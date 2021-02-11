"Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового закона
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардепы фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект, которым предлагают отменить штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №4638.
Отмечается, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Украине и мире, происходит резкое снижение экономической активности, снижаются объемы производства, увеличивается безработица, что приводит к экономическим потерям субъектами хозяйствования, в частности, в сфере оказания услуг.
"Введение новых денежных взысканий во время распространения коронавируса COVID-19 в Украине приведет к ухудшению состояния представителей малого и среднего бизнеса в Украине. Таким образом наложения денежных взысканий на субъекты хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Украины, за нарушение требований, установленных Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не будет способствовать консолидации и развитию украинской нации, культурной, языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины", - говорится в пояснительной записке.
Среди инициаторов законопроекта нардепы "Слуги народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар и другие.
Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
Согласно ей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. В частности, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности; физические лица-предприниматели; субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (в том числе интернет-магазины).
Пожалуйста, подождите...
Слуги урода, что тут еще скажешь...
Арахамия,
Бужанский, Брагар,
Василевська-Смаглюк,
Дубинский, (Done),
Ермак...
Стаття 10.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
P.S.
Конституція − нормативно-правовий акт держави (Основний закон), який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов'язки громадян. ... Таким чином, Конституція України є основою чинного законодавства української держави.
Хтось забороняє спілкуватися українською?
Клієнт може говорити хоч китайською, хоч мовою жестів.
Потом обсудим.
аби ти було здатне Конституцію не тільки скопіювати а й прочитати ти б дочиталося до частини 4 статті 10 згідно з якою застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
отже, ось тобі, лайножере, Закон - вчи й виконуй.
Другие Законы не должны нарушать права прописанные в Конституции.
повторення маячні медведчука/шарія/портнова не зробить тебе розумнішим.
по-перше, читаємо разом: ч. 4 ст. 10 Конституції України "застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом".
це означає, що відповідний Закон, як спеціальна норма права щодо даних правовідносин, безпосередньо встановлює порядок застосування мов (на сьогодні таким законом є ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної"), а Конституція, в свою чергу, гарантує застосування мов, серед іншого й у встановленому даним законом порядку.
по-друге, єдиною інституцією в Україні, яка вповноважена розглядати той чи інший Закон на відповідність його Конституції є Конституційний суд України.
отже, поки рішенням Конституційного суду не буде встановлено, що ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не відповідає Конституції, все це кацапське лайно про неконституційність цього закону є тільки недолугим кацапським лайном.
просто говно.
кста, щас смотрю Маски в шахте и цитата - "если в бане нет воды.... то это не значит шо в этом кто-то виноват"(думай.те, бл.)
и где вообще работа СБУ с кремлёвскими засланцами?.. понятно, что кошмарить коммерсантов кошернее, но всё-таки..?
Сначала эти мудаки вводят, потом отменяют.... Отменить штрафы - вообще никто не будет выполнять...
11.02.2021, 14:28 • 0 • 0
"Мову знову атакують! Щоби знищити реальні механізми захисту української мови, нардепи із президентської партії на чолі з українофобом Бужанським, зареєстрували законопроекти №4638 та №4638-2. Їх зміст і мета - скасувати штрафи за порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Андрій Парубій, інформує UAINFO.org.
Читайте також: Режим Зеленського хоче позбавити українців щойно набутих мовних прав - В'ятрович
"Із притаманним слугам Зеленського цинізмом і лукавством, своє чергове блюзнірство вони пояснюють прагненням полегшити умови ведення господарської діяльності під час пандемії коронавірусу(!). Нагадаю - всі їхні попередні атаки ми розбили. Впевнений - ця також буде провальною. Мова - зброя!", - завершує Парубій.