"Судова система в Україні сьогодні є однією з найбільших проблем", - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо Стратегії розвитку органів правосуддя і конституційного судочинства на 2021-2023 роки з представниками уряду і парламенту
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Судова система в Україні на сьогодні є однією з найбільших проблем. Насамперед – для звичайних українців, які не мають надії на справедливість у судах і не відчувають захисту судової системи. Але є й проблеми іншого характеру – як залучення інвестицій, імідж України. На судовій реформі наголошують усі міжнародні партнери України, і нам треба її зробити", – заявив Зеленський.
Учасники наради обговорили законопроєкт про Вищу раду правосуддя та питання відбору Вищої кваліфікаційної комісії суддів, запуск Суду інтелектуальної власності, який має стати майданчиком для впровадження повноцінного електронного судочинства на базі Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Також було погоджено, що найближчим часом збереться Комісія з питань правової реформи при президенті.
Крім того, під час наради її учасники детально обговорили впровадження в Україні інституту суду присяжних.
"Цією законодавчою ініціативою ми насамперед турбуємося про справедливість через залучення людей до правосуддя. Такий суд присяжних підвищує довіру суспільства загалом до судової гілки влади. Реформування судової гілки влади без суду присяжних неможливе", – наголосив президент.
Крім нього, в нараді взяли участь також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, міністр юстиції Денис Малюська, заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін та народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас
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Не забыл кандидат в президентское кресло и про узников в буцегарне. Чтобы привлечь дополнительные голоса избирателей из криминального мира и показать, что я «свой в доску» слуга Коломойского, в своих предвыборных выступлениях, использовал тюремный жаргон. Выражение на фене «Зуб даю», обычно употребляют только насельники тюрем. Узники тюрьмы, не имея никаких ценных драгоценностей, при спорах давали торжественные обещания и клялись собственными зубами. В случае невыполнения обещания, сокамерники аккуратно выбивали им зубы.
Голосовавшие «по приколу» за 16 уголовных дел против Петра Порошенко («ХОТЬТАБУРЕТКАЛИШЬБЫНЕПОРОШЕНКО) 73% элохтората клоуна поверили предвыборным обещаниям любителя шаурмы, что «новые лица» из «95 квартала» и пан Сивоха из «КВН» снизят тарифы на отопление, увеличат зарплаты и пенсии, а на прилавках магазинов снова появится «Докторская» колбаса по 2.20 и мороженое «Пломбир» по 0.19 копеек за сто грамм.
В результате пришли две квитанции на газ, правительство ужесточило выплату субсидий для бедных семей и увеличило тарифы на воду и электроэнергию. На очереди дополнительная плата «за обслуживание» «Водоканалом» водомеров (сдувание с них пыли).
Одно из предвыборных обещаний зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы не говорили, что ВЫ будете жить лучше...» реально воплощено в жизнь «слугами народа». Прошу прощения за «французский», но лицедей из Кривого Рога опять надурил своих избирателей.
Латвія забрала в свій бюджет $30 млн Іванющенка: не дочекавшись рішень від України..
Латвія зняла арешт і зарахувала в свій державний бюджет 30 мільйонів доларів, які українське слідство пов'язує з бізнесменом та ексдепутатом Юрієм Іванющенком, близьким до Віктора Януковича.
Деталі: Генпрокуратура України у 2014-2019 роках розслідувала провадження за підозрою Іванющенка в незаконному збагаченні та привласненні коштів. У цій справі були арештовані гроші, які належали кільком компаніями і були розміщені в латвійському банку.
Паралельно розслідування про легалізацію цих коштів вели латвійські правоохоронці. У жовтні 2019 року за результатами цього розслідування суд у Ризі вирішив конфіскувати близько 30 мільйонів доларів.
У лютому 2020 року прокуратура Латвії повідомила українську сторону, що арешт грошей триватиме до 6 квітня. Якщо до цього в Україні не ухвалять рішення про конфіскацію, кошти перерахують в бюджет Латвії.
Оскільки станом на 6 квітня 2020 року українські суди не винесли вироку стосовно Іванющенка, Латвія зняла арешт з коштів і зарахувала їх до свого бюджету.
При цьому латвійська сторона повідомила, що у випадку, якщо в Україні з'явиться рішення про конфіскацію, "воно буде розглянуте в порядку чинного міжнародного законодавства". Договір між Латвією та Україною передбачає, що сторони взаємно виконують вироки в частині відшкодування шкоди від злочину. - повідомляє Українська правда.
PS: = Прошов рік з повідомленням з Латвії банді-ЗЕ про ьте, що гроші Українські - заберіть, а вони-сволоти "не змогли оформити це процедурно" !!!
Але ви -терпіть - ваші діти віддаватимуть своїм коштом зовнішні борги держави...
В Запорожской области произошло резонансное смертельное ДТП, в котором милиционер за рулем «Lexus» снес с обочины сначала знак аварийной остановки, а потом
и «Запорожец», в салоне которого находилась беременная женщина.
ГАИ не сможет повлиять на результаты расследования ДТП.
В частности, как передает ТСН, «Запорожец» стоял на дороге, когда в него на огромной скорости врезался мощный внедорожник: машину, которая превратилась в блин, отбросило на несколько десятков метров.
Беременная девушка, которая сидела в салоне, погибла сразу. В тот день супруги с отцом возвращались домой. За несколько километров от села машина сломалась.
Как выяснили журналисты передачи, девушка осталась в салоне, а мужчины пытались починить старый генератор. Оба успели отскочить.
ТСН передает, что водитель-виновник ДТП сразу после трагедии начал звонить родителям.
«Он стоит и едва за дверь держится - пьяный. И по телефону с таким цинизмом говорил - «здесь, какой-то дибил стоял, я в него влетел, а клуша завернулась». Я эти слова до конца жизни не забуду», - рассказывает муж погибшей Александр Касьянов.
Он сказал журналистам, что за рулем Lexus сидел майор милиции, который возвращался домой с охоты. Впоследствии на место ДТП приехал отец правоохранителя, и заявил, что автомобилем управлял он. На экспертизу также повезли отца, а мужу погибшей начали предлагать деньги, добавляет ТСН.
«Они предлагают, чтобы я окончил институт, а они все оплатят. Сейчас они мне, что только не предлагали: «Давайте мы вам 10 тысяч долларов, а вы к нам никаких претензий иметь не будете», - говорит Касьянов.
По данным СМИ, его супруге был только 21 год, и в день гибели она узнала, что беременна.
Сейчас майор и его родственики прячутся от журналистов, констатирует ТСН, и добавляет, что СТО, которая принадлежит милицейский семье, закрыта.
По словам родных, от них скрывают материалы дела, до сих пор не показали даже схемы ДТП. Кто на самом деле был за рулем внедорожника, устанавливает прокуратура.
Майор, которого подозревают в преступлении, работал в управлении по борьбе с организованной преступностью. Сейчас он в отпуске, но, по последней информации, его уже уволили задним числом.
По последним сведениям его не уволили, убийца продолжает бороться с оргпреступностью, или выражаясь современным языком, отжимать у бизнесменов «бабло» в свой карман.
Пояснити, чому?
законом и законностью там и не стояло... (только корысти ради)
Павільйон України на DUBAI EXPO за 14 мільйонів доларів з бюджету готує організатор "Ліги сміху"
Это при порохе было.
А щас то уже всё порешали)
басни лохам по ушам раскатать
Необходимо заставить Полицию выполнять свои функции, Прокуратуру и СБУ. На сегодня Прокуратура не может контролировать Полицию. Сегодня вообще никто ничего не контролирует. Бардак полный. Структуры воюют между собой и занимаются не своим делом, как СБУ, когда ловит каких то мелких майнеров, а в стране коллаборанты покупают телевизионные каналы и продают врагам стратегические предприятия.