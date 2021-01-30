Французская прокуратура начала судебное расследование избиения подростка-украинца
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Прокуратура Парижа начала судебное расследование избиения украинского подростка неподалеку Эйфелевой башни.
Об этом сообщили BFMTV правоохранители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что прокуратура начала следующую стадию расследования. Задержанным, которые оказались под стражей, готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом ограблении и насилии.
К слову, за решеткой оказались семь задержанных, один из которых несовершеннолетний. Кроме того, двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.
Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.
Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют. О задержании первых 9 подозреваемых стало известно 28 января.
Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.
Пожалуйста, подождите...
За даними видання, Юрій - студент колежу Гійома Аполлінера в Парижі. Він грає у баскетбол у спортивному клубі Athletic у передмісті столиці Булонь-Бійанкур і його описують як "старанного учня". Вже після нападу хлопцю виповнилося 15 років.
Видання описує, як мати постраждалого Наталія протягом тижня розклеювала плакати у районі нападу із закликом до можливих свідків злочину повідомити подробиці нападу. 22 січня анонімний акаунт в Twitter розмістив відеозапис нападу і за два дні кількість його переглядів перевищила 4 млн. Низка політиків та французьких знаменитостей висловила обурення.
У французьких ЗМІ цей випадок викликав обговорення зростання криміналізації серед молоді у Франції. Праві видання, такі як Les Valeurs Actuelles, пишуть про провал політики мультикультуралізму.
Французький телеканал BFM TV повідомляє, що наразі в центрі розслідування перебуває ворожнеча двох банд. За даними телеканалу, на друзів Юрія напала банда, яка приїхала з містечка Ванв, яке розташоване приблизно у 6 км від центру Парижа. Дехто зі свідків чув, як нападники вигукували "Це ми, Ванв".
За однією з версій, раніше члена банди з Ванва могли побити в районі Богренель, і його друзі приїхали помститися місцевому угрупованню. Водночас телеканал наголошує, що немає жодної інформації про приналежність Юрія до місцевого угруповання в районі Богренель. Його описують як підлітка, який не мав проблем із законом. Слідчі наразі не можуть сказати, чи є він випадковою жертвою ворожнечі двох угруповань.
Я читала цю статтю і наводила переклад власне тих "тверджень".
Vedana
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/affaire-yuriy-l-enquete-s-oriente-vers-la-piste-d-une-guerre-de-bandes-20210126
INFO LE FIGARO - La bande de Beaugrenelle, dite «RD4», était impliquée dans la vendetta et dissimulait parfois des armes sur la dalle. L'appartenance de Yuriy à ce groupe est étudiée. Les responsables de l'agression sauvage, venus de Vanves, n'ont pas encore été identifiés.
Приналежність Юрія до цієї групи вивчається.
Yuriy appartenait-il à «RD4», ou à l'une de ses ramifications? Des éléments le laissent penser pour les enquêteurs, même si la prudence reste de mise.
Чи Юрій належав до РД4 або одного з її відгалужень ? Окремі елементи дозволяють слідчим так думати, але з обережністю.
Також визначають, чи він став об*єктом вендетти.
Отак поширюється брехня. І ЦН цьому широко сприяє.
Наведіть мені "твердження" з Фіґаро, про яке ви варнякаєте. Раптом нове з*явилося.
Зразу кажу: я читала статтю від 26.01. в оригіналі, у мене професійна французька.
Чекаю.
Не буде - в спам за брехню.
Він поскаржився на Раду Форумчан на Вас: от адмін і зніс.
А в Украине 100 человек на Майдане убили за неделю
И НИКОГО НЕ ПОСАДИЛИ
Коли розлучається українська сім'я з дітьми, завжди має бути дозвіл батька / матері на вивіз дитини за кордон (тимчасовий або постійний. Це і для одружених правило ... )
Виглядає, що батько хлопця дав такий такий дозвіл, мати виїхала з ним за кордон і влаштувала своє життя по-новому. Але підліток залишається громадянином України. Мінімум - до повноліття. Це не заважає йому мати і французьке громадянство. Про ситуацію детальніше не повідомляють. Саме тому про нього так і пишуть, і посольство України у Франції робить приписані у таких випадках кроки на захист громадянина України.
Але на форумі головне - голосніше горлати і вибльовувати свої нечистоти на інших..