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Зеленський (17459) суд (8043) судова реформа (1184) суд присяжних (29)

"Судова система в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо Стратегії розвитку органів правосуддя і конституційного судочинства на 2021-2023 роки з представниками уряду і парламенту

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. Насамперед – для звичайних українців, які не мають надії на справедливість у судах і не відчувають захисту судової системи. Але є й проблеми іншого характеру – як залучення інвестицій, імідж України. На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити", – заявив Зеленський.

Учасники наради обговорили законопроєкт про Вищу раду правосуддя та питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів, запуск Суду інтелектуальної власності, який має стати майданчиком для впровадження повноцінного електронного судочинства на базі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Також було погоджено, що найближчим часом збереться Комісія з питань правової реформи при президенті.

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Крім того, під час наради її учасники детально обговорили впровадження в Україні інституту суду присяжних.

"Цією законодавчою ініціативою ми насамперед турбуємося про справедливість через залучення людей до правосуддя. Такий суд присяжних підвищує довіру суспільства загалом до судової гілки влади. Реформування судової гілки влади без суду присяжних неможливе", – наголосив президент.

Крім нього, в нараді взяли участь також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр юстиції Денис Малюська, заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін та народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас

Читайте також: Якщо судова реформа відбудеться в "редакції Зеленського", то країна залишиться без правосуддя, - Шабунін
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Топ коментарі
+20
Сама більша проблема у нас це ти .
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18.02.2021 19:07
+15
Самая большая проблема Украины это ты...осел...
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18.02.2021 19:08
+14
урист-писюанист вова просто озвучивает написаное ему на бАмажке..
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18.02.2021 19:09
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Это не проблема, а угроза нашему государтсву.
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18.02.2021 19:06 Відповісти
урист-писюанист вова просто озвучивает написаное ему на бАмажке..
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18.02.2021 19:09 Відповісти
Лялька,напхана тирсою ,не спрможна мисдлити та діяти самостійно ,все відбувається згідно кремлівського сценарія та волею ляльководів !!!)))
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18.02.2021 19:24 Відповісти
Толпа воздыхателей «95 квартала» завыла от радости, когда услышала спич о том, что соперник Петра Порошенко, еженедельно будет лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны. Интересно, сколько судейских мантий уже хранится в шкафу у первой леди?
Не забыл кандидат в президентское кресло и про узников в буцегарне. Чтобы привлечь дополнительные голоса избирателей из криминального мира и показать, что я «свой в доску» слуга Коломойского, в своих предвыборных выступлениях, использовал тюремный жаргон. Выражение на фене «Зуб даю», обычно употребляют только насельники тюрем. Узники тюрьмы, не имея никаких ценных драгоценностей, при спорах давали торжественные обещания и клялись собственными зубами. В случае невыполнения обещания, сокамерники аккуратно выбивали им зубы.
Голосовавшие «по приколу» за 16 уголовных дел против Петра Порошенко («ХОТЬТАБУРЕТКАЛИШЬБЫНЕПОРОШЕНКО) 73% элохтората клоуна поверили предвыборным обещаниям любителя шаурмы, что «новые лица» из «95 квартала» и пан Сивоха из «КВН» снизят тарифы на отопление, увеличат зарплаты и пенсии, а на прилавках магазинов снова появится «Докторская» колбаса по 2.20 и мороженое «Пломбир» по 0.19 копеек за сто грамм.
В результате пришли две квитанции на газ, правительство ужесточило выплату субсидий для бедных семей и увеличило тарифы на воду и электроэнергию. На очереди дополнительная плата «за обслуживание» «Водоканалом» водомеров (сдувание с них пыли).

Одно из предвыборных обещаний зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы не говорили, что ВЫ будете жить лучше...» реально воплощено в жизнь «слугами народа». Прошу прощения за «французский», но лицедей из Кривого Рога опять надурил своих избирателей.
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19.02.2021 09:47 Відповісти
Банді-Зе Путін не дозволяє крнфісковувати злочинні гроші РИГІВ, чи їх ліпше позичати "на міжнародному ринку" - в офшорах своїх олігархів під космічні проценти ???

Латвія забрала в свій бюджет $30 млн Іванющенка: не дочекавшись рішень від України..

Латвія зняла арешт і зарахувала в свій державний бюджет 30 мільйонів доларів, які українське слідство пов'язує з бізнесменом та ексдепутатом Юрієм Іванющенком, близьким до Віктора Януковича.

Деталі: Генпрокуратура України у 2014-2019 роках розслідувала провадження за підозрою Іванющенка в незаконному збагаченні та привласненні коштів. У цій справі були арештовані гроші, які належали кільком компаніями і були розміщені в латвійському банку.

Паралельно розслідування про легалізацію цих коштів вели латвійські правоохоронці. У жовтні 2019 року за результатами цього розслідування суд у Ризі вирішив конфіскувати близько 30 мільйонів доларів.

У лютому 2020 року прокуратура Латвії повідомила українську сторону, що арешт грошей триватиме до 6 квітня. Якщо до цього в Україні не ухвалять рішення про конфіскацію, кошти перерахують в бюджет Латвії.

Оскільки станом на 6 квітня 2020 року українські суди не винесли вироку стосовно Іванющенка, Латвія зняла арешт з коштів і зарахувала їх до свого бюджету.

При цьому латвійська сторона повідомила, що у випадку, якщо в Україні з'явиться рішення про конфіскацію, "воно буде розглянуте в порядку чинного міжнародного законодавства". Договір між Латвією та Україною передбачає, що сторони взаємно виконують вироки в частині відшкодування шкоди від злочину. - повідомляє Українська правда.

PS: = Прошов рік з повідомленням з Латвії банді-ЗЕ про ьте, що гроші Українські - заберіть, а вони-сволоти "не змогли оформити це процедурно" !!!

Але ви -терпіть - ваші діти віддаватимуть своїм коштом зовнішні борги держави...
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18.02.2021 21:52 Відповісти
это уже не угроза.Это уже похороны.
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18.02.2021 22:30 Відповісти
"угроза нашему государтсву" Пан Гера Кругер прав!
В Запорожской области произошло резонансное смертельное ДТП, в котором милиционер за рулем «Lexus» снес с обочины сначала знак аварийной остановки, а потом
и «Запорожец», в салоне которого находилась беременная женщина.
ГАИ не сможет повлиять на результаты расследования ДТП.
В частности, как передает ТСН, «Запорожец» стоял на дороге, когда в него на огромной скорости врезался мощный внедорожник: машину, которая превратилась в блин, отбросило на несколько десятков метров.
Беременная девушка, которая сидела в салоне, погибла сразу. В тот день супруги с отцом возвращались домой. За несколько километров от села машина сломалась.

Как выяснили журналисты передачи, девушка осталась в салоне, а мужчины пытались починить старый генератор. Оба успели отскочить.
ТСН передает, что водитель-виновник ДТП сразу после трагедии начал звонить родителям.

«Он стоит и едва за дверь держится - пьяный. И по телефону с таким цинизмом говорил - «здесь, какой-то дибил стоял, я в него влетел, а клуша завернулась». Я эти слова до конца жизни не забуду», - рассказывает муж погибшей Александр Касьянов.

Он сказал журналистам, что за рулем Lexus сидел майор милиции, который возвращался домой с охоты. Впоследствии на место ДТП приехал отец правоохранителя, и заявил, что автомобилем управлял он. На экспертизу также повезли отца, а мужу погибшей начали предлагать деньги, добавляет ТСН.

«Они предлагают, чтобы я окончил институт, а они все оплатят. Сейчас они мне, что только не предлагали: «Давайте мы вам 10 тысяч долларов, а вы к нам никаких претензий иметь не будете», - говорит Касьянов.

По данным СМИ, его супруге был только 21 год, и в день гибели она узнала, что беременна.

Сейчас майор и его родственики прячутся от журналистов, констатирует ТСН, и добавляет, что СТО, которая принадлежит милицейский семье, закрыта.

По словам родных, от них скрывают материалы дела, до сих пор не показали даже схемы ДТП. Кто на самом деле был за рулем внедорожника, устанавливает прокуратура.

Майор, которого подозревают в преступлении, работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Сейчас он в отпуске, но, по последней информации, его уже уволили задним числом.
По последним сведениям его не уволили, убийца продолжает бороться с оргпреступностью, или выражаясь современным языком, отжимать у бизнесменов «бабло» в свой карман.
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19.02.2021 09:38 Відповісти
Олигархи и их суды уже лет 25 главная проблема Украины.
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18.02.2021 19:06 Відповісти
Головна проблема України ,це "мудрий нарід" ,який обирає клованів презами ,більшисть у ВР імітаторів бурхливої діяльності ,рішучих рехворматорів !!)))
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18.02.2021 19:22 Відповісти
нарід грамотно дурять.
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18.02.2021 22:32 Відповісти
Лет так 350...
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19.02.2021 10:42 Відповісти
И так все 30 лет....
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19.02.2021 11:00 Відповісти
З 1994 р. на комунячому грунті виріс український олігархат !! Саме з приходом Кучми розквіла в Україні політична корупція!!!)))
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18.02.2021 19:27 Відповісти
А звідки взявся олігарх Порошенко, якщо він з 1998року в політиці і при владі?
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18.02.2021 20:08 Відповісти
З того самого кубла ,що і решта українського істеблішмента !!!)))
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18.02.2021 20:12 Відповісти
надеюсь само допёрло,не мендель нашептала...
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18.02.2021 19:07 Відповісти
Сама більша проблема у нас це ти .
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18.02.2021 19:07 Відповісти
Самая большая проблема Украины это ты...осел...
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18.02.2021 19:08 Відповісти
Это знает каждая собака,скажи когда у нас этой проблемы не будет.
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18.02.2021 19:10 Відповісти
это словоблудие надо печатать под фоткой рифмастера...
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18.02.2021 19:10 Відповісти
"Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем", - Зеленский - Цензор.НЕТ 96
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18.02.2021 19:10 Відповісти
Потому что реформатор к ней руку приложил
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18.02.2021 19:10 Відповісти
Ну так президента обрали, щоб вирішувати проблеми, а не створювати. Тому Зеленський цією заявою вилив сам на себе багно.
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18.02.2021 19:11 Відповісти
Когда Портнова обратно на рашу выгониш осел оманский?
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18.02.2021 19:12 Відповісти
Його сажати треба , а не виганяти.
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18.02.2021 20:10 Відповісти
так ты ж ее реХВормируешь, или как?
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18.02.2021 19:12 Відповісти
Самая большая проблема преЗЕрватив у власти.
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18.02.2021 19:13 Відповісти
І вчора та позавчора була ця проблема- і буде завтра та післязавтра. Бо це реальна гілка влади, яку ні один президент та можновладець реально реформувати не хоче- бо тоді їм першим настане триндець. А вони не самогубці- самогубці це ми, які виходять на Майдан та гинуть там заради реальних змін в Україні. Яких як не було, так і не має і не буде.
Пояснити, чому?
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18.02.2021 19:13 Відповісти
Шож дєлать, Жєня!?
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18.02.2021 19:22 Відповісти
Тобі- стулити пельку, придурошне.
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18.02.2021 19:27 Відповісти
Вован, візьми суддю вовка з окружного радником по судовій реформі.... ти ж можеш, ми віримо в тебе
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18.02.2021 19:15 Відповісти
На сегодня, и уже 30 лет почему-то, вот поэтому кроме Кипрских апшоров сюда никто ни копейки не вкладывает😁😁😁😁
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18.02.2021 19:17 Відповісти
свинособака, ваш фюрерок не подох еще?
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18.02.2021 19:23 Відповісти
Він в анабіозі ,в кремлівському бункері мріє про Російську імперію ,про торжество "Русского мира" !!!)))
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18.02.2021 19:32 Відповісти
Вякнул кацап доставая чеченский прутень из ротового отверстия.
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18.02.2021 19:24 Відповісти
судебная мафия...беспредельщики...
законом и законностью там и не стояло... (только корысти ради)
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18.02.2021 19:19 Відповісти
Яке воно цинічне брехло
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18.02.2021 19:20 Відповісти
Зеленський критикує Українську владу! Це чмо і його партія мали більшість в парламенті!
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18.02.2021 19:23 Відповісти
для зеленского - да. У него собственная исполнительная, карманное монобольшинство законодательной власти, полностью подконтрольная четвёртая власть (СМИ), осталось только судебную ветвь власти под себя подмять - и вуаля, фюрер всея державы.
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18.02.2021 19:28 Відповісти
В Україні така хєрня не пройде. Януковощ мав усю владу + допомогу козлорилих + бандота і тітушки - НЕ ДОПОМОГЛО.
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18.02.2021 20:14 Відповісти
овощ давил нагло и нетерпеливо. Ці жидомасони хітріші. Якщо жабу варити довго, піднімаючи температуру поступово, то жаба навіть не встигає зрозуміти, що вже пора вистрибувати.
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24.02.2021 13:04 Відповісти
Самая большая проблема украинцев и Украины сейчас это полный осел Зеленский, окруживший себя дегенератами, деб#лами и предателями!
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18.02.2021 19:45 Відповісти
Судебная система в Украине сегодня является одной из самых больших проблем/ Наглая клевета. Зеленский подписал закон о судебной реформе/ "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов/ Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда./ А то-таке. Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА/ Фигурантов дела об убийстве Окуевой выпустили из-под стражи/ / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер в больнице /Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка . / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу .
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18.02.2021 19:55 Відповісти
Пан Иван Петрович. Алкоголик-автоинспектор Кирсанов убил в Мариуполе 32 жителя и более сотни попали в реанимацию
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19.02.2021 09:45 Відповісти
вместе с гидрантом.
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18.02.2021 20:06 Відповісти
Так он де собака порилась !
Павільйон України на DUBAI EXPO за 14 мільйонів доларів з бюджету готує організатор "Ліги сміху"

"Судова система в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9356
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18.02.2021 20:20 Відповісти
Пример перемещения во времени!
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19.02.2021 10:43 Відповісти
Да ну на!
Это при порохе было.
А щас то уже всё порешали)
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18.02.2021 20:27 Відповісти
И самой большой проблемой Украиня является Зе, который судорожно мечется между блокированием мертвечука и крышеванием агента кремля татарова и украинофоба шкарлета, надо определитьсч, ты уже стал презом, или остался клоуном?
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18.02.2021 20:35 Відповісти
"Судова система в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2030
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18.02.2021 20:49 Відповісти
И ты эту проблему многократно приумножил! При этом свёл практически на ноль все реальные достижения в этой сфере.
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18.02.2021 20:55 Відповісти
Петины ,144 реформы.
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18.02.2021 21:13 Відповісти
вова курнул в эмиратах и теперь его прёт, решил
басни лохам по ушам раскатать
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18.02.2021 21:18 Відповісти
"в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем - Зеленський".. - копи-паст заголовка, ничего и писАть не пришлось
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18.02.2021 21:27 Відповісти
Судова система? А в нас вона хіба є?
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18.02.2021 21:45 Відповісти
У КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ ИМЯ И ФАМИЛИЯ !!! И ТЫ ТОЖЕ И ВСЯ ТВОЯ СЕМЬЯ !)
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19.02.2021 08:09 Відповісти
Борьба с коррупцией начинается с усовершенствования законодательства, а затем с настоящей реформы судей. Так, чтобы обличенные чиновники не могли потом судиться и восстанавливаться в должностях с большими компенсациями, из за несовершенства наших законов. Следующим шагом должна быть реформа силовиков всех уровней. НАБУ, САПы, ШМАПы надо поразгоять, т.к. это на сегодня кормушки для золотой молодежи из Системы, которые были созданы Порошенко для иммитации борьбы с коррупцией.
Необходимо заставить Полицию выполнять свои функции, Прокуратуру и СБУ. На сегодня Прокуратура не может контролировать Полицию. Сегодня вообще никто ничего не контролирует. Бардак полный. Структуры воюют между собой и занимаются не своим делом, как СБУ, когда ловит каких то мелких майнеров, а в стране коллаборанты покупают телевизионные каналы и продают врагам стратегические предприятия.
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19.02.2021 09:34 Відповісти
удосконалення законодавства, то шлях в нікуди. у нас через нього просто переступають без жодних наслідків для "переступаючих".
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19.02.2021 11:34 Відповісти
В'язниці можна продавати, то давайте і судами поторгуйте
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19.02.2021 10:01 Відповісти
Судебная система и недоумок президент!
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19.02.2021 10:32 Відповісти
А в чем новость заключается? За два года при Зеленском запомнился возврат пленных (особенно моряков) и закрытие каналов.
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19.02.2021 10:49 Відповісти
з часів незалежності у нас витворено правоПохоронну систему
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19.02.2021 11:28 Відповісти
----Хто мав справу із нашими судами--- знає : ---це. насамперед. антиукраїнська . зашкорубла. клоака НЕСПРАВЕДЛИВОСТІ !!! З найбільш оплачуваними .ожирілими.від самозакоханості і пихи зарозумілості суддями-- пінгвінами...Вони .цинічно. нищать віру людей у справедливість :знайти судовий захист...і лише нищать Україну і українців ! Потрібний НЕ марафет реформ . а цілковита заміна суддівського корпусу на виборній основі ...
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19.02.2021 13:04 Відповісти
 
 