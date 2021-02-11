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Німеччина (1881) Польща (2292) Штайнмаєр (138) Північний потік (1018) Моравецький Матеуш (98)

Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький відповів на скандальну заяву президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Свою позицію Моравецький озвучив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Моравецький зазначив, що згоден із президентом Німеччини Штайнмаєром, що борги після Другої світової війни так і не були виплачені.

""Північний потік-2" - це не компенсація. Це крок за спиною Європи, антиєвропейський проєкт, який незабаром може послужити агресивній політиці Росії. Він збільшує європейську залежність, підриває економіку і безпеку. Це пора припинити", - зазначив Моравецький.

Читайте також: Зв'язки у сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Rheinische Post Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав відносини в галузі енергетики "майже останнім містком між Росією і Європою" після багаторічного погіршення зв'язків Берліна і Москви. Серед іншого він нагадав про напад нацистської Німеччини на СРСР 22 червня 1941 року. "Жертвами війни стали понад 20 мільйонів жителів Радянського Союзу. Це не виправдовує нинішніх промахів російської політики, але нам не можна випускати з уваги цей ширший контекст", - заявив Штайнмаєр.

Український посол Андрій Мельник звинуватив німецького президента у поданні "сумнівних історичних аргументів" і "небезпечному спотворенні історії", зазначивши, що Штайнмаєр не згадав окремо мільйони жертв в Україні, яка на той час входила до складу СРСР. Київ відреагував на слова Штайнмаєра "з подивом і обуренням", зазначив Мельник. За його словами, твердження глави Федеративної Республіки "глибоко поранили українців".

Офіційний Берлін зустрів звинувачення у спотворенні історії з "цілковитим нерозумінням", заявили у відомстві німецького президента у вівторок, 9 лютого. "Текст інтерв'ю говорить сам за себе", - зазначив Штайнмаєр.

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Топ коментарі
+11
Забыли они мелодии русской гармошки ? Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ - Цензор.НЕТ 8266
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11.02.2021 18:11
+11
Штайнмайер и сам прекрасно знает что проект антиевропейский и прокремлевский. Но находясь в пуле московских выкормышей у руля Германии он поет исключительно по нотам куратора. Уж не знаю, лично канцлерин там руководит ячейкой, как полковник русской службы или указивкы напрямую с башен Кремля транслируют. Но то что вся Германия под русским вонючим кирзачем находится уже давно это видно по всем ее беззубым действиям против наглости Москвы. Рублевку уже удлиняют, руководство многих европейских стран надо же где то расселять после раскрытия.
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11.02.2021 18:18
+7
Німчура як заколдована цим потоком! Самі лізуть в петлю! Дива та й годі
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11.02.2021 18:13
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Скоро Штайнмайера начнут бить...

"Одесский стоматолог Соломон Яковлевич Штайнмайер на всякий случай сменил фамилию." (с)
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11.02.2021 18:10 Відповісти
Забыли они мелодии русской гармошки ? Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ - Цензор.НЕТ 8266
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11.02.2021 18:11 Відповісти
Может и антиевропейский но не антинемецкий, а это две большие разницы. Не станет же великая Германия плясать под дудку евро-лузеров? Или и впрямь считаете всех равными в ЕС? Тогда вы просто идиоты...
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11.02.2021 18:11 Відповісти
Тогда что есть ваш ЕС ?
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11.02.2021 18:13 Відповісти
Його московія впєрдє
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11.02.2021 18:14 Відповісти
Четвертий Рейх, нє?
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11.02.2021 18:15 Відповісти
ЕС это Германия, остальное- подтанцовка на иждивении
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11.02.2021 18:18 Відповісти
великая германия)))))) - у которой торчит кацапский сапог из жопы - вот это величие)))
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11.02.2021 18:14 Відповісти
Скоріше навпаки.
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11.02.2021 18:16 Відповісти
считать евро- лузерами, тех ,кто больше друзья для США,нежели немцы , о которых американцы имеют такое же самое мнение о фрицах
, могут только идиоты Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ - Цензор.НЕТ 982
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11.02.2021 18:20 Відповісти
Не путайте друзей с шестерками безропотными. Это две большие разницы. "Мы пахали"
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11.02.2021 18:38 Відповісти
говоря о шестерка безропотных,так именно это подходит к фрицам,которые есть прорасейскими шестерками в ЕС,лоббируя их интересы
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11.02.2021 18:42 Відповісти
Друзья для США? Ти або зовсім сліпий або хворий...
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11.02.2021 21:03 Відповісти
якщо Ти не можеш зорієнтуватися чому Польща вже приймає зріджений газ і хто його їй продає,а відтак не можеш второпати,хто допоміг їй в короткий терміни збудувати термінал ,як і те,чому США із Німеччини передислокувало частину свого військового контингенту в Польщу,а також під тиском якої держави Польщі були списані борги і надані багатомільярдні кредити,тоді Ти таки і сліпий і хворий Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ - Цензор.НЕТ 7816
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11.02.2021 23:46 Відповісти
Штанмайер плохо в школе училси ! Он апасля прасмотра Раисия1 запамятавал и время и место !!!
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11.02.2021 18:12 Відповісти
Німчура як заколдована цим потоком! Самі лізуть в петлю! Дива та й годі
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11.02.2021 18:13 Відповісти
Цікаве життя там у ЕС, таке одностайно та миролюбне...)))
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11.02.2021 18:14 Відповісти
Сравнивать с дерьмом в паРаше всёже не стоит !
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11.02.2021 18:16 Відповісти
Про сарказм не чули?
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11.02.2021 19:03 Відповісти
Штайнмайер и сам прекрасно знает что проект антиевропейский и прокремлевский. Но находясь в пуле московских выкормышей у руля Германии он поет исключительно по нотам куратора. Уж не знаю, лично канцлерин там руководит ячейкой, как полковник русской службы или указивкы напрямую с башен Кремля транслируют. Но то что вся Германия под русским вонючим кирзачем находится уже давно это видно по всем ее беззубым действиям против наглости Москвы. Рублевку уже удлиняют, руководство многих европейских стран надо же где то расселять после раскрытия.
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11.02.2021 18:18 Відповісти
Внук немецкого фашиста не хочет ссориться с фашистом Путиным.
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11.02.2021 18:26 Відповісти
Штайнмайер почем опиум для народа ?Стыдно слушать такие отмазки.
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11.02.2021 18:27 Відповісти
Такое ощущение что в ЕС только прибалты, Польша, Германия, и немного Франция. Наверняка Великобритания могла бы сказать свое слово, если бы не послала Евроколхоз лесом.
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11.02.2021 18:28 Відповісти
Мордва, а ты помнишь такой фильм "Депутат Прибалтики"?
Вот и я не помню.
Знаю есть старый фильм "Депутат Балтики", снятый тоже мордвой.
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11.02.2021 18:37 Відповісти
Великобритания уже сказала своё веское слово - компания Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) профинансировали проект СП-2 на 50% .
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11.02.2021 19:34 Відповісти
Антикремлевский фронт это США и часть новых еэсовцев из восточной Европы плюс норвеги как ситуативные попутчики. Никто более в современной Европе не способен сказать московскому подонку подонок в силу разных меркантильно подобострастных интересов. А чопорная Великобритания отделилась от ЕС только потому, что вдруг ктото из общих объединенных европейцев откажется подпевать Пуйлу и тогда ЮК тоже придется следовать принятым нормам. А так можно спокойно поднимать хвост для принятия кремлевских ласк никому не внимая. Весь лондонский бомонд кутит на русское бабло.
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11.02.2021 19:53 Відповісти
Наконец-то хоть кто-то из европейских действующих политиков не сюсюкая сказал немецким безхребетникам правду в глаза..
Респект пану Моравецкому.
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11.02.2021 18:33 Відповісти
Молодцы поляки!!! Премьер Польши Моравецкий - Штайнмайеру: "Северный поток-2" - антиевропейский проект, который служит агрессивной политике РФ - Цензор.НЕТ 7078
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11.02.2021 18:44 Відповісти
Подрывает экономиКУ, а не экономию!
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11.02.2021 18:45 Відповісти
...Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ - Цензор.НЕТ 7190...
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11.02.2021 18:52 Відповісти
Немцы всех советчиков вежливо слушают и мысленно посылают в пешее...
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11.02.2021 18:57 Відповісти
Все ответы есть в истории. Германия всегда смотрела на Россию, как на сырьевой придаток(она же бензоколонка). Когда Германия напала на СССР, это было не тупа захват земель, а захват сырья. Поэтому армия Германии устремилась первым делом не на Москву, а на Баку(и Кавказ). Но недооценили степень ох@евшести россиянцев- те тупо взорвали всё что можно, применив тактику так называемой "выжженной земли". Немцы обломались, потом в следствии чего проиграли, но запомнили этот манёвр. Сейчас применяют другую тактику. А как по другому, быть лидером номер1 в Европе? Те же французы поджимают, не говоря уж, про всех остальных.
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11.02.2021 18:58 Відповісти
Степень ох@евших немцев зашкаливает , они продолжают тесно сотрудничать с рашкой во всех сферах экономики , именно за счёт Германии рашка стала первой экономикой в Европе . Вы чо творите ?
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11.02.2021 19:42 Відповісти
Рашка где-то на подсосе у лидеров Европы(не больше. Говорю же- тупа "бензоколонка"). Но до первой экономике, им как до Китая раком(причём, если следовать из Калининграда).
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11.02.2021 19:48 Відповісти
Напомню вам , что рашка на пятом месте по экономике в мире обогнала Германию . Вы зачем им помогаете ?, строите там свои автозаводы , корабли .... СП-2 , ох@ели совсем .
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11.02.2021 19:54 Відповісти
Во снах пуйла она обогнала Германию. Она когда-то (до Крыма) мечтала обогнать хотя бы Бразилию, а до Германии им- как бомжу до собственника трёхкомнатной квартиры в столице. Германия рассматривает РФ как сырьевую кормушку- бусы в обмен на ресурсы. Не более...
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11.02.2021 20:46 Відповісти
это быль и в этом виновата Германия , снюхались с рашкой , продаёте им свои технологии, топите в тихарях за СП-2 , на 18 млрд баксов товарооборот и это далеко не сырьё . Бусы вам на шею за дружбу с рашкой ... вы ещё ответите за свои преступные поступки .
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12.02.2021 08:03 Відповісти
Штанмайер вірний кореш Шрьодера
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11.02.2021 19:34 Відповісти
Німці по-любому доб'ються завершення будівництва СП-2. Адже вони розуміють, що піндоси хочуть змусити їх купувати піндоський зріджений газ.
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11.02.2021 19:39 Відповісти
А чем им норвежский газ не нравится?
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11.02.2021 19:54 Відповісти
норвегия который год сокращают добычу
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11.02.2021 20:19 Відповісти
Нет сбыта, потому что такие друзья кацапов как немцы делают все по максимуму для насаживания Европы исключительно на русскую бутыл... газовую иглу. А могли бы полностью отказаться от русского газа и засадить Кремль в долговую яму.
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11.02.2021 20:51 Відповісти
Німці прагматичні, купують, де дешевше. Тому і країна багата. А ті, хто назло комусь собі вуха відморожує, так і сидять в злиднях.
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11.02.2021 21:11 Відповісти
Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ - Цензор.НЕТ 535
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11.02.2021 21:16 Відповісти
О, яа, яа, натюрлих.. Прем'єр Польщі Моравецький - Штайнмаєру: "Північний потік-2" - антиєвропейський проєкт, який служить агресивній політиці РФ - Цензор.НЕТ 4052
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11.02.2021 21:49 Відповісти
ТАК ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ УЖЕ УБИЙСТВО ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬШИ КАЧИНЬСКОГО ЗАБЫЛ !!! ПОЛЯКИ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО УБИТЬ ПУТИНА И ВСЕХ ЕГО ЗНАКОМЫХ !!!
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12.02.2021 01:00 Відповісти
 
 