2021 09:54 Ответить
Не пропадет. Там не один лям в загажнике.
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21.01.2021 10:41 Ответить
Коли ж оманський барига накарябає таку заяву?
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21.01.2021 09:52 Ответить
І тебе на його місце?
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21.01.2021 09:53 Ответить
А чому ні? Гірше не буде...пардон... хужє нє будєт
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21.01.2021 10:00 Ответить
а пипиской на рояле умеет играть кандидат ?
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21.01.2021 10:01 Ответить
А здря. Треба робити хуже і "вдувати" по ...., ну самі знаєте по що, підказувати не буду, бо ще знову заблокують.
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21.01.2021 13:25 Ответить
?????
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21.01.2021 14:11 Ответить
Вот как-то слишком гладенько все. Такое ощущение что он сам все это подстроил.
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21.01.2021 09:53 Ответить
Скорее ему помогли, мягко уйти от ответственности, на новое хлебное место работы
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21.01.2021 09:58 Ответить
Уверен,какую то лазейку-оставил.Думаю через год .по суду-восстановится.
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21.01.2021 09:59 Ответить
Можливе і повторення "фінта" як зі звільненням із МВС на пенсію чоловіка генеральної захисниці законів
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21.01.2021 13:29 Ответить
как же все у вас уродов просто. обычный гражданин обвинялся бы по 3- м статья в т ч и сопротивление приисполнении со всеми отягощающими-уголовка
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21.01.2021 09:54 Ответить
Видать Виталька достаточно "заработал" на должности, если с такой легкостью согласился на отставку. Обычно они зубами цепляются за свои кресла.
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21.01.2021 09:54 Ответить
Весь в ,,новієліца,, також чмо як і вся школа з 95 кварталу. Тьфу-бридота
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21.01.2021 09:55 Ответить
А зараз він відкриє лікарняний і через пів року "оба на" вимушений прогул!
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21.01.2021 09:56 Ответить
Да не "пожалуй", а "наверняка"!
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21.01.2021 09:56 Ответить
"точно".
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21.01.2021 10:42 Ответить
что ж ты его не подал еще 31 декабря?? инцидент то произошел 30 декабря....
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21.01.2021 09:57 Ответить
МІЛОванов...нєМІЛОстівий...
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21.01.2021 09:57 Ответить
Переназначат, всплывет скоро на повышение пойдет.
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21.01.2021 09:57 Ответить
....... *сегодня меня уволят с работы за содеянное грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Немилостивый.



і такий запис буде в трудовій !?
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21.01.2021 09:59 Ответить
За власним бажанням.
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21.01.2021 13:31 Ответить
А, що так можно було?)
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21.01.2021 10:01 Ответить
Таке питання вже два роки мучить одного любителя страусів
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21.01.2021 13:34 Ответить
НЕ ЗУСТРІЧАЛА РАНІШЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЦЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ -МАБУТЬ,ХОТІЛИ ЗАГОРНУТИ В ФАНТІКИ І СКРИТИ ВІД СУСПІЛЬСТВА -АЛЕ ДЕСЬ ФАНТІК ПРОРВАВСЯ...
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21.01.2021 10:03 Ответить
та не за порушення тебе звільняють а за зверхність перед поліцією. заплатив би тихо штраф і нічого б не було а так сам собі насрав.
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21.01.2021 10:07 Ответить
переживає ... на яку посаду його призначать ... а то все горілка ... грабувати гоїв потрібно "в здравом уме и трезвом рассудке" щоб на другий день не було соромно що не все відібрав у казлов що міг ...
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21.01.2021 10:11 Ответить
Чувак просто по привычке верил, что его должность уже сама по себе является предохранителем от ответственности. А ведь достаточно было молча согласиться с правонарушением, по быстрому подписать протокол, а потом по первому разу заплатить штраф и даже без решалова выйти на штраф без лишения. И все прошло бы по тихому, без внимания. Но ведь так хотелось попустить "быдло в погонах". Не фартануло, не получилось.
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21.01.2021 11:04 Ответить
И сегодня меня уволят с работы за содеянное грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Немилостивый.
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Он так и не понял за что его увольняют.
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21.01.2021 12:18 Ответить
 
 