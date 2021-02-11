"Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону

Нардепи фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, яким пропонують скасувати штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту №4638.

Зазначається, що в зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні і світі, відбувається різке зниження економічної активності, знижуються обсяги виробництва, збільшується безробіття, що призводить до економічних втрат суб'єктами господарювання, зокрема, в сфері надання послуг.

"Запровадження нових грошових стягнень під час поширення коронавірусу COVID-19 в Україні призведе до погіршення стану представників малого та середнього бізнесу в Україні. Таким чином накладення штрафів на суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території України, за порушення вимог, встановлених Законом України" про забезпечення функціонування української мови як державної "не сприятиме консолідації та розвиткові української нації, культурної, мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України", - йдеться в пояснювальній записці.

Також читайте: "Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ. СКРИНШОТ

Серед ініціаторів законопроєкту нардепи "Слуги народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Євген Брагар і інші.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.