Вбивство Гандзюк: Апеляційний суд залишив Мангера і Левіна в СІЗО

Київський апеляційний суд залишив підозрюваних у справі вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера та Олексія Левіна за гратами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Апеляційний суд не бачить підстав для скасування арешту Мангера та Левіна…Тож адвокати отримали чергову відмову, а Мангер та Левін далі залишатимуться в Лук’янівському СІЗО", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

12 серпня Київський апеляційний суд закріпив справу Владислава Мангера та Олексія Левіназа Дніпровським районним судом Києва.

На одному із засідань свідки у справі - колишній член "Правого сектора" Павло Пилипенко та бізнесмен Сергій Брага - дали свідчення в суді про причетність глави Херсонської облради Владислава Мангера і його пособника Олексія Левіна до замовлення нападу на активістку Катерину Гандзюк.

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