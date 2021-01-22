Рятувальники 3 години забезпечували аварійне електроживлення ковідної лікарні в Кропивницькому, - ДСНС. ФОТО

У Кропивницькому рятувальники впродовж трьох годин забезпечували аварійне електроживлення центральної міської лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

Така потреба виникла сьогодні, у зв'язку з аварійним відключенням світла на території мікрорайону, де розташовано стаціонар №1 центральної міської лікарні міста, який призначений для госпіталізації хворих на COVID-19.

Рятувальники розгорнули пересувну електростанцію і забезпечили електроживлення лікарні.

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Нагадаємо, 27 листопада в лікарні м. Жовква померли двоє пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легенів. У лікарні на 2 години відключали електрику, і пацієнти померли від дихальної недостатності. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив провести по всій країні перевірку обладнання.