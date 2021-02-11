"Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону
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Нардепи фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт, яким пропонують скасувати штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту №4638.
Зазначається, що в зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 в Україні і світі, відбувається різке зниження економічної активності, знижуються обсяги виробництва, збільшується безробіття, що призводить до економічних втрат суб'єктами господарювання, зокрема, в сфері надання послуг.
"Запровадження нових грошових стягнень під час поширення коронавірусу COVID-19 в Україні призведе до погіршення стану представників малого та середнього бізнесу в Україні. Таким чином накладення штрафів на суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території України, за порушення вимог, встановлених Законом України" про забезпечення функціонування української мови як державної "не сприятиме консолідації та розвиткові української нації, культурної, мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України", - йдеться в пояснювальній записці.
Серед ініціаторів законопроєкту нардепи "Слуги народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Євген Брагар і інші.
Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.
Будь ласка, зачекайте...
Слуги урода, что тут еще скажешь...
Арахамия,
Бужанский, Брагар,
Василевська-Смаглюк,
Дубинский, (Done),
Ермак...
Стаття 10.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
P.S.
Конституція − нормативно-правовий акт держави (Основний закон), який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов'язки громадян. ... Таким чином, Конституція України є основою чинного законодавства української держави.
Хтось забороняє спілкуватися українською?
Клієнт може говорити хоч китайською, хоч мовою жестів.
Потом обсудим.
аби ти було здатне Конституцію не тільки скопіювати а й прочитати ти б дочиталося до частини 4 статті 10 згідно з якою застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
отже, ось тобі, лайножере, Закон - вчи й виконуй.
Другие Законы не должны нарушать права прописанные в Конституции.
повторення маячні медведчука/шарія/портнова не зробить тебе розумнішим.
по-перше, читаємо разом: ч. 4 ст. 10 Конституції України "застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом".
це означає, що відповідний Закон, як спеціальна норма права щодо даних правовідносин, безпосередньо встановлює порядок застосування мов (на сьогодні таким законом є ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"), а Конституція, в свою чергу, гарантує застосування мов, серед іншого й у встановленому даним законом порядку.
по-друге, єдиною інституцією в Україні, яка вповноважена розглядати той чи інший Закон на відповідність його Конституції є Конституційний суд України.
отже, поки рішенням Конституційного суду не буде встановлено, що ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не відповідає Конституції, все це кацапське лайно про неконституційність цього закону є тільки недолугим кацапським лайном.
просто говно.
кста, щас смотрю Маски в шахте и цитата - "если в бане нет воды.... то это не значит шо в этом кто-то виноват"(думай.те, бл.)
и где вообще работа СБУ с кремлёвскими засланцами?.. понятно, что кошмарить коммерсантов кошернее, но всё-таки..?
Сначала эти мудаки вводят, потом отменяют.... Отменить штрафы - вообще никто не будет выполнять...
11.02.2021, 14:28 • 0 • 0
"Мову знову атакують! Щоби знищити реальні механізми захисту української мови, нардепи із президентської партії на чолі з українофобом Бужанським, зареєстрували законопроекти №4638 та №4638-2. Їх зміст і мета - скасувати штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Андрій Парубій, інформує UAINFO.org.
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"Із притаманним слугам Зеленського цинізмом і лукавством, своє чергове блюзнірство вони пояснюють прагненням полегшити умови ведення господарської діяльності під час пандемії коронавірусу(!). Нагадаю - всі їхні попередні атаки ми розбили. Впевнений - ця також буде провальною. Мова - зброя!", - завершує Парубій.