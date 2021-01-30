Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця

Прокуратура Парижа розпочала судове розслідування побиття українського підлітка неподалік Ейфелевої вежі.

Про це повідомили BFMTV правоохоронці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що прокуратура почала наступну стадію розслідування. Затриманим, які опинилися під вартою, готують звинувачення в спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину, груповому пограбуванні та насильстві.

До слова, за ґратами опинилися семеро затриманих, один з яких неповнолітній. Крім того, двоє неповнолітніх поміщені під судовий нагляд.

Як повідомлялося, інцидент стався 15 січня неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій із друзями повертався з коледжу, коли на них накинулася група невідомих. Із металевими палицями і битами вони атакували студентів. Нині юнак у лікарні.

Загалом у межах цієї справи під варту взяли дванадцять осіб (одинадцять неповнолітніх та один дорослий). Їх звинувачують за статтями"замах на вбивство", "злочинне об'єднання з метою вчинення злочину" та "крадіжка за допомогою насильства".

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