РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5498 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом
6 073 33
избиение (9709) Франция (3073)

Французская прокуратура начала судебное расследование избиения подростка-украинца

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Французская прокуратура начала судебное расследование избиения подростка-украинца

Прокуратура Парижа начала судебное расследование избиения украинского подростка неподалеку Эйфелевой башни.

Об этом сообщили BFMTV правоохранители, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что прокуратура начала следующую стадию расследования. Задержанным, которые оказались под стражей, готовят обвинения в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления, групповом ограблении и насилии.

К слову, за решеткой оказались семь задержанных, один из которых несовершеннолетний. Кроме того, двое несовершеннолетних помещены под судебный надзор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще двое подозреваемых в избиении подростка-украинца задержаны во Франции

Напомним, в Париже 21 января жестоко избили 15-летнего украинца. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Он находился в искусственной коме, но сейчас понемногу идет на поправку.

Посольство Украины обратилось в прокуратуру Франции, и сейчас это дело расследуют. О задержании первых 9 подозреваемых стало известно 28 января.

Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
кацапам іхняя ікона. цілуйте тварі!

Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця - Цензор.НЕТ 2492
показать весь комментарий
30.01.2021 22:46
+4
Якого біса посольство України зверталось до прокуратури Франції, якщо цей малолітній бандюк громадянин Франції? Це ж не украінський турист, заробітчанин або студент, який попав під роздачу, це француз, у якого мати робить дітей виключно з іноземцями. То таких шльонд по світу розбіглося дуже багато, нехай собі живуть як хочуть, та з ким хочуть, бо вони вже не є громадяни України.
показать весь комментарий
31.01.2021 01:05
+3
Єнакуєво, в тех краях все очень плохо заканчивается, там в шахтах загубленного народу немеряно.
показать весь комментарий
30.01.2021 22:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Жорстокий напад банди в Парижі на 15-річного Юрія викликав національну полеміку", - пише Le Monde.
За даними видання, Юрій - студент колежу Гійома Аполлінера в Парижі. Він грає у баскетбол у спортивному клубі Athletic у передмісті столиці Булонь-Бійанкур і його описують як "старанного учня". Вже після нападу хлопцю виповнилося 15 років.
Видання описує, як мати постраждалого Наталія протягом тижня розклеювала плакати у районі нападу із закликом до можливих свідків злочину повідомити подробиці нападу. 22 січня анонімний акаунт в Twitter розмістив відеозапис нападу і за два дні кількість його переглядів перевищила 4 млн. Низка політиків та французьких знаменитостей висловила обурення.
У французьких ЗМІ цей випадок викликав обговорення зростання криміналізації серед молоді у Франції. Праві видання, такі як Les Valeurs Actuelles, пишуть про провал політики мультикультуралізму.
Французький телеканал BFM TV повідомляє, що наразі в центрі розслідування перебуває ворожнеча двох банд. За даними телеканалу, на друзів Юрія напала банда, яка приїхала з містечка Ванв, яке розташоване приблизно у 6 км від центру Парижа. Дехто зі свідків чув, як нападники вигукували "Це ми, Ванв".
За однією з версій, раніше члена банди з Ванва могли побити в районі Богренель, і його друзі приїхали помститися місцевому угрупованню. Водночас телеканал наголошує, що немає жодної інформації про приналежність Юрія до місцевого угруповання в районі Богренель. Його описують як підлітка, який не мав проблем із законом. Слідчі наразі не можуть сказати, чи є він випадковою жертвою ворожнечі двох угруповань.
показать весь комментарий
30.01.2021 22:29 Ответить
Таке практикувалось і на Домбасі. Мій знайомий поїхав у відпустку до матері у Єнакуєво і потрапив під роздачу. Наскочила банда і били всіх підряд. Ворогували банда з бандою. Довго лежав в лікарні і через місяць помер.
показать весь комментарий
30.01.2021 22:40 Ответить
Єнакуєво, в тех краях все очень плохо заканчивается, там в шахтах загубленного народу немеряно.
показать весь комментарий
30.01.2021 22:44 Ответить
Ви брешете.
Я читала цю статтю і наводила переклад власне тих "тверджень".

Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця - Цензор.НЕТ 5049Vedana
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/affaire-yuriy-l-enquete-s-oriente-vers-la-piste-d-une-guerre-de-bandes-20210126
INFO LE FIGARO - La bande de Beaugrenelle, dite «RD4», était impliquée dans la vendetta et dissimulait parfois des armes sur la dalle. L'appartenance de Yuriy à ce groupe est étudiée. Les responsables de l'agression sauvage, venus de Vanves, n'ont pas encore été identifiés.
Приналежність Юрія до цієї групи вивчається.
Yuriy appartenait-il à «RD4», ou à l'une de ses ramifications? Des éléments le laissent penser pour les enquêteurs, même si la prudence reste de mise.
Чи Юрій належав до РД4 або одного з її відгалужень ? Окремі елементи дозволяють слідчим так думати, але з обережністю.
Також визначають, чи він став об*єктом вендетти.

Отак поширюється брехня. І ЦН цьому широко сприяє.
показать весь комментарий
30.01.2021 23:37 Ответить
В том что это не случайное нападение, согласны? В чем (брехня)?
показать весь комментарий
30.01.2021 23:44 Ответить
Коментар почитайте !
Наведіть мені "твердження" з Фіґаро, про яке ви варнякаєте. Раптом нове з*явилося.

Зразу кажу: я читала статтю від 26.01. в оригіналі, у мене професійна французька.

Чекаю.
Не буде - в спам за брехню.
показать весь комментарий
30.01.2021 23:47 Ответить
Подождем окочание расследования полиции, у них это несколько быстрее чем у нас десятилетиями.
показать весь комментарий
30.01.2021 23:52 Ответить
Я Вам написала - стерли. Попросила зберегти пости.

Він поскаржився на Раду Форумчан на Вас: от адмін і зніс.
показать весь комментарий
31.01.2021 00:01 Ответить
Тут не любят "несанкционированного" мнения.
показать весь комментарий
31.01.2021 12:31 Ответить
В Париже поймают и осудят за нападение
А в Украине 100 человек на Майдане убили за неделю
И НИКОГО НЕ ПОСАДИЛИ
показать весь комментарий
30.01.2021 22:43 Ответить
В Украине с того времени 20000+ уже погибло, и никому дела, ждем пока враги сами поздыхают.
показать весь комментарий
30.01.2021 22:46 Ответить
кацапам іхняя ікона. цілуйте тварі!

Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця - Цензор.НЕТ 2492
показать весь комментарий
30.01.2021 22:46 Ответить
Очень своевременно....
показать весь комментарий
30.01.2021 22:48 Ответить
парижские тайны))))
показать весь комментарий
30.01.2021 22:51 Ответить
Аваковщина і Венедиктовщина в Україні це вам не франзуцькі провоохоронні органи.
показать весь комментарий
30.01.2021 23:02 Ответить
Якого біса посольство України зверталось до прокуратури Франції, якщо цей малолітній бандюк громадянин Франції? Це ж не украінський турист, заробітчанин або студент, який попав під роздачу, це француз, у якого мати робить дітей виключно з іноземцями. То таких шльонд по світу розбіглося дуже багато, нехай собі живуть як хочуть, та з ким хочуть, бо вони вже не є громадяни України.
показать весь комментарий
31.01.2021 01:05 Ответить
Для форумних дебілів, яких, на жаль, набагато більше, ніж нормальних, пояснюю (хоч прикро гробити час на таких тупих і дрімучих горлопанів).
Коли розлучається українська сім'я з дітьми, завжди має бути дозвіл батька / матері на вивіз дитини за кордон (тимчасовий або постійний. Це і для одружених правило ... )
Виглядає, що батько хлопця дав такий такий дозвіл, мати виїхала з ним за кордон і влаштувала своє життя по-новому. Але підліток залишається громадянином України. Мінімум - до повноліття. Це не заважає йому мати і французьке громадянство. Про ситуацію детальніше не повідомляють. Саме тому про нього так і пишуть, і посольство України у Франції робить приписані у таких випадках кроки на захист громадянина України.
Але на форумі головне - голосніше горлати і вибльовувати свої нечистоти на інших..
показать весь комментарий
31.01.2021 04:05 Ответить
Ахтунг-ахтунг! На форумі вибльовується канадійська діаспора! «Форумні дебіли» - ховайтеся, хто може! Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця - Цензор.НЕТ 9390
показать весь комментарий
31.01.2021 04:26 Ответить
Это любители Родины дистанционно, а может такие же вербовщики наших соотечественников.
показать весь комментарий
31.01.2021 10:40 Ответить
Важко тобі без мозку жити.
показать весь комментарий
31.01.2021 14:07 Ответить
Пані, ви одна із них, до речі. Корисна ідіотка глобалістів (слов "ідіотка" - не образа, а констатація хвакту). Ваше життя прожите даремно. Бо ви в ньому так нічого й не зрозуміли. Хоча гадаєте інакше. І вважаєте, що маєте моральне право ображати пристойних і значно розумніших і поінформованіших за вас людей. Раджу вам знову піти в перший клас, можливо допоможе. Хоча навряд чи.
показать весь комментарий
31.01.2021 14:15 Ответить
Раджу вам мені не радити та обговорювати новину. Розумові здібності будеш у своїх дітей-аутистів відзначати, а тут дорослі люди збираються, яким ніхто не давав права принижувати та обзивати одне одного, як це робите ви та істеричний дописувач ведана, для цього у вас є півнушки, базари та інші злачні місця.
показать весь комментарий
31.01.2021 14:34 Ответить
 
 