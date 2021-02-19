"Судова система в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо Стратегії розвитку органів правосуддя і конституційного судочинства на 2021-2023 роки з представниками уряду і парламенту

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. Насамперед – для звичайних українців, які не мають надії на справедливість у судах і не відчувають захисту судової системи. Але є й проблеми іншого характеру – як залучення інвестицій, імідж України. На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити", – заявив Зеленський.

Учасники наради обговорили законопроєкт про Вищу раду правосуддя та питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів, запуск Суду інтелектуальної власності, який має стати майданчиком для впровадження повноцінного електронного судочинства на базі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Також було погоджено, що найближчим часом збереться Комісія з питань правової реформи при президенті.

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Крім того, під час наради її учасники детально обговорили впровадження в Україні інституту суду присяжних.

"Цією законодавчою ініціативою ми насамперед турбуємося про справедливість через залучення людей до правосуддя. Такий суд присяжних підвищує довіру суспільства загалом до судової гілки влади. Реформування судової гілки влади без суду присяжних неможливе", – наголосив президент.

Крім нього, в нараді взяли участь також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр юстиції Денис Малюська, заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін та народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас

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