Рятувальники 3 години забезпечували аварійне електроживлення ковідної лікарні в Кропивницькому, - ДСНС. ФОТО
У Кропивницькому рятувальники впродовж трьох годин забезпечували аварійне електроживлення центральної міської лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
Така потреба виникла сьогодні, у зв'язку з аварійним відключенням світла на території мікрорайону, де розташовано стаціонар №1 центральної міської лікарні міста, який призначений для госпіталізації хворих на COVID-19.
Рятувальники розгорнули пересувну електростанцію і забезпечили електроживлення лікарні.
Нагадаємо, 27 листопада в лікарні м. Жовква померли двоє пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легенів. У лікарні на 2 години відключали електрику, і пацієнти померли від дихальної недостатності. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив провести по всій країні перевірку обладнання.
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але хоч так...
чего-то подумалось, что хорошо бы в больничках иметь что-то альтернативное... дублирующее... но не с нашим еврейским счастьем...
Но деньги на ремонт старого генератора или приобретения нового ушли ....э.... на дороги!
В любом сраном торговом центре свой генератор...иногда с АВр иногда включает дежурный...
А в обласном центре где генератор больницы?????
Генератор больницы сломался. Возможно. Не буду утверждать, что сломался, но если так, и если в нём нужно заменить копеечную прокладку, то наши люди не преминут воспользоваться этой ситуацией и заломят за ремонт 1 млн. грн. Дескать, рынок! В местном бюджете таких денег, естественно, нет, поэтому дальше ничего не происходит.
Единственное что что могут заломить в ворсовете или министерстве...и там действительно деталь обойдется в стоимость самого генератора