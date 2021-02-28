УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12734 відвідувача онлайн
Новини Події
3 916 17
лікарня (1098) пожежа (3746) Чернівці (374)

Вночі помер другий потерпілий унаслідок пожежі в лікарні Чернівців, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Вночі помер другий потерпілий унаслідок пожежі в лікарні Чернівців, - ДСНС

Минулої ночі в реанімації помер чоловік, який зазнав важких опіків унаслідок пожежі в Міській клінічній лікарні №1 у Чернівцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Тож, за даними рятувальників, кількість жертв через трагедію в Чернівцях збільшилась до 2 осіб.

"27 лютого о 13:15 у Чернівцях на вул. Героїв Майдану, 226, у палаті на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні №1 попередньо стався спалах кисневої труби з подальшим загорянням... Унаслідок цієї події загинуло 2 людини (другий постраждалий під час пожежі помер у лікарні вночі 28 лютого)", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, вдень 27 лютого в міській лікарні №1 у Чернівцях сталася надзвичайна подія. В ОДА заявили про вибух.

Зі свого боку, у ДСНС заявили, що НП сталася унаслідок спалаху кисневої труби. Також, за даними рятувальників, 1 людина загинула, 1 постраждала внаслідок події. Пізніше мер міста Роман Клічук заявив, що версія про вибух кисневого балона не підтвердилася.

Також читайте: Оприлюднено фотографії з чернівецької лікарняної палати, де сталася трагедія. ФОТО

У Нацполіції офіційно заявили, що встановлюють причини займання.

Читайте також: Вибуху в лікарні Чернівців не було. Стався спалах, який спричинив займання, - Чернишов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Осторожней с кислородом нужно. При 10 литрах в минуту которые проходят через маску из которых употребляется больным чуть более чем ничего. Остальное поступает в комнату. Гдето полкуба в час. Итого в отсутствии вентиляции (а где вы её зимой видели) сами понимаете что выходит.

Жостко надо следить за пожарной безопасностью. Никаких спичек и кипятильников.
показати весь коментар
28.02.2021 09:39
+1
нужно было лечь в больницу, чтобы сгореть
показати весь коментар
28.02.2021 09:55
+1
У листопаді минулого року лежав у шпиталі з ковідом з важким перебігом хвороби. У палаті біля кожного ліжка був регульований з 0 до 15 л/хв вихід для подачі кисню у маску. Так от спочатку мені ледь вистачало об'єму 15 л/хв. Кисень напряму не поступає, а попередньо зволожується.
показати весь коментар
28.02.2021 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а запишут что его забрал ковид..
показати весь коментар
28.02.2021 09:28 Відповісти
Осторожней с кислородом нужно. При 10 литрах в минуту которые проходят через маску из которых употребляется больным чуть более чем ничего. Остальное поступает в комнату. Гдето полкуба в час. Итого в отсутствии вентиляции (а где вы её зимой видели) сами понимаете что выходит.

Жостко надо следить за пожарной безопасностью. Никаких спичек и кипятильников.
показати весь коментар
28.02.2021 09:39 Відповісти
Щось забагато. Це повітря 10 літрів в хвилину (15 вдихів по 0, 7 літра в стані спокою, десь так). Так що, думаю, кисню подають набагато менше-1чи 2 літри. Чистим киснем дихати не можна при атмосферному тиску.
показати весь коментар
28.02.2021 10:11 Відповісти
У листопаді минулого року лежав у шпиталі з ковідом з важким перебігом хвороби. У палаті біля кожного ліжка був регульований з 0 до 15 л/хв вихід для подачі кисню у маску. Так от спочатку мені ледь вистачало об'єму 15 л/хв. Кисень напряму не поступає, а попередньо зволожується.
показати весь коментар
28.02.2021 10:22 Відповісти
Не тільки сірників та кип"ятильників. А також масел, жиру, СПИРТУ, лейкопластиру, дезінфектанту та ін.
показати весь коментар
28.02.2021 11:56 Відповісти
нужно было лечь в больницу, чтобы сгореть
показати весь коментар
28.02.2021 09:55 Відповісти
Доля.
показати весь коментар
28.02.2021 10:51 Відповісти
Мда уж... А в советских больницах такого не было. Был специальный штат, во главе с инженером, который следил, в том числе и за кислородным оборудованием и коммуникациями, тех. обслуживание, и всё такое, теперь же дід Василь баллон приволок, к трубе проволочкой прикрутил, кран открыл и пошел дальше двор мести.
показати весь коментар
28.02.2021 10:49 Відповісти
звізда, тьі читала чи тобі повилазило: мужик сам себя подпалил. тут до одного места твоя философия.
показати весь коментар
28.02.2021 10:52 Відповісти
Ты хоть представляешь себе что такое реанимация и какие там пациенты? Это полутрупы, кома или прекома, голые под простынями... Ну да, конечно, чтобы свои задницы прикрыть, держиморды расскажут что этот задыхающийся полутруп, пронес с собой в реанимации имацию, неизвестно в какой щели своего тела, зажигалку, "лёжа на каталке, с кислородной маской на всё лицо, чтобы сжечь себя?!!!
Хочу напомнить что это уже не первый случай. Дореформироваии, падлы, медицину!
показати весь коментар
28.02.2021 11:44 Відповісти
Та і при совдепі були негаразди із киснем. Та, напевно, справа іще у тому, що тепер кисневих точок в лікарнях набагато більше стало, от і пожеж стало більше.
Та, і навряд чи персонал, якого швиденько залучили до кисневої терапії має необхідні знання з техніки безпеки користування киснем
показати весь коментар
28.02.2021 12:04 Відповісти
В советское время почти все палаты были с кислородным подводом, трубы шли из подвала, где стояли баллоны.
Медикам не надо было заморачиваться, подошёл, подключил маску и открыл краник, а за безопасностью, чтобы не было утечки и не прыгало давление кислорода, следил специальный персонал.
показати весь коментар
28.02.2021 12:23 Відповісти
"Их было четверо в палате (в момент взрыва). Один в тяжелом состоянии в реанимации, двое в нормальном состоянии, они пока помогают следствию. Предварительно - это не кислород. Там не было кислородного баллона. Аналогично - это и не электрическая система. Есть много вопросов, на которые будут отвечать компетентные органы", - отметила Гусак.Источник: https://censor.net/ru/n3250502
показати весь коментар
28.02.2021 12:28 Відповісти
По их предварительной информации, взрыва не было - ни кислородные сети, ни электрические не повреждены. Была вспышка, которая вызвала возгорание. Спасибо местным властям за оперативное реагирование на ситуацию",Источник: https://censor.net/ru/n3250508
показати весь коментар
28.02.2021 12:29 Відповісти
у реанімаційному стані не ознчає, що не може робити якісь рухи, як раз нажати на запальнику можна. А як показує практика, люди саме у реанімаційному стані при ковід схильні до суїциду. Чи було тут саме це, можемо ніколи не взнати, бо можуть списати саме на суїцідальність стану. вони то вміють.
показати весь коментар
28.02.2021 12:35 Відповісти
Как всегда всё на погибшего свалить хотят. Мертвые же ничего не расскажут.
показати весь коментар
28.02.2021 11:46 Відповісти
 
 