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Новини
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Рятувальники 3 години забезпечували аварійне електроживлення ковідної лікарні в Кропивницькому, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники 3 години забезпечували аварійне електроживлення ковідної лікарні в Кропивницькому, - ДСНС. ФОТО

У Кропивницькому рятувальники впродовж трьох годин забезпечували аварійне електроживлення центральної міської лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

Така потреба виникла сьогодні, у зв'язку з аварійним відключенням світла на території мікрорайону, де розташовано стаціонар №1 центральної міської лікарні міста, який призначений для госпіталізації хворих на COVID-19.

Рятувальники розгорнули пересувну електростанцію і забезпечили електроживлення лікарні.

Читайте також: Смерть пацієнтів через відключення електрики: медики спрацювали правильно, а адміністрація - ні, - комісія

Рятувальники 3 години забезпечували аварійне електроживлення ковідної лікарні в Кропивницькому, - ДСНС 01

Рятувальники 3 години забезпечували аварійне електроживлення ковідної лікарні в Кропивницькому, - ДСНС 02
Рятувальники 3 години забезпечували аварійне електроживлення ковідної лікарні в Кропивницькому, - ДСНС 03

Нагадаємо, 27 листопада в лікарні м. Жовква померли двоє пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легенів. У лікарні на 2 години відключали електрику, і пацієнти померли від дихальної недостатності. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив провести по всій країні перевірку обладнання.

Автор: 

лікарня (1357) Кропивницький (343) ДСНС (5092) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+6
Ну, тут все просто, а вот у вяликой раиссии проблемы покруче:
Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1694
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22.01.2021 18:16
+4
Можно иметь дублирующее питание 220В, если есть довольно мощный дизель-генератор (как на снимках) на всю больницу или сделать дополнительную аварийную сеть менее мощную на одном обычном бензо-генераторе для питания только одной-двух ковидных палат. Такой бензо-генератор потянет до 20 кислородных концентраторов, но не более.
Но деньги на ремонт старого генератора или приобретения нового ушли ....э.... на дороги!
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22.01.2021 18:01
+2
У нас 7 років йде війна і можливі відключення електрики. За 7 років міська влада мала відновити всі непрацюючі аварійні системи енергозабезпечення лікарень! Якщо цього не зробили за 6 років війни то був карантин з березня місяця, який давав можливість відновити всі системи аварійного життєзабезпечення лікарень! А тут виявляється що нічого не готово і потрібно залучати ДСНС.
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22.01.2021 17:53
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звісно, це - костур
але хоч так...
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22.01.2021 17:36 Відповісти
а де були штатні генератори центральної міської лікарні які там стоять з часів СРСР?
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22.01.2021 17:46 Відповісти
Ви впевнені, що вони там стоять, а не розібрані на метал?
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22.01.2021 17:49 Відповісти
У нас 7 років йде війна і можливі відключення електрики. За 7 років міська влада мала відновити всі непрацюючі аварійні системи енергозабезпечення лікарень! Якщо цього не зробили за 6 років війни то був карантин з березня місяця, який давав можливість відновити всі системи аварійного життєзабезпечення лікарень! А тут виявляється що нічого не готово і потрібно залучати ДСНС.
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22.01.2021 17:53 Відповісти
Ви праві на 100%. Не зрозуміло, чим займається Рада Національної Безпеки і Оборони. Очевидно, що державне мислення - це не про них. А може вони побудували дороги стратегічного значення? На якому атласі побачити б ці нові дороги...
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22.01.2021 18:13 Відповісти
молодцы...
чего-то подумалось, что хорошо бы в больничках иметь что-то альтернативное... дублирующее... но не с нашим еврейским счастьем...
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22.01.2021 17:48 Відповісти
Можно иметь дублирующее питание 220В, если есть довольно мощный дизель-генератор (как на снимках) на всю больницу или сделать дополнительную аварийную сеть менее мощную на одном обычном бензо-генераторе для питания только одной-двух ковидных палат. Такой бензо-генератор потянет до 20 кислородных концентраторов, но не более.
Но деньги на ремонт старого генератора или приобретения нового ушли ....э.... на дороги!
показати весь коментар
22.01.2021 18:01 Відповісти
Ну, тут все просто, а вот у вяликой раиссии проблемы покруче:
Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1694
показати весь коментар
22.01.2021 18:16 Відповісти
Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9159
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22.01.2021 18:19 Відповісти
Спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы в Кропивницком, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2457
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22.01.2021 18:21 Відповісти
А где генератор больницы с АВР...Например в Доброславе такой был 100% сами его ставили...
В любом сраном торговом центре свой генератор...иногда с АВр иногда включает дежурный...
А в обласном центре где генератор больницы?????
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22.01.2021 18:24 Відповісти
"...где генератор больницы?"

Генератор больницы сломался. Возможно. Не буду утверждать, что сломался, но если так, и если в нём нужно заменить копеечную прокладку, то наши люди не преминут воспользоваться этой ситуацией и заломят за ремонт 1 млн. грн. Дескать, рынок! В местном бюджете таких денег, естественно, нет, поэтому дальше ничего не происходит.
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22.01.2021 18:42 Відповісти
Не заломят...заломят столько чтобы энергетик с главврачем получили откат, если назовут заоблачную цену, то не получат ничего....
Единственное что что могут заломить в ворсовете или министерстве...и там действительно деталь обойдется в стоимость самого генератора
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22.01.2021 18:47 Відповісти
Интересный вопрос Вы подняли: кто должен давать деньги на ремонт местного генератора - местный бюджет или, учитывая общенациональное бедствие (ковид) - министерство?
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22.01.2021 19:12 Відповісти
Це лікарні обійдеться по прогресивному зеленьскому тарифу 3,5 грн за кіловат - всього 115 000 грн.
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22.01.2021 19:25 Відповісти
 
 