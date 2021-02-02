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МОЗ найближчим часом запропонує Кабміну проєкт постанови про адаптивний карантин, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ найближчим часом запропонує Кабміну проєкт постанови про адаптивний карантин, - Степанов

МОЗ найближчим часом винесе на засідання уряду проєкт постанови про запровадження в Україні адаптивного карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Згідно з нашою стратегією, ми хочемо повернутися до адаптивного карантину. Ми провели розрахунки і найближчим часом винесемо постанову на засідання Кабміну", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що зараз в Україні немає жодного регіону, який був би в "червоній" зоні.

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Автор: Наталя Джума
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опять перемога
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02.02.2021 10:44 Відповісти
Предлагаю все карантины этих ублюдков объединить в один.
Например интеллектуально-адаптивный карантин выходного дня и посленовогоднего треша.
А чо? Степашке должно понравиться
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02.02.2021 10:58 Відповісти
Скоро у них буде пожиттєвий карантин у індивідуальних "квартирах"!
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02.02.2021 11:20 Відповісти
К тому времени когда Украине соизволят выделить вакцину, внутри страны уже будет создан, естественным путём (отмирание ослабленных), такой защитный барьер, что вакцинирование нам и на Х не нужно будет. Вот так выворачиваясь и крутясь наше руководство и просерет деньги и придёт к триумфу здоровья. Да они и с самого начала не скрывали когда говорили с высоких трибун, что пенсионеры вымрут ВСЕ, а останутся только депутаты и их семьи. И это у нас назвали Слуга Народа. Таких слуг не грех поставить вне закона и подвергнуть экзекуции под корень.
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02.02.2021 11:36 Відповісти
Вы в своих законах хотя бы с карантинами по другим болезням разобрались, по чуме, например, или той же кори.
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02.02.2021 13:42 Відповісти
 
 