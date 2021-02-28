Вночі помер другий потерпілий унаслідок пожежі в лікарні Чернівців, - ДСНС

Минулої ночі в реанімації помер чоловік, який зазнав важких опіків унаслідок пожежі в Міській клінічній лікарні №1 у Чернівцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Тож, за даними рятувальників, кількість жертв через трагедію в Чернівцях збільшилась до 2 осіб.

"27 лютого о 13:15 у Чернівцях на вул. Героїв Майдану, 226, у палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні №1 попередньо стався спалах кисневої труби з подальшим загорянням... Унаслідок цієї події загинуло 2 людини (другий постраждалий під час пожежі помер у лікарні вночі 28 лютого)", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку, у ДСНС заявили, що НП сталася унаслідок спалаху кисневої труби. Також, за даними рятувальників, 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

Також читайте: Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія. ФОТО

У Нацполіції офіційно заявили, що встановлюють причини займання.

Читайте також: Вибуху в лікарні Чернівців не було. Стався спалах, який спричинив займання, - Чернишов