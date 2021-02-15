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Новини Політика України Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран (1341) Канада (1501) МАУ (307) Єнін (337)

Канада обіцяє якнайшвидше передати Україні оприлюднений ЗМІ аудіозапис щодо збитого літака МАУ, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Канада обіцяє якнайшвидше передати Україні оприлюднений ЗМІ аудіозапис щодо збитого літака МАУ, - Єнін

Канада обіцяє якнайшвидше передати Україні аудіозапис щодо збитого українського пасажирського літака МАУ рейсу PS 752 в Ірані, який опубліковав канадський телерадіомовник CBC News.

Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"За будь-яких умов канадська сторона запевнила нас, що постарається якомога швидше передати цей матеріал для вивчення українськими слідчими і прокурорами, оскільки кримінальне провадження щодо збитого літака в Ірані здійснюється тільки в Україні, крім іранського кримінального розслідування", - сказав Єнін.

За його словами, влада Канади вважає, що в матеріалах журналістського розслідування є помилка.

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"Ми, безумовно, поставили це питання відразу після появи матеріалів журналістського розслідування канадським колегам. Ми отримали запевнення, що в матеріалах канадського журналістського розслідування міститься помилка. За словами представників канадської влади, з якими ми спілкувалися, вони вперше почули про ці плівки буквально пару днів тому, а не в листопаді, як стверджується в розслідуванні", - розповів Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
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Да, она ведь тяжёлая и большая - понятно, что на месяцы может затянуться передача этой записи, в бетонном 3х-тонном контейнере, пока на самолёт погрузят или на сухогруз, пока привезут
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15.02.2021 19:27 Відповісти
Ниточка постепенно тянется к террористам из кремля. Сомнений нет в том, что самолет сбили по указке ху#ла.
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15.02.2021 21:20 Відповісти
 
 