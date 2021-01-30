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Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця

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Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця

Прокуратура Парижа розпочала судове розслідування побиття українського підлітка неподалік Ейфелевої вежі.

Про це повідомили BFMTV правоохоронці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що прокуратура почала наступну стадію розслідування. Затриманим, які опинилися під вартою, готують звинувачення в спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину, груповому пограбуванні та насильстві.

До слова, за ґратами опинилися семеро затриманих, один з яких неповнолітній. Крім того, двоє неповнолітніх поміщені під судовий нагляд.

Як повідомлялося, інцидент стався 15 січня неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій із друзями повертався з коледжу, коли на них накинулася група невідомих. Із металевими палицями і битами вони атакували студентів. Нині юнак у лікарні.

Загалом у межах цієї справи під варту взяли дванадцять осіб (одинадцять неповнолітніх та один дорослий). Їх звинувачують за статтями"замах на вбивство", "злочинне об'єднання з метою вчинення злочину" та "крадіжка за допомогою насильства".

Також читайте: Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ
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Топ коментарі
+6
кацапам іхняя ікона. цілуйте тварі!

Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця - Цензор.НЕТ 2492
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30.01.2021 22:46
+4
Якого біса посольство України зверталось до прокуратури Франції, якщо цей малолітній бандюк громадянин Франції? Це ж не украінський турист, заробітчанин або студент, який попав під роздачу, це француз, у якого мати робить дітей виключно з іноземцями. То таких шльонд по світу розбіглося дуже багато, нехай собі живуть як хочуть, та з ким хочуть, бо вони вже не є громадяни України.
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31.01.2021 01:05
+3
Єнакуєво, в тех краях все очень плохо заканчивается, там в шахтах загубленного народу немеряно.
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30.01.2021 22:44
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"Жорстокий напад банди в Парижі на 15-річного Юрія викликав національну полеміку", - пише Le Monde.
За даними видання, Юрій - студент колежу Гійома Аполлінера в Парижі. Він грає у баскетбол у спортивному клубі Athletic у передмісті столиці Булонь-Бійанкур і його описують як "старанного учня". Вже після нападу хлопцю виповнилося 15 років.
Видання описує, як мати постраждалого Наталія протягом тижня розклеювала плакати у районі нападу із закликом до можливих свідків злочину повідомити подробиці нападу. 22 січня анонімний акаунт в Twitter розмістив відеозапис нападу і за два дні кількість його переглядів перевищила 4 млн. Низка політиків та французьких знаменитостей висловила обурення.
У французьких ЗМІ цей випадок викликав обговорення зростання криміналізації серед молоді у Франції. Праві видання, такі як Les Valeurs Actuelles, пишуть про провал політики мультикультуралізму.
Французький телеканал BFM TV повідомляє, що наразі в центрі розслідування перебуває ворожнеча двох банд. За даними телеканалу, на друзів Юрія напала банда, яка приїхала з містечка Ванв, яке розташоване приблизно у 6 км від центру Парижа. Дехто зі свідків чув, як нападники вигукували "Це ми, Ванв".
За однією з версій, раніше члена банди з Ванва могли побити в районі Богренель, і його друзі приїхали помститися місцевому угрупованню. Водночас телеканал наголошує, що немає жодної інформації про приналежність Юрія до місцевого угруповання в районі Богренель. Його описують як підлітка, який не мав проблем із законом. Слідчі наразі не можуть сказати, чи є він випадковою жертвою ворожнечі двох угруповань.
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30.01.2021 22:29 Відповісти
Таке практикувалось і на Домбасі. Мій знайомий поїхав у відпустку до матері у Єнакуєво і потрапив під роздачу. Наскочила банда і били всіх підряд. Ворогували банда з бандою. Довго лежав в лікарні і через місяць помер.
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30.01.2021 22:40 Відповісти
Єнакуєво, в тех краях все очень плохо заканчивается, там в шахтах загубленного народу немеряно.
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30.01.2021 22:44 Відповісти
Ви брешете.
Я читала цю статтю і наводила переклад власне тих "тверджень".

Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця - Цензор.НЕТ 5049Vedana
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/affaire-yuriy-l-enquete-s-oriente-vers-la-piste-d-une-guerre-de-bandes-20210126
INFO LE FIGARO - La bande de Beaugrenelle, dite «RD4», était impliquée dans la vendetta et dissimulait parfois des armes sur la dalle. L'appartenance de Yuriy à ce groupe est étudiée. Les responsables de l'agression sauvage, venus de Vanves, n'ont pas encore été identifiés.
Приналежність Юрія до цієї групи вивчається.
Yuriy appartenait-il à «RD4», ou à l'une de ses ramifications? Des éléments le laissent penser pour les enquêteurs, même si la prudence reste de mise.
Чи Юрій належав до РД4 або одного з її відгалужень ? Окремі елементи дозволяють слідчим так думати, але з обережністю.
Також визначають, чи він став об*єктом вендетти.

Отак поширюється брехня. І ЦН цьому широко сприяє.
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30.01.2021 23:37 Відповісти
В том что это не случайное нападение, согласны? В чем (брехня)?
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30.01.2021 23:44 Відповісти
Коментар почитайте !
Наведіть мені "твердження" з Фіґаро, про яке ви варнякаєте. Раптом нове з*явилося.

Зразу кажу: я читала статтю від 26.01. в оригіналі, у мене професійна французька.

Чекаю.
Не буде - в спам за брехню.
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30.01.2021 23:47 Відповісти
Подождем окочание расследования полиции, у них это несколько быстрее чем у нас десятилетиями.
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30.01.2021 23:52 Відповісти
Я Вам написала - стерли. Попросила зберегти пости.

Він поскаржився на Раду Форумчан на Вас: от адмін і зніс.
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31.01.2021 00:01 Відповісти
Тут не любят "несанкционированного" мнения.
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31.01.2021 12:31 Відповісти
В Париже поймают и осудят за нападение
А в Украине 100 человек на Майдане убили за неделю
И НИКОГО НЕ ПОСАДИЛИ
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30.01.2021 22:43 Відповісти
В Украине с того времени 20000+ уже погибло, и никому дела, ждем пока враги сами поздыхают.
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30.01.2021 22:46 Відповісти
кацапам іхняя ікона. цілуйте тварі!

Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця - Цензор.НЕТ 2492
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30.01.2021 22:46 Відповісти
Очень своевременно....
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30.01.2021 22:48 Відповісти
парижские тайны))))
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30.01.2021 22:51 Відповісти
Аваковщина і Венедиктовщина в Україні це вам не франзуцькі провоохоронні органи.
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30.01.2021 23:02 Відповісти
Якого біса посольство України зверталось до прокуратури Франції, якщо цей малолітній бандюк громадянин Франції? Це ж не украінський турист, заробітчанин або студент, який попав під роздачу, це француз, у якого мати робить дітей виключно з іноземцями. То таких шльонд по світу розбіглося дуже багато, нехай собі живуть як хочуть, та з ким хочуть, бо вони вже не є громадяни України.
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31.01.2021 01:05 Відповісти
Для форумних дебілів, яких, на жаль, набагато більше, ніж нормальних, пояснюю (хоч прикро гробити час на таких тупих і дрімучих горлопанів).
Коли розлучається українська сім'я з дітьми, завжди має бути дозвіл батька / матері на вивіз дитини за кордон (тимчасовий або постійний. Це і для одружених правило ... )
Виглядає, що батько хлопця дав такий такий дозвіл, мати виїхала з ним за кордон і влаштувала своє життя по-новому. Але підліток залишається громадянином України. Мінімум - до повноліття. Це не заважає йому мати і французьке громадянство. Про ситуацію детальніше не повідомляють. Саме тому про нього так і пишуть, і посольство України у Франції робить приписані у таких випадках кроки на захист громадянина України.
Але на форумі головне - голосніше горлати і вибльовувати свої нечистоти на інших..
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31.01.2021 04:05 Відповісти
Ахтунг-ахтунг! На форумі вибльовується канадійська діаспора! «Форумні дебіли» - ховайтеся, хто може! Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця - Цензор.НЕТ 9390
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31.01.2021 04:26 Відповісти
Это любители Родины дистанционно, а может такие же вербовщики наших соотечественников.
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31.01.2021 10:40 Відповісти
Важко тобі без мозку жити.
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31.01.2021 14:07 Відповісти
Пані, ви одна із них, до речі. Корисна ідіотка глобалістів (слов "ідіотка" - не образа, а констатація хвакту). Ваше життя прожите даремно. Бо ви в ньому так нічого й не зрозуміли. Хоча гадаєте інакше. І вважаєте, що маєте моральне право ображати пристойних і значно розумніших і поінформованіших за вас людей. Раджу вам знову піти в перший клас, можливо допоможе. Хоча навряд чи.
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31.01.2021 14:15 Відповісти
Раджу вам мені не радити та обговорювати новину. Розумові здібності будеш у своїх дітей-аутистів відзначати, а тут дорослі люди збираються, яким ніхто не давав права принижувати та обзивати одне одного, як це робите ви та істеричний дописувач ведана, для цього у вас є півнушки, базари та інші злачні місця.
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31.01.2021 14:34 Відповісти
 
 