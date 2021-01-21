Совершенное мной правонарушение несовместимо, пожалуй, с занимаемой должностью, - Немилостивый

Заместитель вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталий Немилостивый признал свою вину в нарушении правил дорожного движения и уже написал заявление на увольнение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Я действительно совершил административное правонарушение. Оно несовместимо, пожалуй, с занимаемой должностью и это правильно, если сегодня общество к таким действиям, скажем так, "внимательно". Я обязан подать заявление (об увольнении. - Ред), я уже его подал сегодня в 8 утра. И вице-премьер подал на премьера. И сегодня меня уволят с работы за содеянное грубое нарушение правил дорожного движения", - сказал Немилостивый.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.

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