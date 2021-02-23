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Новини Політика України Вирок Стерненку
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Приходьте до ОП, хто готовий захищати патріотів, - Сенцов про вирок Стерненку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Приходьте до ОП, хто готовий захищати патріотів, - Сенцов про вирок Стерненку

Ексв'язень Кремля Олег Сенцов закликає українців вийти на акцію протесту біля Офісу президента у зв'язку з вироком одеському активісту Сергієві Стерненку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний заклик Сенцов опублікував у Facebook.

"Київ. 20:00. Вулиця Банкова. Офіс Президента. Приходьте, хто готовий захищати патріотів", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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Топ коментарі
+56
Приходите к ОП, кто готов защищать патриотов, - Сенцов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 4890
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23.02.2021 17:03
+51
Зеленский - подонок и говноклоун
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23.02.2021 17:04
+43
Экс-узник Кремля Олег Сенцов призывает украинцев выйти на акцию протеста (в) Офису Президента в связи с приговором одесскому активисту Сергею Стерненко.
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23.02.2021 17:03
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У тарифов, у евроблях, у угрозы запрещения безвиза, у инфляции и не дачи денег МВФ, у кривосудия... в настоящее время только одна фамилия - зеленски. И только одна системная проблема - выборы раз в 5 лет.
Этим всем группам приматов давно следовало бы это понять и они смогли бы объединиться под общим лозунгом: зельца вон!
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23.02.2021 18:31 Відповісти
Не патриотов нужно защищать, а справедливое правосудие, которого нет и может так коснуться каждого.
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23.02.2021 18:34 Відповісти
ВОЛЮ СТЕРНЕНКО! зелі КЛІТКУ!
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23.02.2021 18:34 Відповісти
ДОЛОЙ ВОРОВ!!!!! ХОЧУ САМ ВОРОВАТЬ!!!!!!!!!!! все говорят о соблюдению законов, вот только не про тех, кто обетом говорит!!!))))))))))))))))
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23.02.2021 18:40 Відповісти
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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23.02.2021 18:45 Відповісти
Який ви радикальний. Зебілів ще відсотків 15 лишилось.
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23.02.2021 18:54 Відповісти
Вбивці місце на цвинтарі!!!
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23.02.2021 18:53 Відповісти
А СКІЛЬКИ ВИЙДЕ ЛЮДЕЙ, КОЛИ БУДУТЬ САДЖАТИ ЦИХ ЗЕЛЕНИХ ПІДАОРАСІВ?
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23.02.2021 19:29 Відповісти
Приходьте до ОП, хто готовий захищати патріотів, - Сенцов про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 965
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23.02.2021 19:46 Відповісти
Стерненко, як буратіно влади у боротьбі з "ЄС"

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13558379.html
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23.02.2021 19:53 Відповісти
Ну посодють, и х*й с ним. На фоне 200 тышш посаженых лично Порохом - тьфу. Лес рубят - щепки летят Приходьте до ОП, хто готовий захищати патріотів, - Сенцов про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 8015
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23.02.2021 20:02 Відповісти
Коли членкиня екіпажу гелікоптера пілотка Савченко з трибуни Верховної Ради трясла золотою зіркою Героя України і репетувала: "Ну що, всралися?", Сенцову можна було і дослухатися.
А в Лабитнангі зараз вечеря, макарони...
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23.02.2021 20:18 Відповісти
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