МОЗ найближчим часом запропонує Кабміну проєкт постанови про адаптивний карантин, - Степанов
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МОЗ найближчим часом винесе на засідання уряду проєкт постанови про запровадження в Україні адаптивного карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину. Ми провели розрахунки і найближчим часом винесемо постанову на засідання Кабміну", - зазначив глава МОЗ.
Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що зараз в Україні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні.
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Например интеллектуально-адаптивный карантин выходного дня и посленовогоднего треша.
А чо? Степашке должно понравиться