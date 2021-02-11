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"Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона

Нардепы фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №4638.

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Украине и мире, происходит резкое снижение экономической активности, снижаются объемы производства, увеличивается безработица, что приводит к экономическим потерям субъектами хозяйствования, в частности, в сфере оказания услуг.

"Введение новых денежных взысканий во время распространения коронавируса COVID-19 в Украине приведет к ухудшению состояния представителей малого и среднего бизнеса в Украине. Таким образом наложения денежных взысканий на субъекты хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Украины, за нарушение требований, установленных Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не будет способствовать консолидации и развитию украинской нации, культурной, языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины", - говорится в пояснительной записке.

Читайте: В Госархиве обнаружили 100-летний документ о необходимости введения закона об украинском языке. ДОКУМЕНТ

Среди инициаторов законопроекта нардепы "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар и другие.

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).

Также читайте: "Началось, б##ть": кассира супермаркета уволили за отказ обслуживать покупательницу на украинском языке, - СМИ. СКРИНШОТ

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Топ комментарии
+70
Более ублюдочной партии за всю историю независимости не было. Даже рыги не вызывали такого блевотного ощущения.
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11.02.2021 12:47
+36
"Слуги Урода", это прокацапская, ватная партия Этого и следовало ожидать
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11.02.2021 12:49
+36
"Среди инициаторов законопроекта нардепы "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар и другие...." дописывайте: - ВАТНО-УБЛЮДОЧНЫЕ СОЗДАНИЯ!!!
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11.02.2021 12:50
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Более ублюдочной партии за всю историю независимости не было. Даже рыги не вызывали такого блевотного ощущения.
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11.02.2021 12:47 Ответить
Прекрасный комментарий. Не убавить, не прибавить.
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11.02.2021 12:53 Ответить
здавалося б, просто розмовляй державною мовою (чи принаймні намагайся) і все буде добре - не буде ніяких штрафів! ))) але зеленим плядям треба якусь муйню придумати
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11.02.2021 13:36 Ответить
Аналогічні відчуття.Починаючи з самої назви і разом з отим... ну навіть слово " президент" по відношенню до нього написати не можу, настільки огидно і прикро.
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11.02.2021 12:53 Ответить
Да по сути и нет партии, группа случайно собравшихся людей - сброд и вся великий Зебил.
Слуги урода, что тут еще скажешь...
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11.02.2021 12:54 Ответить
"Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона - Цензор.НЕТ 2451
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11.02.2021 13:03 Ответить
Слуги народа - это не партия, это партмоне.
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11.02.2021 13:05 Ответить
це серіал
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11.02.2021 15:23 Ответить
это правда. У них ********* начинается прямо с названия
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11.02.2021 13:36 Ответить
была одна партейка, она даже своё имя поменяла, так зашкварилась.
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11.02.2021 14:00 Ответить
То вчіть українську, шануйте її та поважайте. І не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову!
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11.02.2021 12:47 Ответить
комментарий отмечен как спам
Кого же тогда идиоты назначат виноватыми во всем,пока это продавцы,официанты и кассирши - это же удобно и весело.
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11.02.2021 12:48 Ответить
слуги крємля.
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11.02.2021 12:48 Ответить
"Слуги Урода", это прокацапская, ватная партия Этого и следовало ожидать
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11.02.2021 12:49 Ответить
Джо, можно по алфавиту:
Арахамия,

Бужанский, Брагар,
Василевська-Смаглюк,

Дубинский, (Done),
Ермак...
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11.02.2021 12:49 Ответить
"арахамия" - звучит, как срамная болезнь...
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11.02.2021 12:51 Ответить
да это что-то венерическое 100%
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11.02.2021 12:55 Ответить
Если совсем точно, то - хламидия! "Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону - Цензор.НЕТ 8107
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11.02.2021 13:38 Ответить
У мене стійка асоціація Арахамії з павуками, - арахнофобія...

"Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона - Цензор.НЕТ 90
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11.02.2021 13:19 Ответить
Какая ж тут фобия? Тут брезгливость.
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11.02.2021 13:20 Ответить
Добре. Тоді, - арахногидливість. "Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона - Цензор.НЕТ 452
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11.02.2021 13:24 Ответить
"Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону - Цензор.НЕТ 1196 "Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону - Цензор.НЕТ 1196
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11.02.2021 13:31 Ответить
"Среди инициаторов законопроекта нардепы "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар и другие...." дописывайте: - ВАТНО-УБЛЮДОЧНЫЕ СОЗДАНИЯ!!!
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11.02.2021 12:50 Ответить
хохол-провокатор?
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11.02.2021 12:58 Ответить
Правильно писати «пиши мовою», недолугий!
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11.02.2021 12:59 Ответить
Хе-хе. Прикинули, сколько им самим платить придётся "Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона - Цензор.НЕТ 1296
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11.02.2021 12:50 Ответить
Да ну нафиг! Лучше отменить слуг урода.
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11.02.2021 12:50 Ответить
Круто...не ЖОПОБЛОК, а СН...каких реформ вам еще не хватает?... "Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона - Цензор.НЕТ 3793
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11.02.2021 12:50 Ответить
Люди преЗедента!
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11.02.2021 12:53 Ответить
Интересно, а "языковой закон" случаем не нарушает ст.10 Конституции Украины?
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11.02.2021 12:52 Ответить
Порушує.
Стаття 10.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

P.S.
Конституція − нормативно-правовий акт держави (Основний закон), який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов'язки громадян. ... Таким чином, Конституція України є основою чинного законодавства української держави.
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11.02.2021 12:55 Ответить
Хтось забороняє російську мову? Ні.
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11.02.2021 12:57 Ответить
А к чему тогда штрафы?
Хтось забороняє спілкуватися українською?
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11.02.2021 13:04 Ответить
Обслуговувати громадян повинні державною мовою.
Клієнт може говорити хоч китайською, хоч мовою жестів.
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11.02.2021 13:08 Ответить
Читай Конституцию.
Потом обсудим.
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11.02.2021 13:10 Ответить
Лапоть, ты ее сам то хоть открывал?
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11.02.2021 13:14 Ответить
Оберст Шмидт, справа в тому, що ти, тупе падло, що в телевізорі чи на каналах шарія/портнова почув, те й розносиш.
аби ти було здатне Конституцію не тільки скопіювати а й прочитати ти б дочиталося до частини 4 статті 10 згідно з якою застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
отже, ось тобі, лайножере, Закон - вчи й виконуй.
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11.02.2021 14:00 Ответить
Конституция - основной Закон.
Другие Законы не должны нарушать права прописанные в Конституции.
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11.02.2021 17:30 Ответить
ще раз.
повторення маячні медведчука/шарія/портнова не зробить тебе розумнішим.
по-перше, читаємо разом: ч. 4 ст. 10 Конституції України "застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом".
це означає, що відповідний Закон, як спеціальна норма права щодо даних правовідносин, безпосередньо встановлює порядок застосування мов (на сьогодні таким законом є ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"), а Конституція, в свою чергу, гарантує застосування мов, серед іншого й у встановленому даним законом порядку.
по-друге, єдиною інституцією в Україні, яка вповноважена розглядати той чи інший Закон на відповідність його Конституції є Конституційний суд України.
отже, поки рішенням Конституційного суду не буде встановлено, що ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не відповідає Конституції, все це кацапське лайно про неконституційність цього закону є тільки недолугим кацапським лайном.
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11.02.2021 18:10 Ответить
См. выше. "Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону - Цензор.НЕТ 4881
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12.02.2021 09:07 Ответить
Среди инициаторов законопроекта нардепы "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар и другие. Источник: https://censor.net/ru/n3247332\\\\\\\\\\\

просто говно.
кста, щас смотрю Маски в шахте и цитата - "если в бане нет воды.... то это не значит шо в этом кто-то виноват"(думай.те, бл.)
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11.02.2021 12:54 Ответить
はい、私はたわごとを与えません、さらに教えてください、さあ？
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11.02.2021 13:02 Ответить
внутрішній ворог не менш небезпечний , ніж зовнішній .
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11.02.2021 12:55 Ответить
Ви в Нідерландах якою мовою спілкуєтесь? Якою мовою відповідають вам?
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11.02.2021 13:01 Ответить
Якщо продавець в магазині відмовиться відповідати українською мовою він заплатить штраф і другим разом почне обслуговувати українською мовою, а без штрафу він буде просто ігнорувати українську - "а что ти мнє сдєлаєшь "Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона - Цензор.НЕТ 8284 ?"
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11.02.2021 13:01 Ответить
це що, настілки вузьколобий, що мову країни, в якій живе не здатен вивчити? Ніде у світі таке не допустиме. А тут ще й хоче бла-бла на мові агресора, яка свого часу була примусово навязана на території України. Викорінити і вижити.її, як пережиток окупаційного періоду.
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11.02.2021 13:03 Ответить
Це для того щоб звернення українською мовою можна було ігнорувати і казати щось на кшталт "а нам всьо равно".
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11.02.2021 12:57 Ответить
вот же клоуны, сначала позволили прог8олосовать за этот закон, теперь будут пол года голосовать за отмену.. идиото! занимаются хрен знает чем но только не экономическим развитием, глупейшие законы гоняют туда сюда, хотя такое делается все 30 лет.. толку от нардепов , как от козлов капусты!
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11.02.2021 12:57 Ответить
Мудрая, последовательная, принципиальная партия. Еще три раза проголосую за нее. Люблю 95-й квартал.
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11.02.2021 12:58 Ответить
Последовательная в продвижении кремлевских идей. И потерявшая уже половину своего же электората. Остались только упоротые тугодумы, для которых выучить язык страны, в которой живут, проблема. Нигде в мире такое недопустимо. И в Московии тоже.
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11.02.2021 13:09 Ответить
Rodriges Campanola, ти міг би дати собі характеристику написавши лишень два слова, замість трьох речень, а саме: я - довбойоб.
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11.02.2021 14:04 Ответить
Це слуги якогось іншого народу. Хай той народ їх і утримує. Нема чого наживатись на українському народі, а служити кремлівським агресорам.
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11.02.2021 12:58 Ответить
О, мля хитропопа кацапня, прив'язала невиконання закону, за який самі ж і проголосували, з коронавірусом. Аби не вчити мову. Ну де ще, в якій країні це можливо?
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11.02.2021 12:58 Ответить
Вони за цей закон не голосували. Його було прийнято до них.
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11.02.2021 13:10 Ответить
Тим більше хитрожопі.
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11.02.2021 14:26 Ответить
Не за "нарушение языкового закона", а за порушення прав українців. Державна мова Російської Федерації є Зброєю Масового Знищення української нації, тому вживання її на території України є терористичною діяльністю.
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11.02.2021 12:59 Ответить
"Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона - Цензор.НЕТ 9869
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11.02.2021 13:01 Ответить
Сначала делаем, а потом думаем и так во всем. Тарифы подняли, потом задним числом понижаем, это равносильно, роди в 7 месяцев, не понравилось, засунь обратно. Идиотская смехота.
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11.02.2021 13:05 Ответить
Лапоть, так вы ж не думаете
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11.02.2021 13:16 Ответить
"Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона - Цензор.НЕТ 697
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11.02.2021 13:26 Ответить
Все таки украинцы заслуживают на такую ******** жизнь! Как голосуем, так и живем.
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11.02.2021 13:34 Ответить
украінци заслуговують, а українці не заслуговують.
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11.02.2021 13:38 Ответить
это пабеда! "Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону - Цензор.НЕТ 8751
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11.02.2021 13:43 Ответить
пібіда
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11.02.2021 14:04 Ответить
Кодло ніяк за 30 років Незалежності не вивчить українську!
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11.02.2021 13:49 Ответить
Їм ніколи...воно(русскаязичьноє) російську вчило...
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11.02.2021 14:06 Ответить
Серед ініціаторів законопроєкту нардепи "Слуги народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Євген Брагар і інші неукраїнські сожитєлі в УкраїніДжерело: https://censor.net/ua/n3247332
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11.02.2021 13:50 Ответить
....есть встречное предложение - не платить зряплату антиукраинским гнидам из бюджета Украинцев.. не платить налоги, которые идут на антиукраинскую деятельность, а значит во вред государству Украина..
и где вообще работа СБУ с кремлёвскими засланцами?.. понятно, что кошмарить коммерсантов кошернее, но всё-таки..?
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11.02.2021 13:53 Ответить
Закон без покарання за його порушення - не закон.
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11.02.2021 14:07 Ответить
отменить штрафы за нарушение языкового закона..

Сначала эти мудаки вводят, потом отменяют.... Отменить штрафы - вообще никто не будет выполнять...
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11.02.2021 14:16 Ответить
Нужно запретить эту сферу услуг. Совсем запретить!
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11.02.2021 14:24 Ответить
Мову знову атакують! "Слуги народу" на чолі з українофобом Бужанським зареєстрували два законопроекти, - нардеп
11.02.2021, 14:28 • 0 • 0

"Мову знову атакують! Щоби знищити реальні механізми захисту української мови, нардепи із президентської партії на чолі з українофобом Бужанським, зареєстрували законопроекти №4638 та №4638-2. Їх зміст і мета - скасувати штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Андрій Парубій, інформує UAINFO.org.
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"Із притаманним слугам Зеленського цинізмом і лукавством, своє чергове блюзнірство вони пояснюють прагненням полегшити умови ведення господарської діяльності під час пандемії коронавірусу(!). Нагадаю - всі їхні попередні атаки ми розбили. Впевнений - ця також буде провальною. Мова - зброя!", - завершує Парубій.
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11.02.2021 14:31 Ответить
Среди инициаторов законопроекта нардепы "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар и другие_______________причем среди "других" нет ни одного опзжшника, все как один - зеленая плесень
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11.02.2021 15:05 Ответить
только "слуги кремлевского урода",не украинского народа,могут нести ку,,ню о том,что мова не есть основным критерием крнсолидации любого государства ,Могут за основу взять пример оккупанта Украины,который уничтожил все украинские издания ,сми ,и в рабсее и на оккупированых украинских территориях,,,
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11.02.2021 15:07 Ответить
Любить g2 спекулювати на мові. Розділяй і володарюй їх девіз.
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11.02.2021 15:53 Ответить
А як тоді буде працювати механізм КОНТРОЛЮ над виконанням цього Закону? Якщо це відбудеться, то Закон про Мову втрачає взагалі сенс свого існування!!!! От до чого приводить Злочин обміну паспортів ССср , а не ОТРИМАННЯ Громадянства по міжнароднім правилам, які існують у всьому Світі , окрім України. Так ще й таку дурість упороти : надати всім без виключення ВИБОРЧЕ ПРАВО ! "Мудрість" просто "зашкалює" , порушили всі Закони Природи, вони ж Закони Державотворення!
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11.02.2021 15:48 Ответить
Все шобло Коломоші ,які ж ви негідники,скоро думаю за господаря вашого візьмется американське правосуддя.Вони про якісь права ,а є право українців говорити рідною мовою в Україні і чи хтось захищає права української мови в Криму чи днр і що з ним булоб?
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11.02.2021 17:16 Ответить
Що, всі враз москалями стали? Довбодятли,невже ви вже всі важливі закони прийняли?
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11.02.2021 19:41 Ответить
 
 